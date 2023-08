Samsung heeft opnieuw een lichte laptop van hoge kwaliteit gemaakt, die er niet helemaal in slaagt om de MacBook van de troon te stoten. Toch levert hij sterke prestaties en heeft hij een prachtig AMOLED-scherm. De specificaties van het basismodel zijn echter redelijk mager en de batterijduur is "gewoon oké", maar niet top.

Samsung Galaxy Book3 Pro review in een notendop

De Samsung Galaxy Book3 Pro is een prachtige kleine laptop die probeert te strijden met de MacBook Air. Die verslaat hij weliswaar niet, maar hij blijft een erg aantrekkelijke Windows-laptop met een van de beste schermen die we ooit gezien hebben. Het 3K AMOLED-display is top, heeft een uitstekende maximale helderheid, diep contrast en kristalheldere kleuren.

Het algemene ontwerp van de Samsung Galaxy Book3 Pro schreeuwt echt 'premium'. De buitenkant van geborsteld aluminium is strak en minimalistisch. Als je hem openklapt, zie je een toetsenbord met zachte achtergrondverlichting en een groot trackpad.

Het toetsenbord is comfortabel om op te typen en als je de webcam aan de praat krijgt, is hij erg handig voor videogesprekken dankzij de indrukwekkende speakers en microfoon. Hij is iets zwaarder dan de Book2 Pro, maar hij voelt steviger en je zal nog steeds amper merken dat hij in je rugzak zit.

Tijdens onze review hadden we geen prestatieproblemen en kregen we ons werk vlot gedaan. Samsung biedt hier namelijk alleen de modellen met Intel core i7-1360P processor en 16GB RAM aan. In andere regio's kan je nog kiezen voor een configuratie met Intel Core i5-processor en 8GB RAM die niet altijd even vlot presteert, dus let goed op als je een geïmporteerde Galaxy Book3 Pro zou aanschaffen met zwakkere specs.

De batterijduur is ten slotte niet bijzonder indrukwekkend voor de categorie waarin de Galaxy Book3 Pro zich bevindt. Ondanks enkele kleine nadelen kunnen we met een gerust hart zeggen dat de Galaxy Book3 Pro een goede keuze is als je een lichte laptop wil waarbij je niet moet inboeten op vlak van prestaties.

Samsung Galaxy Book3 Pro review: prijs en beschikbaarheid

Begint bij 1.899 euro

Alleen beschikbaar met Intel Core i7-1360P en 16GB RAM

Je kan veel zeggen over de Samsung Galaxy Book3 Pro, maar goedkoop is hij niet. In Nederland en België kan je alleen de hogere configuraties vinden met Intel Core i7-1360P en 16GB RAM. Je kan wel kiezen hoeveel interne opslag je wil: voor 512GB betaal je 1.899 euro en voor 1TB betaal je 2.099 euro.

Met deze prijzen zit de Galaxy Book3 Pro op gelijke hoogte met de 13-inch MacBook Pro. Het grote verschil is dat de MacBook Pro dankzij zijn M2-chip op elke manier krachtiger is dan de Galaxy Book3 Pro. Ook heb je de mogelijkheid om meer RAM en opslag toe te voegen bij de MacBook.

Prijs-kwaliteit score: 4 / 5

Samsung Galaxy Book3 Pro review: Specs

Zoals vermeld, zijn er slechts twee configuraties te vinden in Nederland en België waarbij alleen de hoeveelheid opslag verschilt.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy Book3 Pro Samsung Galaxy Book3 Pro (onze configuratie) Prijs: 1.899 euro 2.099 euro CPU: Intel Core i7-1360P Intel Core i7-1360P Graphics: Intel Iris Xe Graphics Intel Iris Xe Graphics RAM: 16GB LPDDR5 16GB LPDDR5 Scherm: 14 inch 3K (2880 x 1800) AMOLED 14 inch 3K (2880 x 1800) AMOLED Opslag: 512GB PCIe NVMe SSD 1TB PCIe NVMe SSD Aansluitingen: 2x Thunderbolt 4, 1x USB-A 3.2, HDMI 2.1, MicroSD-kaartlezer, audiojack 2x Thunderbolt 4, 1x USB-A 3.2, HDMI 2.1, MicroSD-kaartlezer, audiojack Connectiviteit: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 Webcam: 1080p webcam 1080p webcam Gewicht: 1,56 kg 1,56 kg Afmetingen: 35,5 x 25,0 x 1,3 cm 35,5 x 25,0 x 1,3 cm

Samsung Galaxy Book3 Pro review: design

Volledig van metaal, maar nog steeds dun

Toetsenbord en trackpad reageren goed

Genoeg aansluitingen (voor dit formaat)

De behuizing is, net als bij de vorige Book Pro-laptops, volledig gemaakt van geborsteld metaal. Dit betekent dat hij iets zwaarder is, maar hij voelt ook erg stevig aan en is nog steeds licht genoeg om makkelijk mee te nemen.

Het scherm heeft de populaire 16:10-beeldverhouding waardoor we zelfs op dit kleine scherm twee vensters naast elkaar konden openen. De resolutie is ook verhoogd naar 3K , wat hem geschikt maakt voor foto- en videobewerking.

Het AMOLED-scherm is gewoon top met 400 nits helderheid en goede kleurdichtheid. OLED-panelen komen steeds vaker voor en Samsung staat al jaren bekend om zijn goede schermen in zowel tablets als smartphones.

De toetsen met LED-achtergrondverlichting zijn voldoende breed, staan ver genoeg van elkaar en typen comfortabel. Het trackpad is verrassend groot voor dit formaat, reageert goed en maakt een duidelijke klik wanneer je het indrukt.

De Samsung Galaxy Book3 Pro mag dan klein zijn, maar heeft precies voldoende aansluitingen. Er zijn twee USB-C-poorten met Thunderbolt 4, één USB-A-aansluiting een HDMI-poort, microSD-kaartlezer en audiojack. Houd er wel rekening mee dat één USB-C-aansluiting voor de oplader is en dat je in de praktijk één bruikbare USB-C-poort hebt.

Inloggen kan je makkelijk doen met de vingerafdrukscanner in de powerknop die meestal goed reageert. Soms moesten we een tweede poging wagen, maar vaak werden we meteen ingelogd toen we de Galaxy Book3 Pro uit de slaapstand haalden met de knop. De 1080p-webcam is prima voor videogesprekken en heeft een erg brede kijkhoek, hoewel er geen ondersteuning is voor Windows Hello. De microfoons pakken ook goed je stem op en de dubbele Dolby Atmos-speakers aan de zijkanten creëren rijk geluid.

Een klein minpunt is dat de onderkant van het deksel soms te laag komt te staan wanneer je de Galaxy Book3 Pro te ver openklapt. Onderaan de laptop zitten vier rubberen voetjes zodat hij stevig op zijn plek blijft staan. Klap je het scherm te ver naar achteren, dan raken de achterste twee voetjes de grond niet meer en schuift de laptop alle kanten op.

Design score: 4,5 / 5

Samsung Galaxy Book3 Pro review: prestaties

Vlotte algemene prestaties

Niet geschikt voor gaming en high-res videobewerking

Galaxy Ecosystem kan vervelend zijn zonder andere Samsung-toestellen

De Intel Core i7-1360P is enorm krachtig. Intel's 13e generatie laptop CPU's hebben een split-core architectuur die prestatiekernen inzetten voor de taken op de voorgrond, terwijl efficiëntiekernen de achtergrondtaken voor hun rekening nemen.

De prestaties van de CPU zijn top voor kantoorwerk, maar kunnen zoals verwacht niet opboksen tegen de M2-chip van Apple. Omdat deze laptop Intel 'Evo' certified is, ontwaakt hij vrijwel onmiddellijk uit de slaapstand zodat je meteen kan beginnen met werken.

De grafische prestaties zijn gemiddeld. Terwijl Apple's M2 een zeer sterke geïntegreerde GPU bevat, zijn de geïntegreerde Intel Iris Xe graphics hier niet van hetzelfde niveau. Dat merk je snel bij taken 3D-rendering of animatie. Gamen is ook geen goed idee. Sid Meier's Civilization VI op de native 1080p resolutie gaf ons een framerate van minder dan 30fps. Verwacht niet dat je meer dan de meest casual gaming op deze laptop kan doen. Valorant is bijvoorbeeld geoptimaliseerd voor zwakkere hardware, maar zelfs daar haalden we niet veel meer dan 30fps.

De Intel CPU in combinatie met 16GB RAM is sterk genoeg voor zelfs de grootste multi-taskers. Vijftien tabbladen in Firefox, Spotify op de achtergrond, een videogesprek naast dit alles en de Galaxy Book3 Pro gaf geen kik. Hij bleef goed werken en zelfs de ventilatoren moesten zelden hard draaien. Zelfs als ze op volle snelheid werken, blijven ze relatief stil.

Tijdens onze testperiode hadden we een eigenaardig probleem met de webcam. Je krijgt hier extra software, genaamd Samsung Studio, waarmee de webcam zelf de framing en dergelijke kan aanpassen. Die software werkte niet altijd goed samen met Microsoft Teams. De webcam werkte wel in de preview voor een call, maar viel uit wanneer we in de call gingen. De enige manier om dit op te lossen, was de Galaxy Book3 Pro volledig uitzetten. Zelfs toen we Teams volledig afsloten met Taakbeheer en daarna weer opnieuw opstarten, bleef de webcam vastzitten.

Tot slot is er een heleboel vooraf geïnstalleerde software die is ontworpen om te worden gebruikt binnen het 'Galaxy Ecosystem'. Dat is handig als je een smartphone, tablet en/of oordopjes van Samsung hebt. Als de Galaxy Book3 Pro echter je enige apparaat van Samsung is, dan zijn die extra's vooral vervelend. Naast de gebruikelijke Windows Update, kregen we extra meldingen van Samsung's app die ook updates wilde uitvoeren. In de taakbalk staan eveneens allerlei iconen voor programma's van Samsung, die je gelukkig kan verwijderen. We snappen dat Samsung zijn eigen alternatief voor het Apple-ecosysteem wil pushen, maar het zou fijn zijn als de Galaxy Book3 Pro extra features had waarvoor je geen andere Samsung-apparaten nodig hebt.

Prestaties score: 3,5 / 5

Samsung Galaxy Book3 Pro review: batterij

Niet altijd genoeg voor een volledige werkdag

Komt niet de buurt van de MacBook Air

Laadt snel op via USB-C

De batterijduur van de Samsung Galaxy Book3 Pro is een lastig punt. Hij is prima, maar je verwacht eigenlijk dat hij het langer volhoudt, zeker voor deze prijs. Van een derde generatie laptop met een zuinig AMOLED-scherm verwacht je dat je gemiddeld meer dan acht uur batterij haalt, maar dat is moeilijker dan verwacht.

Bij kantoorwerk haalden we eerder zes uur batterij en slechts zelden acht. In ons geval bestaat kantoorwerk uit het schrijven van artikelen en informatie opzoeken om die te schrijven. Fotobewerking hoort hier bijvoorbeeld niet bij en ook videogesprekken doen we niet dagelijks. Met de batterijbesparing van Windows 11 kan je de batterijduur wel verlengen, maar dit had een sterke invloed op de algemene prestaties, dus dit raden we niet aan.

In vergelijking met de nieuwste MacBooks komt de Galaxy Book3 Pro niet eens in de buurt. Zelfs als je buiten het kamp van Apple gaat kijken, vind je alsnog Windows-laptops die een betere batterijduur hebben. Het goede nieuws is dat de Galaxy Book3 Pro zeer snel oplaadt via de Thunderbolt 4-poorten. De oplader zelf is daarbij niet veel groter dan die van sommige smartphones.

Batterij score: 3,5 / 5

Moet je de Samsung Galaxy Book3 Pro kopen of niet?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Prijs Je vindt hier alleen de duurdere configuraties, maar krijgt wel waar voor je geld. 4 / 5 Design Het design voelt premium en je krijgt genoeg aansluitingen. Doe het deksel wel niet te ver open, want dan schuift de laptop alle kanten op. 4,5 / 5 Prestaties Voor kantoorwerk is hij prima, maar zowel gamen als videobewerking gaan niet top. 3,5 / 5 Batterij Met een gemiddelde batterijduur van zes uur, haal je meestal geen volledige werkdag. 3,5 / 5

Koop hem als...

Je andere Samsung-apparaten hebt

Tablets en smartphones van Samsung werken fantastisch goed samen met de Galaxy Book3 Pro.

Je veel onderweg bent

Dankzij het lichte ontwerp is de Galaxy Book3 Pro geweldig om mee te nemen in je rugzak.

Je het allerbeste scherm wil

Het 14-inch AMOLED-scherm is misschien wel het beste scherm dat we ooit gezien hebben op een laptop. Dankzij de 3K-resolutie ziet alles er haarscherp uit.

Koop hem niet als...

Je veel videobewerking doet

De Samsung Galaxy Book3 Pro mag dan meer dan snel genoeg zijn voor kantoorwerk, maar creatief werk zoals videobewerking is niet zijn sterkste kant.

Je een volledige dag batterij wil

Tenzij je elke mogelijke energiebesparende instelling aanzet, zal je geen volledige werkdag op batterijstroom kunnen halen.

Je een laag budget hebt

Aangezien Samsung de lagere configuraties niet aanbiedt, ben je minstens 1.899 euro kwijt voor de Galaxy Book3 Pro.

Samsung Galaxy Book3 Pro: alternatieven

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy Book3 Pro 14-inch MacBook Air (2022) MSI Prestige Evo A13M Prijs: 1.899 euro 1.759 euro 1.599 euro Processor: Intel Core i7-1360P Apple M2 (8-core) Intel Core i7-1360P Graphics: Intel Iris Xe Graphics Geïntegreerde 8-core GPU Intel Iris Xe Graphics RAM: 16GB LPDDR5 16GB RAM 16GB DDR5 Scherm: 14 inch 3K (2880 x 1800) AMOLED 13,6 inch, 2560 x 1664 Liquid Retina display 13 inch 1920 x 1200p IPS-display Opslag: 512GB PCIe NVMe SSD 512GB SSD 1TB SSD Aansluitingen: 2x Thunderbolt 4, 1x USB-A 3.2, HDMI 2.1, MicroSD-kaartlezer, audiojack 2x Thunderbolt 4 (USB-C), MagSafe 3, audiojack 2x Thunderbolt 4 (USB-C), 1x HDMI, 1x USB-A, microSD kaartlezer, 1x audiojack Connectiviteit: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Camera: 1080p webcam 1080p FaceTime HD webcam 1080p webcam Gewicht: 1,56 kg 1,24 kg 0,99 kg Afmetingen: 35,5 x 25,0 x 1,3 cm 30,41 x 22,5 x 1,13 cm 21 x 29,9 x 1,69 cm

MacBook Air (M2, 2022)

Hoewel er geen "pro" in zijn naam zit, is de MacBook Air met M2-chip een goed alternatief. Hij is iets kleiner en lichter, maar wel sneller dankzij die nieuwe chip. Ook zijn batterij gaat veel langer mee.

Lees hier de MacBook Air (M2, 2022) review