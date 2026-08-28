Meta belooft misbruik van zijn slimme brillen te blijven aanpakken met software-updates

De laatste tijd zijn slimme brillen niet echt op een positieve manier in het nieuws geweest en daar is Meta, als een van de grootste spelers op deze markt, natuurlijk niet blij mee. Het bedrijf probeert dan ook actief de relatief kleine groep gebruikers tegen te werken die de privacymaatregelen op de brillen proberen te omzeilen, om zo stiekem te kunnen filmen. Hiervoor introduceert Meta nu dus ook een nieuwe update voor de brillen die nu ook al wordt uitgerold.

In een post op Threads kondigde Meta's VP van Wearables, Alex Himel, aan dat er een software-update onderweg is die het onmogelijk moet maken om met de brillen te filmen of foto's te maken als de bril detecteert dat je het ledlampje in de bril bedekt.

Dat ledlampje is ontworpen om duidelijk te maken aan mensen om je heen dat je aan het filmen bent, maar "hackers" kwamen er al gauw achter hoe ze dit konden omzeilen. Meta reageerde toen wel vrij snel ook met een manier waarop het systeem dit kon detecteren, maar nu is er dus weer een andere manier om het te omzeilen ontdekt. Deze nieuwe update is dus weer bedoeld om die methode aan te pakken. Als je nu begint met filmen en vervolgens pas het ledlampje bedekt om te verbergen dat je aan het filmen bent, dan zal het systeem na de nieuwe update je opname gewoon stoppen wanneer je dit doet.

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Dit is hoe Himel het uitlegde in zijn post:

"De camera start niet met opnemen als het ledlampje geblokkeerd is, maar sommige mensen proberen dit te omzeilen door een opname te starten en het dan te bedekken. Een fix hiervoor wordt nu uitgerold — de camera zal nu stoppen te werken als het licht wordt bedekt tijdens een opname."

Wat misschien nog belangrijker is, is dat Himel zich duidelijk bewust lijkt te zijn van het feit dat deze zogenaamde hackers waarschijnlijk niet zullen stoppen met het proberen om deze maatregelen te omzeilen. Hij belooft dan ook het volgende: "We blijven updates zoals deze uitrollen om ervoor te zorgen dat het ledlampje voor opnames omstanders betrouwbaar kan waarschuwen wanneer er foto's of video's worden opgenomen voor [in] iemands galerij."

De tweede update rondom deze situatie is misschien wat minder impactvol. Meta is namelijk ook begonnen met een marketingcampagne die bedoeld is om mensen "meer te leren" over dit soort slimme brillen of eigenlijk gewoon om mensen te overtuigen dat de brillen een plek verdienen in onze wereld.

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Meta gebruikt al een aantal billboards waarop staat: "Ontworpen voor iedereen. Niet alleen voor de mensen die ze dragen." In kleinere letters daaronder staat vervolgens: "De camera laat je het moment vastleggen. Het lampje laat iedereen om je heen weten wanneer je dat doet."

Op sociale media wordt men er ook aan herinnerd dat "De brillen zichzelf aankondigen," wat dus ook weer een referentie is naar het geïntegreerde ledlampje.

(Image credit: Meta)

Het is begrijpelijk dat Meta nu met zo'n soort campagne komt, maar het lijkt erop dat mensen zich niet alleen zorgen maken om potentiële gluurders die stiekem filmen. Er zijn ook gewoon mensen die niet blij zijn met het idee dat iemand met zo'n bril gewoon een willekeurige ruimte binnen kan lopen en kan beginnen met filmen (zonder dat het overduidelijk is). Deze slimme brillen worden dan ook bij verschillende evenementen en gelegenheden verboden. Daarnaast hebben ze ook te maken met een potentieel verbod in bioscopen en zelfs in complete landen.

Natuurlijk kunnen mensen met smartphones ook in principe overal en altijd filmen. Je hoeft maar heel even op sociale media te scrollen en dat is meteen duidelijk. Het gaat uiteindelijk misschien meer om het idee dat niet iedereen bekend is met dit soort slimme brillen en dat mensen zich dus niet altijd bewust zijn dat iemand anders ze mogelijk aan het filmen is met een bril. Zelfs met het ledlampje aan is dat niet altijd voor iedereen duidelijk. Dat terwijl mensen zich er misschien wel wat meer op bedacht zijn dat anderen ze kunnen filmen met de smartphones in hun handen.

Voor Meta is het natuurlijk van groot belang om consumenten te overtuigen dat ze deze situatie onder controle hebben. Ook al gaat het misschien in de praktijk om een relatief kleine groep mensen die echt misbruik maakt van deze technologie, de reputatieschade kan wel erg groot zijn.

Het bedrijf heeft ook al meerdere verschillende modellen uitgebracht, waaronder de recente Essilor Luxottica-modellen met een frame dat door Kylie Jenner is ontworpen. Volgende maand vindt ook weer zijn grote Connect-event plaats, waar ongetwijfeld nog meer nieuwe modellen worden onthuld en er mogelijk een update komt over huidige modellen zoals de Meta Ray-Ban Display (met camera én een display in het glas). Het is dus zeker niet geweldig voor Meta als deze brillen ineens op heel veel plekken verbannen worden of als de negatieve pers zorgt voor minder interesse.

We zullen zien of de reactie van Meta op deze privacyproblemen uiteindelijk echt een grote impact heeft of niet.