Gaat de EU slimme brillen van Meta Ray-Ban verbannen?

Het lijkt er steeds meer op dat er in verschillende regio's meer wetgeving zal worden gecreëerd rondom de technologie van slimme brillen. Er zijn namelijk toch duidelijke privacyzorgen en die hebben hier en daar ook al tot verbanningen en andere restricties geleid.

Slimme brillen zijn nog nergens echt compleet verbannen, maar het gebruik van de brillen is op sommige plekken en in bepaalde situaties wel verboden. Daarnaast worden er extra maatregelen overwogen. Sommige bedrijven, zoals evenementenbureaus, hebben slimme brillen dan ook al verbannen bij hun evenementen.

Dit is natuurlijk slecht nieuws voor mensen die een slimme bril hebben gekocht en nu te maken krijgen met restricties op het gebied van waar en wanneer ze hun bril wel en niet mogen gebruiken. Als je nog geen slimme bril hebt gekocht, maar het wel overweegt, dan zijn de mogelijke restricties dus ook wel iets wat je in gedachten moet houden bij deze beslissing.

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Hieronder vind je een kleine selectie van landen/regio's waar overwogen wordt om regelgeving rondom slimme brillen te introduceren of waar er ook echt al aan gewerkt wordt.

(Image credit: Magic Leap)

EU

Het Europees Comité voor gegevensbescherming is momenteel bezig met een verslag over slimme brillen. Dat verslag moet ergens in de komende paar maanden verschijnen. Er wordt dus op Europees niveau over algemene regels gesproken, maar daarnaast maken individuele EU-landen ook hun eigen beslissingen over de technologie.

De commissaris van de Duitse databeveiligingsautoriteit heeft er al voor gewaarschuwd dat brillen met ingebouwde camera's verbannen kunnen worden onder bestaande wetten die bestaan vanwege opnameapparatuur verborgen in alledaagse objecten.

Nederlandse activisten voor digitale rechten hebben ook hun frustraties geuit over de mogelijkheid om mensen zomaar op te nemen met slimme brillen, zonder dat ze er iets van afweten. De Franse privacytoezichthouder, de Nationale Commissie van Informatica en Vrijheid, heeft daarnaast ook nadruk gelegd op het privacyrisico dat deze brillen met camera's vormen.

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(Image credit: Meta)

VS

In de VS kan men over het algemeen gewoon slimme brillen dragen in de meeste omstandigheden. De staat van New York heeft ze echter wel verbannen in rechtszalen. Slimme brillen met opnamemogelijkheden kunnen namelijk gezien worden als een manier om mensen te intimideren die bij een bepaalde zaak betrokken zijn. Daarnaast bevatten sommige zaken gevoelige informatie die niet zomaar mag worden opgenomen.

Andere staten hebben iets minder brede verboden ingevoerd in rechtszalen, waaronder Pennsylvania, Hawaii en Noord-Carolina.

De Amerikaanse luchtmacht heeft ook regels voor zijn leden die relevant zijn, Zo is het "niet toegestaan om gespiegelde lenzen of slimme brillen met foto-, video- of kunstmatige intelligentiemogelijkheden te dragen wanneer in uniform". Dat lijkt echter meer te maken te hebben met hoe ze zich moeten presenteren, zeker ook vanwege het gedeelte over de gespiegelde lenzen. Hoe dan ook, het betekent alsnog dat slimme brillen niet toegestaan zijn.

Verder mogen bezoekers van verschillende conventies, zoals de hackerconferentie DEF CON 34, geen Meta-brillen dragen (of vergelijkbare producten). Deze verboden focussen zich ook vooral op de mogelijkheid dat mensen zonder hun weten kunnen worden opgenomen met dit soort brillen. Organisatoren zijn van mening dat de opnamelampjes op dit soort brillen niet altijd even duidelijk te zien zijn.

VK

(Image credit: Future / Hamish Hector)

In het Verenigd Koninkrijk wordt het grotendeels hetzelfde behandeld. Het gebruik is niet volledig verboden in rechtszalen, maar sinds iemand schijnbaar werd gecoacht door de AI van hun bril tijdens een rechtszaak, wordt het gebruik wel afgeraden. Er zijn ook restricties rondom opnames in het algemeen in rechtszalen in het VK. Slimme brillen zijn dus niet per se verbannen in deze locaties, maar het is wel verboden om ze hier te gebruiken voor het maken van foto's of video's. Dat geldt echter ook voor je telefoon of normale camera's.

Daarnaast hebben we wel al gezien dat bedrijven zoals Monopoly Events brillen met camera's hebben verbannen van hun Comic-Con-evenementen nadat er geklaagd werd over geheime opnames. Er bestaat ook een petitie die voorstelt dat de regering de verkoop en het promoten van slimme brillen in het land moet verbannen. Die petities leiden niet altijd tot iets, maar het toont wel aan dat er zorgen zijn over slimme brillen en die kunnen zeker wel tot regelgeving leiden.

Zuid-Korea

Als laatste willen we nog een verschillend soort verbod in Zuid-Korea aanhalen. Dit land heeft namelijk restricties rondom het gebruik van slimme brillen in examenruimtes geïntroduceerd nadat studenten werden betrapt terwijl ze probeerden om tijdens examens hun slimme brillen te gebruiken.

Slimme apparaten worden over het algemeen verbannen in examenruimtes wereldwijd, maar gezien het belang van de 'College Scholastic Ability Test' in Zuid-Korea is dit expliciete verbod ook wel logisch. Zo valt er niet meer te twijfelen over of studenten hun slimme bril überhaupt wel mee de ruimte in mogen nemen.

Kan de situatie nog veranderen?

(Image credit: Meta)

Er zijn dus nog niet heel veel verboden geïntroduceerd, maar daar kan zeker wel verandering in komen, behalve misschien als er ook op het vlak van de hardware het een en ander verandert.

Vooral de privacy van anderen is een groter zorg bij dit soort slimme brillen met camera's. Het is namelijk niet altijd duidelijk voor mensen wanneer ze mogelijk gefilmd worden. Een mogelijke oplossing voor dit probleem is dus om het veel duidelijker te maken wanneer slimme brillen daadwerkelijk aan het filmen zijn. Misschien betekent dat simpelweg fellere verlichting, maar ook bijvoorbeeld een luid camerageluid wanneer er een foto wordt gemaakt en eventueel tevens een geluid dat duidelijk maakt dat er een video-opname start.

Daarnaast is het voor gebruikers van slimme brillen ook fijn als ze meer controle krijgen over welke data nou wel en niet in handen mag komen van de fabrikanten van de brillen wanneer ze de technologie gebruiken. Iets meer zekerheid over welke afbeeldingen wel en niet gedeeld kunnen worden, en welke beelden door deze bedrijven kunnen worden ingezien, zou ook erg fijn zijn.

We zullen zien hoe deze situatie zich verder ontwikkeld, maar het lijkt ons wel waarschijnlijk dat er dingen zullen veranderen en meer regelgeving zal ontstaan.