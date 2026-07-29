"Ik weigerde 3D te laten sterven!": iemand heeft een speciale videospeler gemaakt voor alle formats van 3D-films

De 3D-tv was misschien wel een van de grootste teleurstellingen in de tech-wereld van de laatste paar decennia. De technologie klonk veelbelovend en op een bepaald moment waren er ook meer dan genoeg 3D-tv's op de markt te vinden. Helaas waren 3D-films maar een kortdurende trend. Rond 2013 was men het er over het algemeen over eens dat de 3D-tv dood was en dat 4K smart-tv's de toekomst waren.

Niet iedereen was echter klaar om vaarwel te zeggen tegen 3D. Op de r/audiovisual-subreddit heeft gebruiker Jarod-The_Centre dan ook een poging gedaan om ervoor te zorgen dat 3D nooit volledig zal verdwijnen. De gebruiker heeft een gratis videospeler gemaakt die nu "ALLES in 3D speelt", van Blu-ray-bestanden tot Apple's 'spatial video's'.

Wat doet deze 3D-videospeler precies?

Je kan misschien beter vragen wat deze speler niet doet. De videospeler heet SyLC 3D Player en is een Windows-app die inmiddels zijn vijfde release heeft gekregen. Hij is ontworpen om drie verschillende generaties aan 3D-content af te kunnen spelen: Blu-ray 3D/ISO/MVC MKV, HEVC/H.265 3D tot 4K 10-bit HDR en Apple's MV-HEVC spatial video's. "De MVC van de jaren 2020, afgespeeld op je 3D-tv uit de jaren 2010," schreef Jarod. "Dat heeft iets poëtisch."

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De app creëert 'frame-packed 3D', waarbij de frames voor je linker- en rechteroog worden samengevoegd tot één beeld, zodat de beelden compatibel zijn met 3D-tv's en 3D-beamers. Daarnaast kan de speler ook nog iets anders doen dat erg indrukwekkend is: hij kan 3D-content exporteren als MV-HEVC, zodat je bijvoorbeeld van een 3D Blu-ray-bestand een spatial video voor de Vision Pro kan maken.

Jarod heeft ook een duidelijke reden voor het maken van deze app. "Het bestaat omdat dit format beter verdient dan een trage dood, en omdat ik schijnbaar niet weet wanneer ik moet stoppen."

Jarods app is op Reddit in ieder geval erg positief ontvangen en er worden ook allerlei suggesties gedaan om de app nog verder te verbeteren. Zo suggereert Acceptable-Rise8783 dat de app ook de dubbele videoframes los van elkaar (maar gesynchroniseerd) moet kunnen versturen via twee verschillende HDMI-outputs, voor wat extra toekomstbestendigheid.

Nu 3D-tv's en -beamers steeds lastiger te vinden zijn, kom je al gauw uit bij 3D via twee beamers of via VR-headsets als je nog van het format wil kunnen genieten. "Projectors zetten aan alle kanten ondersteuning stop omdat de chips die 3D kunnen [ondersteunen] steeds lastiger te krijgen zijn."

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De maker zegt dat die gewenste functie van Acceptable-Rise8783 waarschijnlijk wel in een toekomstige versie van de speler wordt toegevoegd. De speler heeft in principe toch al te maken met twee videostreams die tegelijkertijd worden weergegeven, dus ze los van elkaar weergeven moet ook zeker mogelijk zijn. Dat is belangrijk omdat het erop lijkt dat het gebruiken van twee beamers voor 3D misschien de meest toekomstbestendige manier is om 3D te blijven gebruiken. De app zal dit zo goed mogelijk proberen te ondersteunen.

De hele discussie op Reddit is fascinerend, maar Jarod vat alles ook heel mooi samen: "Blijf erin geloven. Het format is niet dood wanneer we er nog steeds [dingen] voor bouwen 🔥".