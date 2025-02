Is de "tri-fold" echt de toekomst van vouwbare smartphones?

Vouwbare smartphones begonnen als een redelijk vreemd, futuristisch concept en hadden vooral in het begin nog veel tekortkomingen en problemen. Foldables zijn nog steeds, gedeeltelijk vanwege hun hoge prijzen, niet bepaald de meest populaire toestellen op de markt, maar waar het bij de release van de oorspronkelijke Samsung Galaxy Fold misschien nog een concept leek dat gedoemd was om te falen, is de markt van foldables inmiddels toch al flink gegroeid. Er zijn momenteel vouwbare smartphones op de markt van onder andere Samsung, Google, Huawei, Motorola, Honor en Oppo/OnePlus.

Het idee van vouwbare smartphones heeft in de eerste instantie het boekvormige Fold-design (of Open in het geval van de OnePlus Open) tot leven gebracht, maar het heeft ook al vrij snel gezorgd voor een terugkeer van de klaptelefoon. Die twee vormfactors hebben inmiddels al meerdere generaties achter de rug en zijn dus ook al flink verbeterd. Nu lijkt de industrie zich langzaamaan dan ook op een nieuwe vormfactor te richten: de "tri-fold" of "multi-fold" smartphone.

Multi-fold wordt af en toe gebruikt, omdat tri-fold kan suggereren dat er drie vouwlijnen zijn, terwijl het gaat om drie schermgedeeltes, maar twee scharnieren. Tri-fold betekent bij een portemonnee echter wel gewoon twee vouwlijnen en drie gedeeltes, dus dit wordt nog steeds het meest gebruikt. De vormfactor is in dit geval dus een toestel dat in drie delen gevouwen kan worden en dus van ongeveer een smartphoneformaat kan worden uitgevouwen tot, in eerste instantie, het formaat van een huidige Fold en vervolgens tot iets dat dichter bij het formaat en de beeldverhouding van een traditionele tablet komt.

In dit artikel zullen bekijken we de huidige stand van zaken rondom tri-fold toestellen, de voor- en nadelen en of deze nieuwe innovatie de volgende evolutie van foldables is, gewoon een extra optie of een veel te niche product dat maar weinig kans van slagen heeft.

Fold en Flip

(Image credit: Future)

Ook al verkopen vouwbare smartphones natuurlijk lang niet zo goed als traditionelere smartphones, is het in ieder geval wel duidelijk dat Samsung de marktleider is voor deze productcategorie. Het was het eerste bekende bedrijf dat een vouwbare smartphone uitbracht en heeft inmiddels met de Samsung Galaxy Z Fold 6 en Samsung Galaxy Z Flip 6 van vorig jaar al de zesde generatie van deze technologie bereikt. Het eerste Flip-model van Samsung volgde echter pas tussen de release van de Samsung Galaxy Fold en de Samsung Galaxy Z Fold 2. Vervolgens werd de Z Flip 2 overgeslagen, zodat de Samsung Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 naast elkaar konden worden uitgebracht. Sindsdien krijgen we elk jaar weer een nieuwe Fold en Flip van Samsung.

Het concept van foldables lijkt toch interessant genoeg (en lucratief genoeg) te zijn voor andere merken om de productcategorie ook te omarmen. De Z Fold heeft onder andere concurrentie gekregen van de OnePlus Open, Honor Mate V3 en Google Pixel 9 Pro Fold. Daarnaast heeft Motorola zijn iconische klaptelefoon van vroeger, de Razr, met behulp van een vouwbaar display weer nieuw leven in geblazen, in de vorm van (inmiddels alweer) de Motorola Razr 50 Ultra en Razr 50.

Tot voor kort is het in principe gewoon bij deze twee opties gebleven: een boekvormig model dat je uitvouwt tot een soort tablet en een klaptelefoon. Er was dan ook genoeg om te verbeteren sinds de eerste generaties van deze vouwbare smartphones. De verschillende merken hebben allemaal wel net weer een iets andere vormfactor, maar in het algemeen zijn er nog steeds twee soorten foldables.

Inmiddels krijg je gelukkig wel grotendeels flagship-prestaties uit veel van de moderne foldables en hoef je niet al te veel meer in te leveren op andere vlakken, al lopen de camera's, batterijduur en duurzaamheid nog wel een beetje achter. Ook zijn vouwbare smartphones, met name de Fold-modellen, nog steeds erg duur. We verwachten ook niet dat een nieuw tri-fold model daar verandering in zal brengen.

De 'tri-fold' of 'multi-fold'

(Image credit: Future)

Het concept van de tri-fold of multi-fold voegt in principe gewoon een extra vouwlijn en schermgedeelte toe aan het huidige boekvormige design. Afhankelijk van welke kant je de schermdelen op laat vouwen, krijg je dan een soort platte Z- of G-vorm te zien wanneer het toestel is dichtgevouwen en je van onder of boven naar het toestel kijkt. Er is momenteel één tri-fold model beschikbaar op de consumentenmarkt en dat is de Huawei Mate XT. De Mate XT is (vooralsnog) echter alleen in China verkrijgbaar en kost een klein fortuin.

Die hoge prijs is ongetwijfeld iets waar we nog wel vaker mee te maken krijgen bij de releases van andere tri-fold smartphones. Samsung heeft zijn eerste tri-fold ook al geteased en we kunnen ons niet voorstellen dat die goedkoper of even duur zal zijn als de Galaxy Z Fold 6 (of 7 tegen de tijd dat de tri-fold uitkomt). Aangezien de Galaxy Z Fold 6 al een adviesprijs van 1.999 euro had bij zijn release, gokken we dat Samsungs tri-fold niet bij veel mensen binnen hun budget voor een nieuwe telefoon past, of in ieder geval niet bij de eerste generatie.

Een ander mogelijk minpunt heeft te maken met de dikte van tri-fold toestellen en de implicaties die deze dikte heeft voor de rest van het toestel. Als je nog steeds wil dat een tri-fold kan opvouwen tot een formaat dat comfortabel in een broekzak past, moet hij in zijn opengevouwen staat wel erg dun zijn. Maak je hem te dun, dan wordt hij echter erg fragiel en is er niet echt veel ruimte meer voor dingen zoals een grote batterijcapaciteit (wat wel nodig is voor zo'n groot scherm) en goede camerasensoren (behalve als er ergens nog een flink camerablok uitsteekt). Het zal dus nog lastig zijn om de juiste balans te vinden. De Mate XT is bijvoorbeeld erg dun en lijkt inderdaad vrij fragiel te zijn.

Als bedrijven toch de juiste balans tussen design en specs weten te vinden, maakt een tri-fold de pluspunten van een foldable nog beter. Een (boekvormige) vouwbare smartphone wordt vaak al gepresenteerd als een kleine tablet voor in je broekzak, maar het is dan toch wel een relatief compacte tablet met een erg vierkante beeldverhouding. Dat maakt zo'n apparaat nog steeds uitstekend voor multitasking, maar helaas niet veel beter voor het bekijken van je favoriete films en series met een 16:9-beeldverhouding (of breder) dan een groot display op een traditionele smartphone. Een tri-fold kan dus een betere ervaring leveren voor mediaconsumptie, plus nog meer ruimte bieden voor multitasking. Daarnaast kan je hem ook gewoon alleen openvouwen tot het formaat van een huidige Fold als je niet alle extra ruimte nodig hebt. Het is dus nog indrukwekkender als je een scherm van zo'n groot formaat in je broekzak kan stoppen.

(Image credit: Google)

Is de tri-fold dan dus echt de toekomst van foldables? Als bedrijven de juiste balans weten te vinden, is er misschien een redelijke kans. Als de meerprijs niet al te hoog is, zou de tri-fold misschien interessanter kunnen worden dan de huidige boekvormige modellen. De markt van foldables is echter sowieso een vrij niche markt. Uit alle modellen maken hooguit de klaptelefoons echt kans op bredere populariteit, aangezien deze qua prijs nog vergelijkbaar zijn met "normale" flagships en simpelweg de smartphone nog compacter maken. De andere opties blijven waarschijnlijk vrij niche vanwege hun hoge prijzen. Alleen flinke prijsdalingen of goedkopere modellen (met compromissen) zouden daar waarschijnlijk verandering in kunnen brengen.

Een belangrijkere vraag is misschien of foldables überhaupt wel deel uitmaken van de toekomst van smartphones. Er wordt niet alleen aan andere interessante concepten gewerkt om meer schermruimte te verpakken in acceptabel smartphoneformaat, zoals uitrolbare displays, maar ook aan nieuwe producten die op termijn misschien de smartphone wel zouden kunnen vervangen, zoals smart glasses. Samsung heeft zo al zijn eigen aankomende Project Moohan XR-headset en smart glasses geteased. Voor nu gaat de normale smartphone echter nog nergens heen en we verwachten zeker nog veel meer foldables te zien in de komende jaren.