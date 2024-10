De beste cameratelefoon ter wereld wordt wellicht nog krachtiger dankzij nieuwe 200MP zoomlens

De beste cameratelefoon ter wereld zou met de update van volgend jaar nog krachtiger kunnen worden, als we een nieuw gerucht over de Xiaomi 15 Ultra mogen geloven.

Volgens GSMArena bevat een Weibo-thread, geopend door de bekende tipgever Digital Chat Station, nieuwe suggesties over de specificaties van de vermeende 200MP periscoopcamera van de Xiaomi 15 Ultra. Verschillende gebruikers bevestigen geruchten dat de camera zal beschikken over 4,3x optische zoom en een f/2.6-lens met een brandpuntsafstand die gelijkstaat aan 100 mm.

Net zoals bij de Xiaomi 14 Ultra verwachten we dat de nieuwe 200MP-camera van de 15 Ultra vergezeld zal worden door een kleinere telelens, die naar verwachting opnieuw een 50MP 3x telelens zal zijn. Het bestaan van een 200MP periscoopcamera werd voor het eerst gesuggereerd door de leaker Ice Universe in een kort bericht op X in augustus.

Volgens PhoneArena zal de Xiaomi 15 Ultra naar verluidt ook worden geleverd met de volgende generatie van Qualcomm's Snapdragon 8-chipset, waardoor de telefoon verbeterde beeldverwerkingsmogelijkheden krijgt.

Hoe verbeter je de beste cameratelefoon?

De Xiaomi 14 Ultra (Image credit: Future / Roland Moore-Colyer)

De Xiaomi 14 Ultra is opgebouwd rond zijn quad-camera-systeem, met vier 50MP-camera's: de primaire camera, een ultra-wide, een 3x telelens en een 5x periscoop. Het bedrijf verkoopt zelfs een fotografiekit die de Ultra het ergonomische gevoel van een kleine point-and-shoot-camera geeft (we hopen op een Camera Control-achtige knop op het model van volgend jaar).

Zoals verwacht blies de Xiaomi 14 Ultra ons omver met zijn 1-inch sensor die meer licht en detail vastlegt dan we ooit hebben gezien bij een smartphonecamera.

Hoewel het waarschijnlijk is dat we bij de officiële aankondiging van de Xiaomi 15 Ultra (de geruchten wijzen op januari) zullen horen over software- en beeldverwerkingsverbeteringen, zou een 200MP periscoopcamera een duidelijke, fysieke verbetering van het camerasysteem betekenen.

Bovendien lijkt een nieuwe 200MP-camera een realistische upgrade, gezien het gebruikelijke kaliber van jaarlijkse updates van Xiaomi's Ultra-camerasysteem. De Xiaomi 14 Ultra voegde bijvoorbeeld een variabel diafragma toe aan de hoofdcamera, terwijl de Xiaomi 13 Ultra alle vier de camera's naar 50MP had opgewaardeerd.