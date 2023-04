Xiaomi 13 Ultra strijdt met de Galaxy S23 Ultra voor de titel van de smartphone met de beste camera

Xiaomi's nieuwste en meest premium flagship, de Xiaomi 13 Ultra, is net uitgekomen in China en beschikt over een camerablok dat haast ontworpen lijkt om specifiek de Samsung Galaxy S23 Ultra te verslaan. We weten alleen helaas nog niet zeker of (en wanneer) deze smartphone buiten China zal verschijnen.

Er zal al langere tijd geruchten over een 'Ultra' die zou worden toegevoegd aan Xiaomi's line-up, bestaande uit de Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro en Xiaomi 13 Lite (die eerder dit jaar internationaal beschikbaar werd gemaakt). Na een livestream op 18 april weten we nu echter eindelijk meer interessante details over deze telefoon, waaronder zijn prijs.

De Xiaomi 13 Ultra lijkt qua design een directe evolutie te zijn van het ontwerp van de Xiaomi 12S Ultra en hij bouwt verder op de indrukwekkende camera-hardware die we ook al zagen op de 12S Ultra en 13 Pro. Dezelfde 1-inch Sony IMX989-sensor die ook op deze voorgaande apparaten aanwezig was, zit ook weer op de 13 Ultra, maar dit keer beschikt hij ook over een nieuwe variabel diafragma. Deze kan wisselen tussen f/1.9 en f/4.0. Dat doet ons denken aan toestellen zoals de Huawei Mate 50 Pro en de Samsung Galaxy S9 van nog langer geleden.

Dat is echter nog maar één deel van de fotografische puzzel op dit toestel. Er zitten namelijk in totaal vier camera's op het camerablok achterop de telefoon. Alle vier de camera's hebben 50MP-sensors (die ene IMX989 en nog drie IMX858-sensors). Eén van die andere lenzen is een ultrawide en de andere twee lenzen bieden respectievelijk 3,3x en 5,2x optische zoom.

Door 'sensor cropping' beschikt de 13 Ultra ook nog over twee extra brandpuntsafstanden bij het optische zoomen (46 mm of '2x' en 240 mm of '10,42x'), zonder dat daar nog extra sensors voor nodig zijn. Dat is een trucje dat we eerder ook al op de Google Pixel 7-serie en de iPhone 14 Pro-serie zagen.

Zie hierboven nog de onthulling van de Xiaomi 13 Ultra (in het Engels)

Het design van deze smartphone schijnt geïnspireerd te zijn door Leica M-camera's. Daar lijkt hij zeker wel wat op met zijn 'antibacteriële nanotech siliconen leren achterkant'. Deze achterkant verbergt ook enigszins de dikte van het camerablok, dat zorgt voor het profiel van 9,06 mm. Door dat dikke camerablok kon Xiaomi wel die 5,2x optische 'super-telefoto'-zoomlens toevoegen, zonder dat de componenten moesten worden opgevouwen. Dat is namelijk wel hoe telefoons als de Google Pixel 7 Pro (5x zoom) en de Galaxy S23 Ultra (10x zoom) hun telefotosensors kwijt kunnen in een relatief dunne behuizing.

Als deze camera-ervaring nog niet "Pro" genoeg lijkt, dan is het misschien ook goed om te weten dat Xiaomi meerdere accessoires heeft laten zien, waaronder een draadloze cameragrip met een fysieke sluiterknop en een afneembare 67 mm filter adapterring. Dat is een mooie toevoeging voor mensen die echt het gat tussen een telefoon en een camera willen overbruggen. Dat pakket met accessoires kost omgerekend ongeveer 132 euro, maar Xiaomi heeft wel aangegeven dat er maar een beperkte voorraad beschikbaar is tijdens de lanceringsperiode.

Er valt nog veel meer te zeggen over het krachtige camerasysteem van de Xiaomi 13 Ultra, waaronder over zijn 'custom fotografische stijlen' en Leica-filters, maar laten we ook nog maar even kijken naar een aantal andere features en specs.

Swipe to scroll horizontally Xiaomi 13 Ultra specs Header Cell - Column 1 Afmetingen: 163,18 x 74,64 x 9,06 mm Gewicht: 227 gram Display: 6,73-inch 20:9 WQHD+ 120Hz LTPO C7 AMOLED, beschermd met Gorilla Glass Victus Processor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM: 12GB / 16GB (LPDDR5X) Opslag: 256GB / 512GB / 1TB (UFS 4.0) Besturingssysteem: Android 13 met MIUI 14 Hoofdcamera: 50MP (Sony IMX989), f/1.9 & f/4.0, 23 mm 1-inch sensor met OIS + variabel diafragma Ultrawide-camera: 50MP (Sony IMX858), f/1.8, 120°-gezichtsveld Telefotocamera: 50MP (Sony IMX858), f/1.8, 75 mm, 3,3x optische zoom met OIS Super-telefotocamera: 50MP (Sony IMX858), f/3.0, 120 mm, 5,2x optische zoom met OIS Selfiecamera: 32MP, f/2.0 Batterij: 5.000mAh Opladen: 90W (bedraad), 50W (draadloos), omgekeerd draadloos opladen Kleuren: Zwart, wit, Olijfgroen

Net als de Xiaomi 13 en 13 Pro, draait de Ultra op Qualcomm nieuwste en beste Snapdragon 8 Gen 2-processor. Daarnaast maakt hij ook gebruik van het snelste en meest energie-efficiënte LPDDR5X RAM en UFS 4.0-opslag dat je momenteel kan krijgen op de smartphonemarkt (respectievelijk tot 16GB en 1TB).

De gebruikservaring zal bekend aanvoelen voor mensen die een recent Xiaomi-toestel gewend zijn, met daarop het MIUI 14-besturingssysteem (bovenop Android 13).

Andere highlights zijn een enorm helder WQHD+ C7 AMOLED display (2.600 nits piekhelderheid), verbeterde koeling ten opzichte van voorgaande modellen, een grote 5.000mAh-batterij met 90W-snelladen (en 50W-draadloos opladen) en snellere USB 3.2-ondersteuning. Dat laatste is ideaal voor het verplaatsen van grote 8K-video's met 10-bit log en 14-bit 'raw'-foto's. Dit zijn dan ook allemaal dingen die de 13 Ultra ondersteunt.

In China zijn de prijzen van de Xiaomi 13 Ultra als volgt:

12GB RAM / 256GB = CNY¥5,999 (ongeveer 795 euro)

= CNY¥5,999 (ongeveer 795 euro) 16GB RAM / 512GB = CNY¥6,499 (ongeveer 861 euro)

= CNY¥6,499 (ongeveer 861 euro) 16GB RAM / 1TB = CNY¥7,299 (ongeveer 967 euro)

Hoewel de internationale beschikbaarheid dus nog een raadsel is, is er wel een kleine kans dat deze flagship, in tegenstelling tot de 12S Ultra, wel buiten China zal verschijnen. Xiaomi heeft bijvoorbeeld ook een Engelstalige livestream uitgezonden op YouTube, naast de standaard Chinese livestream op Weibo. De smartphone wordt daarnaast ook vermeld op andere regionale websites van het bedrijf, zoals op Xiaomi UK. Dat zouden dus hints kunnen zijn naar een wereldwijde lancering (op een later moment).

We zullen in ieder geval blijven duimen voor een internationale release, want als hij inderdaad ook hier beschikbaar wordt, dan zal hij ongetwijfeld een plaats krijgen op onze lijst van de beste Xiaomi-smartphones en de smartphones met de beste camera, en dat is misschien nog maar het begin.