Voor je de Samsung Galaxy Note 10 Plus bestelt, moet je beseffen dat hij een enorm grote smartphone is met een even groot prijskaartje. Hij heeft misschien wel de beste specs die je vandaag zal vinden, maar is ook fysiek heel groot. Als de prijs je te veel wordt, kan je ook voor de kleinere en goedkopere Note 10 kiezen.

Toen de Samsung Galaxy Note in 2011 werd aangekondigd, werd hij met zijn 5,3-inch display beschouwd als een smartphone met een groot scherm, die de "phablet trend" heeft ingeluid.

Nu, in 2019, is de Samsung Galaxy Note 10 Plus de grootste traditionele smartphone van het merk, met een uitgebreid 6,8-inch display dat je hele hand vult.

Samsung heeft twee versies van de laatste Note-smartphone, en dit is de grotere versie. De standaard Samsung Galaxy Note 10 heeft een 6,3-inch scherm, terwijl de Note 10 Plus een goede halve inch groter is en een paar indrukwekkende specificaties heeft zoals meer RAM en een extra DepthVision-camera.

We hebben wat tijd doorgebracht met de Samsung Galaxy Note 10 Plus, en hieronder zijn onze eerste indrukken van de nieuwe handset.

Bekijk zeker onze hands-on video voor je verder leest.

Samsung Galaxy Note 10 Plus lanceringsdatum en prijs

De Galaxy Note 10 Plus is op 7 augustus aangekondigd op het Unpacked event van Samsung. Vanaf 8 augustus kan je een pre-order plaatsen en op 23 augustus gaat hij officieel in de verkoop.

Er zijn twee versies van de Galaxy Note 10 Plus, allebei met 12GB RAM, maar een verschillende hoeveelheid interne opslag. Voor de versie met 256GB opslag betaal je 1099 euro en de versie met 512GB opslag kost 1199 euro.

Samsung Galaxy Note 10 links, Galaxy Note 10 Plus rechts (Image credit: TechRadar)

Samsung Galaxy Note 10 Plus design en display

(Image credit: TechRadar)

Eerst en vooral: je moet weten dat dit een zeer grote smartphone is. Het is waarschijnlijk de grootste smartphone die je ooit hebt gebruikt, met een 6,8-inch AMOLED Infinity-O display met een resolutie van 3040 x 1440 (dat is QHD) met 498 pixels per inch. Het ondersteunt ook HDR10+-inhoud, dus je Netflix-shows, games en andere inhoud zullen er oogverblindend goed uitzien.

De afmetingen zijn 77 x 162 x 7,9mm, en de Note 10 is relatief licht gezien de grootte met een gewicht van 196 gram. Met afgeronde randen aan de achterkant ligt hij comfortabel in de hand, als je handen tenminste groot genoeg zijn om hem vast te houden.

De achterkant van de telefoon is gemaakt van glas, terwijl het frame is gemaakt van metaal, waardoor het een premium gevoel geeft. Hij voelt wel heel delicaat aan, dus als je je smartphone wel eens laat vallen, koop je best een hoesje.

Aan de onderzijde zit een USB-C-poort naast de sleuf voor de S Pen, terwijl aan de rechterkant de volumeknop en de aan/uit-knop zitten.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: TechRadar)

We zijn ook blij dat de Bixby-knop eindelijk weg is. In plaats daarvan heeft Samsung die functionaliteit ingebouwd in de aan/uit-knop, dus je kunt die gewoon ingedrukt houden voor een paar seconden om de "slimme" assistent te activeren.

De Note 10 is IP68 water- en stofbestendig, dus je zult in staat zijn om hem te gebruiken op het strand zonder je zorgen te maken over schade door water en/of zand.

De smartphone voelt premium aan, maar is ook een groot toestel dat je niet makkelijk met één hand kan vasthouden. Als je je smartphone over het algemeen met beide handen gebruikt, is dit geen probleem, maar voor gebruik met één hand is hij net iets te groot.

Dit is iets waar we verder mee zullen experimenteren voor onze volledige beoordeling, maar het is zo'n groot apparaat dat je waarschijnlijk alleen de S-Pen stylus wilt gebruiken als je stilstaat, om ervoor te zorgen dat je een stevige greep hebt op je dure nieuwe aanwinst.

Wat de kleuren betreft, is de Note 10 verkrijgbaar in Aura Glow (een blauw naar wit gradiënt effect), Aura White en Aura Black.

Het display op de Note 10 Plus is levendig en zal waarschijnlijk indruk maken wanneer je de telefoon voor het eerst oppakt. Alle video's die we op de smartphone bekeken hebben, zagen er geweldig uit met de QHD-resolutie, en het is de moeite waard om op te merken dat dit een scherm is met hogere specificaties dan het Full HD-display op de Note 10.

Net als bij de Galaxy S10 en S10 Plus is dit een Infinity-O display, dus de voorkant bestaat volledig uit scherm, met uitzondering van een punch-hole uitsparing voor de 10MP-camera aan de voorzijde die centraal bovenaan geplaatst is. Het ziet er alleszins uniek uit, aangezien de meeste andere smartphones kiezen voor een notch of een uitsparing in de bovenhoeken.

Samsung Galaxy Note 10 camera

(Image credit: TechRadar)

De Galaxy Note 10 Plus heeft een vergelijkbare camera-opstelling als andere recente Samsungs. Er is een 16MP f/2.2 ultragroothoek-lens, 12MP-hoofdlens en 12MP f/2.1 telelens, die allemaal samenwerken.

De Note 10 Plus krijgt ook een DepthVision-camera, die ontbreekt in de Galaxy Note 10. Dit wordt puur gebruikt voor dieptemeting om onderscheid te maken tussen onderwerpen en hun achtergrond voor bokeh en andere effecten.

Een nieuwe functie genaamd Live Focus Video maakt het mogelijk om bokeh-effecten toe te passen op videoclips en foto's, samen met andere effecten. Zo kan je de achtergrond zwart-wit maken en het onderwerp op de voorgrond in kleur laten staan.

Je kan dit ook doen op de standaard Note 10, maar in onze tests werkte het beter op de Note 10 Plus, waarschijnlijk dankzij de DepthVision-camera - de Note 10 vertrouwt op software om deze effecten te creëren.

This is how AR Doodle looks on the Samsung Galaxy Note 10 Plus. It's sort of like Instagram or Snapchat filters, but you make them yourself with the S Pen #Unpacked pic.twitter.com/fS1MJksms9August 7, 2019

Andere nieuwe functies zijn een augmented reality-modus waarmee je bovenop je videoclips kunt tekenen, genaamd AR Doodle, en een zoom-in microfoon-functie waarmee je tijdens het opnemen van video's helderder geluid uit bepaalde delen van een scène kunt krijgen.

We hebben nog geen tijd gehad om al deze functies in detail te onderzoeken, maar we zullen ze zeker uitgebreid onder de loep nemen tijdens onze volledige review.

Samsung Galaxy Note 10 specs

(Image credit: TechRadar)

De S-pen op de Note 10 Plus is geüpgraded en ondersteunt nu de gebarenbesturing. Hiermee kan je een aantal Samsung-apps, waaronder de camera, op afstand bedienen zonder dat je de smartphone hoeft aan te raken.

Op andere vlakken is de S Pen niet veel veranderd ten opzichte van de Note 9, maar hij behoudt zijn uitstekende reactietijd en Bluetooth-compatibiliteit, en het blijft een van de kernelementen die een Note-smartphone de moeite waard om te overwegen.

Je krijgt 12GB RAM op de Note 10 Plus, en de keuze uit 256GB of 512GB aan ingebouwde opslagruimte. Er is ook microSD-ondersteuning tot 512 GB, zodat je je opslagruimte kunt uitbreiden tot een grote 1TB, zoals bij de Galaxy Note 9.

Het is de moeite waard om op te merken dat 512GB microSD-kaarten echter opmerkelijk duur zijn, dus dit is alleen de moeite waard als je een echte power user bent.

De batterij van de Note 10 Plus is een exemplaar van 4.300mAh, maar het is op dit moment nog onduidelijk hoe dit in de praktijk zal werken. We zullen het niet zeker weten totdat we meer tijd met de smartphone hebben doorgebracht voor onze volledige review, maar we hopen dat hij ongeveer een dag zal meegaan op een lading.

Draadloos opladen is eveneens handig, samen met Samsung's PowerShare-functie, waarmee je de Note 10 Plus zelf kan gebruiken als een draadloze lader voor andere gadgets, zoals smartwatches of de smartphone van een vriend.

In de Benelux krijgt de Samsung Galaxy Note 10 Plus een Exynos 9825 chipset. Dit is tevens de nieuwste chipset van Samsung en wordt momenteel alleen gebruikt in de nieuwe Note-smartphones.

Vroeg verdict

(Image credit: TechRadar)

Er zijn twee belangrijke dingen om te overwegen als je de Galaxy Note 10 Plus wilt kopen. Door zijn enorme formaat moet je eerst zeker zijn of hij niet (letterlijk) te groot is voor je. Daarna moet je nog het eveneens enorme prijskaartje trotseren.

Voor dat hoge bedrag krijg je de unieke S Pen stylus en een prachtig scherm, samen met een aantal indrukwekkende specificaties en upgrades ten opzichte van de standaard Note 10, zoals 12GB RAM, de mogelijkheid voor 1TB opslagruimte en extra camera's.