Beste Xiaomi-smartphones van 2021: de beste Mi, Redmi en Poco telefoons

De lijst van beste Xiaomi-smartphones behoort tot een van de eerste plaatsen waar je moet zijn als je op zoek bent naar een toestel met een zeer scherpe prijs-kwaliteitverhouding. De Chinese fabrikant combineert functies van midrangers en high-end toestellen en stopt deze in een eindproduct dat qua prijs onder vrijwel elke concurrent weet te komen.

Xiaomi is hard op weg om een grote speler te worden in Europa en dat komt mede door zijn agressieve prijsstrategie. Consumenten met enige kennis weten dat je met Xiaomi-toestellen op prestatievlak in elk geval niet teleurgesteld wordt. Hopelijk krijgt Xiaomi in 2021 meer voet aan de grond in de Europese markt en wordt het zo een echte rivaal voor Samsung, Huawei en Apple.

De Xiaomi Mi 11 is de topnaam in deze lijst en zonder meer de beste Xiaomi-smartphone die je op dit moment kunt kopen. Met krachtige hardware en interessante fotografiemodi behoort de Mi 11 tevens tot de beste smartphones van dit moment.

Xiaomi is een relatief nieuwe speler op de westerse smartphonemarkt, maar dankzij de solide bouw en goede specificaties heeft het merk al redelijk wat mensen weten te overtuigen. We hebben deze lijst met beste Xiaomi-smartphones gemaakt, zodat je zelf het juiste toestel kan kiezen dat bij jouw wensen past.

Xiaomi beschikt over diverse toestelseries waaruit je kunt kiezen: Mi, Redmi, en Pocophone. De Mi-reeks biedt high-end specificaties voor (vaak) midrange prijzen. De Redmi- en Pocophone-telefoons bevinden zich doorgaans in de goedkopere segmenten. Pocophone is gestart als een dochtermerk, maar beweert nu 'onafhankelijk' te zijn.

We voorzien we deze lijst regelmatig van een update met de nieuwste Xiaomi-toestellen. 2021 kent al een hoop nieuwe toestellen van het bedrijf. Neem zeker geregeld een kijkje voor de beste smartphones.

De beste Xiaomi-smartphones in een notendop:

Xiaomi Mi 11 Xiaomi Poco X3 NFC Xiaomi Redmi Note 10 Pro Xiaomi Mi 10T Pro Xiaomi Poco F3 Xiaomi Mi Note 10 Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Poco F2 Pro Xiaomi Mi 10 Pro Xiaomi Redmi Note 9

De beste Xiaomi-smartphones

(Image credit: Xiaomi)

De Xiaomi Mi 11 is het reguliere vlaggenschip van de Chinese fabrikant voor 2021, met onder meer nieuwe cameramodi, een zeer vloeiende schermtechnologie en een vernieuwd design.

In onze testperiode zijn we erg enthousiast geraakt van de Xiaomi Mi 11. Met name de macrofotografie is top vergeleken met de concurrentie. Ook zit er een prachtig display gemonteerd in het toestel, en is er aan rekenkracht dankzij de Snapdragon 888-chipset niets te klagen.

Deze smartphone van Xiaomi biedt alles wat je mag verwachten van een high-end smartphone. Door de relatief hoge adviesprijs voor Xiaomi-begrippen is de Mi 11 misschien niet voor iedereen weggelegd. Heb je echter honderden euro's over voor een nieuwe smartphone, dan is dit toestel zeker het overwegen waard.

Lees onze Xiaomi Mi 11 review

(Image credit: Xiaomi)

De Xiaomi Poco X3 NFC doet je vermoeden dat het een verrassende smartphone is, en dat vermoeden klopt. Dit toestel heeft indrukwekkende specificaties voor een smartphone in zijn prijsklasse.

Het toestel bevat veel rekenkracht, een grote batterij en een scherm met een verversingssnelheid van 120Hz, en dat allemaal tegen een erg lage prijs. Als je dit toestel kiest, krijg je ongetwijfeld waar voor je geld.

Natuurlijk is er altijd wel iets dat niet iedereen aanspreekt. De smartphone is heel groot en de camera's zijn niet even geweldig als bij sommige concurrenten. Hoe dan ook is het nog steeds een van de beste budgetsmartphones die je nu kan kopen.

Lees onze Xiaomi Poco X3 NFC review

(Image credit: Xiaomi)

Als je op zoek bent naar de beste smartphone van het dochtermerk Redmi, dan ben je bij de Note 10 Pro aan het juiste adres. Het komt met top specificaties en tegen een lage prijs, waardoor het toestel zeker je aandacht verdient.

De smartphone heeft een hoofdcamera met een superhoge resolutie van 108MP, een groot 120Hz scherm en een gigantische 5.020mAh batterij. Dat is dus niet voor de poes.

Er ontbreken ook enkele dingen, waaronder 5G. Als je daar nog niet naar op zoek bent, is deze smartphone het meer dan waard voor zijn geld.

Lees hier onze review van de Xiaomi Redmi Note 10 Pro

(Image credit: Xiaomi)

De Xiaomi Mi 10T-reeks was eind 2020 een late toevoeging aan de Mi 10-lijn, en de Mi 10T Pro was daarmee het meest premium toestel van de bende. Daarmee staat het boven de Mi 10, maar nog onder de Mi 10 Pro. In onze lijst met beste Xiaomi-smartphones is het gek genoeg andersom.

De Xiaomi Mi 10T Pro is een geweldig budgetvriendelijk vlaggenschip: het heeft dezelfde hoofdcamera, software en processorkracht, maar een minder kwalitatief ontwerp en display om alles in balans te houden en de kosten te drukken.

Er zijn wel enkele leuke toevoegingen die afwezig waren in de Mi 10-reeks, waaronder een handige vingerafdrukscanner aan de zijkant van het toestel, een 144Hz display en een gigantisch camerablok.

Lees onze Xiaomi Mi 10T Pro review

(Image credit: Xiaomi)

Xiaomi's dochtermerk Pocophone deed het goed tussen 2020 en 2021, en de Poco F3 is een onderdeel van zijn inmiddels derde generatie van toestellen.

De smartphone heeft een prachtig scherm en levert geweldige prestaties, waardoor hij geweldig is voor zowel streaming, gaming en het scrollen door je sociale media.

Gezien de prijs zijn er ook concessies gemaakt. De camera's zijn niet geweldig en er is geen draadloos opladen beschikbaar. Niet iedereen heeft deze aspecten echter nodig.

Lees hier onze volledige review van de Xiaomi Poco F3

(Image credit: Xiaomi)

De Xiaomi Mi Note 10 stond lange tijd bovenaan deze lijst. Het toestel heeft nooit een opvolger gehad, en het is moeilijk om in winkels te vinden, waardoor we het iets minder kunnen aanraden.

Als je kijkt naar de lijst met specificaties en foto's, zou je denken dat deze telefoon een topklasse vlaggenschip was, met een gebogen scherm, 108MP hoofdcamera en een enorme batterij. Maar kijk naar het prijskaartje en je ziet een smartphone die een derde is van de prijs van de grootste en beste telefoons die er nu zijn.

Zeker, er zijn een paar zwakke punten die ons tegenhielden om deze telefoon een perfecte score te geven, maar het scheelde niet veel. De smartphone is namelijk erg veelzijdig en dat is zijn grootste aantrekkingskracht.

Lees onze Xiaomi Mi Note 10 review

(Image credit: Xiaomi)

7. Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi's topklasse smartphone van 2021 Specificaties Lanceringsdatum: April 2021 Gewich: 234 gram Afmetingen: 164,3 x 74,6 x 8,4 mm Besturingssysteem: Android 11 Schermgrootte: 6,81 inch Resolutie: 1.440 x 3.200 CPU: Snapdragon 888 RAM: 12GB Opslag: 256GB Batterij: 5.000mAh Camera's achter: 50MP + 48MP + 48MP Frontcamera: 20MP DE BESTE DEALS VAN VANDAAG Low Stock US$ 1.399 Bekijken bij Aliexpress EU Redenen om te kopen + Camera's zijn heel goed + Supersnelle laadtijden Redenen om te vermijden - Problemen met oververhitting - Cameraopzet is te groot

Als je de topsmartphone van Xiaomi van 2021 halverwege deze lijst ziet staan, weet je dat er enkele problemen mee zijn.

De grote cameraopzet zit best in de weg, het toestel is duur en tijdens onze tests ondervonden we enkele problemen met oververhitting.

Als je daar echter voorbij kan kijken, heb je een fantastische smartphone in je handen. Hij laadt ongelofelijk snel op, komt met een topklasse Snapdragon 888-chipset, geweldige camera's en ook het scherm ziet er prachtig uit. Er zijn dus ook heel veel pluspunten.

Lees hier onze volledige review van de Xiaomi Mi 11 Ultra

(Image credit: Xiaomi)

Twee jaar na de oorspronkelijke Pocophone F1 (die hiervoor op deze lijst stond) onthulde Xiaomi de Poco F2 Pro.

Deze telefoon heeft een pop-up selfiecamera, een groot ononderbroken scherm en enorm veel rekenkracht onder de motorkap. De camera's en batterij zijn eveneens erg goed.

Het is dus een behoorlijk sterke telefoon in veel opzichten, maar zijn grootte kan potentiële kopers wat afschrikken. Het ontbreekt het toestel ook aan coole of opvallende functies die de concurrentie wel biedt. Dat is precies waarom het toestel niet hoger op deze lijst staat.

Lees onze Xiaomi Poco F2 Pro review

(Image credit: Xiaomi)

9. Xiaomi Mi 10 Pro XIaomi's meest premium toestel Specificaties Lanceringsdatum: Februari 2020 Gewicht: 208 gram Afmetingen: 162,5 x 74,8 x 9 mm Besturingssysteem: Android 10 Schermformaat: 6,67 inch Resolutie: 1.080 x 2.340 CPU: Snapdragon 865 RAM: 8GB Opslag: 256GB/512GB Batterij: 4.500mAh Redenen om te kopen + Snelladen + Goede speaker Redenen om te vermijden - Hoge prijs - Softwareproblemen

De Xiaomi Mi 10 Pro heeft enkele toffe specificaties aan boord, die het met recht een geavanceerde Xiaomi-telefoon maken. Er is een high-end Snapdragon 865-chipset aanwezig, een 108MP hoofdcamera, 90Hz verversingssnelheid en 50W-snelladen wordt ondersteund.

Het grootste pijnpunt van deze telefoon is de prijs; hij is twee keer zo duur als de Mi Note 10, maar komt naar onze mening niet met genoeg extra's om een betere deal te zijn dan de Mi Note 10. Er zijn ook wat problemen bekend met de interface. Er is heel wat bloatware aanwezig en er zit een trage vingerafdrukscanner onder het display.

Ben je echter op zoek naar een high-end smartphone, dan is de Xiaomi Mi 10 Pro zeker een telefoon om te overwegen.

Lees onze Xiaomi Mi 10 Pro review

(Image credit: Xiaomi)

Redmi is het betaalbare telefoonmerk van Xiaomi en hoewel het aanbod hier relatief beperkt is, zijn er nog steeds enkele goede Redmi-telefoons, waarvan de Note 9 zeker een goede optie is.

De Xiaomi Redmi Note 9 is erg goedkoop, maar het heeft toch een duurzame batterij, een goed display en een hoge screen-to-body ratio. Je zal onder de indruk zijn van wat je krijgt voor je geld.

Die lage prijs komt natuurlijk niet zonder nadelen: het opladen kan sneller, de camera's zijn 'oké' en soms hapert de telefoon een beetje. Maar als je graag een aantal gebreken over het hoofd wil zien, heb je hier een goedkope telefoon die beter is dan veel van zijn concurrenten.

Lees onze Xiaomi Redmi Note 9 review