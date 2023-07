Ik droeg de Garmin Instinct Crossover op een festival en kan niet meer zonder

Als je ooit naar een muziekfestival bent geweest, dan weet je dat een festival een hele onderneming kan zijn. De lange dagen gevuld met veel te harde muziek (draag oordopjes, mensen), vrienden die nooit op de plekken zijn waar je hebt afgesproken of het festival dat al snel een gigantische bende wordt.

En laten we het helemaal niet hebben over de camping die er na een halve dag uitziet alsof het halve Perzische leger uit de film '300' erover heen heeft gemarcheerd.

Als je op de camping verblijft, moet je al honderden dingen meenemen, maar er is één ding waar je misschien niet aan gedacht hebt om mee te nemen: een smartwatch. En niet zomaar een smartwatch, maar een goede, duurzame smartwatch van Garmin.



Dit zijn een aantal van de velen redenen waarom Garmins, en vooral de uiterst indrukwekkende Garmin Instinct Crossover, het ideale stukje tech is voor het festivalseizoen.

Een batterij die niet op lijkt te gaan

(Image credit: TechRadar)

Tijdens een festival is de batterijduur wel het laatste waar je je zorgen om wil maken aangezien oplaadpunten soms erg moeilijk te vinden zijn. Sommige festivals hebben kluisjes met USB-aansluitingen, maar niemand wordt vrolijk van 20 euro of meer per dag.

Met de Garmin Instinct Crossover hoef je dat gelukkig niet te doen. Op de laagste helderheidsstand gaat dit horloge maar liefst 28 dagen mee zonder opladen. Ik heb het horloge twee weken voor het festival opgeladen en zelfs toen ik aankwam, had het nog 20 dagen batterijduur over.

Maar het wordt nog beter. De Instinct Crossover laadt ook op door middel van zonne-energie, dus zolang je wat tijd in de zon doorbrengt (en dat is meestal geen probleem op festivals), kun je deze smartwatch eeuwig aan de praat houden. Het horloge geeft aan dat je gemiddeld 50.000 Lux-uren moet halen om de Garmin op te laden en op het festival kwam ik uit op zo'n 130.000 uur, dus dat is helemaal top.

Kan tegen een stootje

Festivals zijn nou niet bepaald de schoonste en veiligste plekken voor je tech gadgets. Als jouw dure smartphone uit je zak valt en in de modder, dan mag je blij zijn als je hem nog heel terug kan vinden. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de dansende (lees: lompe) meute, zweet, regen en zelfs af en toe een lekkere bierdouche.



Gelukkig kunnen de horloges van Garmin goed tegen een stootje. Letterlijk. Ik wil nog wel eens af en toe een speedrun hersenschudding doen door helemaal los te gaan in de moshpit van mijn favoriete hardcore bands en deze keer ging de Garmin Instinct Crossover gezellig mee.

Mijn Garmin Instinct Crossover was een beetje vies, maar daar bleef het ook bij. (Image credit: TechRadar)

Alles deed pijn, maar mijn Garmin had niets. Als 'ie dat geweld aan kan, dan hoef je voor de rest ook geen zorgen te maken. Een leuk extraatje is dat ik eindelijk kon zien wat mijn hartslag was tijdens een moshpit, dus ja... als je dat ooit wou weten, bij deze.

Image 1 of 2 (Image credit: TechRadar) We spelen een spelletje: wanneer ging ik de moshpit in? (Image credit: TechRadar)

Verrassend licht en comfortabel

Als je vanuit de zijkant naar de Garmin Instinct Crossover kijkt, dan zie je pas dat het een vrij groot en log horloge is. Toch merk je dat gewicht en formaat nauwelijks op als je er aan gewend bent. Vaak heb je niet eens door dat je het horloge nog draagt en dat is een groot voordeel.



Het is misschien een beetje jammer als je aan je vriend vraagt hoe laat het is, maar dat betekent wel dat het met de 'zo licht dat je niet merkt dat die er is'-factor wel goed zit. Zelfs met dit horloge slapen, gaat verrassend makkelijk en een leuke bonus is dat je slaap ook wordt gemeten. Niet dat ik al te vrolijk werd van die resultaten...

Fitness tracking

Als we het nou toch over sleep tracking hebben.. Je gaat natuurlijk niet naar een festival om gezond te wezen, maar als je dan toch bezig bent, is het wel leuk om het bij te houden. Festivals zijn behoorlijk intensieve aangelegenheden en het zou je verbazen hoeveel stappen je op een willekeurige dag zet.



Misschien geeft de indicatie dat je 800 calorieën extra hebt verbrand je misschien wat gemoedsrust voordat je weer een veel te dure snack haalt.

(Image credit: TechRadar)

Kom nooit meer te laat voor een optreden

Hoe vaak ben je al een band misgelopen omdat je vergat hoe laat het was? Ik in ieder geval vaak genoeg, maar daar had ik deze zomer geen last van. Mijn smartphone moest aan de lader in het kluisje, maar voordat ik die had opgeborgen, had ik een stel alarmen gezet voor elke band die ik wou zien.



Natuurlijk is dit niet revolutionair, maar voorgaande jaren deed ik dit ook op mijn smartphone met mindere resultaten. Als je in een overvolle tent staat met snoeiharde muziek die je doet trillen op je benen is het erg makkelijk om niet door te hebben als je alarm afgaat. Zelfs al heb je de mobiel op trilstand staan.



Met mijn Garmin had ik dat probleem niet, want je polst begint te trillen en te piepen als een malle en het is praktisch onmogelijk om dat niet door te hebben.