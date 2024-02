Veelzijdige camera's? Check. Vlotte prestaties? Check. Grote batterij met snelladen? Check. Helder scherm? Check. Software? Problematisch. De Redmi Note 13 Pro Plus doet bijna alles goed voor zijn prijs, maar stelt enorm teleur op softwarevlak. Uit de doos krijg je Android 13 met garantie op slechts twee Android-updates en het is niet eens duidelijk wanneer hij die updates precies zal ontvangen.

De Redmi Note-serie van Xiaomi bestaat altijd uit meerdere smartphones met scherpe prijzen. Dit jaar bestaat de serie uit maar liefst vijf verschillende telefoons met prijzen die variëren van 199,99 euro tot 499,99 euro. Voor deze review gaan we aan de slag met het duurste model, de Redmi Note 13 Pro Plus. Hij pakt uit met een indrukwekkende 200MP-hoofdcamera, aflopende schermranden en 120W-snelladen. Toch is het niet alleen maar rozengeur en maneschijn, want de software zit wederom niet op hetzelfde niveau als de hardware.

Redmi Note 13 Pro Plus review: prijs en beschikbaarheid

8GB RAM + 256GB opslag voor 449,99 euro

12GB RAM + 512GB opslag voor 499,99 euro

Beschikbaar sinds februari 2024

In tegenstelling tot sommige andere merken behoudt Xiaomi zijn prijzen van vorig jaar. De duurste versie van de Redmi Note 13 Pro Plus kost opnieuw 499,99 euro en daarvoor krijg je 12GB RAM en 512GB opslag. Er is daarnaast nog een goedkopere versie met 8GB RAM en 256GB opslag voor 449,99 euro. Het is fijn om te zien dat Xiaomi ervoor kiest om zijn middenklasse smartphones minstens 256GB opslag te geven, net als Motorola. De Samsung Galaxy S24 heeft daarentegen nog steeds 128GB basisopslag en kost twee keer meer.

Op vlak van hardware doet de Redmi Note 13 Pro Plus meer dan je verwacht voor deze prijs. De 200MP-camera werkt goed en kan 2x digitaal zoomen zonder kwaliteitsverlies en zelfs 4x zoom is nog bruikbaar. Verder overtreft hij de concurrentie met ondersteuning voor 120W-snelladen en hij heeft zelfs een IP68-certificering voor water- en stofbestendigheid. Het AMOLED-display met 120Hz refresh rate en 1.800 nits helderheid is eveneens bovengemiddeld voor deze prijs.

Het gaat alleen dramatisch mis bij de software. De volledige Redmi Note 13 Series draait namelijk Android 13 uit de doos en de Redmi Note 13 Pro Plus krijgt slechts twee Android-updates. Android 14 verscheen in oktober 2023 en als je in het voorjaar van 2024 ongeveer 500 euro aan een telefoon uitgeeft, dan verwacht je de meest recente Android-versie. Dit kunnen we door de vingers zien als er een degelijk updatebeleid aanwezig is, maar dat is hier niet zo. Je krijgt gelukkig wel vier jaar security-updates. Gebruikers die graag zo lang (en snel) mogelijk de meest recente Android-updates ontvangen, kijken daarom beter naar andere telefoons.

Prijs-kwaliteit score: 4/5

Redmi Note 13 Pro Plus review: specs

Swipe to scroll horizontally Redmi Note 13 (4G) Redmi Note 13 (5G) Redmi Note 13 Pro Redmi Note 13 Pro Plus Prijs: 199,99 euro 279,99 euro 399,99 euro 449,99 euro Afmetingen: 162,3 x 75,6 x 8 mm 161,1 x 75 x 7,6 mm 161,2 x 74,2 x 8 mm 161,4 x 74,2 x 8,9 mm Gewicht: 188 gram 175 gram 187 gram 199 gram Besturingssysteem: Android 13 Android 13 Android 13 Android 13 Scherm: 6,67 inch, 2.400 x 1.080 pixels, 120Hz, 1.800 nits helderheid 6,67 inch, 2.400 x 1.080 pixels, 120Hz, 1.000 nits helderheid 6,67 inch AMOLED, 2.712 x 1.220 pixels, 120Hz, 1800 nits 6,67 inch AMOLED, 2.712 x 1.220 pixels, 120Hz, 1800 nits Processor: Snapdragon 685 MediaTek Dimensity 6080 Snapdragon 7s Gen 2 MediaTek Dimensity 7200 Ultra RAM: 6GB / 8GB 6GB / 8GB 8GB / 12GB 8GB / 12GB Opslag: 128GB / 256GB 128GB / 256GB 256GB / 512GB 256GB / 512GB Batterij: 5.000mAh met 33W-snelladen 5.000mAh met 33W-snelladen 5.100mAh met 67W-snelladen 5.000mAh met 120W-snelladen Camera's achter: 108MP-hoofdcamera, 8MP-ultrawide, 2MP-macro 108MP-hoofdcamera, 8MP-ultrawide, 2MP-dieptesnesor 50MP-hoofdcamera (OIS), 8MP-ultrawide, 2MP-macro 200MP-hoofdcamera (OIS), 8MP-ultrawide, 2MP-macro Selfiecamera: 16MP 16MP 16MP 16MP

Redmi Note 13 Pro Plus review: design

Aurora Purple-kleurenvariant is prachtig

Best zwaar, maar ligt goed in de hand

IP68-certificering

Wanneer we de Redmi Note 13 Pro Plus uit de doos haalden, hadden we de indruk dat we een veel duurdere telefoon in onze handen hadden. Het geheel is wel redelijk zwaar (199 gram), maar ligt goed in de hand. Dit is deels te danken aan de aflopende schermranden, die je alleen terugvindt op de Pro Plus-versie. Ook de gebruikte materialen zijn van hoge kwaliteit. De zijkanten zijn van geborsteld aluminium, de achterkant van mat glas en de voorkant wordt bescherm door Gorilla Glass Victus (en een vooraf aangebrachte plastic screenprotector).

Wij kregen de Aurora Purple-versie toegestuurd voor deze review en dit is wat ons betreft de mooiste kleur. De achterkant is namelijk verdeeld in verschillende kleurvlakken. Onderaan zit één groot lichtpaars vlak en bovenaan zijn de camera's, de flitser en het Redmi-logo onderverdeeld in drie aparte kleurenvlakken. De camera's zitten in een lichtblauw vak, de flitser in een soort lichtgrijs-groen vak en het logo in een lichtgroen vak. In de doos zit nog een verschrikkelijke cover. Die is namelijk volledig zwart en heeft bovenaan een gigantische uitgesneden rechthoek zodat de camera's, de flitser en het logo zichtbaar zijn. Die hebben we netjes aan de kant gelegd want hij maakte de Redmi Note 13 Pro Plus nog dikker en zwaarder.

Steeds meer middenklasse smartphones bieden goede waterbestendigheid en de Redmi Note 13 Pro Plus mag zich aansluiten bij dat groepje. Hij heeft een IP68-certificering en kan bijgevolg voor 30 minuten op 1,5 meter diepte in zuiver water liggen. Dit is ten slotte de eerste Redmi Note-smartphone met aflopende schermranden en hierdoor onderscheidt hij zich duidelijk van de rest als de meest premium optie. Helaas vond Xiaomi de 3,5mm-koptelefoonpoort niet meer nodig, maar ook dit zien we steeds meer bij middenklassers.

Design score: 5/5

Redmi Note 13 Pro Plus review: display

6,67-inch AMOLED-display met 1,5k-resolutie (2.712 x 1.220 pixels)

120Hz refresh rate en verhoogde helderheid van 1.800 nits

Voor de eerste keer aflopende schermranden... en dat merk je

Dit is niet de eerste keer dat we een 6,67-inch AMOLED-display met 120Hz refresh rate zien bij Xiaomi, want dit was reeds aanwezig op de Redmi Note 12 Pro Plus. De Redmi Note 13 Pro Plus voegt wel iets nieuws toe aan de mix, met name aflopende schermranden. Het is best ironisch dat Samsung dit jaar afscheid neemt van de aflopende randen op de Galaxy S24 Ultra, terwijl Xiaomi hier aflopende randen toevoegt. Uiteindelijk is dit een kwestie van persoonlijke voorkeur. Toch is er nog ruimte voor verbetering, aangezien we last hadden van valse aanrakingen. Als we de telefoon stevig vasthielden met één hand, werd er soms een aanraking geregistreerd. In games zorgde dit er bijvoorbeeld voor dat de camera inzoomde terwijl we om ons heen wilden kijken.

Door het 120Hz refresh rate gaat alles van scrollen over sociale media tot navigeren door de instellingen enorm soepel. Met de standaardinstellingen kan de Redmi Note 13 Pro Plus wisselen tussen 60Hz en 120Hz. Als je energie wil besparen, kan je het refresh rate ook handmatig beperken tot maximaal 60Hz of het permanent op 120Hz instellen. Hier is dus niets veranderd tegenover vorig jaar. De helderheid is daarentegen flink verhoogd van maximaal 900 naar maar liefst 1.800 nits. Dit konden we duidelijk merken tijdens enkele zonnige dagen, want het display was altijd goed zichtbaar buitenshuis. Combineer dit met ondersteuning van HDR10+ en Dolby Vision, en je krijgt een ideaal scherm voor films en series.

Ten slotte willen we nog even het "1.5K CrystalRes Display" vermelden. Hoewel dat erg mooi klinkt, is dit slechts een fractie scherper dan de traditionele FHD-resolutie. Deze resolutie van 1,5k komt namelijk neer op 2.712 x 1.220 pixels, terwijl een FHD-resolutie neerkomt op 2.400 x 1.080 pixels. Dit klinkt natuurlijk aantrekkelijker op papier, maar in de praktijk ziet niemand het verschil tussen deze twee.

Display score: 4,5/5

Redmi Note 13 Pro Plus review: camera

200MP (primair) + 8MP (ultrawide) + 2MP (macro) + 16MP (selfie)

2x digitale zoom zonder kwaliteitsverlies is handig

Ultrawide is verrassend goed, maar macrocamera is overbodig

Vorig jaar hebben we de Redmi Note 12 Pro getest en die heeft bewezen dat de Redmi-smartphones geen rampzalige camera's meer hebben. Vorig jaar was de Redmi Note 12 Pro Plus de eerste Redmi-telefoon met 200MP-hoofdcamera en die zien we dit jaar opnieuw terug op de Redmi Note 13 Pro Plus. Opnieuw krijgt deze camera gezelschap van een 8MP-ultrawide, 2MP-macrocamera en 16MP-selfiecamera.

Xiaomi heeft de gewoonte om te focussen op de primaire camera en dat is hier niet anders. De resolutie van de 200MP-camera mag dan hetzelfde zijn, maar de prestaties zijn verbeterd. Door de hoge resolutie claimt Xiaomi dat de Redmi Note 13 Pro Plus "lossless" 2x en 4x digitaal kan inzoomen. Vooral de 4x digitale zoom is opvallend, aangezien veel smartphones met een afzonderlijke telefotocamera slechts 3x zoom halen. Tijd om uit te zoeken of dat waar is.

We beginnen bij de algemene prestaties van de camera's. Standaard neemt de hoofdcamera foto's in 12MP en die zien er in alle omstandigheden prima uit. Foto's zijn helder, kleuren blijven natuurgetrouw en ook de nachtmodus werkt zowel snel als betrouwbaar. Bij daglicht kunnen we vol vertrouwen zeggen dat 2x zoom geen kwaliteitsverlies oplevert en dat de kwaliteit volledig overeenkomt met niet ingezoomde foto's. Zodra het donkerder wordt, merk je wel dat er hier en daar wat details verloren gaan en dat er wat ruis optreedt.

De 4x zoom "lossless" noemen, vinden we veel te optimistisch. Alleen in de meest optimale lichtomstandigheden is de kwaliteit van de 4x zoom degelijk. Goed zouden we het zeker niet noemen en lossless bijgevolg ook niet. Zodra er een beetje schaduw aanwezig is, merk je dat de details wazig worden. In dit geval kan je beter een foto nemen in de 200MP-modus en die zelf bijsnijden achteraf. Aangezien een bewolkte dag al problemen oplevert voor de 4x zoom, is het logisch dat je die al helemaal niet moet gebruiken in donkere omstandigheden.

De overige drie camera's zijn teleurstellend tegenover de 200MP-hoofdcamera. Bij daglicht zijn de prestaties van de ultrawide en selfiecamera consistent. Hun niveau van detail, HDR- en kleurenweergave komen dan overeen met de hoofdcamera. De ultrawide zit in mindere mate het probleem van de 4x zoom. Schaduwen zien er snel te donker uit, met hier en daar wat ruis. De nachtmodus werkt ook met de 8MP-ultrawide, maar die weet niet veel meer detail uit schaduwen en donkere gebieden te halen. Over de macrocamera kunnen we kort zijn: je zoomt beter 4x in met de hoofdcamera dan dat je op een paar centimeter van je onderwerp de macrocamera gebruikt. De kwaliteit van de foto met 4x zoom zal in gelijk welke omstandigheden beter zijn.

Camera score: 4/5

Cameravoorbeelden

Image 1 of 19

Redmi Note 13 Pro Plus review: prestaties

MediaTek Dimensity 7200 Ultra presteert sterk, ook tijdens games

512GB opslag voor 499,99 euro is fantastisch

Gaat relatief goed om met hitte

Binnenin de Redmi Note 13 Pro Plus vind je de MediaTek Dimensity 7200 Ultra in combinatie met 256GB opslag en 8GB RAM of 512GB opslag en 12GB RAM. Deze chipset vind je daarnaast uitsluitend terug in de Redmi Note 13 Pro Plus, wat een verbetering is tegenover vorig jaar. De Redmi Note 12 Pro en Note 12 Pro Plus waren vorig jaar namelijk beide uitgerust met een MediaTek Dimensity 1080 en die chip was geen snelheidswonder.

De prestaties van de MediaTek Dimensity 7200 Ultra zijn iets beter dan die van de Snapdragon 7s Gen 2, de chipset van de Redmi Note 13 Pro, maar hij komt niet in de buurt van de Snapdragon 8 Gen 3. In de praktijk kan je alles doen wat je maar wil met deze smartphone. Navigeren door de interface gaat heel soepel, apps zijn meteen geopend en zelfs zware games vormen geen probleem zolang je de instellingen wat lager zet.

Om de grenzen van de Redmi Note 13 Pro Plus op te zoeken, hebben we Genshin Impact en Honkai Star Rail erbij genomen. De standaard beeldkwaliteit van beide games was "low" met 30fps, de op één na laagste instelling. In Genshin Impact hebben we de instellingen meteen aangepast naar medium bij 30fps en dat verliep nog steeds vlot. Wil je daarentegen naar 60fps gaan, dan zal je de andere instellingen toch moeten verlagen. Honkai Star Rail is iets minder zwaar en daar konden we wel relatief stabiel 60fps halen op medium instellingen.

Bij langere gamesessies merkten we wel dat de Redmi Note 13 Pro Plus kon oververhitten, wat zorgde voor frame drops. Dit gebeurde echter pas na meer dan een uur en voor een telefoon van deze prijs is dat bovengemiddeld. Wat vooral voor problemen zorgde, was gamen terwijl de oplader was aangesloten. Door het 120W-snelladen kan de batterij erg heet worden en toen we die hitte combineerden met de hitte van veeleisende games, zorgde dat snel voor haperingen.

Prestaties score: 4,5/5

Redmi Note 13 Pro Plus review: software

MIUI 14 met Android 13 uit de doos

Enorm veel bloatware en zelfs advertenties

Slechts twee Android-updates

Het grootste probleem is wederom de software. Je krijgt namelijk MIUI 14 bovenop Android 13. Budgetsmartphones (lees: 250 euro of minder) die in januari of februari verschijnen, draaien vaker een oude versie van Android en dat zijn we inmiddels gewend. Het feit dat je hier bijna 500 euro betaalt voor een telefoon met oude software kan eigenlijk echt niet. We hadden hier minstens Android 14 verwacht.

Het updatebeleid maakt de zaken niet beter. De Redmi Note 13 Pro Plus ontvangt slechts twee Android-updates en zal daarom eindigen met Android 15, wat verwacht wordt in oktober van dit jaar. Verder is het niet duidelijk wanneer die Android-updates precies zullen gebeuren. Android 14 is beschikbaar sinds oktober 2023 en toen we klaar waren met alle testen van de Redmi Note 13 Pro Plus in het midden van februari 2024, was er nog geen update in zicht. Als schrale troost krijg je wel vier jaar security-updates (tot en met januari 2028).

De software-ervaring zelf is allesbehalve aangenaam. Je begint met enorm veel bloatware en dubbele apps die niemand nodig heeft. Dit waren enkele games, maar ook apps zoals het Xiaomi Community-forum en AliExpress. Veel van deze apps kan je gewoon verwijderen, maar het laat alvast geen goede eerste indruk achter. Verder krijg je hier en daar met advertenties te maken. Als je vanuit het homescherm je achtergrond wil aanpassen, kom je bijvoorbeeld terecht in een shop. Voor je kan zien wat er in die shop staat, moet je natuurlijk eerst een advertentie bekijken. Mi Video, de eigen app van Xiaomi om video's af te spelen, zit eveneens vol ads en bevat een soort van TikTok-achtige videofeed waar je video's van andere gebruikers kan zien. De app stuurt zelfs meldingen waarin trending video's aangeraden worden.

Software score: 1,5/5

Redmi Note 13 Pro Plus: batterij

5.000mAh-batterij met 120W-snelladen

Ruim voldoende batterij voor een dag gebruik

Batterij is na 10 minuten voor 50% opgeladen

De batterij is voor ons het meest indrukwekkende onderdeel van de Redmi Note 13 Pro Plus. Hij ondersteunt namelijk 120W-snelladen, een cijfer dat we gewoonlijk zien bij telefoons die twee keer duurder zijn. De Samsung Galaxy S24 Ultra kost bijvoorbeeld drie keer zoveel als de Redmi Note 13 Pro Plus, maar ondersteunt slechts 45W-snelladen. Zowel iPhones als Google Pixel-smartphones gaan dan weer niet hoger dan 25W.

Zelfs zonder snelladen is dit een indrukwekkende batterij. De capaciteit van 5.000mAh is inmiddels de standaard voor de Redmi Note-serie. De uiteindelijke batterijduur hangt ook sterk af van de processor en de Dimensity 7200 Ultra is verrassend energiezuinig. Zelfs wanneer we overdag een uur Honkai Star Rail speelden, hadden we 's avonds nog 20 procent batterij toen we naar bed gingen. Speelden we helemaal geen games, dan bleef er soms zelfs 40 procent over. Bij licht gebruik kan je mogelijk twee volledige dagen batterij halen en dat zien we over het algemeen alleen bij budgetsmartphone met zwakke prestaties.

De ondersteuning voor 120W-snelladen maakt het alleen maar beter. Na amper een kwartier zit de batterij al bijna helemaal vol. Om 18u32 sloten we oplader aan en op dat moment zat er nog 4 procent batterij in de tank. Om 18u39 zat de batterij al op 41 procent en om 18u49 zaten we op 83 procent. Vanaf ongeveer 85 procent begint de batterij wel trager op te laden en je haalt ook alleen de volledige 120W wanneer het scherm uit staat. Als je 's avonds op restaurant gaat en te laat ziet dat de batterij van de Redmi Note 13 Pro Plus bijna leeg is, kan je hem letterlijk in vijf minuten genoeg opladen voor een hele avond gebruik.

Batterij score: 5/5

Moet je de Redmi Note 13 Pro Plus kopen of niet?