Xiaomi 14T en 14T Pro onthuld: sterke nachtfotografie en geavanceerde AI

Prijs en beschikbaarheid De Xiaomi 14T Pro zal verkrijgbaar zijn in het Titan Black, Titan Blue en Titan Grey voor 899,90 euro (512GB). De Xiaomi 14T zal verkrijgbaar zijn in dezelfde drie kleuren vanaf 649,90 euro (256GB).

Xiaomi lanceert vandaag haar nieuwste serie toonaangevende smartphones, de Xiaomi 14T Series, speciaal ontworpen voor fotografieliefhebbers die op zoek zijn naar uitstekende beeldkwaliteit. Met een vernieuwde benadering van smartphonefotografie en een sterke nadruk op indrukwekkende nachtopnamen, wordt de Xiaomi 14T Series ondersteund door krachtige AI-functies. Dankzij de geavanceerde AI-beeldtechnologie kunnen gebruikers gebruikmaken van heldere, levendige opnamen, zowel 's nachts als overdag. Met een elegant design, krachtige MediaTek-processors en schitterende AMOLED-schermen, biedt de Xiaomi 14T Series een naadloze AI-integratie voor meerdere toepassingen, wat een ongeëvenaarde ervaring oplevert voor iedereen die het beste uit zijn smartphone wil halen.

Nachtfotografie dankzij Leica-optica

De Xiaomi 14T Series biedt een uitzonderlijke fotografie-ervaring voor elke gebruiker. Met uitzonderlijke mogelijkheden bij weinig licht leggen de Xiaomi 14T en Xiaomi 14T Pro adembenemende nachtscènes en levendige stadsbeelden vast met een buitengewone helderheid.

Aangedreven door Xiaomi AISP, het AI LM computational photography platform gebaseerd op FusionLM, verbetert de Xiaomi 14T Series het dynamisch bereik en vermindert ruis voor buitengewone details en levendige kleuren, zelfs bij uitdagende lichtomstandigheden. Door gebruik te maken van de uitgebreide onbewerkte gegevens van FusionLM, ondersteunt deze serie het UltraHDR-formaat, wat de HDR-ervaring verder verbetert. Bovendien verbetert PortraitLM binnen het AISP-platform de Master Portrait-modus, die een brandpuntsafstand van 23 mm tot 75 mm biedt, waardoor gelaagde, gedetailleerde portretfoto's ontstaan met verbeterde diepte, helderheid en een natuurlijk bokeh-effect.

De Xiaomi 14T Pro heeft een veelzijdig drievoudig camerasysteem met vijf brandpuntsafstanden, van 15 mm tot 120 mm. Dit biedt extra flexibiliteit voor verschillende opname-omstandigheden. De 50MP hoofdcamera heeft een groot ƒ/1.6 diafragma en de nieuwste Leica Summilux optische lens, in combinatie met de Light Fusion 900 beeldsensor. Met een sensorformaat van 1/1,31”, Dual Native ISO Fusion Max en een hoog dynamisch bereik van 13,57EV vangt deze geavanceerde opstelling tot 32% meer licht op dan zijn voorganger, wat zorgt voor levendige en gedetailleerde beelden. Het apparaat bevat ook een 7P asferische lens met hoge doorlatendheid om meer licht op te vangen en opnamen met een hoog dynamisch bereik te ondersteunen.

De Xiaomi 14T heeft een geavanceerde Sony's IMX906 beeldsensor en een veelzijdig drievoudig camerasysteem met drie lenzen met vier brandpuntsafstanden variërend van 15 mm tot 100 mm. De 50MP hoofdcamera, met een groot ƒ/1.7 diafragma en de nieuwste Leica Summilux optische lens, levert levendige kleuren en uitzonderlijke details, zelfs bij weinig licht. De 12MP ultra-groothoekcamera met een brandpuntsafstand van 15 mm zorgt ook voor haarscherpe en gedetailleerde beelden.

Geavanceerde AI voor dagelijks gemak

De Xiaomi 14T Series brengt een nieuw niveau van productiviteit en creativiteit met geavanceerde AI-mogelijkheden op het gebied van zoeken, spraak, tekst, afbeeldingen en video, waardoor alledaagse taken worden verbeterd en het gebruiksgemak wordt vergroot. Door gebruik te maken van de kracht van zowel on-device als cloud-based computing, stellen de AI-mogelijkheden van de Xiaomi 14T Series gebruikers in staat om hun productiviteit te verhogen, slimmer te reizen en moeiteloos content te creëren.

De Xiaomi 14T Series tilt de samenwerking met Google naar nieuwe hoogten en introduceert Circle to Search with Google. Dit is een van de eerste Xiaomi-apparaten met deze innovatieve functie. Gebruikers kunnen alles wat ze op hun telefoon zien direct doorzoeken zonder van app te hoeven wisselen. Daarnaast wordt de Xiaomi 14T Series geleverd met de Google Gemini app. Chat met Gemini om hulp te krijgen bij schrijven, leren, plannen en meer.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Voor een verhoogde productiviteit doorbreekt de AI Interpreter taalbarrières, wat de communicatie tijdens vergaderingen en gesprekken aanzienlijk verbetert. AI Notes en AI Recorder dragen bij aan de efficiëntie door spraak-naar-tekst transcripties, nauwkeurige sprekerherkenning en snelle samenvattingen. Tegelijkertijd zorgen realtime vertalingen voor soepele meertalige interacties.

Op het gebied van creativiteit breidt AI Image Editing intelligente beelden uit om visuele verhalen te verbeteren, terwijl AI Eraser Pro ongewenste elementen verwijdert voor vlekkeloze foto's. AI Film maakt het eenvoudig om filmische korte video's te maken en AI Portrait genereert gepersonaliseerde avatars, zodat gebruikers moeiteloos hun unieke stijl kunnen tonen.

Veelbelovende prestaties en batterij

De Xiaomi 14T Series levert uitzonderlijke prestaties met geavanceerde processors en geavanceerde koelsystemen, waardoor dagelijkse taken met ongeëvenaarde snelheid en efficiëntie worden uitgevoerd.

De Xiaomi 14T Pro herdefinieert prestaties met de geavanceerde MediaTek Dimensity 9300+ processor, die een opmerkelijke 37% boost in multi-core CPU prestaties levert. In combinatie met de geavanceerde Immortalis-G720 GPU, die een 44% verbetering in grafische prestaties levert,blinkt deze krachtige combinatie uit in AI-toepassingen en gaming, en biedt een naadloze en superieure ervaring. Met de Xiaomi Surge T1 Tuner voor stabiele connectiviteit en verbeterde cellulaire prestaties, en het Xiaomi 3D IceLoop-systeem voor effectief warmtebeheer, levert de Xiaomi 14T Pro topprestaties zonder oververhitting, waardoor het de ultieme keuze is voor mobiele gamers en power users.

De Xiaomi 14T, aangedreven door de nieuwe AI-processor MediaTek Dimensity 8300-Ultra, biedt een 20% boost in CPU-prestaties en een 60% verbetering in GPU-prestaties, waardoor multitasking soepeler en efficiënter verloopt, terwijl de levensduur van de batterij wordt verlengd met verbeterde energie-efficiëntie.

De Xiaomi 14T Series is voorzien van krachtige accu's en snellaadmogelijkheden, wat zorgt voor snel opladen en betrouwbaar gebruik. De Xiaomi 14T Pro is de eerste in de Xiaomi T-serie die draadloos opladen introduceert, met 50W draadloos opladen naast de 5000mAh-batterij. Daarnaast zorgt 120W HyperCharge voor een volledige lading in slechts 19 minuten. Vervolgens is de Xiaomi 14T uitgerust met een robuuste 5000mAh-batterij en 67W HyperCharge voor snel opladen via de kabel.