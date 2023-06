Apple Vision Pro: 12 dingen die je moet weten over de mixed reality headset

De Apple Vision Pro-headset is eindelijk gearriveerd nadat we er maandenlang geruchten over hebben gehoord. Met deze zogenaamde "spatial computer" wil Apple de toekomst van computers, tv-kijken en nog veel meer gaan bepalen.

De mixed reality-headset, die we hebben kunnen uitproberen voor onze hands-on Apple Vision Pro review, combineert AR- en VR-ervaringen met een enkele dure headset. Je kan wisselen tussen de twee soorten ervaringen met de 'Digital Crown' aan de zijkant van de headset. De Meta Quest Pro laat je momenteel ook al wisselen tussen VR en een beperkte vorm van AR, maar Apple's headset lijkt toch wel een flinke hardware-upgrade te zijn op een aantal verschillende vlakken.

Ten eerste krijg je (meer dan) een 4K-display voor elk oog, plus 12 camera's en vijf verschillende sensors. De Vision Pro lijkt inderdaad, zoals de geruchten al hadden voorspeld, op een skibril. De bril wordt aangedreven door een combinatie van een Apple M2-chip en een nieuwe chip genaamd de R1.

(Image credit: Apple)

Het andere ding wat de Vision Pro zo uniek maakt is zijn manier van bediening. De bediening is namelijk compleet afhankelijk van je ogen, handen en stem. Als je de headset op je hoofd zet en er doorheen kijkt, dan zie je het nieuwe besturingssysteem genaamd visionOS. Dit besturingssysteem laat je een bekend overzicht met app-iconen zien en is blijkbaar ook ontworpen om de 'low latency'-vereisten van een AR-headset te ondersteunen.

Maar wat zijn de belangrijkste dingen die je moet weten over de Apple Vision Pro? We hebben even de meest interessante dingen uitgezocht uit Apple's overschot aan informatie over zijn nieuwe gadget, dat het bedrijf "het meest geavanceerde persoonlijke elektronische apparaat ooit" noemt.

1. Hij gaat 3.499 dollar kosten wanneer hij in 2024 op de markt komt

Laten we dan eerst maar beginnen met het slechte nieuws. De Apple Vision Pro wordt namelijk helaas nog duurder dan de geruchten al voorspelden.

De headset zal in de eerste instantie "begin volgend jaar" in de VS uitkomen met een startprijs van 3.499 dollar "meer landen volgen later volgens jaar". We weten dus ook nog niet hoe duur de Apple Vision Pro zal worden in euro's, maar reken er maar op dat hij waarschijnlijk duurder dan 4.000 euro zal zijn. Maar waar het nu dus op neerkomt, is dat deze sciencefiction gadget voor de meesten van ons dus ook nog een tijdje een sciencefiction gadget zal blijven, in ieder geval tot ergens in 2024.

(Image credit: Apple)

Voor diegenen onder ons die niet bereid zijn om de prijs van ongeveer drie Apple MacBook Air 13 inch laptops neer te leggen voor een mixed reality-headset (dat is erg begrijpelijk) zegt Apple in ieder geval dat de Vision Pro vanaf ergens volgend jaar ook in Apple Stores zal liggen, zodat je hem kan testen. We verwachten echter wel dat dit eerst weer in de VS het geval zal zijn, voordat we hem ook in Nederland en België in winkels zullen zien verschijnen.

Met andere woorden, als je de Apple Vision Pro volgend jaar zo snel mogelijk wil kunnen testen, dan kan je het beste alvast even sparen voor een reisje naar de VS.

2. Hij ziet er een beetje apart uit, maar hij zit vol interessante technologie

Apple houdt nogal van overdrijven, dus veel mensen zullen vast met hun ogen hebben gerold toen er werd gezegd dat de Vision Pro "het meest geavanceerde persoonlijke elektronische apparaat ooit" is. Als je echter nagaat wat voor technologie er allemaal in dit apparaat zit, dan zou die claim eigenlijk best nog wel eens waar kunnen zijn en als dat zo is, dan kan dat de enorm hoge prijs ook wel een beetje verklaren.

(Image credit: Apple)

De Vision Pro geeft allebei je ogen een 4K-scherm om naar te kijken (technisch gezien gaat het zelfs om een iets hogere resolutie) met 23 miljoen pixels verspreid over de twee panelen. Voor de panelen zitten de lenzen, bestaande uit drie elementen en aan de rand van de headset zitten 12 camera's voor het tracken van je handen en ogen, zodat je dus geen controllers hoeft te gebruiken om de headset te bedienen.

Natuurlijk heeft de Vision Pro redelijk wat kracht nodig om al deze data te kunnen verwerken. Daarom wordt er gebruikgemaakt van de M2-chip die we ook in Apple's nieuwste laptops terugvinden, in combinatie met een nieuwe R1-chip. Die R1-chip is voor de real-time verwerking van de data en is ook bedoeld om de lag te elimineren waar veel vergelijkbare headsets nog wel last van hebben en waardoor deze headsets vervelend kunnen zijn om langdurig te gebruiken. We zijn dus zeker benieuwd om te zien of deze nieuwe chip inderdaad een groot verschil gaat maken.

3. Mensen met een bril mogen ook genieten van de headset

Een computer op je hoofd (en over je ogen) zetten klinkt misschien niet geweldig voor mensen die een bril dragen, maar Apple zegt dat brildragers toch ook kunnen gaan genieten van zijn 'spatial computer'.

(Image credit: Apple)

Apple zegt dat het een samenwerking is aangegaan met de lensfabrikant Zeiss om optische lenzen te ontwerpen die magnetisch kunnen worden vastgemaakt aan de lenzen in de Vision Pro. Hoe deze extra lenzen precies zullen werken is nog niet duidelijk, maar Apple zegt dat ze meerdere sterktes zullen ondersteunen zonder de kwaliteit van het display of de prestaties van de oogtracking negatief zullen beïnvloeden.

Helaas klinkt het wel weer alsof deze lenzen een duur extraatje worden, maar voor meer informatie over de prijs en de precieze werking zullen we dus nog even moeten wachten tot later dit jaar of misschien pas volgend jaar wanneer de headset uitkomt in de VS. We zullen de situatie in ieder geval in de gaten houden.

4. Je kan hem bedienen met je ogen, handen en stem

Er worden geen controllers bij de Vision Pro geleverd die je gemakkelijk kwijt kan raken of per ongeluk tegen de muur aan kan slaan. De headset wordt volledig bediend via je ogen, handen en stem. Dit is dan ook een van de dingen die we heel graag willen uitproberen. Werkt het echt zo soepel als Apple claimt? Onze hands-on Apple Vision Pro review suggereert in ieder geval van wel.

(Image credit: Apple)

App-iconen komen echt tot leven in visionOS als je naar ze kijkt. Door je vingers tegen elkaar aan te tikken kan je bepaalde opties selecteren en door je vingers rustig omhoog of omlaag te bewegen kan je scrollen door lijsten. De techgigant zegt dat de ervaring voelt alsof "je gedachten de ervaring leiden". Het lijkt wel een beetje alsof het gaat om het interface uit de film Minority Report.

We willen dit natuurlijk nog uitgebreider testen om te bepalen of we echt overtuigd zijn, want we hebben nu alleen nog maar een demo van 30 minuten kunnen meemaken. We zijn namelijk ook nog niet heet optimistisch over het bedienen van het apparaat via Siri. Maar als deze Apple mixed reality-headset van 3.499 dollar ons niet weet te overtuigen, dan weten we niet wat voor apparaat dat wel kan.

5. Ja, je ogen worden op de buitenkant geprojecteerd

Een van de features van de Vision Pro waar mensen het meest verdeeld over lijken te zijn, is de feature die Apple 'EyeSight' noemt. Deze feature geeft jouw ogen weer aan de buitenkant van de headset. Sommige mensen vinden dit nogal vreemd en zelfs een beetje eng. Het lijkt dan misschien ook wel een beetje alsof deze 'spatial computer' recht uit Black Mirror is gehaald. Andere mensen vinden het juist wel een goed idee dat de Vision Pro je op deze manier toch niet per se helemaal afsluit van sociale interacties en dat dit er toch iets persoonlijker uitziet dan als iemand gewoon een zwarte balk voor zijn ogen heeft.

(Image credit: Apple)

EyeSight verandert ook aan de hand van waar je naar aan het kijken bent. Als je in een VR-ervaring zit, dan wordt de weergave waziger, zodat anderen een signaal krijgen dat je ze niet meer kan zien. Als iemand anders echter in de buurt komt, dan krijg je die persoon te zien en laat EyeSight tegelijkertijd jouw ogen ook weer zien.

Dit is zeker een interessante oplossing voor dit typische VR-headset-probleem, maar we zullen allemaal wel even moeten wennen aan die digitale ogen op de buitenkant van de headset.

6. Hij beschikt over veel bekende apps, waaronder FaceTime

Wat kan je eigenlijk allemaal doen met de Apple Vision Pro? Apple's eerste demo's laten veel verschillende mogelijkheden zien, ook al is er niet per se één specifieke app die de dit apparaat van 3.499 dollar echt essentieel maakt op dezelfde manier waarop een high-end MacBook dat (voor sommigen) wel is. Toch zijn er wel al wat interessante next-gen features te zien en worden de mogelijkheden in de toekomst nog uitgebreider.

Apple is duidelijk onder de indruk dat de Vision Pro zal worden gebruikt voor werk en voor amusement. Voor mensen die willen werken op dit apparaat is het handig om te weten dat er AR-varianten zijn gecreëerd van apps zoals Safari, Notities, Berichten, Keynote en nog veel meer favorieten. Je kan de apps verspreiden over je virtuele ruimte en je hoofd draaien om te wisselen tussen bijvoorbeeld het websurfen via je browser en het brainstormen in Freeform.

Image 1 of 2 (Image credit: Apple) (Image credit: Apple)

Apple zegt dat deze apps ook niet beperkt zijn tot 2D(-weergaves). Je kan namelijk blijkbaar ook 3D-objecten ontvangen via Berichten, deze objecten uit de app halen en ze vanuit elke hoek bekijken. Om te typen kan je gebruikmaken van een virtueel toetsenbord of je kan je tekst gewoon dicteren. Verder werkt de Vision Pro ook met standaard Bluetooth-accessoires zoals de Magic Trackpad en het Magic Keyboard.

De headset kan ook een erg interessante FaceTime-ervaring leveren. In plaats van dat je te zien bent met de headset op, kan je de sensors aan de voorkant van de headset gebruiken om je gezicht te scannen en een 'digital persona' te creëren. Dat is in principe een fotorealistische avatar. We zijn wel bang dat dit nogal snel voor een 'uncanny valley'-situatie zal zorgen.

Als je echter FaceTimet met iemand anders met een Vision Pro-headset op, dan zal die 'persona' een "volume en diepte hebben, die niet mogelijk is bij traditionele video's". We waren nog niet echt onder de indruk van deze functie tijdens onze hands-on demo. We noemden het dan ook ons minste favoriete deel van de ervaring, maar Apple heeft nog meer dan genoeg tijd om dit verder te verfijnen.

Een van de grootste obstakels voor Apple om te overkomen met de Vision Pro is batterijduur en er is duidelijk nog ruimte voor verbetering op dat vlak.

De headset heeft een losstaande batterij. Deze batterij is redelijk klein, maar ziet er nog steeds een beetje onhandig en vreemd uit. Als je deze batterij gebruikt, dan krijg je ongeveer twee uur aan batterijduur, voordat de headset weer moet worden opgeladen. Apple zegt voor deze methode te hebben gekozen, zodat je geen extra gewicht op je hoofd hoeft mee te dragen.

(Image credit: Apple)

Toch kan je de Vision Pro thuis ook "de hele dag gebruiken" als hij op een stopcontact is aangesloten. Of je hem ook echt de hele dag wil dragen is natuurlijk een ander verhaal, maar je krijgt in ieder geval de mogelijkheid.

8. Dit is ook Apple's eerste 3D-camera

Het ligt misschien niet heel erg voor de hand, maar je kan de Vision Pro ook als camera gebruiken. Apple noemt de mixed reality-headset dan ook zijn "eerste 3D-camera". Dat komt omdat je hem kan gebruiken om 'spatial' foto's en video's te maken die je volgens Apple niet echt volledig kan waarderen op een typisch 2D-scherm.

Image 1 of 2 (Image credit: Apple) (Image credit: Apple)

Er zit zelfs een sluiterknop op de bovenkant van de Vision Pro, waarmee je een van je multi-dimensionele ervaringen vast kan leggen. Als je de videomodus gebruikt, dan krijg je natuurlijk ook nog bijpassende ruimtelijke audio.

Met andere woorden, je hebt een Apple-headset nodig om de opnames pas echt goed te kunnen waarderen. We zijn wel benieuwd of dit soort technologie misschien ook op een toekomstige iPhone zal verschijnen. Het is in ieder geval een van de vreemdste camera's die we ooit hebben gezien.

9. Hij kan dienen als een grote monitor voor bij je Mac

Zoals we ook al hebben gezien bij vergelijkbare concepten zoals de Sightful Spacetop is een van de grootste voordelen van AR-headsets dat ze je een enorme virtuele monitor kunnen bieden (of zelfs meerdere) voor bij je bestaande laptop of pc en dat is dus ook het geval bij de Vision Pro.

(Image credit: Apple)

Apple zegt dat je je MacBook draadloos in de headset kan laten verschijnen door er simpelweg naar te kijken. Als je dit doet, verschijnt er vervolgens ook een zwevend 4K-display boven je laptop.

Je kan dit scherm gemakkelijk uitbreiden, door aan de hoeken van het virtuele display te trekken. Dat kan erg handig zijn als je bijvoorbeeld onderweg bent en geen groot en onhandig Studio Display mee wil sleuren. Dit scherm werkt dan ook in combinatie met accessoires zoals het Apple Magic Keyboard. Dan klinkt 3.499 dollar misschien nog niet zo enorm gek (maar nog steeds wel een beetje).

10. De Vision Pro kan je tv vervangen

Misschien zullen partners en huisgenoten hier niet zo'n fan van zijn (als je je tv ook echt vervangt), maar tv-kijken is een van de beste dingen om op Apple's nieuwe headset te doen.

Je kan maximaal een 100-foot display in je woonkamer laten zweven en daarbij kan je dus ook nog genieten van ruimtelijke audio. Dit lijkt een dus een geweldige optie te zijn voor als je in je eentje iets wil kijken op een enorm groot scherm en ook als je op reis gaat, biedt dit een veel betere kijkervaring dan bijvoorbeeld de minuscule schermen in een vliegtuig.

Image 1 of 3 (Image credit: Apple) (Image credit: Apple) (Image credit: Apple)

Er is ook meer dan genoeg potentie voor nieuwe soorten ervaringen. Apple belooft ondersteuning voor 3D-films en meer dan 100 Apple Arcade-games vanaf dag één. Disney was ook uitgenodigd voor de presentatie om een aantal interessante nieuwe ideeën te laten zien voor de Vision Pro, waaronder ideeën voor National Geographic, het bekijken van sportwedstrijden en een manier waarop je kan worden veranderd in een Marvel-superheld. Disney Plus zal overigens ook vanaf de lancering al beschikbaar zijn op de headset.

11. Met de Digital Crown zet je de realiteit aan en uit

We zagen de Digital Crown voor het eerst verschijnen op de Apple Watch in 2015 en nu is hij dus ook aanwezig op de Vision Pro, alleen functioneert hij hier wel anders.

(Image credit: Apple)

De Digital Crown op Apple's headset is niet bedoeld om door menu's te bladeren, maar een klik op de knop geeft je een 'homescherm' met een overzicht van bekende app-iconen en door de Digital Crown te draaien kan je instellen tot op welke hoogte je in de digitale wereld stapt.

12. De Vision Pro heeft een modulair design

Als we op het punt zijn beland dat we computers aan ons gezicht gaan hangen, dan kunnen ze maar beter comfortabel zijn en gelukkig heeft Apple ook zeker genoeg aandacht besteed aan het zorgen voor een goede pasvorm voor de Vision Pro. Wat voor vorm je gezicht dan ook heeft, de headset zou goed moeten passen.

(Image credit: Apple)

Het klinkt nogal vreemd en eng, maar Apple zegt "duizenden hoofden bestudeerd te hebben" om uitgebreide informatie te verzamelen over verschillende vormen van hoofden. Dat onderzoek heeft geleid tot dit modulaire design dat als het goed is precies kan worden aangepast aan de specifieke vorm van jouw gezicht.

Het onderdeel van de Vision Pro dat het licht van buitenaf moet blokkeren, wordt blijkbaar ook in meerdere vormen en groottes geleverd (net als de hoofdband) en daarnaast zorgen flexibele bandjes ervoor dat de audio dicht bij je oren blijft voor de beste ruimtelijke audio-ervaring. Je ziet er dus misschien wel redelijk belachelijk uit met Apple's headset op je hoofd, maar in ieder geval zal hij comfortabel aanvoelen en dat is toch wel wat belangrijker voor zo'n soort headset.