Samsung gaf Android XR amper 5 seconden schermtijd op Unpacked, maar bewees wel waarom het zal slagen waar Apple heeft gefaald

Samsung nam tijdens het lanceringsevenement van de Samsung Galaxy S25 letterlijk enkele seconden de tijd om Project Moohan (de aankomende VR-headset) en Android XR te bespreken. Hierbij werd uitgelegd hoe het platform gebruik zal maken van multimodale AI om indrukwekkende (maar op dit moment nog vage) upgrades te bieden aan XR-systemen.



Gelukkig ging Samsung dieper in op het onderwerp tijdens een apart interview met TM Roh, de president van Samsungs Mobile Experience-divisie. Eén detail uit dat gesprek geeft ons het vertrouwen dat Samsungs technologie niet zal falen zoals de Apple Vision Pro.

Helaas beginnen we met slecht nieuws uit het interview dat is uitgevoerd door Bloomberg (achter een betaalmuur): we hebben nog steeds geen releasedatum voor Samsungs headset of AR-bril. Roh bevestigde echter wel dat de consumentenversie van Moohan dit jaar zal verschijnen, al liet hij niet weten wanneer precies, of wat de headset bij de lancering zal kosten.

Roh voegde eraan toe dat Samsung ook werkt aan AR-brillen, al weigerde hij opnieuw te verduidelijken wanneer deze zouden worden gelanceerd. Hij gaf alleen aan dat ze uiteindelijk beschikbaar zullen komen zodra ze het niveau hebben bereikt dat Samsung nastreeft (wat Roh hoopt “zo snel mogelijk” te realiseren).

Het goede nieuws is echter dat Samsung en zijn partner Google lijken te begrijpen dat hun kernfocus niet alleen op hardware moet liggen, maar ook op software.

Belangrijke les

Roh zou hebben aangegeven dat het beschikbaar maken van voldoende exclusieve, originele en waardevolle content bij de introductie een belangrijk onderdeel van de lancering van de XR-apparaten is. Om dit doel te bereiken werken Samsung en Google naar verluidt samen met externe partijen om XR-software voor Android te ontwikkelen.

Een groot probleem bij de lancering van de Apple Vision Pro was niet per se dat het apparaat veel geld kostte, maar dat het die hoge prijs niet rechtvaardigde. Natuurlijk had het indrukwekkende specs, maar in essentie kon het niets doen wat je niet ook met een Mac of iPad in combinatie met een Meta Quest 3 kon doen, en dit is een combinatie die je aanzienlijk minder geld zou kosten. In sommige opzichten kon het zelfs minder dan die combinatie, omdat het Quest-platform vol zit met exclusieve software.

Apple had een paar indrukwekkende exclusives, zoals 3D-content van Disney Plus, maar niet genoeg om te concurreren in de markt voor de prijs die het vroeg. Daarom heeft de headset een jaar na de release niet de blijvende impact gehad waar men op hoopte.

De opmerkingen van TM Roh laten op zijn minst zien dat Samsung zich bewust is van het belang van software. Maar totdat we de software zelf hebben getest, nemen we dit met een korreltje zout. Begrijp ons niet verkeerd, we hopen dat Samsung slaagt, zodat Meta eindelijk wat serieuze concurrentie krijgt. Op dit moment is het "beste" alternatief voor een Quest-killer de geruchten over de Asus Tarius-headset (die het Quest-besturingssysteem gebruikt omdat het een samenwerking is tussen Asus en Meta). Maar totdat Samsung en Google ons laten zien wat ze in huis hebben, blijf ik voorzichtig optimistisch.

Voorlopig moeten we het doen met mooie woorden van Samsung en afwachten of het bedrijf die waarmaakt wanneer het ons later in 2025 laat zien wat Project Moohan in petto heeft.