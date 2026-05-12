PocketBook Era Lite heeft 7-inch zwart-witscherm en kost 199 euro

PocketBook breidt zijn populaire Era-serie uit met de nieuwe Era Lite en maakt daarmee premium leesfuncties beschikbaar voor een breder publiek. Deze 7-inch e-reader heeft het nieuwste E Ink Carta 1300-scherm en de voor PocketBook kenmerkende fysieke bedieningsknoppen aan de zijkant voor navigatie met één hand. Dankzij automatische schermrotatie is het apparaat geschikt voor zowel links- als rechtshandigen. De PocketBook Era Lite is vanaf mei verkrijgbaar in de kleur Stone Green voor een adviesprijs van € 199,00.

Het 7-inch E Ink Carta 1300-display biedt een hoog contrast, waardoor tekst eruitziet als gedrukte inkt op papier en de gebruiker geen last ervaart van reflecties en schittering. Dankzij de adaptieve SMARTlight-technologie passen de helderheid en kleurtemperatuur zich aan de omgeving aan. Zo leest de gebruiker overdag met een helderwit scherm en schakelt de e-reader ’s avonds over naar warmere tinten, wat rustiger is voor de ogen.

Spatwaterbestendig

De Era Lite bouwt voort op het ontwerp van het bestaande PocketBook Era model, die werd bekroond met de Red Dot Award. Naast het ergonomische design is de e-reader IPX4-gecertificeerd. Dit betekent dat het apparaat beschermd is tegen spatwater en vocht, waardoor het veilig gebruikt kan worden aan de rand van het zwembad of met natte handen.

Naadloos schakelen tussen lezen en luisteren

Via Bluetooth kan de gebruiker eenvoudig naar audioboeken luisteren of gebruikmaken van de Text-to-Speech-functie. Deze functie leest tekstbestanden voor met natuurlijk klinkende stemmen in diverse talen. Het systeem onthoudt exact waar de lezer is gebleven, zodat het wisselen tussen lezen en luisteren naadloos verloopt.

PocketBook blijft trouw aan zijn open ecosysteem. Gebruikers zijn niet gebonden aan één specifieke winkel en kunnen e-books uit diverse bronnen laden. Het apparaat ondersteunt 25 e-book- en grafische formaten, waaronder Adobe en LCP DRM. Dit maakt het ook mogelijk om e-books te lenen bij openbare bibliotheken, bijvoorbeeld via de vooraf geïnstalleerde Libby-app.