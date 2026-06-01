Meta werkt mogelijk aan een AI-hanger en nieuwe soorten slimme brillen

Meta werkt niet alleen aan nieuwe betaalde abonnementen voor zijn sociale mediaplatformen, maar schijnbaar ook weer aan nieuwe hardware. Zo horen we nu over een nieuwe AI-hanger en slimme brillen die er wat anders uit moeten zien dan de modellen die we tot nu toe hebben gezien.

Dit nieuws komt vanuit The Information. Die outlet geeft aan dat de testfase voor de AI-hanger in het komende jaar van start zal gaan. Naar verwachting zal dit apparaat vergelijkbaar functioneren als de Limitless AI Pendant die in 2024 werd gelanceerd. Meta nam Limitless aan het einde van vorig jaar over. De Limitless AI Pendant neemt audio op en verwerkt deze. Vervolgens kan de ingebouwde chatbot antwoord geven op je vragen en dus ook context van opgenomen gesprekken hierbij betrekken.

Er zijn momenteel nog niet veel details bekend over deze nieuwe hanger, maar we hebben de afgelopen jaren al vrij veel van dit soort apparaten zien verschijnen. We hebben het daarbij dus over AI-wearables in het algemeen. Ze kunnen je helpen bij het transcriberen van je vergaderingen of je vertellen wanneer je op het station moet zijn om de volgende trein naar huis te pakken. Het idee is dat dit soort apparaten je continu door de dag geen moeten kunnen helpen met allerlei verschillende taken.

We weten ook al dat ChatGPT-ontwikkelaar OpenAI aan een vergelijkbaar concept werkt, maar ook over dat apparaat zijn er nog maar weinig details bekend. We weten zelfs nog niet echt wat voor apparaat dit wordt en wat het precies zal doen. Toch bestaat er dus wel een mogelijkheid dat we ergens in de komende 12 maanden nieuwe gadgets krijgen van twee van de grootste namen in de AI-wereld.

Meer slimme brillen

We hebben al meerdere slimme brillen van Meta gezien. (Image credit: Meta)

Het verslag van The Information noemde dus ook nog de komst van nieuwe slimme brillen. Het plan van Meta zou zijn om meerdere samenwerkingen met andere merken te starten. Momenteel is er dus al een samenwerking met Ray-Ban (en Oakley, maar die merken zijn allebei van EssilorLuxottica). Zoals ook wel te verwachten is, zullen de brillen voorzien zijn van Meta's eigen AI-modellen.

Hetzelfde verslag noemt verder ook nog een nieuw 'Wearables for Work'-project dat bij meta zou lopen. Dit zou bedoeld zijn om meer abonnementen voor Meta's AI-apps te verkopen. Er zou onder andere een nieuwe AI-agent genaamd Hatch geïntroduceerd worden. Meta wil in de tweede helft van 2026 blijkbaar zo'n 10 miljoen slimme brillen hebben verkocht, deels door zijn aanbod naar meer landen te brengen.

Er is daarnaast nog meer bewijs voor meer aankomende slimme brillen dankzij Android Authority. Deze outlet liet weten dat Meta meerdere nieuwe slimme brillen heeft geregistreerd bij de Federal Communications Commission (FCC) in de VS. Dat is een verplichte stap wanneer een bedrijf een nieuwe gadget op de markt wil brengen (in de VS). Deze documenten zijn ingediend onder de Meta-naam, terwijl dat voorheen meestal niet het geval was bij de wearables van het bedrijf.

Dat suggereert misschien dat Meta samenwerkt met een nieuwe hardware-partner voor de nieuwe producten. Dat komt dus ook wel overeen met wat The Information suggereert, maar op dit punt is er natuurlijk nog niets officieel bevestigd. Meta is ook niet het enige apparaat waarvan we nieuwe slimme brillen verwachten. Er werken schijnbaar meerdere (grote) bedrijven aan dit soort producten, waaronder ook Apple.