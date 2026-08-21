Kindle-gebruikers zijn niet blij met DRM-veranderingen, maar er is een oplossing

Veel mensen zijn niet bepaald blij met de meest recente software-update voor Amazons Kindle-apparaten en de veranderingen die deze geïntroduceerd heeft voor de DRM van e-books. Maar wat als we zeggen dat het eigenlijk heel erg meevalt?

We hebben het hier overigens niet over de recente Kindle-verandering die schijnbaar de mogelijkheid weghaalt om DRM (Digital Rights Management) te verwijderen van gedownloade e-books. Hoewel sommige mensen ongetwijfeld goede redenen hebben om die functie te willen behouden, snappen we wel dat schrijvers gewoon betaald horen te worden. Dat moet toch ook wel iets zwaarder wegen dan de beperkte gevallen waarin iemand een goede reden heeft om DRM te moeten verwijderen.

In plaats daarvan willen wij het specifiek hebben over de verandering die ons in de eerste instantie ook erg irriteerde: het stoppen van de "Wi-Fi-workaround". Dit refereert naar een veelgebruikt trucje waarbij gebruikers de Vliegtuigmodus gebruiken om een geleend digitaal boek te blijven lezen nadat de leentermijn voorbij is.

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Er zijn veel Kindle-eigenaren die dit trucje jarenlang gebruikten. Of dit werkte, was altijd wel een beetje afhankelijk van de digitale bibliotheek-app die er in jouw land of regio wordt gebruikt. Zo is in de VS en verschillende andere regio's de Libby-app van Overdrive heel populair. Daarmee kan je het aanbod van je lokale bibliotheek bekijken (als die dus gebruikmaakt van de dienst).

Je hoeft dan niet elk boek dat je wil lezen apart te kopen, maar je kan ze simpelweg lenen bij je bibliotheek... maar dan dus digitaal. Je leent het boek via een dienst zoals Libby en die maakt verbinding met de grote bibliotheek van Amazon. Daar log je dan weer in om tijdelijk toegang te krijgen tot een digitale versie van het boek dat je wil lezen.

Je Kindle moet dan verbonden zijn met het internet. Vervolgens update je je boekenplank en kan je beginnen met lezen. Meestal duurt een leentermijn zo'n twee weken.

Als je op vakantie bent, kan het soms heel snel gaan met boeken, maar in sommige gevallen kan twee weken natuurlijk wel een beetje krap zijn als je tijdens de werkweek niet zoveel tijd hebt. Om ervoor te zorgen dat je wat langer de tijd had, kon je dus de Wi-Fi van je Kindle uitschakelen en de Vliegtuigmodus inschakelen om te blijven lezen na het einde van de leentermijn.

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Iedereen kent deze hack

Dit was een erg bekende manier om de leentermijn te omzeilen. Zelfs bibliotheekmedewerkers wisten er gewoon vanaf.

Het schijnt ook dat je niemand anders in de weg zit met deze methode. De bibliotheek heeft na afloop van de leentermijn de DRM al meteen teruggeëist. Daardoor kan het boek meteen weer aan iemand anders worden uitgeleend.

Dat zou je ook merken als je Kindle wel met Wi-Fi was verbinden en je verder zou willen lezen. Dan zou het boek na de leentermijn namelijk gewoon niet meer beschikbaar zijn. Dit wordt allemaal geregeld door de bibliotheek en dus een app zoals Libby. Amazon is opmerkelijk genoeg niet betrokken bij het beëindigen van leentermijnen.

Waar maken mensen zich op dit moment dan precies druk om? Nou, sommige Kindle-gebruikers merkten dus dat ze ineens geen toegang meer hadden tot gedownloade boeken in de Vliegtuigmodus. Hierdoor dachten deze gebruikers dat hun leentermijnen nu ook offline konden worden gestopt.

We merkten aan de Reddit-comments dat mensen zeiden dat ze de geleende e-books wel hadden gedownload, maar nog niet hadden geopend en dat zorgt sinds recent inderdaad voor problemen. Voorheen konden boeken altijd gewoon geopend worden als ze gedownload waren, maar nu moeten boeken toch in ieder geval een keer geopend worden terwijl er wel een Wi-Fi-verbinding is.

Een alternatieve oplossing?

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Amazon heeft zelf niets gezegd over deze veranderingen, maar het lijkt erop dat er recent toch geen veranderingen zijn doorgevoerd voor hoe Kindle omgaat met het lenen van bibliotheekboeken.

Als dat klopt, dan kan het dus zo zijn dat de verandering te maken heeft met Libby's systeem of met hoe de Amazon-boekwinkel omgaat met de DRM voor geleende e-books.

Wat dan ook precies de bron van alle frustraties is, Amazon of Libby gaat dus niet zomaar ineens in jouw Kindle op zoek naar boeken met een leentermijn die verlopen is. Wat er misschien wel aan de hand is, is dat het systeem nu een soort 'DRM-handshake' vereist wanneer je voor het eerst een digitaal boek opent. Dat is dus het moment waarop je even Wi-Fi nodig hebt. Daarna kan je gewoon weer de Vliegtuigmodus inschakelen en verder blijven lezen.

We weten overigens ook niet zeker of dit eigenlijk nog steeds een probleem is. We hebben zojuist nog een test uitgevoerd. We hebben opnieuw een boek geleend via Libby, deze naar de Kindle gedownload en vervolgens meteen de Vliegtuigmodus ingeschakeld. Nu opent het boek wel gewoon. We weten alleen niet of dat dus ook nog het geval is wanneer de leentermijn verlopen is of dat er misschien een soort ingebouwde timer is die je na een bepaalde tijd niet meer offline boeken laat openen.

Uiteindelijk is dit natuurlijk sowieso niet het einde van de wereld, maar vooral een irritante verandering. We snappen dat mensen het een beetje belachelijk vinden dat digitale leenboeken kunstmatig schaars worden gehouden. Je kan immers oneindig veel kopieën maken van digitale boeken als je dat zou willen. Het lastige deel is natuurlijk bepalen hoe auteurs betaald worden voor het kopen en lenen van hun boeken. Sommige boeken worden dan wel gedoneerd aan bibliotheken, maar voor andere moeten ze gewoon betalen voor de digitale kopieën. Die opbrengsten gaan dan weer richting de uitgevers en uiteindelijk de auteurs. Als bibliotheken gewoon één digitaal e-book zouden kunnen kopen en vervolgens oneindig veel gratis kopieën zouden kunnen maken, dan zou dat natuurlijk niet helemaal eerlijk zijn tegenover de auteurs.

Uiteindelijk is onze tip nu dus: open een e-book meteen even nadat je hem gedownload hebt op je Kindle. Dan zou je vervolgens gewoon weer de Wi-Fi uit moeten kunnen zetten en op je eigen gemak je geleende boeken moeten kunnen lezen.