Samsung Galaxy Tab S10-serie zou geen 11-inch model meer hebben

Als je op zoek bent naar een premium Android-tablet, dan heb je waarschijnlijk al tablets van Samsung bekeken. Hun volgende serie Galaxy Tabs wordt pas over enkele maanden verwacht, maar we zien nu al geruchten. Het laatste gerucht voorspelt weinig goeds voor liefhebbers van compacte tablets, want het kleinste model van de Galaxy Tab S-serie wordt mogelijk met pensioen gestuurd.

De betrouwbare analist Ross Young plaatste een update op Twitter over de waarschijnlijke lanceringsdatum van de Galaxy Tab S10 Plus en Galaxy Tab S10 Ultra. Hier geeft hij aan dat ze naar verwachting in augustus met de productie beginnen voor een lancering in oktober. In een reactie op zijn tweet bevestigde hij ook dat de afwezigheid van een standaard Galaxy Tab S10-model geen vergissing was. Er zijn namelijk geen tekenen van het bestaan van deze tablet op dit moment.

Samsung Galaxy Tab S10 Plus and S10 Ultra are expected to begin production in August, consistent with October launch rumors. Colors are Gray and Silver for each.July 22, 2024

Die info komt overeen met de lekken die we tot nu toe hebben gezien, zoals een lek in mei waarin alleen modelnummers voor de Plus en Ultra werden genoemd. Destijds speculeerden we dat dit te wijten zou kunnen zijn aan het vroege stadium van de ontwikkeling, maar het is nu echt mogelijk dat Samsung het basismodel helemaal laat vallen.

Als dat gebeurt, zou dat kunnen betekenen dat er geen 11-inch optie is in de Galaxy Tab-serie en dat Samsung zich concentreert op de twee grotere tablets. Samsung houdt zich al enkele jaren aan dezelfde afmetingen voor zijn tablets en we verwachten bijgevolg een 12,4-inch Galaxy Tab S10 Plus en een 14,6-inch Galaxy Tab S10 Ultra.

Alles kan nog

(Image credit: Future / Axel Metz)

Samsung heeft gelukkig wel kleinere formaten in zijn goedkopere Galaxy Tab A9-serie. Afgelopen oktober lanceerde Samsung de Galaxy Tab A9 (8,7 inch) en Galaxy Tab A9 Plus (11 inch), terwijl de middenklasse Galaxy Tab S9 FE-serie bestaat uit een 10,9-inch standaardmodel en 12,4-inch Plus-versie.

Het is dus mogelijk dat Samsung de 11-inch versies alleen voor die goedkopere series houdt en de Galaxy Tab S-serie nog meer premium wordt door de grotere formaten. We zagen verder nog benchmarkscores voor de S10 Plus en S10 Ultra (via GSMArena), die wijzen op een Dimensity 9300+ met prestaties die de Snapdragon 8 Gen 3 overtreffen.

De vraag is nu wat dit alles zal betekenen voor de prijzen. Als het instapmodel wegvalt, kost het plots veel meer om een tablet in de Galaxy S-reeks te kopen. De kans bestaat ook dat Samsung de prijzen sowieso zal verhogen tegenover de Galaxy Tab S9-serie die inmiddels meer dan een jaar oud is. In oktober zouden we meer moeten weten hierover.