Xiaomi 13 Ultra zou camera's Samsung Galaxy S23 Ultra kunnen overtreffen

De Xiaomi 13 en Xiaomi 13 Pro worden naar verwachting binnenkort gelanceerd en het ziet ernaar uit dat er ook een Xiaomi 13 Ultra komt. Het laatste lek wijst erop dat die zou kunnen strijden met de Samsung Galaxy S23 Ultra voor een plaats in onze lijst met smartphones met de beste camera.

Volgens een post van Digital Chat Station de Chinese site Weibo (opens in new tab) (via NotebookCheck (opens in new tab)) zal de Xiaomi 13 Ultra vier camera's achteraan hebben. Daarmee zit hij op gelijke hoogte met de Galaxy S22 Ultra (en wellicht ook de S23 Ultra).

Een van deze camera's zal blijkbaar een grote sensor van één inch gebruiken, zoals de Xiaomi 12S Ultra, wat Samsung waarschijnlijk niet zal evenaren. Hoewel de grootte van de sensor niet het enige element is van een camera, kan het een enorme impact hebben op de beeldkwaliteit. De Xiaomi 13 Ultra zal blijkbaar ook een "anti-shake module" hebben, wat sommige sites hebben geïnterpreteerd als gimbal stabilisatie.

We weten niet veel anders over de Xiaomi 13 Ultra, behalve dat hij waarschijnlijk samen met de Xiaomi 13 en Xiaomi 13 Pro wordt gelanceerd. De lancering werd aanvankelijk verwacht op 1 december, maar daar is duidelijk niets van in huis gekomen.

NotebookCheck (opens in new tab) vermeldt 7 en 8 december als mogelijke data, maar geeft nergens aan wat de bron van deze informatie is. We hoeven normaal niet lang te wachten, want Xiaomi heeft de twee telefoons al op zijn Tmall-website (opens in new tab) gezet. Schijnbaar was er ook kort beeldmateriaal, gespot door @TechnoAnkit1 (opens in new tab). Dat is inmiddels verwijderd.

Xiaomi 13 & 13 Pro Appearance Leaked by Xiaomi Tmall Official Store. pic.twitter.com/fq6Rvi0h8NDecember 2, 2022 See more

Er zijn een paar extra details die het vermelden waard zijn, waarbij Xiaomi naar verluidt heeft bevestigd dat de standaard Xiaomi 13 een 1080p AMOLED-scherm zal hebben met een verversingssnelheid van 120Hz. PriceBaba (opens in new tab) beweert daarnaast dat beide modellen beschikbaar zullen zijn met een keuze uit 8GB RAM met 128GB of 256GB opslag, of 12GB RAM in combinatie met 256GB of 512GB opslag.

Xiaomi gaat de strijd aan met Samsung

Xiaomi's aankomende smartphones zouden directe concurrentie kunnen zijn voor Samsung. De Xiaomi 13 is waarschijnlijk gepositioneerd als een Galaxy S23 rivaal, de 13 Pro als S23 Plus rivaal en de Xiaomi 13 Ultra als Galaxy S23 Ultra rivaal.

Xiaomi heeft zelfs het voordeel dat het (een paar van) deze telefoons eerder lanceert dan Samsung, aangezien we de Galaxy S23 pas rond februari 2023 verwachten. De Xiaomi 13 Ultra als de meest interessante, maar we weten niet zeker wanneer die gelanceerd wordt. Het zou namelijk niet de eerste keer zijn dat Xiaomi zijn Ultra-telefoon pas later op de markt brengt.

We zijn alvast benieuwd hoe deze telefoons het gaan doen in onze lijst met de beste smartphones.