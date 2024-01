Zoals verwacht, zijn er compromissen gemaakt bij de Samsung Galaxy Tab S9 FE om de prijs te kunnen drukken. Toch hadden we liever iets minder compromissen gezien. In feite blijven alleen de uitstekende water- en stofbestendigheid (IP68) en de fijne software, inclusief het updatebeleid, behouden. De prestaties zijn hooguit middelmatig en deze tablet is zeker niet geschikt voor zware games of videobewerking. Ten slotte heeft het display jammer genoeg een LCD-paneel in plaats van een AMOLED-paneel.

In 2023 is het aanbod Android-tablets rond 500 euro aanzienlijk toegenomen. Zo is de OnePlus Pad is een erg aantrekkelijke optie voor meer veeleisende gebruikers, terwijl de Google Pixel Tablet een goede keuze is voor gezinnen met een smart home die een familietablet zoeken. De nieuwe Samsung Galaxy Tab S9 FE zit eveneens rond hetzelfde prijspunt en kost iets meer dan de helft van de standaard Samsung Galaxy Tab S9. Wij zoeken uit waarop Samsung heeft bespaard en of deze nieuwe tablet zijn geld waard is.

Samsung Galaxy Tab S9 FE review: prijs en beschikbaarheid

Adviesprijs vanaf 529 euro (alleen wifi)

Beschikbaar vanaf december 2023

Ook een Plus-versie met groter display

In juli 2023 lanceerde Samsung een trio Galaxy Tab S9-tablets die allemaal gebruik maken van de Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, die eerder dat jaar werd geïntroduceerd in de Samsung Galaxy S23. De adviesprijzen schoten helaas de hoogte in en voor het "instapmodel" moest je al 899 euro neertellen. De basisversie van de Samsung Galaxy Tab S9 FE kost daarentegen 529 euro, bijna de helft minder. Als je hier wil upgraden naar een versie met simkaartslot, dan betaal je trouwens 629 euro.

De Samsung Galaxy Tab S9 blonk vooral uit met zijn extreem heldere AMOLED-scherm met 120Hz refresh rate en de IP68-score voor water- en stofbestendigheid. De IP68-score zien we eveneens terug op de Samsung Galaxy Tab S9 FE, waardoor hij met gemak de stevigste tablet in deze prijsklasse is. Het display krijgt helaas meerdere downgrades, want we moeten genoegen nemen met een LCD-paneel met 90Hz refresh rate. Aangezien Samsung bekend staat om zijn uitstekende AMOLED-schermen hadden we dat hier ook graag teruggezien. Verder krijg je bij concurrenten vaak een 120Hz-display.

Hoewel Android-tablets niet bekend staan om hun leuke kleurenopties, kan je de Samsung Galaxy Tab S9 FE in vier kleuren krijgen. Naast de neutrale zilveren en grijze versies, zijn er nog een pastelpaarse (lavendel) en pastelgroene versie.

Prijs-kwaliteit score: 4 / 5

Samsung Galaxy Tab S9 FE review: specs

Swipe to scroll horizontally Adviesprijs 529 euro Besturingssysteem One UI 5.1 met Android 13 (update naar One UI 6 en Android 14 beschikbaar) Chipset Exynos 1380 RAM 6 GB Opslag 128GB / 256GB Display 10,9 inch LCD, 90Hz, 2304 x 1440 pixels Gewicht 523 g Batterij 8.000mAh Camera achteraan 12MP Selfiecamera 8MP

Samsung Galaxy Tab S9 FE review: display

LCD-display met 90Hz refresh rate is een grote downgrade

Piekhelderheid van 720 nits is voldoende voor binnenshuis

Resolutie van 2304 x 1440 pixels (WUXGA+) is prima

Aan het formaat van het display is amper iets veranderd. De Samsung Galaxy Tab S9 heeft een scherm van 11 inch en de Samsung Galaxy Tab S9 FE heeft een display van 10,9 inch. Dat verschil van 0,1 inch merk je ook niet in de praktijk. Voor ons is dit formaat groot genoeg om comfortabel te typen, browsen en gamen. Wie liever meer schermruimte heeft, kan altijd terecht bij de grotere Galaxy Tab S9 FE Plus met een display van 12,4 inch.

Het formaat en de resolutie van 2304 x 1440 pixels (WUXGA+) zijn helaas de enige twee aspecten die gelijklopen. Aangezien Samsung zelfs zijn goedkopere smartphones uitrust met AMOLED-schermen, is de keuze voor een LCD-paneel in deze tablet van 529 euro een onaangename verrassing. Het is gelukkig een bovengemiddeld LCD-paneel met ondersteuning voor het DCI-P3-kleurenpallet, maar dat maakt niet alles goed. Zeker als je kiest voor de Galaxy Tab S9 FE Plus van 699 euro, verwacht je AMOLED.

De kleurenweergave is verder prima (voor een LCD-scherm) en de kijkhoeken zijn uitstekend. Soms vervormen de kleuren als je vanuit een schuine hoek naar een LCD-scherm kijkt, maar daar heeft de Galaxy Tab S9 FE gelukkig geen last van. De maximale helderheid van 720 nits is daarnaast ruim voldoende voor gebruik binnenshuis en ook de automatische helderheid reageert nauwkeurig. Voor comfortabel gebruik buitenshuis in de felle zon, moet je nog steeds bij de duurdere Galaxy Tab S9 zijn, want die heeft een maximale helderheid van 1.750 nits.

De downgrade van 120Hz naar 90Hz is in de praktijk niet storend. Ik gebruik zelf een smartphone en laptop met refresh rate van 120Hz en het scherm van de Samsung Galaxy Tab S9 FE voelde niet trager aan. Voor de duidelijkheid: deze tablet heeft zeker geen slecht display, maar Samsung toont elk jaar opnieuw dat het in elke productcategorie (smartphone, laptop, tv...) displays van topkwaliteit heeft. We hadden daarom meer verwacht van deze tablet.

Display score: 3,5 / 5

Samsung Galaxy Tab S9 FE review: design

Vier kleuren: zilver, grijs, lavendel, pastelgroen

IP68-score voor water- en stofbestendigheid

Vingerafdrukscanner zit in aan/uitknop (en werkt goed)

Op enkele kleine details na is het design van de Samsung Galaxy Tab S9 FE identiek aan dat van de standaard Galaxy Tab S9. De gelijkenissen zijn zelfs zo sterk dat ik de tekst in de review van de Samsung Galaxy Tab S9 hier woord voor woord zou kunnen overnemen zonder drastisch foute informatie mee te geven.

Zoals verwacht van een tablet in de Galaxy S-serie, krijg je de S Pen gewoon gratis bij deze tablet. Samsung blijft voorlopig nog steeds de enige die dat doet, terwijl je bij Apple ongeveer 100 euro extra moet uitgeven aan een Apple Pencil. De S Pen is natuurlijk magnetisch en klikt stevig vast op de uitsparing aan de achterkant onder de camera of aan de zijkant. Ik merkte dat S Pen iets beter bleef hangen op de achterkant onder de camera dan aan de zijkant. Als je niet investeert in een cover met uitsparing voor de S Pen, raad ik zeker aan om hem achteraan te bevestigen als je de tablet in een rugzak meeneemt.

De S Pen zelf is wel iets minder geavanceerd dan bij de Galaxy Tab S9, Tab S9 Plus en Tab S9 Ultra. Als je bij die tablets de S Pen losmaakt, wordt er bijvoorbeeld automatisch een lege notitie geopend waarin je kan beginnen schrijven. De stylus wordt daar ook draadloos opgeladen aan de achterkant van de tablet. De S Pen van de Galaxy Tab S9 FE heeft geen batterij en daardoor kan je geen Air Actions of dergelijke gebruiken. De S Pen is hier dus uitsluitend geschikt om notities te nemen en aangezien de meeste mensen hem alleen daarvoor gebruiken, vinden we dat een prima compromis.

De IP68-score is een van de grootste pluspunten en de Galaxy Tab S9 FE is de enige gewone tablet met dit niveau van water- en stofbestendigheid. Concreet wil dit zeggen dat de tablet een uur op 1,5 meter diepte in water kan liggen voor er waterschade komt. Hij is eveneens beschermd tegen zand of ander gruis. Ook hier heeft de S Pen dezelfde bescherming. De extra stevige Armor Aluminium-zijkanten zijn helaas wel exclusief voor de duurdere Tab S9-versies. De Tab S9 FE moet het doen met normaal aluminium.

Ten slotte heeft de Samsung Galaxy Tab S9 FE geen vingerafdrukscanner onder het scherm, aangezien dat niet mogelijk is in combinatie met een LCD-paneel. In de plaats daarvan zit de scanner in de aan/uitknop. Hij reageert bovendien nauwkeurig en je zal zelden je pincode of patroon handmatig moeten ingeven. Helaas is er geen 3,5mm-aansluiting voor koptelefoons, maar ook dat is geen verrassing voor de Galaxy S-tablets.

Design score: 5 / 5

Samsung Galaxy Tab S9 FE review: software

One UI 5.1 en Android 13 uit de doos

Update naar One UI 6 en Android 14 is beschikbaar maar biedt weinig nieuws

Kan een desktop-interface draaien en werken met Galaxy Book-laptops

Elke tablet in de Galaxy Tab S9-serie werkt met dezelfde software en deze nieuwe Fan Edition sluit netjes aan in het rijtje. Samsung heeft dezelfde eigen snufjes toegevoegd aangezien Android op zichzelf niet geoptimaliseerd is voor tablets. One UI zit intussen op gelijke hoogte met iPadOS en is specifiek ontworpen voor tablets.

Hoewel de Galaxy Tab S9 FE uit de doos nog Android 13 met One UI 5.1 draait, kreeg ik vrijwel meteen de melding dat de update naar Android 14 met One UI 6 gedownload kon worden. Persoonlijk vond ik niet meteen grote verschillen tegenover de standaard Galaxy Tab S9 die ik in de zomer van 2023 heb getest. In dit geval is dat een positief punt, aangezien de Tab S9 FE daardoor uitstekend is voor productiviteit. Het updatebeleid is overigens hetzelfde als bij de andere Tab S9-tablets en je krijgt daarom vier Android-updates en vijf jaar security-updates.

In de DeX-modus ziet het homescherm eruit zoals een bureaublad op een Windows-laptop, inclusief een taakbalk onderaan. Als je hier een app opent, verschijnt er een venster met daarin de app. Dat venster kan je verslepen, groter maken, kleiner maken, uitrekken tot full-screen en meer. Goed nieuws voor wie DeX te complex vindt, want ook zonder DeX kan je apps makkelijk in vensters openen en die langs elkaar laten zweven. Je kan eveneens appgroepen maken van maximaal drie apps en hierbij instellen welke app waar moet komen te staan in de split-screenmodus.

Je kunt een toetsenbord en muis gebruiken met DeX, maar geen tweede monitor aansluiten. Ook dat blijft weer exclusief voor de duurdere tablets. Je mag zoveel kabels uitproberen als je wil, de Galaxy Tab S9 FE maakt gebruik van USB 2.0 en kan op geen enkele manier op een externe monitor aangesloten worden met kabel. Als je andere nieuwere Galaxy-apparaten hebt, zoals de Galaxy Book3 Pro, kan je wél dezelfde leuke trucjes uithalen als met de duurdere tablets. Zo kan hij draadloos werken als tweede scherm voor een Samsung Galaxy Book-laptop.

Software score: 5 / 5

Samsung Galaxy Tab S9 FE review: prestaties

Exynos 1380 reageert meestal vlot, maar hapert soms

Niet geschikt voor zware games of videobewerking

De grootste compromissen zijn zonder twijfel gemaakt bij de prestaties van de Samsung Galaxy Tab S9 FE. Dat zien we meteen bij de chipset, een Exynos 1380, die ook wordt gebruikt in de Samsung Galaxy A54. Hoewel die telefoon een van onze topfavorieten is vanwege zijn sterke totaalpakket, zijn de middelmatige prestaties eveneens het grootste minpunt. Deze tablet zit ongeveer in hetzelfde schuitje.

De Samsung Galaxy Tab S9 FE heeft dan wel dezelfde aangepaste versie van Lightroom als de rest van de serie, maar met die zwakkere chipset gaat alles toch iets minder vlot. Het duurt iets langer voor bewerkingen getoond worden in een preview en afhankelijk van het formaat van de afbeelding duurt het exporteren ook wat langer. Voor mensen die graag notities nemen op hun tablet is er wel goed nieuws, want het gratis jaarabonnement op het populaire GoodNotes is eveneens inbegrepen bij de Tab S9 FE. De matige prestaties hebben gelukkig geen invloed op notities.

De prestaties van de Galaxy Tab S9 FE komen in de praktijk overeen met die van de Galaxy A54. Sociale media gebruiken, notities nemen en surfen op het internet gaan stuk voor stuk vlot. Ik merkte wel meteen dat elke app iets langer moet laden voor hij daadwerkelijk geopend is. Vooral als je meerdere apps in split-screen (of de DeX-modus) gebruikt, bots je op de limieten van de processor. De tablet is nooit volledig gecrasht, maar vaak was ik bij intensiever werk in split-screen een paar seconden aan het wachten tot het toetsenbord eindelijk verscheen.

Games zijn tot slot zeker geen aanrader. Ik begon met een paar rondjes Teamfight Tactics, een relatief lichte game, en dat ging probleemloos. Dezelfde game heb ik vaak gespeeld op mijn eigen Galaxy Tab S6 Lite (2020) en daar kreeg ik snel te maken met frame drops, oververhitting en andere haperingen. Probeer daarentegen een zware game zoals Honkai Star Rail op medium instellingen met 60 fps te spelen en de Galaxy Tab S9 FE staat nog sneller in vuur en vlam dan de straten van Molenbeek of vuilnisbakken in Nederland op oudejaarsavond. Het deel van de tablet waar de processor zit, werd na amper vijf minuten verontrustend heet en hoewel de game was ingesteld op 60 fps, haalde de tablet met moeite stabiel 30 fps.

Prestaties score: 3,5 / 5

Samsung Galaxy Tab S9 FE review: batterij

8.000mAh-batterij gaat de hele dag mee

Geen oplader in de doos (alleen een USB-C-naar-USB-C-kabel)

De Samsung Galaxy Tab S9 FE heeft de kleinste batterij van alle tablets in deze serie. De capaciteit van 8.000mAh is zeker niet ongezien voor tablets van dit formaat, maar de concurrentie doet het wel beter. De OnePlus Pad heeft een batterij van 9.610 mAh en zelfs de standaard Galaxy Tab S9 heeft een iets grotere batterij van 8.400 mAh. Wanneer je notities neemt op de tablet en wat kantoor- of schoolwerk doet, haal je alsnog makkelijk acht tot tien uur batterij.

Intensiever werk en games hebben een grotere impact op de batterij. Wat je bijvoorbeeld niet kan doen is acht uur aan een stuk gamen zonder de oplader aan te sluiten. Je zal nog een respectabele zes uur halen, maar zeker niet meer dan dat. In slaapstand verliest de Galaxy Tab S9 FE amper batterij. Toen we de tablet een dag niet had gebruikt, was er maar een vijftal procent van de batterij gegaan.

Ook hier geeft Samsung geen adapter in de doos. Je krijgt een USB-C-naar-USB-C kabel en als je de aangegeven 45W-snelladen wil halen, moet je zelf die oplader kopen. Voor deze review heeft Samsung wel een compatibele 45W-oplader meegestuurd. Omdat de batterij iets kleiner is, laadt de tablet wel relatief snel op. Om van 20 naar 45 procent te gaan, had ik 35 minuten nodig. Hoe hoger het percentage, hoe trager het opladen zal verlopen. Om van 45 naar 95 procent te gaan, had ik namelijk 1 uur en 45 minuten nodig.

Batterij score: 4 / 5

Moet je de Samsung Galaxy Tab S9 FE kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerking Score Prijs-kwaliteit Een erg degelijk totaalpakket met logische compromissen. De concurrentie is weliswaar niet mild. 4 / 5 Display Het display is zeker niet slecht, maar we hadden toch graag een AMOLED-paneel gehad in plaats van LCD. 3,5 / 5 Design De water- en stofbestendigheid zijn top en het aanbod accessoires is uitgebreid. 5 / 5 Software Samsung is erin geslaagd om zijn software te optimaliseren en staat op gelijke voet met Apple. 5 / 5 Prestaties Matige prestaties, niet geschikt voor intensieve multi-tasking, games of videobewerking. 3,5 / 5 Batterij De batterij gaat een volledige dag mee en laadt vrij snel weer op. Alleen jammer dat er geen oplader in de doos zit. 4 / 5

Koop hem als...

Je iets meer van je tablet verwacht Een volledige vervanging van je laptop is deze tablet niet, maar hij biedt een goede balans van prijs en prestaties. Hij is zeker handig om onderweg te werken of notities te nemen in de les.

Je een stevige tablet nodig hebt Een spatje water of zelfs een plons in het zwembad, zijn geen probleem voor de Galaxy Tab S9 FE. Het feit dat de S Pen ook waterbestendig is, maakt het alleen maar beter.

Je al andere Samsung-apparaten hebt De Galaxy Tab S9 FE werkt perfect samen met zowel smartphones, smartwatches als laptops van Samsung.

Koop hem niet als...

Je veel foto's en video's wil bewerken Door de zwakkere chipset en het LCD-display is de Galaxy Tab S9 FE geen ideale tablet voor foto- en videobewerking.

Je zware games wil spelen De Exynos 1380 werkt vlot bij alledaagse taken, maar bij games begint hij snel te oververhitten en vertraagt alles.

Je een volwaardig alternatief voor je laptop wil De Galaxy Tab S9 FE is een goede aanvulling op een laptop, maar geen volwaardige vervanger. Het scherm is hiervoor te klein en de prestaties te zwak. De duurdere Tab S9 Plus en Tab S9 Ultra zijn betere keuzes.

Samsung Galaxy Tab S9 FE: alternatieven

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 0 Samsung Galaxy Tab S9 FE OnePlus Pad iPad (2022) Prijs 529 euro 499 euro 589 euro Gewicht 523g 552g 477g Opslag 128GB 128GB 64GB Schermgrootte 10,9 inch 11,61 inch 10,9 inch Processor Exynos 1380 MediaTek Dimensity 9000 Apple A14 Bionic Speakers 4 speakers, afgestemd door AKG 4 speakers Stereo speakers Batterij 8.000mAh 9.510mAh 7.606mAh

Apple iPad (2022) Hoewel je de Apple Pencil zelf nog moet kopen, geeft de iPad Air met A14 Bionic je krachtigere prestaties dan de Galaxy Tab S9 FE. Zijn basisopslag van 64GB is echter mager. Lees hier de volledige iPad (2022) review