Lenovo Auto Twist: de laptop van de toekomst?

Vandaag heeft Lenovo niet alleen laptops onthuld die je binnenkort kan kopen, maar ook een laptop die misschien nooit in de winkelrekken zal liggen. De Lenovo Auto Twist heeft namelijk een display dat alleen in het midden vastzit met een scharnier en dat je met je stem kan openen of sluiten. Daar stopt het niet, want er zijn natuurlijk nog enkele AI-trucjes. Wij konden de Lenovo Auto Twist alvast in actie zien.

Auto Twist open u!

Aangezien dit nog een proof of concept is, zijn er geen specificaties bekend voor de Lenovo Auto Twist. In de plaats daarvan kregen we een live demo te zien met de mogelijkheden van deze unieke laptop. Na het spraakcommando “open the lid” ging de laptop uit zichzelf open en het commando “close the lid” zorgt ervoor dat de laptop weer dichtklapt.

Deze twee commando’s zijn niet heel nuttig, want dit kunnen we natuurlijk zelf doen. Daarna werd een nuttige functie van dit slimme, draaibare scherm getoond. De Lenovo Auto Twist kan AI gebruiken om je positie te tracken tijdens meetings en daarna wordt het scherm automatisch gedraaid zodat jij centraal in beeld blijft. Het scherm kan volledig ronddraaien, dus zelfs als je achter de laptop staat, kan de camera je nog steeds blijven volgen.

Het laatste AI-trucje is opnieuw een gimmick, maar je moet natuurlijk iets doen om je proof of concept interessant te maken. Er is een soort van panoramamodus aanwezig. Als je een panorama maakt met je telefoon, beweeg je van links naar rechts om zoveel mogelijk van de omgeving op één foto te krijgen. Door het draaibare scherm van de Lenovo Auto Twist hoef je daarentegen niet zelf te bewegen. In de panoramamodus zal het scherm automatisch 360 ronddraaien terwijl het verschillende foto’s neemt. Daarna worden de foto’s samengevoegd tot één grote panoramafoto.