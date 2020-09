Samsung Galaxy Z Fold 2 review

Als we kijken naar het geheel, dan zijn we erg tevreden met de vooruitgang die geboekt is met de Samsung Galaxy Z Fold 2. De smartphone voelt enorm stevig en premium aan, wat we niet konden zeggen van het origineel. Bijna elk aspect aan deze smartphone is premium, en dat mag ook voor 1999 euro. Voor power-users die op zoek naar iets nieuws om hun smartphone-ervaring te verbeteren (en die 2000 euro kunnen missen), kunnen we de Galaxy Z Fold 2 zeker en vast aanraden.

De beruchte Samsung Galaxy Fold heeft eindelijk zijn opvolger gekregen in de vorm van de Samsung Galaxy Z Fold 2 5G. Waar de originele Fold aansloot bij de Samsung Galaxy S10-reeks, sluit de Galaxy Z Fold 2 aan bij de Samsung Galaxy Note 20-reeks. Eerder dit jaar toonde Samsung ons de Galaxy Z Flip die een enorm succes kende en waarmee duidelijk werd dat het bedrijf uit zijn fouten heeft geleerd. Wij hadden de kans om een week de nieuwe foldable uit te testen en dit zijn onze bevindingen.

Samsung Galaxy Z Fold 2 prijs en lanceringsdatum

Galaxy Z Fold 2 specs Gewicht: 282g

Afmetingen (open): 159,2 x 68 x 16,8mm

Afmetingen (dicht): 159,2 x 128,2 x 6,9mm

Displaygrootte: 7,6 inch / 6,2 inch

Resolutie: QXGA+

Refresh rate: 60Hz (buitenkant) / 120Hz (binnenkant)

Pixeldichtheid: 373ppi

Software: Android 10, OneUI 2.5

Chipset: Snapdragon 865 Plus

RAM: 12GB

Opslag: 256GB

Camera's achteraan: 12MP + 12MP + 12MP

Selfiecamera's: 10MP + 10MP

Batterij: 4.500mAh

IP-score: Niet waterbestendig

De Samsung Galaxy Z Fold 2 is met zijn richtprijs van 1999 euro verre van goedkoop, maar wel 21 euro goedkoper dan de originele Fold. Die prijsdaling lijkt niet heel indrukwekkend, maar als we er rekening mee houden dat er duidelijke upgrades zijn aangebracht, zijn we aangenaam verrast door de lagere prijs. Hier bewijst Samsung al dat innovatie niet noodzakelijk meer hoeft te kosten én dat de prijs van vouwbare smartphones zal blijven dalen in de toekomst.

Sinds midden september is de smartphone verkrijgbaar bij bijna alle grote retailers in zowel Nederland als België. Wie de kleur van het scharnier van zijn Galaxy Z Fold 2 wil aanpassen, kan daarvoor trouwens terecht bij Samsung zelf in de Experience Stores.

Design en display

Het schermpje aan de buitenkant van de originele Galaxy Fold was met zijn 4,6 inch te klein om als volwaardig scherm te dienen, maar de Samsung Galaxy Z Fold 2 heeft dat vergroot tot 6,2 inch. Het scherm is wel smaller dan dat van een gewone smartphone, maar is breed genoeg om alle taken uit te voeren die je met een gewone smartphone zou doen. De notch van het display aan de binnenkant heeft hier plaatsgemaakt voor de punch-hole selfiecamera die Samsung al een tijdje gebruikt zodat je een enorm display van 7,6 inch krijgt mét 120Hz verversingssnelheid.

Op het display zelf zie je nog steeds de zichtbare vouwlijn waar het scharnier zit, maar dit is in de praktijk alleen zichtbaar als het scherm uit staat of als je in een bepaalde hoek kijkt. Het scharnier zelf is eveneens verbeterd en we zien amper ruimte waar vuil tussen kan komen. In het scharnier zitten ook borstelharen die het scharnier schoonmaken elke keer dat je de Galaxy Z Fold 2 open en dicht vouwt. Je kan het scherm ook vastzetten in elke mogelijke positie tussen gesloten en volledig open. Samsung noemt dit Flex Mode en afhankelijk van de app die je gebruikt, krijg je toegang tot een unieke interface met extra mogelijkheden, waarover zo meteen meer.

Software

Op vlak van hardware lijkt alles nu in orde te zijn, maar het verhaal van de Samsung Galaxy Z Fold 2 gaat verder dan dat. Android-apps zijn namelijk niet standaard ontworpen om te werken op smartphones met zo’n uniek design. Toch heeft Samsung er alles aan gedaan om de gebruikservaring hier zo vloeiend mogelijk te maken. Maar de weg naar een perfecte ervaring is lang en we zijn nog niet bij de eindbestemming.

Als je voornamelijk apps van Samsung, Google en Microsoft gebruikt, dan hebben we goed nieuws: deze apps zijn allemaal volledig geoptimaliseerd om te werken met deze vormfactor. Bij alle overige apps is het erop of eronder, maar zelden ertussenin.

Via het snelmenu in de zijkant kan je nu makkelijk een tweede en derde app in split-screen modus openen… als die ondersteuning er is. Een artikel lezen in Google Chrome, terwijl je een liedje uitkiest op Spotify en je Twitter-homepagina bekijkt, is bijvoorbeeld perfect mogelijk en je kan zelfs app-combinaties instellen zodat drie apps tegelijk worden geopend in split-screen modus. Is Firefox je favoriete browser of bekijk je liever wat foto’s op Instagram? Dan is er een probleem, want die apps ondersteunen momenteel nog geen split-screen modus. Daar komt nog bij dat niet alle apps even goed omgaan met de twee mogelijke schermformaten van de Galaxy Z Fold 2.

Wij merkten bijvoorbeeld een terugkerend probleem op bij Instagram. De Galaxy Z Fold 2 heeft een functie genaamd App Continuïteit waarmee een app op het buitenste display automatisch geopend wordt op het binnenste display als je de smartphone openvouwt. Samsung heeft hier ook een update aangebracht waardoor deze functie ook in de omgekeerde richting kan werken. In de instellingen kan je nu aanduiden welke apps geopend moeten blijven als je de smartphone weer sluit. Toen we de App Continuïteit bij Instagram probeerden (in beide richtingen) merkten we op dat de app niet altijd correct geschaald werd. Daardoor verdween er soms tekst aan de randen. Als je daarnaast iets op je verhaal zet met de Fold 2 dichtgeklapt dan zal je foto enorm langgerekt zijn en zullen er ook delen verdwijnen als mensen met een gewone smartphone je verhaal bekijken. Hiermee willen we aantonen dat qua software nog niet alles op punt staat en vooral bij apps van kleinere ontwikkelaars gebruikt.

Het contrast met apps die wél geoptimaliseerd zijn, is enorm groot. Als je bijvoorbeeld de Bestanden-app en Gmail/Outlook opent, kan je nu bestanden meteen naar mails slepen om ze als bijlage in te voegen. Aanvankelijk voelt het wat vreemd om dingen ingedrukt te houden en te verslepen aangezien de Galaxy Z Fold 2 een smartphone blijft en geen laptop. Deze functie werkt wel fantastisch en we zien hier zeker voordelen voor business en power-users die hun belangrijkste bestanden op hun smartphone bewaren.

Dagelijks gebruik en batterij

Vervolgens hebben we nog het dagelijks gebruik en de batterijduur. Bij ons dagelijks gebruik merkten we op dat we buiten, tijdens het wandelen, altijd het buitenste display gebruikten. We klapten de Samsung Galaxy Z Fold 2 in feite alleen open als we ergens konden zitten. Heel veel dingen zijn eigenlijk makkelijk en snel te doen op het buitenste display. Denk aan dingen als een bericht beantwoorden of even snel een melding bekijken. Pas als we de smartphone voor langere tijd gingen gebruiken, bijvoorbeeld om een game te spelen, dan klapten we hem open.

Samsung heeft hier weer gekozen voor een vingerafdrukscanner in de aan/uitknop aan de zijkant, maar dit is niet hun beste werk. Vaak hadden we meerdere pogingen nodig om de smartphone te ontgrendelen en soms werd het maximum aantal pogingen overschreden terwijl we de Galaxy Z Fold 2 gewoon vasthielden.

Het viel ook snel op dat het binnenste display van de Samsung Galaxy Z Fold 2 de grootste verbruiker is. Als we voornamelijk het kleine display gebruikten, hadden we ’s avonds nog 15% batterij over, maar een gamesessie van een klein uurtje Asphalt 9 zorgde er al snel voor dat we voor het einde van de dag een oplader nodig hadden. De games zelf lopen natuurlijk enorm vlot door de snelle processor en het 120Hz-display, maar als je onderweg vaak games speelt, dan hou je dus best een powerbank bij de hand.

Die batterij van 4.500mAh (dat is trouwens 500mAh minder dan in de Galaxy S20 Ultra) is duidelijk niet genoeg voor sommige gebruikers. Ook hier heeft Samsung gekozen voor maximaal 25W-snelladen, wat erg laag is voor een toestel op dit prijspunt. We zien onder andere 30W-snelladen in de OnePlus Nord van 400 euro en 45W-snelladen in de Note 10 Plus van vorig jaar. In totaal heb je dus ongeveer anderhalf uur tot twee uur nodig om de batterij hier volledig op te laden Draadloos én omgekeerd draadloos opladen zijn wel allebei mogelijk. Zoals verwacht, zien we hier geen 3,5mm-koptelefoonpoort meer en alleen de USB-C-poort.

Bekende camera's met een nieuw trucje

De foto’s zelf hebben een gelijkaardige kwaliteit als bij de Samsung Galaxy S10 Plus van vorig jaar. Dingen zoals 8K-video zijn bijvoorbeeld geen optie en de nachtmodus staat hier ook achter op die van de Galaxy Note 20 Ultra. De 2x optische zoom is ook ietwat weinig in vergelijking met andere vlaggenschepen van 2020. De cameraprestaties zijn verre van slecht, maar we vinden het jammer dat

De camera’s zijn het element dat hier de kleinste (of geen) upgrade hebben gekregen. We zien achteraan de combo van drie 12MP-camera’s van de Samsung Galaxy S10 en de 10MP-selfiecamera’s die Samsung al jaren gebruikt op zijn flagship smartphones. Dit is niet noodzakelijk een minpunt aangezien de camera’s van Samsung altijd al goed gepresteerd hebben én we zien eveneens enkele nieuwe softwaretrucjes. Voor 1999 euro verwachten we echter het beste van het beste en dat krijgen we hier niet.

Die nieuwe trucjes hebben allemaal te maken met de vouwbare vormfactor. Als je de Samsung Galaxy Z Fold 2 in Flex Modus zet (foto hieronder) terwijl de camera-app open is, dan zie je een geheel nieuwe interface. De interface is niet alleen anders, want je kan de smartphone nu ook stabiel neerzetten om te filmen zonder dat je een statief nodig hebt.

Je selfies worden hier ook naar een geheel nieuw niveau getild. Als je de smartphone dichtgeklapt hebt en de camera-app opent, krijg je de optie om een selfie te nemen met de drie camera’s achteraan terwijl je jezelf kan zien in het buitenste display (foto hieronder). Hoewel de kwaliteit van je selfies fantastisch is en dit in theorie handig kan zijn voor vlogs, is het in de praktijk niet handig om met de uitgeklapte smartphone rond te lopen aangezien je hem op deze manier moeilijk met één hand kan vasthouden.

Eindoordeel

Als we kijken naar het geheel, dan zijn we erg tevreden met de vooruitgang die geboekt is met de Samsung Galaxy Z Fold 2. De smartphone voelt enorm stevig en premium aan, wat we niet konden zeggen van het origineel. Bijna elk aspect aan deze smartphone is premium, en dat mag ook voor 1999 euro.

De probleempunten van de Samsung Galaxy Z Fold 2 zijn heel makkelijk samen te vatten: de camera’s mogen beter voor deze prijs, de batterij houdt het geen hele dag vol als je het binnenste display veel gebruikt en nog niet alle apps zijn geoptimaliseerd om te werken met deze vormfactor.

Voor power-users die op zoek naar iets nieuws om hun smartphone-ervaring te verbeteren (en die 2000 euro kunnen missen), kunnen we de Galaxy Z Fold 2 zeker en vast aanraden. Ook dat is iets dat we niet konden zeggen van het origineel. Wij zijn alvast benieuwd naar de foldables die Samsung in de toekomst voor ons in petto heeft!