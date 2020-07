Review in twee minuten

De OnePlus Nord is de langverwachte terugkeer naar de combinatie van design, functies en betaalbaarheid die het merk in 2014 met de OnePlus One introduceerde.

Je krijgt een bijna-flagship ervaring tegen een lager prijskaartje dan de OnePlus 8-serie, met een mix van premium design, snelle prestaties en geweldige camera's.

Het verschil tussen 2014 en 2020 is dat de markt sterk veranderd is en dat OnePlus niet langer het onbekende merk is dat de markt op haar kop zal zetten. De OnePlus Nord bevindt zich in het overvolle middensegment en biedt evenveel mogelijkheden, waardoor het moeilijker is voor de smartphone om zich te onderscheiden.

De prijs van OnePlus Nord is echter opvallend en het toestel biedt veel waar voor zijn geld. OnePlus zegt dat de Nord "vrijwel alles is wat je kunt vragen" en daarin heeft het gelijk.

Er is een groot scherm dat een vloeiende ervaring biedt, genoeg vermogen onder de motorkap en veel camera's. Dat alles is ook verpakt in een eersteklas ontwerp. Hij ziet er goed uit, voelt goed in de hand en presteert uitstekend.

Met deze hoeveelheid camera's (OnePlus heeft echt alles uit de kast gehaald) krijg je een breed scala aan fotomogelijkheden, van portret- en macro- tot groothoek- en nachtfotografie, plus 4K-video-opname bij 30fps met zowel de camera's voor- als achteraan.

De negatieve punten van de OnePlus Nord zijn schaars: er is geen hoofdtelefoonaansluiting, geen IP-score voor stof- en waterbestendigheid en de batterij kan tekortschieten voor power-users.

De batterijduur is gemiddeld: de OnePlus Nord houdt het normaal een volledige dag vol, maar je moet hem wel elke nacht aan de oplader hangen. Ook het ontwerp met de dubbele selfiecamera's zal niet bij iedereen in de smaak vallen en je verliest hierdoor wat ruimte voor notificaties.

De meest interessante vraag is hoe de OnePlus Nord zich verhoudt tegenover de premium smartphones van het merk. Als de OnePlus Nord echt "bijna alles is wat je kunt vragen", waarom zou je dan nog (als je een budgetgerichte consument bent) meer geld uitgeven aan een OnePlus 8 of OnePlus 8 Pro? Wij zijn alvast benieuwd hoe de Nord de toekomst van OnePlus als smartphonefabrikant zal beïnvloeden.

Als je op dit moment op zoek bent naar een smartphone die je een flagship ervaring biedt zonder het prijskaartje, dan zijn er maar weinig betere opties dan de OnePlus Nord.

OnePlus Nord lanceringsdatum en prijs

OnePlus Nord prijs : begint bij 399 euro

: begint bij 399 euro OnePlus Nord lanceringsdatum : 21 juli 2020

: 21 juli 2020 OnePlus Nord verkoopdatum: 4 augustus 2020

OnePlus Nord specs Gewicht: 184g

Afmetingen: 158,3 x 73,3 x 8,2mm

Schermgrootte: 6,44 inch

Resolutie: FHD+ (2400x1080)

Refresh rate: 90Hz

Pixeldichtheid: 408ppi

Chipset: Snapdragon 765G

RAM: 8GB / 12GB

Opslag: 128GB / 256GB

Camera’s achteraan: 48MP + 8MP + 2MP + 5MP

Frontcamera’s: 32MP + 8MP

Batterij: 4.115mAh

De prijs van OnePlus Nord begint bij €399, een competitief prijspunt waarmee het de concurrentie van Apple en Samsung makkelijk overtreft.

Die prijs is voor de versie met 8GB RAM en 128GB opslag. De OnePlus Nord van 12GB/256GB zit daarnaast op 499 euro, waarmee hij alsnog relatief betaalbaar blijft.

Met deze prijzen is de OnePlus Nord goedkoper dan de nieuwe iPhone SE, Samsung Galaxy S20 (4G), Mi Note 10, LG Velvet, Oppo Find X2 Neo, en Motorola Edge.

Het betekent ook dat de OnePlus Nord aanzienlijk goedkoper is dan de OnePlus 8, die begint bij €699.

Bij de lancering zal de OnePlus Nord beschikbaar zijn in zowel Nederland als België. Vanaf 21 juli 2020 kan je de OnePlus Nord al bestellen op de officiële site van OnePlus, maar ook bij lokale verkopers, waaronder Coolblue.

Design

Design overstijgt de betaalbare prijs

Vergelijkbaar formaat als de OnePlus 8

Gladde afwerking, maar case is meegeleverd

Het ontwerp van de OnePlus Nord overstijgt zijn betaalbare prijs. Je krijgt dezelfde hoogwaardige bouwkwaliteit en afwerking als op de OnePlus 8 met een metalen frame dat tussen Gorilla Glass aan de voor- en achterzijde is ingeklemd.

Het zorgt voor een solide, premium gevoel in de hand. De OnePlus Nord is ook van vergelijkbare grootte als de OnePlus 8, wat betekent dat je hem (meestal) nog kan gebruiken met één hand.

De OnePlus Nord meet 158,3 x 73,3 x 8,2 mm en weegt 184g, wat betekent dat hij korter is dan de OnePlus 8, maar wel iets breder, dikker en zwaarder.

De gladde glazen afwerking betekent dat er weinig grip is en de OnePlus Nord kan dus makkelijk uit je hand glijden. Gelukkig zit er in de doos een transparante cover om dit te verhelpen.

De aan/uit-toets aan de rechterkant valt mooi onder je duim en hij zit net onder de bekende notificatie-slider van OnePlus, waarmee je snel kunt schakelen tussen de drie modi: stil, trillen en luid.

De volumeregelaar zit aan de andere kant, terwijl je onderaan de USB-C poort vindt met een luidspreker en het simkaartslot. Een 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting zien we echter niet.

De smartphone is beschikbaar in twee kleuren: Gray Onyx (grijs) en Marble Blue (babyblauw).

OnePlus zegt dat de Nord wel waterbestendig is, maar hij heeft geen officiële IP-score om zijn stof- en waterafstotende eigenschappen te garanderen.

Het is een van de manieren waarop OnePlus de prijs van de Nord laag heeft gehouden. Hoewel OnePlus beweert dat de smartphone 30 minuten lang in 30cm water is ondergedompeld en het heeft overleefd, ben je toch beter voorzichtig.

Aan de achterkant zie je het belangrijkste kenmerk, namelijk de grote, langwerpige camerabult die de vier achterste camera's van de OnePlus Nord herbergt. Deze steekt wat uit, net als bij de OnePlus 8 en 8 Pro, maar in tegenstelling tot bij zijn grote broers, zit de camerabult hier niet in het midden, maar in de linkerbovenhoek.

Als je hem dus op een vlak oppervlak legt, zal hij wat wiebelen door de camerabult. Ook dit kan opgelost worden door de meegeleverde case te gebruiken, aangezien die de uitstekende camera's volledig omhult.

Display

Helder en kleurrijk 6,44-inch AMOLED-display

Full HD+, 20:9 verhouding, 90Hz refresh rate

Punch-hole met dubbele selfiecamera valt niet overal in de smaak

De OnePlus Nord heeft een 6,44-inch AMOLED-display met een beeldverhouding van 20:9, een Full HD+ (2400 x 1080) resolutie en een 90Hz verversingssnelheid om extra vloeiend te scrollen en gamen.

Het scherm neemt bijna heel de voorzijde in beslag. De bezels zijn erg klein en de dikste zit aan de voet van het scherm. De enige onderbreking van het scherm is de pilvormige punch-hole in de linkerbovenhoek waar de dubbele selfiecamera’s zitten. Die camera’s zitten over het algemeen niet in de weg en je kan ze, zoals we gewend zijn van OnePlus, verbergen door het bovenste deel van het display volledig zwart te maken in de instellingen.

De Nord wordt geleverd met een in de vooraf geïnstalleerde screen protector voor extra bescherming tegen krassen. Je ziet wel dat er een kleine opening in de protector is voor de punch-hole selfiecamera's. Als je dit storend vindt, kan je de screen protector natuurlijk makkelijk zelf verwijderen.

Het display is helder en duidelijk, maar in tegenstelling tot de schermen van de 8-serie is het display van de Nord volledig plat. Er zijn dus geen gebogen randen die over de zijkanten van de smartphone lopen. De meningen over gebogen randen zijn nog steeds verdeeld, dus je moet voor jezelf uitmaken of dit een plus- of minpunt is.

Er is ook HDR10+ ondersteuning aanwezig, dus als je content streamt van diensten zoals Netflix of Prime Video, zal het er erg goed uitzien op het scherm van de OnePlus Nord.

Wanneer je een video bekijkt, wordt het gedeelte van het scherm waar de meldingsbalk zich bevindt niet gebruikt, om te voorkomen dat de punch-hole in de weg zit.

Het bekijken van films en tv-programma's is een prettige ervaring, maar de kleuren lijken niet zo rijk te zijn als op sommige smartphones. De licht gedempte tonen zijn natuurlijker, maar minder interessant dan op het display van bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S20.

De vingerafdrukscanner zit hier onder het display. De scanner werkt redelijk goed en nauwkeurig, maar het is niet de snelste die we gebruikt hebben. Een manier om het ontgrendelingsproces op de OnePlus Nord te versnellen is door ook gezichtsherkenning te gebruiken. Door deze combinatie zal je gegarandeerd sneller je toestel kunnen ontgrendelen.

Camera

6 camera’s in totaal (het hoogste aantal ooit op een OnePlus)

4 camera’s achteraan: 48MP + 5MP dieptesensor + 2MP macrocamera + 8MP groothoekcamera

Nightscape werkt goed, maar is niet de beste nachtmodus die er is

Het belangrijkste kenmerk van de OnePlus Nord zijn de vlaggenschip camera's. Er zijn in totaal zes camera's: vier op de achterkant en twee op de voorkant, het hoogste aantal dat OnePlus ooit op een smartphone heeft geplaatst.

De hoofdcamera aan de achterzijde is inderdaad geleend van een vlaggenschip, de OnePlus 8. Het is een 48MP Sony IMX586 sensor (met elektronische én optische beeldstabilisatie) samen met een f/1.57 lens, die 48MP-foto's kan maken, hoewel hij standaard is ingesteld op 12MP.

Dit komt omdat de 48MP-foto's ongeveer drie keer zo groot zijn als de 12MP-foto's, wat betekent dat je opslagruimte veel sneller vol zou zitten.

Je zult merken dat 12MP over het algemeen geschikt is voor sociale media en de 48MP-modus is beter als je van plan bent het beeld af te drukken of details wil aanpassen door het achteraf zelf te bewerken.

De hoofdcamera wordt vergezeld van drie andere camera's: een 5MP-dieptesensor, 2MP-macrocamera en een 8MP-groothoekcamera (119 graden) voor uitgestrekte landschapsfoto’s.

Er zijn verschillende opnamemodi, waaronder portret, nightscape, supermacro en pro, plus Full HD, slow-motion video bij 240 fps en 4K-opname bij 30 fps.

De hoofdcamera aan de achterzijde is erg sterk en presteert goed in daglicht, zowel binnen als buiten. De standaard 12MP-beelden die hij vastlegt hebben zijn gedetailleerd en de automatische HDR voorkomt dat de beelden te donker of overbelicht lijken.

Je hebt de mogelijkheid om via een pictogram op het scherm 2x in te zoomen zonder veel kwaliteitsverlies. Buiten werkt dit goed, maar binnenshuis kunnen ingezoomde foto's een beetje korrelig en donker lijken als de belichting niet perfect is.

Als je met je vinger over het 2x-icoontje beweegt, schuif je een scrolwiel open, waardoor je de mogelijkheid hebt om tot 10x digitaal te zoomen. Omdat dit puur digitaal is, is de beeldkwaliteit merkbaar lager, maar foto's die bij daglicht genomen worden, zijn nog steeds bruikbaar.

De zoomkwaliteit gaat echter achteruit als je binnenshuis foto's maakt en we raden het gebruik van de 10x-optie binnenshuis af als je hoopt een Instagram-waardige foto te maken.

Het 2x-zoompictogram staat naast twee andere opties, eentje die je terugbrengt naar de hoofdcamera en een andere die je schakelt naar de 8MP-groothoek, die een 119-graden gezichtsveld heeft zodat er veel meer van het landschap in je foto's past.

De kwaliteit van de groothoekcamera is echter niet zo goed als die van de hoofdcamera. De foto's zien er vaak wat minder gedetailleerd en kleurrijk uit in vergelijking met die van de hoofdcamera. Voor weidse landschappen is dit minder opvallend, maar als je onderwerpen op de voorgrond hebt, zul je merken dat je foto's hier niet zo scherp zijn.

OnePlus beweert dat zijn groothoekcamera beter is dan die van de iPhone 11 met minder vervorming rond de randen van de beelden (het visoogeffect). Er is zeker minder vervorming aan de randen van foto's dan in vergelijkbare beelden van concurrenten, maar het is niet helemaal afwezig en als je goed kijkt kun je de imperfecties zien.

De vermindering van vervorming is hier een van een reeks van beeldverwerkingsverbeteringen die OnePlus naar verluidt heeft aangebracht op de Nord. Ook de Nightscape-modus voor foto's bij weinig licht heeft een upgrade gekregen.

Nachtmodi zijn nu een functie op een aantal high-end toestellen en ze worden ook steeds vaker gebruikt op telefoons uit het middensegment. We zijn blij dat OnePlus deze functie hier heeft opgenomen want we zien duidelijke verschillen met de standaardmodus.

Nightscape maakt negen opnamen op verschillende lichtniveaus en combineert deze vervolgens tot één beeld om een helderder, gelijkmatiger resultaat te verkrijgen. Je moet de telefoon hierbij stilhouden, aangezien de Nord tussen 1 en 8 seconden nodig heeft om alle niveaus vast te leggen. Als je de telefoon te veel beweegt gedurende deze tijd krijg je een wazig beeld.

De foto's die Nightscape oplevert kunnen indrukwekkend zijn, maar het varieert wel afhankelijk van de omgeving en de lichtbronnen die gebruikt kunnen worden.

In donkere omgevingen met nog enige verlichting, is het verschil dat Nightscape maakt erg groot. Als het lichtniveau echter daalt, neemt de effectiviteit van de modus snel af. Je krijgt hier dus niet hetzelfde resultaat als bij de Google Pixel-smartphones die amper licht nodig hebben om een donkere foto erg helder te maken

Een ander hulpmiddel in het camera-arsenaal van de OnePlus Nord is de portretmodus, die gebruik maakt van de hoofdcamera en de 5MP-dieptesensor om achtergrondvervaging toe te voegen. De onderwerpen zelf zien er scherp uit, hoewel de foto's donkerder zijn dan de foto's die in de standaardcameramodus zijn gemaakt. We merkten ook dat de Nord soms moeite had met achtergrondvervaging bij voorwerpen. Bij personen ging alles vlot, maar als we wilden focussen op een stapel boeken of een plant, dan werden er vaak foute onderdelen vervaagd.

In de macro-modus kan je met de 2MP-macrocamera dichtbij onderwerpen komen voor gedetailleerde foto's. Dit verschijnt echter niet als een aparte modus naast portret, nightscape, video etc. in de camera-app. In plaats daarvan is het een instelling die aan de bovenkant van de interface zit.

De lagere resolutie van de macrocamera op de OnePlus Nord betekent dat de beelden niet zo scherp zijn en dat de kleuren een beetje gedempt kunnen lijken. Met een vaste hand, goede belichting en heel wat geduld, kan je weliswaar geslaagde plaatjes schieten.

Maak je geen zorgen, we zijn de laatste twee camera's van de OnePlus Nord niet vergeten. Aan de voorkant wordt de 32MP, f/2.45 camera vergezeld door een 8MP-groothoekcamera (105°) voor groepsselfies.

De hoofdcamera is erg betrouwbaar en in staat om gedetailleerde selfies vast te leggen, waarbij HDR ervoor zorgt dat ze niet te licht of te donker lijken.

Schakel over naar de portretmodus op de hoofdcamera aan de voorzijde en de Nord weet net zo goed voor- en achtergrond te onderscheiden als met de hoofdcamera achteraan.

Als je bij vrienden of familie bent, of gewoon een mooi uitzicht achter je hebt dat je mee op je selfie wil, kun je overschakelen op de groothoekcamera. Hoewel je hiermee meer kunt vastleggen van wat er om je heen gebeurt, zijn de beelden die hij produceert iets donkerder en meer gedempt dan die van de hoofdcamera. Er is ook geen optie voor de portretmodus bij gebruik van de groothoekcamera.

Cameravoorbeelden

Batterijduur

4.115mAh-batterij met snelladen, geen draadloos laden

Gaat een volledige dag mee, maar niet meer dan dat

Warp Charge 30T laadt van 0% naar 70% op in 30 minuten

De OnePlus Nord is uitgerust met een 4.115mAh-batterij, wat een redelijk formaat is waarmee je gemiddeld een dag verder kan. De batterijduur is degelijk, maar kan zeker beter.

De Nord gaat langer mee dan de nieuwe iPhone SE, ongeveer hetzelfde als de iPhone XR, maar niet zo lang als de OnePlus 8 of 8 Pro.

Met algemeen gebruik, waaronder vier tot vijf uur muziekstreaming, drie uur licht gamen, regelmatig gebruik van e-mail en sociale media, een paar telefoontjes, wat camera-actie en chatgesprekken, zat de batterij 's avonds nog op ongeveer 10%.

Als je veel video's kijkt en gamet, dan zal je in de loop van de dag misschien een oplader nodig hebben. Als je gaming en fotografie beperkt, dan zit je aan het einde van dag nog met ongeveer 30% batterij. Meerdere dagen op een enkele lading krijg je hier dus niet.

Er is ondersteuning voor OnePlus' Warp Charge 30T, waardoor je met de oplader in de doos in 30 minuten van 0% tot 70% kunt laden. Dit werkt wel en is handig voor een snelle laadbeurt als je ziet dat je batterij bijna leeg is. Draadloos opladen is (logischerwijs) niet aanwezig op dit prijspunt.

Prestaties en software

Snapdragon 765G met 8GB/128GB of 12GB/256GB

5G-ondersteuning

Twee Android-versie updates, drie jaar beveiligingsupdates

Onder de motorkap van de OnePlus Nord zit een Qualcomm Snapdragon 765G chipset. Hoewel hij niet op het niveau zit van de Snapdragon 865 in de OnePlus 8 Pro, hebben we wel al sterke prestaties gezien van deze chipset bij de Motorola Edge en LG Velvet.

Als het gaat om RAM en opslag heb je twee opties: 8GB RAM met 128GB opslag en 12GB RAM met 256GB opslag. Dit zijn dus dezelfde opties die worden aangeboden bij de premium OnePlus-toestellen.

De OnePlus Nord is hierdoor erg responsief: de apps laden snel, HDR-video ziet er goed uit en zelfs zware games zijn meestal geen enkel probleem voor deze middenklasser.

We waren in staat om PUBG te spelen met HD Graphics met de framerate ingesteld op hoog (HDR- en Ultra HD-modi waren niet beschikbaar) en door de ingebouwde gaming modus kan je ongestoord genieten van geoptimaliseerde games.

De 90Hz-verversingssnelheid op de OnePlus Nord verbetert ook de gameplay en zorgt voor betere graphics en meer beweging in het spel. Deze keer is Oxygen OS 10.5 aanwezig bovenop Android 10, wat wederom zorgt voor een vlotte ervaring zonder bloatware.

Met een hoge verversingssnelheid gaat scrollen door sociale media aanzienlijk vlotter. Je kan die snelheid ook handmatig verlagen naar 60Hz (de standaard verversingssnelheid). Als je van een oudere smartphone komt, voel je misschien niet de nood aan 90Hz en de batterij zal hierdoor ook langer meegaan.

Wat betreft het pure prestaties, is het niet verrassend dat de OnePlus Nord niet overeenkomt met zijn duurdere broers. Ons 12GB RAM-model haalde gemiddeld multi-core score van 1.877 op de Geekbench 5. Dat is aanzienlijk lager dan de 12GB RAM-versies van de OnePlus 8 (3.401) en OnePlus 8 Pro (3.305), die beide de Snapdragon 865 chipset bevatten.

We hebben ook de benchmarking app op de OnePlus 7T Pro McLaren Edition (Snapdragon 855+, 12GB) en OnePlus 6 (Snapdragon 845, 8GB) uitgevoerd. Beide smartphones scoorden beter dan de Nord met respectievelijk 2.677 en 2.232.

CPU benchmarks vertellen slechts een deel van het verhaal. In de praktijk zijn de prestaties van de OnePlus Nord meer dan genoeg voor de gemiddelde gebruiker. Alleen intensieve gebruikers en gamers zullen waarschijnlijk verschillen opmerken tijdens hun dagelijks gebruik.

Natuurlijk heb je ruimte nodig om al je apps, games, foto's en video's op te slaan en die ruimte is er. Het 8GB RAM-model geeft je 128GB opslagruimte, wat uitstekend is voor de prijs (het instapmodel iPhone SE met 64GB is duurder). De krachtigere configuratie (12GB RAM/256GB opslag) is 100 euro duurder, dus denk goed na over wat je nodig hebt. Hou er ook rekening mee dat je de opslag niet kan uitbreiden met een geheugenkaart. De extra hoeveelheid RAM zal tot slot pas echt nuttig zijn tijdens erg intensieve gaming-sessies. Voor de gemiddelde gebruiker zal de basisconfiguratie meer dan genoeg zijn.

De OnePlus Nord wordt heeft 5G-ondersteuning, maar dat is voorlopig nog niet erg nuttig in Nederland en België. Zoals verwacht, krijgen we hier het Android 10 besturingssysteem van Google samen met OnePlus' OxygenOS 10.5. Deze UI biedt een breder assortiment aan personalisatie dan standaard Android, met behoud van een vertrouwde look en feel. OnePlus zegt ook dat er meer dan 300 unieke software-optimalisaties zijn ingebouwd.

We hebben geen duidelijke vertragingen of problemen ondervonden tijdens onze twee weken gebruik van de OnePlus Nord. Dan hebben we het over series kijken, gamen, foto's nemen en bewerken...

OnePlus belooft dat de Nord twee jaar (vanaf introductiedatum) aan software-updates zal krijgen (je krijgt dus Android 11 en Android 12 nog), plus drie jaar aan beveiligingsupdates.

Moet ik de OnePlus Nord kopen?

Koop hem als...

je een betaalbare "flagship" smartphone wil OnePlus introduceerde zichzelf in 2014 in de smartphonewereld met de claim dat het een 'flagship killer' in handen had met de OnePlus One. De prijzen van hun smartphones zijn in de loop der jaren echter zodanig gestegen dat ze niet langer goedkope alternatieven waren, maar deel uitmaakten van het premium-segment. De OnePlus Nord brengt het merk terug naar zijn betaalbare roots en levert een bijna-vlaggenschip-ervaring tegen een lagere prijs.

je klaar wil zijn voor 5G-netwerken De OnePlus Nord is een van de goedkoopste 5G-telefoons die op dit moment beschikbaar zijn, dus van zodra het supersnelle netwerk beschikbaar is, kan je meteen van alle voordelen genieten. Bovendien krijg je twee jaar gegarandeerde Android-updates en drie jaar beveiligingsupdates, wat alles bij elkaar een mooie toekomstbestendigheid oplevert.

je veel fotografiemogelijkheden wil Zes camera's zijn misschien wat overdreven, maar het betekent wel dat de OnePlus Nord een breed scala aan fotomogelijkheden biedt. Het gaat van groothoekcamera's aan de voor- en achterkant, een speciale macrocamera en een nieuwe nachtmodus, tot slowmotion-opname en 4K video op de hoofdcamera's voor- en achteraan.

Koop hem niet als...

je zekerheid wil op vlak van waterbestendigheid In tegenstelling tot de 8 en 8 Pro heeft de OnePlus Nord geen IP-score, wat betekent dat er geen garanties zijn voor de stof- of waterbestendigheid. OnePlus zegt dat ze de handset 30 minuten lang zonder problemen in 30 cm water hebben gedompeld, maar je moet hen op hun woord geloven in dit geval.

je zweert bij koptelefoons met kabel Hoewel OnePlus al een tijdje geen 3,5mm-koptelefoonaansluiting meer op zijn smartphones heeft, hadden we toch gehoopt dat we dit terug zouden zien op de Nord. Als je dus nog een koptelefoon met kabel gebruikt, dan zit er niets anders op dan een tussenstuk te kopen, want dat wordt niet meegeleverd in de doos.

je een erg sterke batterij wilt De batterijduur van de OnePlus Nord is niet slecht, maar is zeker niet de beste die we al gezien hebben. Je zou een volledige dag gebruik moeten kunnen halen op een volledige lading, maar verwacht niet meer dan dat. Dit is een smartphone die je elke nacht moet opladen.

Eerste review: juli 2020