De Sony Xperia 1 V is een aantrekkelijke telefoon die laat zien dat Sony graag een paar dingen anders doet. Je ziet niet vaak een flagship smartphone met een 3,5mm-aansluiting. Deze telefoon is echter wel prijzig. De camera's zijn daarnaast erg complex voor gemiddelde gebruikers en laten het soms afweten in lastige situaties. Met amper 30W-snelladen kom je tot slot niet heel ver in 2023.

Sony Xperia 1 V: review in een notendop

De Sony Xperia 1 V is de toptelefoon van Sony voor 2023. Het is een geweldig voorbeeld van hoe de manier waarop Sony smartphones benadert een beetje anders is dan die van de concurrentie.



Dit toestel lijkt veel op de Xperia 1 IV, maar dan met een nieuwe processor en wat andere aanpassingen. Als je het model van vorig jaar hebt gekocht, zou je je daar best goed bij moeten voelen. Maar is de smartphone dynamisch genoeg om te concurreren met telefoons als de Samsung Galaxy S23 Ultra en iPhone 14 Pro Max?



Dat deel is iets minder duidelijk. Hij heeft niet dat gevoel van "vernieuwing" van nieuwe tech, waardoor je je misschien afvraagt of hij de hoge vraagprijs wel waard is. Het zal echter een belangrijk soort tech-traditionalist aanspreken, want Sony geeft je gewoon een 3,5mm-koptelefoonaansluiting.



De camerasoftware is ook geïnspireerd op Sony-camera's en biedt een heel ander gevoel dan de gemiddelde camerasmartphone. Is het beter? Daar valt over te discussiëren en niet iedereen zal dol zijn op de camera-ervaring.

Sony Xperia 1 V review: prijs en beschikbaarheid

Nu beschikbaar

Begint bij 1.399 euro

De Sony Xperia 1 V werd gelanceerd in juni 2023, een jaar na de vergelijkbare Xperia 1 IV. Dit zijn dure telefoons. Je kunt rekenen op een prijs van 1.399 euro, wat overeenkomt met de prijs van het vorige model.



Het toestel heeft 256GB opslagruimte. In sommige landen is er ook een versie met 512GB. Het is echter een minder aantrekkelijke upgrade dan het zou zijn in een iPhone, omdat de Xperia 1 V ondersteuning heeft voor microSD-geheugenkaarten.

Sony Xperia 1 V review: Specs

Swipe to scroll horizontally Sony Xperia 1 V specs Header Cell - Column 1 Afmetingen: 165mm × 71mm × 8,3mm Gewicht: 187 gram Scherm: 6,5 inch 21:9 4K (3840x1644) 120Hz OLED, Gorilla Victus 2 Chipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM: 12GB (LPDDR5X) Opslag: 256GB / 512GB (UFS 4.0) + microSD (tot 1TB) OS: Android 13 Primaire camera: 52MP (48MP), f/1.9, 24mm, 84º FoV, 1/1,35 inch Exmor T sensor met OIS Groothoekcamera: 12MP, f/2.2, 16mm, 123º FoV, 1/2,5 inch Exmor RS sensor Telephoto camera: 12MP, f/2.3 tot f/2.8, 85mm tot 125mm, 28º tot 20º FoV, 1/3,5 inch Exmor RS sensor, 3.5x tot 5.2x optische zoom met OIS Front camera: 12MP, f/2.0, 24mm, 83º FoV, 1/2,9 inch Exmor RS sensor Audio: Stereo speakers, 3,5mm-aansluiting Batterij: 5.000mAh Opladen: 30W bedraad, 15W draadloos Kleuren: Black, Khaki Green, Platinum Silver

Sony Xperia 1 V review: design

Glazen Gorilla Glass Victus achterkant met golvend design

Klassiek langwerpig ontwerp

Heeft een hoofdtelefoonaansluiting

De Sony Xperia 1 V heeft dezelfde ontwerpstijl als alle voorgaande Sony Xperia's. De smartphone is redelijk heeft platte randen met een lichte curve naar de voor- en achterkant. Hoewel dit betekent dat deze telefoon niet echt "nieuw" schreeuwt, krijgt je wel een ontwerp dat kenmerkend is voor Sony en gewoon werkt.



Sommige mensen zullen de Xperia 1 V en zijn voorgangers door dit ontwerp een beetje lomp vinden in verhouding tot hun specificaties. Deze telefoon is slechts 71 mm breed en 8,3 mm dik, vergelijkbaar met de Sony Xperia 1 IV van vorig jaar.



Dit jaar krijgen we een aantal nieuwe texturen. De achterkant van de Sony Xperia 1 V is gemaakt van glas met een reliëfpatroon waardoor het veel minder aanvoelt als glas. Het aluminium middenframe heeft ook een reeks reliëflijnen. Hiermee probeert Sony de Xperia 1 V te laten opvallen ten opzichte van zijn voorgangers, maar dan wel op die klassieke low-key Sony-manier.

Het blijft ook een paar nieuwere opvattingen over het ontwerp van flagship telefoons verwerpen. De Sony Xperia 1 V heeft een 3,5 mm-hoofdtelefoonaansluiting, een zeldzaamheid in alle telefoons behalve de goedkoopste. Hij maakt gebruik van een vingerafdrukscanner aan de zijkant, niet onder het scherm. Dit is echter een bijzonder slechte scanner. Hij is trager, reageert minder snel en is minder betrouwbaar dan gebruikelijk en is teleurstellend. Dit is al jaren een probleem bij de Xperia-serie en we snappen niet dat Sony hier nog steeds niets aan heeft gedaan.

De bouwkwaliteit is verder uitstekend. De Sony Xperia 1 V heeft Gorilla Glass aan de voor- en achterkant, met tweede generatie Victus-glas aan de voorkant en originele Victus aan de achterkant. Hij is IP68-waterbestendig en kan daarom een halfuur lang op een diepte van 1,5 meter in zoet water overleven.

Zoals gewoonlijk gebruikt Sony een SIM-lade die je met je nagels eruit kunt trekken en aan de andere kant van deze lade is ruimte voor een microSD-slot. Dit is nog een ongebruikelijk detail in een topklasse telefoon. Dit past wel bij het doelpubliek dat Sony voor ogen heeft: ervaren fotografen. Het is net zo makkelijk om een geheugenkaart te wisselen bij een Sony-systeemcamera als bij de Xperia 1 V.

Sony Xperia 1 V review: display

Hoogwaardig, plat OLED-scherm

120Hz refresh rate

Geen notch

De Sony Xperia 1 V heeft een 6,5 inch OLED-scherm dat sterk lijkt op de vorige modellen in de serie: een zeer langwerpige vorm en een ultrahoge resolutie. Dit is een 4K scherm met resolutie van 3840 x 1644 pixels.



Volgens een hardware scraper-app is de standaard renderresolutie 2560 x 1096 pixels. In de praktijk zal je echter geen enkele afzonderlijke pixel kunnen zien, zelfs als je je oog zo dicht mogelijk bij het scherm houdt.



Kleur en maximale helderheid zijn geweldig en het OLED-paneel heeft door zijn ontwerp een vrijwel perfect contrast. De Xperia 1 V heeft ook een refresh rate van 120Hz om het plaatje compleet te maken.

Er valt weinig op aan te merken, maar er is ook weinig dat de Sony Xperia 1 V onderscheidt van zijn concurrenten, afgezien van een typisch eigenaardig Sony trekje. Dit scherm heeft geen inkeping of een notch. In plaats daarvan zit de selfiecamera in een kleine zware balk boven het scherm. Fabrikanten proberen meestal zoveel mogelijk van deze schermrand te verwijderen, maar Sony is niet zoals alle anderen.

Zoals je waarschijnlijk al kunt zien, is het beeldscherm van de Sony Xperia 1 V volledig vlak. Er zijn geen rondingen, behalve de zeer lichte afronding van de hoeken van het display.



Sony biedt niet veel mogelijkheden om het uiterlijk van het Sony Xperia 1 V beeldscherm aan te passen. Je kunt de Creator Mode of de Standaard mode gebruiken. De laatste wordt beschreven als levendiger, maar er is geen grote verandering in verzadiging te zien en beide modi zien er smaakvol uit.



Er is een apart gedeelte waarmee je de kleurtemperatuur kunt aanpassen. Dit verandert hoe "warm" of "koel" het display van de Sony Xperia 1 V eruit ziet.

Sony Xperia 1 V review: software en prestaties

Heeft een aantal pro-apps

Goede prestaties

Wordt soms warm, zelfs als je weinig doet

De Sony Xperia 1 V draait op Android 13 met een lichte, door Sony gemaakte, interface en een heleboel wallpapers die de software die kenmerkende Sony-look geven. Sony gebruikt de standaard Android lay-out en de standaard aanpak van de drop-down notificatiebalk. Er zijn echter een paar kleine Sony-tweaks.



Je kunt bijvoorbeeld mappen maken in de app-lade en de volgorde van je apps kiezen in plaats van ze op alfabetische volgorde te zetten. Natuurlijk is dit allemaal optioneel en kun je de Sony Xperia 1 V ook gewoon de volgorde laten bepalen. De strategie van Sony om waarde toe te voegen heeft meer te maken met voorgeïnstalleerde apps dan met de interface.



Music Pro is een multi-track recorder app, een zeer uitgeklede versie van een DAW (digital audio workstation) app zoals Reason of Logic. Met External Monitor, een andere app, kun je de Sony Xperia 1 V gebruiken als USB-scherm. De belangrijkste toepassing is als externe monitor voor een van Sony's spiegelloze camera's. Maar daar is het niet toe beperkt.



We zullen Cinema Pro, Video Pro en Photo Pro behandelen in het cameragedeelte van deze review, maar Sony's pitch is duidelijk. Sony wil dat we de Xperia 1 V niet alleen als een normale telefoon beschouwen, maar ook als een professioneel apparaat.

De Sony Xperia 1 V heeft de beste CPU waar je op kunt hopen op het moment van lancering, de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Dit is een flagship processor die een van de belangrijkste problemen van de Gen 1 versie aanpakt: throttling.



De telefoons van de vorige generatie konden verbluffende benchmarkresultaten voorleggen. Maar ze waren vaak niet indicatief voor de prestaties in de echte wereld, omdat je al na een paar minuten 50% of meer energie kon verliezen.



Is de Sony Xperia 1 V in dit opzicht veel beter? We kunnen het niet met onze gebruikelijke methoden zeggen, omdat Sony bepaalde apps, waaronder 3DMark, heeft geblokkeerd op de testapparaten.

We hebben echter wel een app gevonden genaamd CPU Throttling Test, die laat zien hoeveel prestaties er verloren gaan in de loop van de tijd. Het prestatieverlies begint na twee minuten en na ongeveer acht minuten is de Sony Xperia 1 V teruggevallen tot ongeveer 60-65% van zijn oorspronkelijke vermogen. Het minimum dat werd geregistreerd tijdens een test van 15 minuten was 59%, wat gebeurde in beide runs die we probeerden. Het is niet ideaal, maar bij de Sony Xperia 1 IV zagen we dalingen tot 46% van de prestaties.

Sony heeft door de jaren heen best wat problemen gehad met hittemanagement en helaas hebben we hier ook wat van gehad met de Sony Xperia 1 V. We hebben het hier niet over oververhitting, maar gewoon dat de telefoon heter wordt dan zou moeten bij het uitvoeren van lichte taken. Dit gebeurt niet consequent, maar we hebben wel gemerkt dat de telefoon vaak warm wordt tijdens het streamen van audio.



We hebben echter geen duidelijke prestatieproblemen gehad in de praktijk. Ook games draaien erg goed op de telefoon.

Sony Xperia 1 V review: camera's

Veel camera-apps

Uitstekende algemene beeldkwaliteit

Kan niet tippen aan de beste smartphones in extreme situaties

Indrukwekkend klinkende zoom is optisch zacht

De Sony Xperia 1 V heeft drie camera's aan de achterkant. Het is een ongebruikelijke, hoogwaardige set-up met als meest opvallend een 3,5-5,2x 12MP-telefotocamera met continue optische zoom. Lenselementen bewegen zichtbaar als je beweegt tussen deze twee brandpuntsafstanden. Zo'n zoom is nog maar in een handvol telefoons gebruikt sinds smartphones bestaan.



De andere twee camera's zijn een 12MP-groothoekcamera en een 48MP-hoofdcamera. Natuurlijk maken alle camera's gebruik van Sony-sensoren (het zou idioot zijn als dat niet zo was). Sla een paar alinea's over als je alleen wilt weten hoe de foto's van de Sony Xperia 1 V zijn, want eerst moeten we het hebben over Sony's fotografie-ethos.

Sony benadert fotografie niet zoals de andere telefoonfabrikanten. Het maakt nog steeds gebruik van een fysieke sluiterknop aan de zijkant van de Sony Xperia 1 V. Je drukt deze knop half in om scherp te stellen en helemaal in om een foto te maken.



Wil je dat niet doen? Geen probleem. Er is ook een Basic-modus die zich focust op het touchscreen, zoals elke andere telefoon. Overigens kan je ook de automatische modus instellen en automatisch focussen aanzetten.



Als je graag denkt dat de oude manieren de beste zijn, kun je overschakelen naar andere programma- en handmatige modi die zijn ontworpen om een lay-out te bieden die vergelijkbaar is met een van Sony's Alpha-serie camera's.

Goed idee? Ja en nee. Het maakt het schakelen tussen de brandpuntsafstanden onhandig. De echte toegevoegde waarde zit hem in het feit dat je de opties die je na de opname niet meer kunt veranderen binnen handbereik hebt en die zijn niet altijd zo handig als je zou denken.



De belangrijkste zijn sluitertijd en belichting. En natuurlijk de ISO-gevoeligheid, maar je zou de laagste ISO moeten willen hebben waar je mee weg kunt komen, aangezien de ruis van telefooncamera's niet bepaald mooi zijn. Als je niet met een statief fotografeert, is de hoeveelheid handmatige bediening beperkt omdat je te maken hebt met een lens met een vast diafragma.

En zelfs als de Sony Xperia 1 V net als de Xiaomi 13 Ultra een lens met variabel diafragma zou hebben, zou het je nog steeds niet zoveel extra creatieve controle geven dankzij de cropfactor van deze camera's. Een instellingswijziging zal hooguit een omschakeling zijn van een heel klein diafragma naar een heel, heel klein diafragma.

De aanpak van Sony is veel logischer voor video zoals in de Cinema Pro en Video Pro apps. Een van de duidelijke aanwijzingen dat je een amateur bent die met een telefoon fotografeert, is de manier waarop de instellingen en scherpstelling snel veranderen. De manier waarop je video's opneemt met een telefoon is door constant te controleren of ze scherp en goed belicht zijn. En als dat niet zo is, moet je dat zo snel mogelijk oplossen. Dat wil je echter niet voor een professionele opname waarbij je idealiter een focus puller en gecontroleerde belichting hebt.

In Cinema Pro vergrendel je je instellingen voordat je begint met filmen, om al dat heen en weer geschuif te voorkomen.

Hoe zijn de foto's van de Sony Xperia 1 V? Uitstekend, maar op dit niveau schieten ze tekort op een aantal belangrijke gebieden die kunnen worden uitgelegd door te zeggen dat de aanpak van Sony meer neigt naar een "pro" stijl.

Toch heeft deze camera niet alle problemen van de veel eerdere modellen in deze serie. Die hadden een verwerking die er van dichtbij slecht uitzag. Dat is allemaal verdwenen en de Sony Xperia 1 V heeft nu in de meeste gevallen een meer ontspannen benadering van detailweergave dan bijvoorbeeld de Huawei P60 Pro.



De kleuren zijn ook goed en missen het soort duidelijke oververzadiging waardoor natuurscènes er een beetje onwerkelijk uitzien bij sommige smartphones.

De ultra-wide maakt gebruik van een 12MP-sensor van hoge kwaliteit, die een minder uitgezoomd beeldveld gebruikt dan sommige andere. Sony slaagt er doorgaans in om de kleurtinten en het beeldkarakter tussen de primaire en ultra-wide camera's consistent te houden, waardoor je grotendeels het gevoel vermijdt dat je met de ultra-wide werkt, overdag tenminste.



De zoomcamera is echter met gemak de meest opvallende van de drie. Hij kan soepel bewegen tussen 3,5x en 5,2x zoom, met een echte optische zoomlens. Zoals met elke capabele zoomcamera zal de Sony 1 V een revolutie lijken voor mobiele fotografie als dit je eerste keer is met een periscoopzoom. Foto's die eerst een rommeltje waren, zien er nu scherp uit.



De zoomcamera van de Sony 1 V herinnert je er wel aan dat prime lenzen doorgaans veel scherper zijn dan optische zoomlenzen zoals deze. De 5,2x modus is in theorie lossless, maar in werkelijkheid ziet het er erg 'zacht' uit.



Je kunt dit zien wanneer je op het pixelniveau kijkt, maar het wordt ook nog duidelijker wanneer je foto's maakt met een zeer hoog lichtcontrast, wat een licht veegeffect veroorzaakt.

We hebben de 10x resultaten vergeleken met die van de Huawei P60 Pro. De resultaten van Huawei waren aanzienlijk scherper en niet alleen vanwege de meer geavanceerde verwerking. Er is echt meer detail te zien. De Samsung Galaxy S23 Ultra zal het nog beter doen bij 10x, dankzij zijn aparte 10x camera.



De mogelijkheid om de ene ultrazoom met de andere te vergelijken is een zeldzaam voorrecht. Iedere enthousiaste fotograaf zal echter merken dat de Sony 1 V de ongelukkige neiging heeft om soms delen van het beeld overbelicht te laten in scènes met een hoog contrast.

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een deel van de scène bedekt is door bomen, maar de rest bestaat uit een heldere maar bewolkte lucht. De Sony Xperia 1 V doet gewoon niet zo zijn best als de concurrentie om de hoge tonen vast te houden in deze scenario's met een hoog contrast.



Op dezelfde manier zijn de resultaten bij weinig licht, ook een stuk minder dan de beste camera's van Samsung, Apple en Google. Er is meer ruis, minder detail en de neiging om meer bewogen onscherpe foto's te maken, ondanks het gebruik van OIS in zowel de primaire als de zoomcamera.

Veel van deze dingen, met uitzondering van de soms opvallend overbelichte foto, worden pas duidelijk in een directe vergelijking met een andere topklasse telefoon. Er is echter nog een andere factor om rekening mee te houden.

De preview van de Sony Xperia 1 V is vrij slecht. Wat je in de camera app ziet terwijl je je foto voorbereidt, lijkt helemaal niet op de uiteindelijke foto, want de smartphone schat niet goed in welk effect de verwerking van het dynamisch bereik zal hebben.



Dit betekent ook dat je onderwerp meestal veel minder zichtbaar is op het scherm, omdat het er donkerder en vager uitziet dan in de uiteindelijke foto. Dat is belangrijk als je buiten fotografeert op een zeer heldere dag.

Ziet het er slecht uit voor de camera van de Sony Xperia 1 V? Helemaal niet. De smartphone is nog steeds een plezier om te gebruiken en heeft een top beeldkwaliteit. We zijn er alleen niet zeker van dat hij de 1.399 euro waard is op alle gebieden.



Voor video's kan de Sony Xperia 1 V opnames maken met een resolutie tot 4K en 120 frames per seconde. En je kunt drie verschillende apps gebruiken om opnames te maken.

Er is de normale route, waarbij je gewoon de reguliere camera-app gebruikt. Video Pro heeft een interface die gebaseerd is op Sony-camcorders en biedt veel betere controle over handmatige scherpstelling en handmatige zoom. Dit is erg leuk om mee te experimenteren.

Cinematography Pro is gebaseerd op de ervaring van Sony's professionele videocamera's en kan voor sommigen een beetje intimiderend zijn omdat het een heleboel informatie en cijfers laat zien. Deze app is echter ideaal voor momenten waarop je bijvoorbeeld je sluitertijd en ISO handmatig wilt instellen voordat je de ontspanknop indrukt. Je kunt ook het gebied buiten het eigenlijke kader zien in de preview.

Zouden we het gebruiken voor gewone video-opnamen? Waarschijnlijk niet. Maar als je een korte film wilt maken, kun je beter Cinematography Pro of Video Pro gebruiken.

De Sony Xperia 1 V heeft daarnaast een 12MP-selfiecamera. We zijn redelijk tevreden over de resultaten. Hij geeft een goede hoeveelheid details weer en houdt goed stand bij slecht licht, zelfs als je het scherm niet als invulflits gebruikt.



Hij is echter niet zo goed in vergelijking met de selfiecamera van de Huawei P60 Pro. Die selfiecamera geeft veel meer details weer bij goede belichting en heeft een krachtigere optimalisatie van het dynamisch bereik.

Sony Xperia 1 V cameravoorbeelden

Image 1 of 7 (Image credit: Jouri Altorf) (Image credit: Jouri Altorf) (Image credit: Jouri Altorf) (Image credit: Jouri Altorf) (Image credit: Jouri Altorf) (Image credit: Jouri Altorf) (Image credit: Jouri Altorf)

Sony Xperia 1 V review: batterij

Laadt traag op

Goede, betrouwbare batterijduur van meer dan een dag

Ondersteunt draadloos opladen

De Sony Xperia 1 V heeft net als de Sony Xperia 1 IV een 5.000mAh-batterij. Na onze testen, kunnen we vaststellen dat de batterij ongeveer 1,5 dag meegaat bij matig gebruik en dat je er ook op kunt vertrouwen als je de telefoon een dag lang intensief gebruikt.

Ondanks veel audio en video streamen, een beetje tethering naar een laptop en routeplanning met behulp van de telefoon, had de Xperia 1 V nog steeds ongeveer 25% batterij toen we thuiskwamen. Een uur video streamen kost zo'n 6% van de batterij, wat suggereert dat de batterij goed is voor ongeveer 16,5 uur. Wat je ook doet, de kans is klein dat je plots met een lege batterij zit na aan halve dag.

Sony biedt echter geen bijzonder goede oplaadmogelijkheden. Hoewel zelfs goedkope smartphones soms met 60W kunnen opladen, is dat geen trend die Sony volgt. De Sony Xperia 1 V blijft zitten op 30W en bevindt zich daarmee ongeveer op gelijke hoogte met de Galaxy S23, Google Pixel 7 en iPhone 14, drie smartphones die ook bekritiseerd worden door hun lage laadsnelheid.

Aangezien ook Sony geen oplader meer bij zijn telefoons levert, moet je er zelf eentje zoeken. Met de juiste oplader beweert Sony dat je na een halfuur 50% van de batterij bij kan laden. We hebben dit getest met twee verschillende opladers en die claim lijkt ongeveer te kloppen als je vanaf een laag percentage begint op te laden. Hoe voller de batterij, hoe trager hij oplaadt. Hij ondersteunt (gelukkig) wel 15W draadloos opladen en kan ook andere apparaten omgekeerd draadloos opladen.

Moet je de Sony Xperia 1 V kopen?

Swipe to scroll horizontally Sony Xperia 1 V score Categorie Opmerkingen Score Prijs-kwaliteit De Xperia 1 V kost evenveel als zijn voorganger. Het is een prijzige telefoon die alleen geschikt is voor mensen die bereid zijn veel geld uit te geven. 3 / 5 Design Sony brengt subtiele wijzigingen aan in het klassieke "monolith" ontwerp, waaronder een aantal interessante texturen en ribbels. De robuustheid is goed, inclusief IP68-waterbestendigheid 3,5 / 5 Display Dit is een van de schermen met de hoogste resolutie die je in een telefoon zult vinden. Kleur en contrast zijn ook geweldig, maar bij grotere schermen zien films en games er beter uit. 4 / 5 Software Smaakvol, met voldoende vanilla Android in de interface van Sony. 4 / 5 Camera De meerdere camera applicaties en uitgebreide mogelijkheden zijn uitstekend en erg leuk om mee te experimenteren. 4,5 / 5 Prestaties We krijgen hier de nieuwste en beste specificaties, hoewel er ondanks de verbeterde efficiëntie sprake lijkt te zijn van aanzienlijke thermische throttling. 4 / 5 Batterij Deze telefoon is de hele dag door een betrouwbare krachtpatser, en dat is het belangrijkste dat je hier ziet. De oplaadsnelheid is echter vrij laag naar Android-normen. 3,5 / 5

Koop hem als...

Je geen afscheid kan nemen van je bekabelde audio

Dit is een van de weinige high-end telefoons met een hoofdtelefoonaansluiting, waardoor hij ideaal is voor de audiofielen die nog steeds graag oortjes en koptelefoons met kabels gebruiken.

Je een unieke camera wilt

De Sony Xperia 1 V heeft een krachtige en ongebruikelijke camera-opstelling. Naast een echte optische zoom die schuift tussen 3,5x en 5,2x, heeft hij camera-apps in pro-stijl, geïnspireerd op Sony's systeemcamera's.

Je iets wilt dat niet te groot is

Net als de iPhone 14 Pro is dit een hoogwaardige telefoon die niet te groot is. Hij is slechts 71 mm breed en hoewel hij vrij hoog en hoekig is, voelen veel andere telefoons in vergelijking groot aan.

Koop hem niet als...

Je jouw smartphone snel wilt opladen

Als je houdt van het idee van een telefoon die in een paar minuten oplaadt, moet je niet de Xperia 1 V kopen. Er zit geen oplader in de doos en 30W-snelladen is ondergemiddeld.

Je een snelle vingerafdrukscanner wilt

De vingerafdruksensor is verrassend kieskeurig, net zoals bij de Sony Xperia 1 IV van vorig jaar. Het is het soort probleem dat we normaal zelfs niet zien in veel goedkopere mobiele telefoons.

Je de beste camera voor nacht- of zoomopnamen wilt hebben

De fotokwaliteit is erg sterk, maar in dit segment zijn Samsung en Huawei net wat beter als het aankomt op zoom- en nachtfotografie.

Sony Xperia 1 V: alternatieven

De Sony Xperia 1 V is redelijk vergelijkbaar met zijn voorganger. Hij zorgt niet voor al te veel verandering in deze serie, maar voelt als zodanig wel heel anders dan de concurrentie. Zelfs naast telefoons met dezelfde specificaties. Hier zijn enkele andere belangrijke modellen om te overwegen.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Deze telefoon heeft dan wel geen gemotoriseerde optische zoomcamera, maar het is nog steeds de koning van de zoom. Hij heeft aparte 10x en 3x zoomlenzen, voor onverslaanbare resultaten als je onderwerp mijlenver weg is. Deze telefoon ondersteunt ook een S-Pen stylus. Hij is echter aanzienlijk groter en zwaarder dan de Sony.

Apple iPhone 14 Pro

Als je houdt van het idee van een kleinere flagship telefoon, is het de iPhone 14 Pro in plaats van de Pro Max, waar je naar moet kijken. De camera is iets vergevingsgezinder dan die van Sony

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S23 Ultra Apple iPhone 14 Pro Prijs (bij lancering): Vanaf 1.399 euro Vanaf 1.329 euro Afmetingen: 163,4 x 78,1 x 8,9mm 147,5 x 71,5 x 7,8mm Gewicht: 234g 206g OS (bij lancering): Android 13 met One UI 5.1 iOS 16 Schermformaat: 6,8 inch 6,1 inch Resolutie: 3088x1440 2556x1179 Chipset: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy Apple A16 Bionic RAM: 8GB / 12GB 6GB Opslag: 256GB / 512GB / 1TB 128GB / 256GB / 512GB / 1TB Batterij: 5.000mAh 3.200mAh Camera's achter: 200MP primair, 12MP ultrawide, 10MP telefoto (3x), 10MP telefoto (10x) 48MP primair, 12MP ultrawide, 12MP telefoto (3x) Selfiecamera: 12MP 12MP

Hoe ik de Sony Xperia 1 V heb getest

Testperiode = 2 weken

Testen = dagelijks gebruik als mijn hoofdtelefoon, surfen op het web, GPS-navigatie, video streamen, gamen, bellen, podcasts en muziek afspelen

Mijn tijd met de Sony Xperia 1V kwam op een goed moment. Ik heb de Xperia 1V meegenomen op mijn vakantie naar de Duitse Alpen waardoor ik een paar mooie foto's en filmpjes kon schieten met de camera's en de batterijduur tot zijn maximum kon testen.



Ook het streamen van de nodige content, luisteren naar muziek en meer werd uitvoerig in deze periode getest.

