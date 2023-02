Garmin Instinct Crossover review

De Garmin Instinct Crossover is een slim, geavanceerd horloge dat in wezen een vernieuwde Instinct 2 is, hoewel het enkele van Garmin's nieuwste functies mist die zijn gereserveerd voor de premium opties. De toevoeging van de analoge wijzers maakt het echter de eerste in zijn soort en geeft het een robuuste G-Shock esthetiek. Als je niet geeft om kaarten of muziek op je horloge, is het de perfecte outdoor metgezel.

Review in een notendop

De Garmin Instinct Crossover is een Garmin Instinct 2 met een opgewaardeerde chipset en analoge wijzers, en dat bevalt ons uitstekend. Het is een van onze favoriete activity trackers, alleen al vanwege de nieuwigheidsfactor. Het feit dat het de uitstekende Garmin Instinct 2 als basis gebruikt, betekent dat het een zeer capabel avontuurlijk horloge is en niet zomaar een gimmick. Het is zeker een van de beste Garmin-horloges die er zijn en het beste hybride outdoorhorloge dat we hebben geprobeerd. Toch is het net niet perfect is, omdat het te duur is voor wat je krijgt.

De wijzers zijn gebaseerd op een technologie die Garmin 'RevoDrive-technologie' noemt. Revodrive zorgt ervoor dat als het horloge een flinke klap krijgt, naar een andere tijdzone gaat of een andere gebeurtenis ondergaat waardoor een gewoon analoog horloge de tijd onnauwkeurig zou weergeven, RevoDrive het horloge automatisch kalibreert met behulp van zijn satelliettechnologie.

Deze technologie is ook wat gebruikers in staat stelt de smart-functies van de Garmin Instinct 2 optimaal te benutten. Een simpele druk op een van de functieknoppen (behalve het lampje) stopt de analoge tijdmeting van het horloge en draait de analoge wijzers om een horizontale lijn te vormen tussen de posities 9 uur en 3 uur.

Informatie en trainingsstatistieken worden over het algemeen in een lijst gepresenteerd, zodat je door de informatie kunt scrollen en deze duidelijk kunt zien, ook al zitten de analoge wijzers in de weg. Als je klaar bent, keer je terug naar het beginscherm en RevoDrive zet de analoge wijzers weer op de juiste tijd.

In het algemeen zijn er een paar verbeteringen in de hardware van de Instinct 2. Alle gebruikelijke Garmin-functies zijn nog steeds even goed, zoals de Body Battery, routetracking met TracBack, uitstekende hardloopdata en alle gebruikelijke gezondheidsfuncties, zoals hartslagvariabiliteit.

De enige problemen die het horloge ervan weerhouden om de volledige vijf sterren te verdienen, is de hogere prijs als gevolg van de analoge wijzers, waardoor het in hetzelfde gebied komt als Garmin-horloges met meer functionaliteit, zoals de Forerunner 955.

Swipe to scroll horizontally Garmin Instinct Crossover specs: Onderdeel Garmin Instinct Crossover Prijs 549 euro Afmetingen 45 x 45 x 16,2 mm Case Versterkt polymeer/roestvrij staal Display 176 x 176 px, MIP, chemisch versterkt glas GPS GPS, GLONASS, GALILEO Batterijduur 28 dagen (25 uur GPS) Connectie Bluetooth, ANT+ Waterbestendig Tot 10ATM (100 meters)

Garmin Instinct Crossover: Prijs en beschikbaarheid

De Garmin Instinct Crossover is vrijwel overal verkrijgbaar waar Garmin horloges te koop zijn, ook bij Amazon en rechtstreeks via de website van Garmin. De prijs is 549,99 euro voor de basisversie, maar het solar-model kost 599,99 euro. Een tactische versie van de Solar, met stealth-modus en een killswitch om alle gebruikersgegevens onmiddellijk te wissen, is ook verkrijgbaar tegen een premium prijsje, maar tenzij je in het leger zit of je denkt dat jouw veel te realistische airsoft-outfit een extra gadget nodig heeft, is dit niets voor jou.

(Image credit: Garmin )

Garmin Instinct Crossover: Design

Geweldige integratie van analoge elementen

Robuuste behuizing

Behoorlijk formaat (misschien iets te dik)

De Instinct 2 was al een van de best ontworpen robuuste horloges in zijn prijsklasse. Het is niet te duur, heeft veel van de beste Garmin-functies en je kan er praktisch mee gooien als je had nodig acht. Garmin heeft het wiel hier niet opnieuw uitgevonden, met chemisch versterkt glas op de niet-solar versie (de solar versie krijgt Garmin's Power Glass), en de met vezels versterkte polymeer/roestvrij stalen behuizing en bezel die ook op de Instinct 2 aanwezig zijn. Garmin heeft ook een andere chipset, van Sony in de Instinct 2 naar een Airoha, waardoor de GPS-opties van het horloge worden uitgebreid.

Het is nog steeds een 45 mm horloge, maar met 16 mm iets dieper dan de Instinct van 14 mm. Hierdoor is het horloge nog dikker, maar het is gemakkelijk te zien waarom: Garmin heeft de analoge wijzers, met een super-Luminova glow-in-the-dark coating, in de kast van de Instinct geplaatst. Dit vergt die extra 2 mm ruimte, hoewel we ons kunnen voorstellen dat toekomstige iteraties de techniek enigszins kunnen stroomlijnen en terugbrengen tot 14 mm of zelfs 12 mm. Zoals het nu is, geeft het horloge ons echt Casio G-Shock vibes.



Dat is totdat je een van de knoppen indrukt en je ziet hoe het horloge tot leven komt. De wijzers draaien uit de weg als je een van de smart-functies gebruikt en dit ziet er verrassend elegant uit gezien het formaat en de look van het horloge.



Het gezoem van de kleine motor als de wijzers een rechte lijn vormen wordt nooit oud. We blijven deze functie aan mensen tonen, want het is gewoon een genot te zien dat innovaties op smartwatches ook fysiek kunnen zijn in plaats van alleen maar digitaal. Tech moet zowel leuk als functioneel zijn en als het er goed uitziet, is dat alleen maar een bonus.

De Garmin Connect app is overzichtelijk en gebruiksvriendelijk. De heat maps die app genereert na elke hardloopsessie zijn erg handig met verschillende kleuren afhankelijk van de snelheid en inspanning. Het is een van Garmin's nuttigste functies.

Design: 4/5

(Image credit: Matt Evans)

Garmin Instinct Crossover: Functies

Goede gezondheids- en fitnesstracking

Heel wat avontuurlijke eigenschappen

Gebrek aan schermruimte betekent dat bepaalde functies ontbreken

Er zijn tal van functies en mogelijkheden, die vrijwel allemaal al op de Instinct 2 aanwezig waren. Functies voor het bijhouden van activiteiten zijn er in overvloed, met meldingen over beklommen verdiepingen, afgelegde afstand en genomen stappen, evenals andere data zoals een slaapscore en Garmin's zeer nuttige Body Battery score, die je herstel in de gaten houdt en je vertelt hoe goed je bent voorbereid op je volgende avontuur. Er is echter geen Training Readiness, dat in feite een meer geavanceerde versie hiervan is.

De Instinct Crossover meet je hartslag 24/7. Het biedt ook een hartslagvariabiliteitsmeting (die let op onregelmatigheden terwijl je slaapt) en een geschatte ademhalingsfrequentie om je inspanning tijdens het sporten in de gaten te houden. Het is echt een geweldig horloge voor het buitenleven in het bijzonder, biedt handige info zoals zonsopgang en zonsondergang op de wijzerplaat, evenals GPS-coördinaten, hoogte-informatie, en de afstand tot een aangewezen bestemming, die je kunt instellen in de app.

Het sportprofiel dat we het meest gebruiken is hardlopen en dat hebben we met de Crossover uitgebreid geprobeerd tot zo'n 14 kilometer. Er is een goede GPS-integratie en TracBack, waarmee je terug kunt keren naar het begin van een route. De autolap-functie werkt goed wanneer we een kilometer hebben afgelegd, want Garmin Connect geeft een update in je oordopjes met een paar statistieken zoals tijd en gemiddeld tempo, net als de meeste conventionele hardloopapps.

De fiets- en zwemprofielen bieden vergelijkbare functionaliteit, met snelheid, cadans, lengtes en aantal slagen. Net als de Instinct 2 is dit een prima triatlonhorloge en als je op zoek bent naar iets wat een beetje stijlvol en eigenzinnig is, terwijl je toch alle informatie krijgt die je nodig hebt, is de Crossover misschien ideaal.

Er is geen ingebouwde muziek op het horloge, alleen muziekbediening, en dat is teleurstellend voor dit prijspunt. In feite ontbreken hier een paar functies. De Garmin Forerunner 955, die je voor ongeveer dezelfde prijs kunt krijgen, biedt muziekopslag aan boord, een Training Readiness-score, een dagelijks Morning Report, Pace Pro en topografische kaarten. Hoewel het lastig is om behalve de analoge wijzers ook nog kaarten te installeren, missen we deze functie wel. Vooral omdat veel functies van de Instinct Crossover gericht zijn op het buitenleven.

In zijn haast om de prijzen te verhogen, heeft Garmin de Crossover een slechte dienst bewezen door hem boven de Instinct te plaatsen. Het ligt nu in de buurt van de premium Forerunner- en Fenix-series, die allemaal gespecialiseerd zijn in topografische kaartfuncties en speciale sportfuncties.

De Instinct 2 is voor zijn huidige prijs een fenomenaal horloge en de Crossover is er een prachtig alternatief, maar hij kan niet concurreren met de andere horloges van Garmin in de klasse van 500 euro.

Functies: 4/5

Left: Garmin Forerunner 955. Right: Garmin Instinct Crossover. (Image credit: Matt Evans)

Garmin Instinct Crossover: Prestaties

Nauwkeurige GPS en gezondheidstracking

RevoDrive werkt fantastisch

Vrij log voor dagelijks gebruik

Tijdens mijn tests was de GPS zeer nauwkeurig, en vergelijkbaar met de Garmin Forerunner 955 Solar en de Apple Watch Ultra. Het horloge was erg nauwkeurig en is een ideale keuze als dagelijkse hardloophorloge.

Zoals hierboven vermeld, zijn de heatmaps ideaal en zoals gewoonlijk stuurt het horloge je data door naar Strava (of andere diensten) en worden je runs automatisch geüpload. LiveTrack, de functie waarmee vrienden en familie je runs op afstand kunnen volgen, werkt ook geweldig.

Niet iedereen heeft muziek en kaarten aan boord nodig, omdat de meeste mensen ook een telefoon bij zich hebben. Als dit wel een must voor je is, kan je beter een Forerunner nemen.

Het horloge was groot en log, dus het was even wennen. Hoe goed het er ook uitzag, de extra dikte valt wel op als je strakke kleding aan hebt en ook 's avonds in bed is het even wennen. Het was echter niet oncomfortabel: de siliconen bandjes van Garmin zijn over het algemeen erg goed en dit horloge was geen uitzondering.



De Instinct Crossover beschikt over een goede selectie van Garmin's data met alle details die we van het merk gewend zijn zoals dagelijkse stress score's, hartslagmeting en een HRV-score.



Je kan de wijzerplaat configureren naar eigen indeling, en hoewel het 176 x 176 pixel monochrome display erg basic is, is dat ook meteen zijn charme. Het idee van een analoog horloge is dat je niet zo verbonden bent met het internet als 'reguliere' smartwatches en met een hybride horloge heb je het beste van de twee werelden.

Het display van de Crossover doet me denken aan een Casio LCD-scherm en dat is nog een deel van zijn retro charme. Het ziet er gewoon erg mooi uit en de RevoDrive-technologie heeft me nooit een onnauwkeurige tijd laten zien, ondanks het feit dat ik voortdurend van de ene modus naar de andere ging.

Prestaties: 4/5

Garmin Instinct Crossover: Batterijduur

28 dagen in smartwatchmodus

25 uur in GPS-modus

70 dagen voor solar-versie

Garmin beweert dat de batterij van de standaard Instinct Crossover tot 28 dagen meegaat in smartwatch-modus, of tot 25 uur in GPS-modus. Gemiddeld, bij matig GPS-gebruik, is dat iets minder dan drie weken. We gebruikten de Instinct Crossover ongeveer 18 dagen voordat de batterij leeg was en laadden hem in iets minder dan een uur op.

De Solar-versie biedt een langere batterijduur, met 70 dagen verlengd gebruik op voorwaarde dat je ongeveer drie uur per dag buiten doorbrengt om optimaal gebruik te maken van de Power Glass-technologie. Helaas hebben we de Solar-versie niet kunnen testen.

Batterijduur: 4,5/5

Moet je de Garmin Instinct Crossover kopen?

Koop hem als...

Je een hybride horloge wilt

Hou je van de G-Shock look met analoge elementen, maar wil je tegelijk de smartwatchfuncties van een Garmin? Dit is het horloge voor jou.

Je liever buiten dan binnen bent

Het duidelijke gebrek aan schermoppervlak en de bijbehorende afleidingen betekent dat je meer tijd hebt om je omgeving in je op te nemen. De tools van Garmin doen ondertussen al het harde werk voor je.

Je van workouts houdt

De Garmin Instinct Crossover biedt tal van handige tools voor hardlopen, zwemmen en fietsen.

Koop hem niet als...

Je een budget hebt

Als je de centen moet tellen en de voorkeur geeft aan functionaliteit in plaats van design, doet de Instinct 2 hetzelfde voor minder geld.

Je meer functies wilt hebben

Als je dit soort geld wilt uitgeven en een fitnesshorloge wilt met ruimte voor muziek, kies dan voor de Forerunner 955.