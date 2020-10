OnePlus 8 review

De OnePlus 8 legt de lat hoog voor budget vlaggenschepen in 2020. Hoewel het design veelal een verfijning is van voorgaande modellen, blijven we het een prettig design vinden, met onder meer een watervalscherm en een cameragat in het display voor de frontcamera. Met een Snapdragon 865 en 12GB RAM zit het met de prestaties wel snor. Tevens is het een van de goedkoopste 5G-smartphones op de markt.

Review in een notendop

De OnePlus 8 representeert het vervolg op enkele kenmerkende trends. Het brengt de fameuze smartphoneserie weer een stukje dichter bij de high-end concurrentie. Denk aan meer interessante features, maar ook een alsmaar heftiger wordend kostenplaatje.

De OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro maken geen gebruik van een pop-up-camera. In plaats daarvan is er 'gewoon' een cameragat gemaakt aan de linkerbovenzijde van het display. Hoewel een pop-up-camera een leuke gimmick is, hechten wij meer waarde aan de IP-certificering die nu een stuk makkelijker te bewerkstelligen is. Gek genoeg ontbreekt deze bij het reguliere model. Wel zou er enige vorm van waterdichtheid aanwezig moeten zijn, maar hier is geen officiële certificering voor.

De OnePlus 8 is een bijzonder mooie telefoon om te zien. Ten opzichte van zijn voorgangers zit er dit keer minder verschil in de fysieke verfijning tussen het reguliere en Pro-model. Een goed voorbeeld hiervan is het gebogen 'watervalscherm'. Ook van de regendrupnotch is afscheid genomen. Tevens vinden wij de verticale camera-opzet erg goed geslaagd.

De OnePlus 8 bevat niet alle trucjes van de Pro - hij mist een telelens en draadloos opladen - maar het belangrijkste is aanwezig: een Snapdragon 865 chipset, 8GB of 12GB RAM, een 6,55-inch FHD+ AMOLED display en 4300mAh aan accucapaciteit die in één uur volledig kan worden opgeladen met behulp van de meegeleverde Warp Charge 30T lader.

De specificaties zijn indrukwekkend, en met 5G en een prijskaartje van 699 euro is het de meest betaalbare 5G-smartphone in vele markten. Het is een slanke telefoon met weinig nadelen, en moeilijk om niet aan te bevelen als het beste budget vlaggenschip van 2020 tot nu toe.

(Image credit: Future)

OnePlus 8 prijs en releasedatum

OnePlus 8 prijs: vanaf 699 euro

OnePlus 8 releasedatum: 14 april 2020

Heel verrassend vinden we het niet dat de prijs van de OnePlus 8 ten opzichte van de OnePlus 7T flink is verhoogd. Het toestel ziet er meer premium uit dan voorheen, en beschikt over 5G-ondersteuning. Met het nieuwe prijskaartje nestelt de fabrikant zich in een strijd met onder meer de iPhone 11.

Naast de 8GB/128GB versie De OnePlus 8 verschijnt in drie verschillende kleurversies. Je hebt Onyx Black en Interstellar Glow die van een glimmende achterzijde zijn voorzien, terwijl Glacial Green een matte achterkant kent.

(Image credit: Future)

Design

Opgepoetst design, verticale camera-opzet aan achterzijde

Geen pop-up-camera maar een cameragat

160,2mm x 72,9mm x 8mm

Zoals reeds vermeld is de OnePlus 8 een verfijning van zijn voorganger, de OnePlus 7T, maar de nieuwe smartphone bevat genoeg verbeteringen om er een serieus budget vlaggenschip van te maken - en in sommige opzichten heeft de nieuwe OnePlus-telefoon minder concurrentie dan vorig jaar. Zo is de reguliere Galaxy S20 (5G) een stuk duurder.

De nieuwe 8 heeft onder meer een mooi watervalscherm, iets wat we vorig jaar (in een soortgelijke vorm) enkel zagen op de Pro-modellen. De ronde camerabult in de OnePlus 7T is verwisseld voor een verticale strip. Deze strip steekt wel redelijk wat uit, waardoor een telefoonhoesje geen overbodige luxe is.

Het is een beetje jammer dat de OnePlus 8 niet is uitgerust met een pop-up-camera, maar het gemis van dit mechanisme zorgt er wel voor dat het geheel een stuk robuuster is.

De OnePlus 8 heeft een volumeknop aan de linkerkant en een vergrendelknop aan de rechterkant; beide steken verder uit dan op de OnePlus-telefoons van vorig jaar, en bieden een meer bevredigende 'kliksensatie'. De kenmerkende stille schuifregelaar bevindt zich boven de vergrendelknop aan de rechterkant en heeft ook een meer tastbaar gevoel bij het schakelen tussen de ring-, tril- en stille modus.

Naarmate telefoons steeds zwaarder worden, voelt de OnePlus 8 met zijn 180 gram goed gebalanceerd aan - het enige vlaggenschip van 2020 dat merkbaar lichter is, is de 163g Samsung Galaxy S20, die ook een stuk kleiner is. De meeste andere toestellen zijn zwaarder, zoals de 186 gram wegende Galaxy S20 Plus en 196 gram wegende Galaxy Note 10 Plus.

(Image credit: Future)

Display

6,55 inch AMOLED display

FHD+ resolutie, 90Hz display

Gebogen watervalscherm

De OnePlus 8 heeft een 6,55-inch AMOLED display met een FHD+ (2400 x 1080 pixels) resolutie. De 20:9-verhouding creëert een relatief hoge en smalle smartphone. De OnePlus 8 is enigszins te bedienen met één hand, maar er zijn compactere toestellen.

Het toestel van OnePlus heeft niet het beeldscherm met de hoogste resolutie. Zo verliest het onder meer van het WQHD+ scherm van de S20-serie. In theorie betekent dit dat je niet zo'n scherp beeld hebt.

In de praktijk is de resolutie hier prima voor casual mediagebruik; je zou echt alleen een verschil merken als je telefoons naast elkaar plaatst, zoals we deden met een Samsung Galaxy S20 Plus en een iPhone 11 Pro Max. Netflix shows waren net zo scherp, alhoewel de OnePlus 8 wat minder goed omgaat met felle achtergronden.

Vergeleken met het scherm van de OnePlus 7 Pro, is het scherm van de OnePlus 8 makkelijker af te lezen in fel daglicht, wat cruciaal is wanneer je naar het scherm kijkt met de zon direct boven je hoofd. En als het nacht is? Dan is de OnePlus 8 ook wat aan de felle kant.

De OnePlus 8 heeft een ingebouwde vingerafdruksensor die snel en nauwkeurig werkt, zelfs bij gebruik onder verschillende hoeken. Dit is het geval sinds de OnePlus 7 serie.

De telefoon beschikt ook over een leesmodus en een zenmodus, die allebei debuteerden op de OnePlus 7. Hoewel de modi tot een niche behoren, zijn ze leuk om te hebben. Zeker nu we vandaag de dag steeds meer tijd doorbrengen met onze smartphones.

Net als de 2019 OnePlus-telefoons heeft het display van de OnePlus 8 een maximale ververssnelheid van 90Hz (de standaardinstelling is 60Hz), en net als op die toestellen maakt deze instelling het scrollen over het algemeen soepeler, of je nu door de schermen bladert of je social media-feeds checkt.

(Image credit: Future)

Camera's

Primaire 48MP camera, 16MP groothoek, en 2MP macro

4K 60fps video

16MP frontcamera

De OnePlus 8 heeft een drie achterste camera's, en voor het eerst in een tijdje voor het merk is geen ervan een telefoto. Net als sommige andere vlaggenschepen van 2020 ziet het basismodel van OnePlus af van optische zoom. De OnePlus 8 steunt op zijn 48MP f/1,75 camera en 'crop zooming' om een telefoto-effect te simuleren.

Dit werkt goed genoeg voor de OnePlus 8 bij weinig zoom, maar we zouden niet adviseren om verder dan 2x of 3x te gaan. Foto's gemaakt met de maximale 10x digitale zoom zijn wazig. Om eerlijk te zijn maken de maximale digitale zoomniveaus van andere telefoons ook foto's die nergens op lijken, alhoewel hun optische prestaties doorgaans de grens van 10x overschrijden.

(Image credit: Future)

In plaats van een telecamera heeft OnePlus ervoor gekozen om de OnePlus 8 uit te rusten met een 2-megapixelmacrocamera. Deze sensor leent zich voor close-up foto's van bloemen, huisdieren en dergelijken. Heel erg bruikbaar vinden we de versie van de OnePlus 8 niet; we hebben andere macro-objectieven gezien, bijvoorbeeld op de Oppo Find X2 Pro, die veel nauwkeuriger scherpstellen van dichtbij.

Gelukkig is de 16-megapixelgroothoekcamer van de OnePlus 8 veel nuttiger. Het 116 graden gezichtsveld is geweldig voor buitenopnames, en nog beter voor binnenopnames. Qua prestaties valt de camera redelijk in de middenmoot van andere high-end toestellen.

De OnePlus 8 maakt video-opnamen met een maximum van 4K en 60fps, met slow-mo bij 720p bij 480fps of 1080p bij 240fps. De Super Stable-modus doet wat het beweert en maakt beelden merkbaar soepeler.

De 16-megapixelfrontcamera is functioneel en scherp, maar neigt al snel naar een warme geel/oranje tint. De foto's zijn gedetailleerd, maar we zien iets vaker dan ons lief is dat objecten overbelicht raken. Verwacht dus dat je vaak beelden vastlegt met een relatief hoge helderheid en weinig schaduw.

Cameravoorbeelden

De OnePlus 8 camera-opzet is vrij multifunctioneel. We hebben hieronder enkele voorbeeldfoto's voor je geselecteerd, gemaakt met alle beschikbare camera's op het toestel.

Afbeelding 1 van 3 1x zoom (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 3 2x zoom, alles lijkt nog steeds redelijk scherp (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 3 10x zoom, randen worden nu wat wazig (Image credit: Future)

De zoomfuncties zijn nog wat minder indrukwekkend wanneer je focust op een object in de verte:

Afbeelding 1 van 3 Een standaard avondshot, waarbij we ons focussen op de achtergrond (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 3 2x digitale zoom, alles ziet er nog redelijk uit (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 3 10x (digitale) zoom, de randen van alles worden een beetje wazig (Image credit: Future)

Gaan we foto's maken van objecten dichtbij, dan werkt alles prima, zij het ietwat onspectaculair:

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 3 Dezelfde positie, maar dan in portretmodus (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 3 Macromodus (Image credit: Future)

Zeker in situaties met voldoende licht zijn de prestaties om over naar huis te schrijven:

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: Future)

Als laatste nog wat foto's van de frontcamera:

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: Future)

(Image credit: Future)

Prestaties

Snapdragon 865 chipset

8GB RAM met 128GB opslag, of 12GB RAM met 256GB opslag

De OnePlus 8 maakt gebruik van de gloednieuwe en razendsnelle Snapdragon 865 chipset. Deze chipset is gekoppeld met een Snapdragon X55 modem voor 5G-ondersteuning. Je kunt kiezen uit een versie met 8GB/128GB en en een met 12GB/256GB aan opslag. In beide gevallen is de opslagcapaciteit uitbreidbaar via een microSD-kaartje.

Zelf hebben we de versie met 12GB RAM aan de tand gevoeld. Met een score van 3401 op Geekbench 5 weet de OnePlus 8 de Galaxy S20 Ultra (3300) achter zich te houden. Gek genoeg scoort de OnePlus 8 Pro gemiddeld met 3159 minder goed dan de reguliere OnePlus 8.

In de praktijk betekent dit dat de OnePlus 8 ontzettend snel is, en dat ook nog heel veel jaren zal zijn.

De OxygenOS-schil van Android verschilt niet veel van zijn voorgangers. Je krijgt nog altijd Android met daaroverheen de lichte schil van OnePlus zelf. De app-lade heeft nu een lichte transparantie om de dynamische Android 10 achtergronden door te laten schijnen.

(Image credit: Future)

Batterij

4300mAh batterij

Warp Charge 30T oplader laadt toestel op binnen het uur

De OnePlus 8 heeft 4300 mAh aan accucapaciteit. In de praktijk is dat meer dan voldoende om het één dag en een beetje uit te houden bij regulier gebruik. Daarmee ligt de OnePlus 8 een tikkeltje boven de accuprestaties van andere vlaggenschepen, zoals de S20. Niet geheel onlogisch; de accucapaciteit van Samsungs vlaggenschip bedraagt 4000 mAh.

De OnePlus 8 wordt geleverd met een Warp Charge 30T lader. Deze lader kennen we nog van de OnePlus 7T, De lader voldoet aan de warpsnelheidseisen, waardoor onze OnePlus 8 in slechts 15 minuten van 10% naar 41% kan worden opgeladen en de telefoon in minder dan een uur volledig is bijgevuld. OnePlus vertelde ons dat enkel OnePlus-telefoons zijn afgesteld om deze snelheden met Warp Charge 30T te halen. Het opladen van andere toestellen via deze lader verloopt hoogstwaarschijnlijk een stuk trager.

De OnePlus 8 ondersteunt helaas geen draadloos opladen. De OnePlus 8 Pro doet dat wel, en maakt ook niet alleen gebruik van gewone draadloze laders: OnePlus heeft zijn eigen Warp Charge 30 Wireless Charger uitgebracht, die telefoons oplaadt met een snelheid van 30W. Dat is voor draadloze normen razendsnel.

The OnePlus 8 Pro (left) and OnePlus 8 (right) (Image credit: Future)

Koop hem als...

Je snelle prestaties en 5G voor weinig kosten wil

Net als bij zijn voorgangers is de OnePlus 8 een uitstekende smartphone met razendsnelle specs voor een relatief zachte prijs. Door de ondersteuning van 5G is er zeker sprake van een significante prijsstijging, maar zo ben je in ieder geval verzekerd van razendsnelle datasnelheden in de nabije toekomst.

Je behoefte hebt aan een 'relatief' lichte smartphone

Met 180 gram schoon aan de haak zijn er lichtere toestellen te vinden, maar in het high-end segment valt dat enigszins tegen. Enkel de Galaxy S20 is een recent vlaggenschip dat nog merkbaar lichter is (163 gram).

Je een no-nonsense vlaggenschip wilt

OnePlus 8 zit niet volgepakt met rare fratsen en features. OxygenOS is lekker simpel en snel gehouden, en doet naar onze mening niet onder voor stock Android.

Koop hem niet als...

Je een krachtige zoomcamera nodig hebt

De OnePlus 8 camera-opzet werkt prima in daglicht, maar we missen toch wel degelijk een capabele zoomfunctie. Er moet ergens op bezuinigd worden, maar naar onze mening had de macrosensor niet gehoeven.

Je graag alle extraatjes hebt, zoals draadloos opladen

De OnePlus 8 kan niet draadloos opgeladen worden, en laat dan ook geen andere apparaten draadloos op. Die eigenschappen zijn enkel weggelegd voor het beste van het beste op de smartphonemarkt.