Zijn slimme brillen de toekomst? Onze expert heeft er drie getest

MWC (Mobile World Congress) staat, zoals de naam ook suggereert, altijd in het teken van mobiele technologieën. Er waren dit jaar dan ook onder andere heel veel verschillende soorten smartphones te zien, maar ik zag ook dat er dit jaar verschillende bedrijven hun nieuwste 'smart (AI) glasses' met ingebouwde displays mee hadden genomen.

Ik was aanwezig bij MWC in Barcelona en besloot om drie van deze slimme brillen te bekijken en even uit te proberen om te bekijken hoe ze van elkaar verschillen en wat de sterkste optie lijkt te worden.

Als eerste kreeg ik tijdens een pre-briefing van TCL een kans om even kennis te maken met de RayNeo X3 Pro en vervolgens besloot ik bij MWC zelf nog eens even langs te gaan bij de Android- en Meta-booths om Google's 'AI Glasses' en de Meta Ray-Ban Display ook uit te proberen.

Het artikel gaat hieronder verder.

(Image credit: RayNeo)

Het was interessant om te zien dat alle drie de brillen een vergelijkbare technologie gebruikten voor hun ingebouwde display(s), maar dat de bedrijven voor sommige andere elementen toch een andere aanpak of filosofie hadden.

De slimme brillen maken alle drie gebruik van 'waveguide'-displays, wat er in principe voor zorgt dat de displays voor de drager van de bril heel duidelijk te zien zijn, maar (bij daglicht) dan weer bijna niet zichtbaar zijn voor andere mensen. Deze displays zie je bovenop de echte wereld en zijn dus bedoeld om je snelle toegang te geven tot handige informatie, zonder dat je daarvoor je telefoon erbij moet pakken.

Wat ook wel opvallend is, is dat TCL aangaf dat het deze productcategorie (nog) niet echt als een vervanger voor smartphones ziet, maar als een handig accessoire. Dat terwijl Meta het concept wel presenteert als "het volgende computing-platform" en in ieder geval "de toekomst van wearable-technologie".

De modellen van TCL en Meta zijn in sommige regio's al te koop (zo kan je de RayNeo X3 Pro ook in de Benelux al via de RayNeo-website bestellen), maar Google's AI-bril was nog een prototype en daar mocht ik geen foto's of video's van maken.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

(TCL) RayNeo X3 Pro

(Image credit: RayNeo)

RayNeo X3 Pro specs: RayNeo AIOS-besturingssysteem

Snapdragon AR1 Gen 1-chip

Twee 'Full-Color MicroLED'-displays (waveguide), 640 x 480 pixels, 6.000 nits piekhelderheid

12MP-camera, 'spatial camera' voor 6DoF en ingebouwde speakers

De RayNeo X3 was een slimme bril waar ik voor de trip naar MWC nog nooit van gehoord had. Ik wist wel dat RayNeo AR-glasses maakte, in dezelfde stijl als de VITURE Pro XR Glasses die ik eerder getest heb, maar ik was nog niet op de hoogte van de 'RayNeo X3 Pro AI+AR Smart Glasses'.

Toch is dit wel een interessante optie. Waar de modellen van Meta en Google namelijk alleen een display voor één van je twee ogen plaatsen, heeft RayNeo een display in beide lenzen verwerkt. Er werd mij tijdens de briefing verteld dat dit natuurlijker moet voelen en dat klopte ook wel. Ik moet zeggen dat de displays voor een enkel oog ook wel begonnen te wennen tijdens de demo's van Google en Meta, maar de demo bij TCL voelde meteen natuurlijker aan.

Er werd wel meteen aan die statement over het natuurlijkere effect van de twee displays toegevoegd dat een extra waveguide-display natuurlijk ook extra kosten met zich meebrengt. De RayNeo X3 Pro heeft dan ook een prijskaartje van maar liefst 1.399 euro. Dat is niet echt een prijspunt waarbij veel mensen zullen denken: "nou, laat ik deze nieuwe technologie maar eens uitproberen".

Mijn korte ervaring met de bril was verder wel prima. De displays waren helder en het "virtuele scherm" dat ze eigenlijk voor je in de lucht lijken te creëren, zag er groot en scherp genoeg uit om ook daadwerkelijk nuttig te zijn. Via de bril krijg je toegang tot Gemini (Live), AR-ervaringen, vertalingen, een teleprompterfunctie en verschillende populaire apps, zoals TikTok, Instagram en WhatsApp. Ik kon ook navigeren via de displays, maar hiervoor wordt geen Google Maps gebruikt.

Verder bedien je de bril met behulp van touchbediening via twee touchpads. Dat werkt prima, maar is niet altijd even intuïtief of subtiel. Je kan ook wel deels nog gebruikmaken van spraakbediening, bediening met je smartphone als een soort muis en gebarenbediening met behulp van een Apple Watch.

Verder vroeg ik nog wat ik moest verwachten qua batterijduur en de vertegenwoordiger van TCL gaf aan dat je momenteel moet denken aan zo'n vier à vijf uur. Dat is in ieder geval nog geen hele (werk)dag gebruik zonder tussendoor op te laden.

Google AI Glasses (Android XR)

(Image credit: Future / Cas Kulk)

Google AI Glasses specs: Android XR-besturingssysteem

Waveguide-display voor één oog

Camera en speakers

Samenwerkingen met Warby Parker en Gentle Monster voor de uiteindelijke monturen

Over de AI-bril van Google weten we momenteel helaas nog het minst van alle drie de modellen. Het is wel al bekend dat hij draait op het nieuwe Android XR-platform en dat Google samenwerkt met Warby Parker en Gentle Monster voor de uiteindelijke monturen (en in de toekomst mogelijk met meerdere partijen), maar er is bijvoorbeeld nog niet eens een officiële productnaam.

Er werd me bij deze demo ook meteen verteld dat de bril die ik op ging zetten een prototype was. Google heeft inmiddels al bij meerdere events zijn aankomende AI-bril gedemonstreerd, maar dit was schijnbaar de eerste demo buiten de VS. Hoewel dit dus nog een prototype was, was de ervaring al wel redelijk verfijnd, maar ik heb de bril natuurlijk nog niet heel uitgebreid kunnen testen (geen enkele van deze brillen overigens).

Tijdens deze demo werden er twee elementen van de uiteindelijke ervaring uitgelicht. Het eerste element was Gemini Live op de AI-bril en bij het tweede gedeelte van de demo kon ik kiezen tussen een demo van YouTube Music, Nano Banana of Google Maps. Hier koos ik voor Google Maps, omdat dat me een van de handigste apps lijkt voor op smart glasses.

Hier werd, net als bij de RayNeo, voornamelijk een touchpad op één van de brillenpootjes gebruikt voor de navigatie van de Android XR-interface. Ik kreeg tijdens de demo helaas niet echt de kans om uitgebreid door de interface te navigeren. Dit voelde dus opnieuw prima, maar niet enorm intuïtief. Het voelt gewoon een beetje onhandig om met een klein touchpad aan de zijkant van je hoofd door menu's te swipen. Verder went de touchbediening wel, maar Meta's bril toont bijvoorbeeld dat er een betere optie is voor navigatie (daarover verderop meer).

Tijdens het eerste gedeelte van de demo kon ik gewoon een aantal vragen stellen aan Gemini over dingen die in de ruimte te zien waren en dat werkte prima. Dit voelde niet echt revolutionair, want dit kan in principe natuurlijk ook met je smartphone. Toch is het wel handig dat je hiervoor nu dus niet speciaal je telefoon uit je broekzak hoeft te halen.

Google Maps was voor mij een iets interessanter onderdeel. Je vraagt de bril gewoon om een (wandel)route naar een bepaalde locatie en je krijgt in de eerste instantie gewoon de eerstvolgende stap van de route te zien op het display. Denk hierbij aan een instructie zoals: "Sla over 500 meter rechtsaf". Wil je echter nog beter gebruikmaken van het display voor preciezere navigatie, dan moet je je hoofd 45 graden naar beneden richten en zie je een kaart verschijnen met je live locatie. Dit betekent dus dat je niet meer rond hoeft te lopen met je telefoon in je hand als je ergens de weg niet weet.

Hopelijk is er ook een optie om continu de kaart te laten weergeven, maar hoe dan ook is Google Maps toch wel de fijnste navigatie-app die ik op deze brillen gezien heb, want dit is het navigatiesysteem dat ik normaal gesproken ook al gebruik. Het handigste van deze AI-bril van Google is mogelijk dan ook het Android XR-platform dat je toegang geeft tot apps en functies die je normaal ook al gebruikt als je een Android-telefoon hebt, maar dan nu op een nieuwe manier. Bij Meta zit je namelijk bijvoorbeeld vast aan een beperkt aantal apps dat ondersteund wordt door Meta.

Meta Ray-Ban Display

(Image credit: Future / Cas Kulk)

Meta Ray-Ban Display specs: Meta's eigen interface/OS met Meta AI als assistent

Enkel display van 600 x 600 pixels met een helderheid van 30-5.000 nits

12MP-ultrawide-camera en ingebouwde speakers

Meta Neural Band voor bediening

De laatste slimme bril die ik heb opgezet tijdens MWC, was de Meta Ray-Ban Display. Dit is de eerste van de drie brillen die ook echt op de markt verscheen, al is hij momenteel nog steeds alleen in de VS verkrijgbaar. Een iets bredere uitrol zou eigenlijk plaatsvinden aan het begin van dit jaar (waar België en Nederland nog steeds niet bij zouden horen) en andere landen zouden nog later volgen. Die bredere uitrol is echter uitgesteld en ook bij MWC kon Meta nog niets delen over wanneer de bril buiten de VS te koop zou zijn.

In de VS kost deze bril 799 dollar. Dat is nog steeds een hoge prijs, maar het is wel iets aangenamer dan de 1.399 euro van de RayNeo X3 Pro. Daarnaast krijg je voor die prijs de bril zelf en de 'Neural Band' om hem mee te besturen.

Met camera's en AI op een bril heeft Meta inmiddels al wat langer ervaring dankzij zijn Ray-Ban Stories en Ray-Ban Meta Smart Glasses, maar de Meta Ray-Ban Display voegt dus voor het eerst ook een (waveguide-)display toe. Net als bij de bril van Google zit het display maar voor één oog. Dat is even wennen en voelt iets minder natuurlijk dan bij de RayNeo-bril, maar de ervaring was nog steeds prima.

Meta lijkt wel het beste te hebben nagedacht over de hele gebruikservaring. Hoewel je deze bril nog steeds met een touchpad op een van de brillenpootjes en via spraakbesturing kan bedienen, is er dus ook een Neural Band toegevoegd voor intuïtievere en subtielere bediening en is de oplaadcase heel compact op te vouwen, zodat je hem makkelijker altijd overal mee naartoe kan nemen. De batterijduur moet volgens Meta ook ongeveer 6 uur zijn voor de bril zelf en tot 30 uur met de oplaadcase erbij.

De bediening via de Neural Band was hier een van de beste elementen. Deze band "interpreteert je spieractiviteit zodat je je ervaringen op een intuïtievere manier kunt beheren." Dat betekent dat je met knijp- en veeggebaren heel gemakkelijk door de interface kan navigeren. Ook dit is even wennen, maar het voelde al snel intuïtiever dan constant de bril zelf aanraken en is ook veel subtieler te doen.

Tijdens de demo van Meta kreeg ik ook de functie voor live ondertiteling te zien. Hierbij krijg je dus live ondertiteling in beeld te zien voor de persoon waar je je hoofd naar richt. Dit werkte verrassend goed. Er is natuurlijk een kleine vertraging, maar de ondertiteling was redelijk accuraat en gesprekken waren toch goed te volgen. Je krijgt ook echt alleen ondertiteling voor de persoon waar je je op dat moment op focust. Als er andere mensen om je heen ook praten, wordt dus niet alles door elkaar heen weergegeven op het display.

Wat wel jammer is bij deze bril van Meta, is dat je vastzit aan de beperkte hoeveelheid apps die ondersteund worden door Meta. Daar zitten dan natuurlijk wel weer apps zoals WhatsApp en Instagram tussen, maar in mijn omgeving zijn er helaas veel mensen die deze apps steeds minder gebruiken vanwege de slechte reputatie van Meta (op het gebied van privacy en dergelijke). Ook hier krijg je daarnaast dus geen Google Maps voor navigatie, maar een eigen oplossing van Meta.

Wat is de beste slimme bril?

Aangezien ik niet elk element van deze brillen uitgebreid heb kunnen testen, is het lastig om een winnaar te kiezen. Ze hebben daarnaast ook allemaal duidelijke voordelen (en nadelen).

De RayNeo heeft een display voor elk oog, waardoor de ervaring wat natuurlijker voelt. De prijs van dit model is echter ook heel erg hoog en het is onduidelijk wat voor apps er allemaal ondersteund zullen worden.

De Google-bril is momenteel nog een prototype, maar belooft wel de beste ondersteuning te krijgen, omdat ontwikkelaars waarschijnlijk eerder hun apps voor Android XR zullen ontwikkelen dan voor meer niche besturingssystemen. Als Android-gebruiker gebruik ik natuurlijk ook al veel Google-diensten en ondersteuning voor apps zoals Google Maps is dus ook heel erg fijn.

De Meta-bril voelt tot nu toe (los van het enkele display) het meest verfijnd als je kijkt naar de gebruikerservaring. De Neural Band is verreweg de beste manier om een slimme bril te bedienen. Helaas is app-ondersteuning hier natuurlijk ook wat beperkt.

Een combinatie van alle drie de brillen zou ideaal zijn: TCL's twee displays, Meta's Neural Band en het Android XR-besturingssysteem. De technologie is in ieder geval al wel indrukwekkend, maar ik denk dat ik toch maar even wacht tot een tweede generatie, of in ieder geval totdat je iets meer kan met deze brillen.