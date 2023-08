Waarom de Garmin Instinct Crossover de ultieme outdoor smartwatch is

Wandelen is een prachtige en vooral rustgevende activiteit, en dat helemaal als je gaat hiken in de Duitse Alpen. Maar zelfs in een idyllische omgeving die rechtstreeks uit The Sound of Music lijkt te komen, kan de juiste technologie een handig hulpmiddel zijn.



En dan heb ik het niet alleen over de Sony Xperia 1 V die ik mocht reviewen (wat een prachtige foto's). Ik ontdekte dat mijn Garmin Instinct Crossover een onmiskenbare metgezel was op mijn recente hiking avonturen rond de 3.000 meter hoge Zugspitze, de prachtige meren en het beroemde kasteel waar het Disney-kasteel op is gebaseerd, Slot Neuschwanstein.



Dit zijn een aantal redenen waarom de gehele productlijn, en vooral de uitstekende Garmin Instinct Crossover, de ideale tools zijn voor elk sportief avontuurtje.

Een Garmin Instinct Crossover in the wild! (Image credit: Jouri Altorf)

Een batterij die weken mee gaat

Misschien wel het indrukwekkendste aan de Garmin Instinct Crossover is de uitstekende batterijduur. Je hoeft niet bang te zijn dat je zomaar zonder batterij komt te zitten. De Instinct Crossover laadt ook op door middel van zonne-energie, dus zolang je wat tijd in de zon doorbrengt (en als je veel hiket dan komt dat wel goed), kan je een stuk langer door met de Crossover.

Het horloge geeft aan dat je gemiddeld 50.000 Lux-uren moet halen om de Garmin op te laden en tijdens mijn eerste week toen het weer nog top was, tikte ik geregeld de 100.000 Lux-uren aan.



Het is wellicht niet de 'unlimited' batterijduur die Garmin promoot bij de Instinct 2 en Instinct 2X, maar veel problemen zul je niet hebben. Als je activiteiten start, dan maakt de Instinct Crossover wel gebruik van GPS waardoor je batterij wat sneller slinkt. Uit mijn ervaring is gebleken dat een hike van ongeveer 4 tot 5 uur ervoor zorgt dat er 1 tot 2 dagen van je totale batterijduur af gaat. Dit varieert echter wel per hike.

Ik was vergeten om mijn oplaadkabel mee te nemen en achteraf had ik 2,5 week zonder gekund, maar toch heb ik in München een reservekabeltje gekocht. Toen kwam ik erachter dat je de smartwatch gerust met een powerbank kan opladen, dus zolang je gewoon een kleine powerbank meeneemt voor alleen je Garmin dan kan je weken tot maanden door.



En dan hebben we het nog niet eens gehad over de Expeditie-modus. Als de Garmin volledig is opgeladen, kan je volgens Garmin zelf tot 111 uur gebruikmaken van je horloge. Maar... er is dus ook de Expeditie-modus waarbij de Instinct Crossover, met GPS, tot 40 dagen meegaat.



Dit is vooral geschikt voor meerdaagse expedities waar je bivakkeert in tentjes of afgelegen berghutjes. De kans dat je dan een stopcontact tegenkomt, is zeer klein. Als de Expeditie-modus aanstaat, dan worden alle reguliere sensoren zoals de hartslagmeter, calorieën en de link met je smartphone stopgezet. Wat de Instinct Crossover wel doet, is één keer per uur de GPS aanzetten om de locatie te registreren. Zo kan je gewoon jouw dagelijkse afstand zien en de algemene route die je loopt of hebt gelopen. Met de Expeditie-modus verleng je de batterijduur tot 36 dagen, maar natuurlijk mis je de gedetailleerde statistieken.

(Image credit: Jouri Altorf)

Veiligheid

Een ongeluk zit in een klein hoekje en dat is helemaal het geval als je in de bergen aan het lopen bent. Zo volgde ik een pad op mijn hike rond Slot Neuschwanstein die opeens was weggeslagen door een omgevallen boom. Heel handig allemaal.



Als ik alleen zou lopen, of als ik een intense tocht zou volgen op grotere hoogtes zoals in de Italiaanse Dolomieten, dan is het een fijn gevoel dat mijn familie en vrienden op de hoogte zijn van waar ik ben. Als je de LiveTrack-functie inschakelt, niet toegankelijk tijdens Expeditie-modus, dan kunnen vrienden en familie jouw real-time locatie volgen. Dit kan voor extra gemoedsrust zorgen en als je om wat voor reden dan ook niet meer bereikbaar bent, of te laat op een stop bent aangekomen, hebben jouw naasten informatie over jouw laatst bekende plek.



En natuurlijk hopen we dat er niets gebeurt, maar een beetje zekerheid is nooit erg. Zo kan je ook Ongevaldetectie inschakelen op je Garmin waardoor jouw (maximaal) drie noodcontacten een bericht krijgen als jouw Garmin registreert dat je een ongeluk hebt gehad tijdens het wandelen, fietsen etc. Jouw contacten worden op de hoogte gesteld van jouw locatie.

Image 1 of 3 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Comfortabel en lichter dan je verwacht

De Garmin Instinct Crossover Solar heeft een behoorlijk formaat. Met afmetingen van 45 x 45 x 16,2 mm is dit geen horloge die iedereen even fijn zal vinden, maar hij voelt verrassend licht aan.



Dit is gunstig als je het horloge dagenlang draagt. Op de camping is het daarnaast niet altijd ideaal om het horloge continu af te doen, en dat is dan ook niet nodig met de Crossover. Normaliter trackt het horloge ook je slaap en dat kan ook erg nuttig zijn in normale situaties. Als je echter een meerdaagse hike doet, dan weet je van tevoren al dat je slaap niet bepaald ideaal zal zijn en dan heb je die herinnering over je slechte slaap van Garmin niet nodig.

(Image credit: Jouri Altorf)

Fitness tracking

Tijdens kortere hikes (lees: drie dagen of minder) is het altijd leuk om jouw statistieken bij te houden. Denk hierbij aan de calorieen die je ongeveer hebt verbruikt op een flinke dag wandelen of wat jouw hartslag is op bepaalde intense stukken.



Het is vooral leuk om te zien dat je hartslag op flinke klimmen minder wordt naar mate je meer loopt die week. De Garmin Instinct Crossover biedt allerlei info die handig is voor outdooractiviteiten zoals de zonsopgang en zonsondergang op de wijzerplaat, evenals GPS-coördinaten, hoogte-informatie, en de afstand tot een aangewezen bestemming, die je kunt instellen in de app.