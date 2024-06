Nieuwe POCO M6 belooft goede fotografie aan een lage prijs

De POCO M6 is een goed voorbeeld van hoe POCO-smartphones uitstekende functies bieden die de gebruikerservaring verbeteren voor jonge techneuten die op zoek zijn naar meer.

Creatieve fotografie van professionele kwaliteit

Prijzen en beschikbaarheid De POCO M6 is verkrijgbaar in het zwart, paars en zilver. De versie met 6GB RAM en 128GB opslag kost 169,9 euro en de versie met 8GB RAM en 256GB opslag kost 189,9 euro.

Jonge technologiefanaten zullen onder de indruk zijn van de professionele 108MP camera met een 1/1,67-inch sensor van Samsung. De POCO M6 levert uitzonderlijke details bij elke opname, ondersteunt 3x lossless zoom en maakt gebruik van de nieuwste 9-in-1 pixel-binning om ultraheldere foto's te garanderen in verschillende lichtomstandigheden. Door de toevoeging van een dubbele LED-ringflitser is nachtfotografie beter dan ooit, met nachtmodus en portretfoto's die uitzonderlijk helder en levendig zijn. De POCO M6 levert ook schitterende HDR-foto's die een breed scala aan tinten vastleggen om foto's helder en realistisch levendig te maken.

Jonge content creators kunnen genieten van een geüpgradede 13MP selfie-camera om duidelijkere, meer gedetailleerde foto’s te maken. Bij weinig licht biedt de POCO M6 een soft-light ring die opnamen verbetert met natuurlijke, gebalanceerde belichting. Om gebruikers die hunkeren naar de mogelijkheid om te creëren en plezier te hebben nog meer mogelijkheden te bieden, biedt de POCO M6 een scala aan leuke en unieke filters. Deze omvatten filmCamera vintage filters waarmee gebruikers klassiek gestileerde foto's kunnen maken, plus filmFrame, dat een selectie van unieke frame-ontwerpen biedt die aan elke opname kunnen worden toegevoegd. Met real time previews is het eenvoudiger dan ooit om je artistieke geest te uiten en levensmomenten vast te leggen op unieke, leuke en creatieve manieren.

Robuuste prestaties met 90Hz-display

Met een groot 6,79-inch FHD+ (2460 x 1080) LCD-scherm levert de POCO M6 content met levendige kleurdiepte en indrukwekkend heldere beelden. Met 550 nits HBM en een contrastratio van 1500:1 kunnen gebruikers zich verheugen op een uitzonderlijk levendige en meeslepende visuele ervaring. Dankzij de dynamische AdaptiveSync-technologie past de POCO M6 de beeldverversingsfrequentie op intelligente wijze aan, met een piek van een indrukwekkende 90Hz om gebruikers een responsieve, vloeiende game-ervaring te bieden, terwijl de beeldverversingsfrequentie ook wordt verlaagd tijdens het afspelen van video's en alledaagse taken om de batterij te sparen. Een snelle 180Hz touch sampling rate helpt gebruikers een voorsprong te nemen in snelle games en biedt een verbeterde reactiesnelheid tijdens het gamen en een soepele gebruikerservaring.

Wet touch-technologie biedt verbeterde aanraakherkenning en -bediening die onbedoelde reacties door regendruppels voorkomen, terwijl Corning Gorilla Glass zorgt voor een langere levensduur van het apparaat en bescherming tegen dagelijkse slijtage. Om visuele vermoeidheid te verminderen, is de POCO M6 voorzien van snel DC-dimmen. TÜV Rheinland Low Blue Light-certificering, Flicker Free-certificering en Circadian Friendly-certificering zorgen voor een comfortabele, gezonde kijkervaring.

Aangedreven door de geavanceerde MediaTek Helio G91 Ultra chipset, levert de POCO M6 een robuuste vloeiende gebruikerservaring die de verwachtingen overtreft. De Helio G91 Ultra-chipset is gemaakt met behulp van een toonaangevende 6 nm productieproces en bevat een octa-core CPU met twee krachtige Cortex-A75-kernen ondersteund door zes energiezuinige Cortex A55-kernen. De Arm Mali-G52 MC2 grafische processor zorgt voor een uitzonderlijke game-ervaring.

Stijlvol ontwerp en snelladen

De POCO M6 heeft een strak ontwerp met een glazen achterkant die een unieke elegantie biedt die vergelijkbaar is met die van een vlaggenschip. De POCO M6 is verkrijgbaar in drie unieke kleuropties - zwart, paars en zilver - en is indrukwekkend slank met slechts 8,3 mm, waardoor hij licht maar toch premium in de hand ligt. De POCO M6 is ontworpen voor gebruikers die waarde hechten aan elegantie en duurzaamheid en is IP53-gecertificeerd, waardoor hij bestand is tegen natte weersomstandigheden en per ongeluk morsen.

De POCO M6 heeft een 5,030mAh batterij met hoge capaciteit en 33W snelladen die je niet in de steek laat. Je hoeft niet bang te zijn voor een lege batterij, want je kunt de batterij in slechts 70 minuten volledig opladen. POCO M6 heeft ook een 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting voor eenvoudige, probleemloze audioverbinding, een handig geplaatste vingerafdruklezer aan de zijkant voor snelle en veilige toegang en flits meldingen voor inkomende gesprekken en alarmen om verbonden en op de hoogte te blijven.