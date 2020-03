Samsung Galaxy S20 Plus review

De Samsung Galaxy S20 Plus is bijna de perfecte smartphone met (optionele) 5G-ondersteuning en betere camera's dan ooit tevoren. Je betaalt er dan ook naar, aangezien dit de duurste Plus-smartphone ooit is. Deze smartphone kan alles aan wat je maar in gedachten hebt en is heel toekomstbestendig.

Review in twee minuten

De Samsung Galaxy S20 Plus is de meest indrukwekkende "middelste" smartphone die we ooit hebben getest en waarschijnlijk de S20-smartphone die je geld echt waard is. Hij is een krachtpatser die de beste voordelen van zijn broers bevat en het meest gebalanceerde aanbod heeft.

Hij heeft een groter display en een langere batterijduur dan de Samsung Galaxy S20, maar is niet zo groot en prijzig als de Samsung Galaxy S20 Ultra. Als je betaalbaarheid wilt of het beste van het beste, ga dan voor een van de andere twee. Volgens ons weet de Galaxy S20 Plus weliswaar de nagel op de kop te slaan, terwijl de andere twee er net naast slaan.

Als we de ultradure Ultra buiten beschouwing laten, is dit ook de eerste grote 5G-smartphone van het jaar (in Nederland tenminste) en eentje die zowel op de mmWave als op de sub-6 frequenties werkt. Cruciaal is dat de standaard S20 alleen werkt op sub-6, wat betekent dat hij niet overal ter wereld 5G-netwerken zal kunnen ontvangen.

Voeg aan die mix een aantal spectaculaire camera's met hybride zoom en topklasse specs toe, en de S20 Plus verdient zijn plaats als de beste van het S20 trio. Hij is nog steeds niet perfect, maar wel de beste optie uit het trio.

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy S20 Plus prijs en beschikbaarheid

Lanceringsdatum: 13 maart

128GB + 12GB RAM + 5G: €1099 (alleen in NL)

128GB + 8GB RAM + 4G: €999 (in NL en BE)

Als we kijken naar de prijzen van de Samsung Galaxy S20 Plus, dan zien we slechts een kleine stijging tegenover de Samsung Galaxy S10 Plus van vorig jaar. De versie met 128GB opslag kreeg daar een richtprijs van €999 en die blijft zelfs behouden bij de 4G-versie van de S20 Plus. De 5G-versie doet daar nog €100 bovenop.

We zien hier vervolgens een verschil in de officiële beschikbaarheid. De 5G-versie van de Samsung Galaxy S20 Plus is namelijk alleen beschikbaar in Nederland en niet in België. Moest je (om de een of andere reden) in België toch de 5G-versie willen, dan kan je die wel makkelijk bestellen via webshops zoals Coolblue en bol.com.

(Image credit: Future)

Design

Groter dan de gewone S20, kleiner dan de S20 Ultra

Rechthoekig camerablok op een glazen achterkant

Bixby-knop is weg, maar 3,5mm-koptelefoonpoort ook

De Samsung Galaxy S20 Plus ziet er niet veel anders uit dan zijn voorganger, maar is wel een van de slankste vlaggenschepen die er zijn momenteel.

Terwijl de smartphonemakers hun best doen om de beste oplossing te vinden om zoveel mogelijk camera's aantrekkelijk te presenteren, is het rechthoekige blok aan de achterkant van de S20 Plus zo slecht nog niet. Het is iets verfijnder en minder opdringerig dan de vierkante bult op de achterkant van de Pixel 4, hoewel de camera's misschien niet de grootste upgrade zijn tegenover de horizontale camerabalk op de Samsung Galaxy S10 Plus.

De centrale punch-hole voor de frontcamera is nu nog kleiner en neemt aanzienlijk minder plaats in dan de dubbele frontcamera's op de S10 Plus. Iets wat minder opvalt, maar wat we zeker appreciëren, zijn de dunne schermranden zowel bovenaan als onderaan.

Wat ook minder opvallend is, is hoe minimalistisch het ontwerp is geworden: zonder vingerafdrukscanner achteraan, zonder Bixby-knop en (helaas) zonder 3,5mm-koptelefoonaansluiting, is de S20 Plus behoorlijk mager.

Hij is zelfs nog een beetje dunner dan de gewone S20. Het nadeel? Verhoog het volume en je voelt de hele telefoon trillen. Ze zorgen voor respectabele audio, hoewel we nog steeds geen geluidsprojectie en stereobalans hebben gevonden die boven de Google Pixel 4 uitkomen.

(Image credit: Future)

Display

6,7-inch AMOLED display, WQHD+ (3200 x 1440) resolutie

120Hz-verversingssnelheid, maar alleen bij FHD+ of lager

Het 6,7-inch AMOLED-display van de Samsung Galaxy S20 Plus is scherp en levendig, met een WQHD+-resolutie (3200 x 1440). Het scherm is een beetje hoger dan het QHD+ scherm van de S10 Plus (3040 x 1440), wat waarschijnlijk te wijten is aan het feit dat het minder schermranden heeft aan de boven- en onderkant.

De S20-smartphones sluiten zich aan bij een trend die in de loop van 2019 is verschenen door een hogere verversingssnelheid te introduceren. De meeste smartphones werken op 60Hz (wat betekent dat het scherm 60 keer per seconde ververst wordt), maar op de S20 Plus en broers kan je ervoor kiezen om dit op te voeren tot 120Hz.

Hoewel dat een snellere verversingssnelheid is dan de 90Hz op de Google Pixel 4, OnePlus 7T Pro of Razer Phone 2, zul je waarschijnlijk geen verschil zien, tenzij je die smartphones naast de S20 Plus legt.

Dus wat betekent dit in het dagelijks gebruik? Technisch gezien zou het vlottere acties mogelijk moeten maken in games die 120Hz ondersteunen, hoewel we het effect meer merkbaar vonden in online games zoals PUBG in plaats van actie/avontuur titels zoals Alto's Odyssey. Er zijn bovendien niet heel veel games die 120Hz ondersteunen momenteel. Je zult 120Hz daarom het meest waarderen in de vloeiend animaties die door de Android-interface lopen en bij het scrollen door de homepagina's van Twitter, Facebook en Instagram.

Toegegeven, je kunt niet alles uit de kast halen: als je 1440p-beeld wilt, moet je het scherm op 60Hz instellen, en als je 120Hz wilt, dan moet je genoegen nemen met 1080p (of 2400 x 1080).

Wat betreft de algemene eigenschappen van het scherm, verwacht veel van hetzelfde van bij de S10 Plus, met een zeer duidelijk en gedetailleerd beeld bij het bekijken van content tot 1440p. Ondanks het feit dat het scherm technisch gezien een hogere resolutie heeft dan dat van de iPhone 11 Pro Max, lieten zowel die smartphone als de S20 Plus ongeveer hetzelfde beeld zien bij het bekijken van bijvoorbeeld een 1440p video op YouTube.

Camera's

12MP-hoofdcamera + 12MP-groothoek + 64MP-telefoto (3x optisch)

Zoomcamera sterk verbeterd met digitale zoom tot 30x

Kan 8K-video bij 24fps opnemen

(Image credit: Future)

De Samsung Galaxy S20 Plus heeft een trio van camera's achteraan, plus een time-of-flight dieptesensor. Hoewel de hoofd- en groothoeklenzen niet veel zijn veranderd tegenover de S10 Plus, heeft Samsung de telelens versterkt om een fantastische natuurgetrouwheid te leveren die zijn voorganger overstijgt.

Waar de S10 Plus een 12MP-telecamera met 2x optische zoom bevatte, die kon gaan tot een 10x digitale zoom, heeft de S20 Plus met een 3x optische zoom in combinatie met een 64MP-sensor, waardoor een verbluffende 30x digitale zoom mogelijk is.

Afbeelding 1 van 4 (Image credit: Future)

Afbeelding 2 van 4 10x zoom (Image credit: Future)

Afbeelding 3 van 4 20x zoom (Image credit: Future)

Afbeelding 4 van 4 30x zoom (Image credit: Future)



Het is waar dat de details verdwijnen naarmate je verder inzoomt, maar de tussenstappen - de camera-app biedt geeft de optie voor 2x, 4x, 10x en 20x zoom - maken het een stuk gemakkelijker om onderwerpen die van belang zijn aan te scherpen. Hij komt niet in de buurt van de 100x Space Zoom van de Samsung S20 Ultra, maar het concept is hetzelfde en gezien het feit dat je zelden zo dicht bij een ver onderwerp hoeft te komen, denken we dat 30x al meer dan genoeg is.

Beter nog, bij 20x en meer is er een extra venster venster dat laat zien op welk deel van het grotere beeld je bent ingezoomd. Dit vonden we een leuke toevoeging, die we hopen terug te zien bij andere smartphones met hoge zoomniveaus.

(Image credit: Future)

Samsung heeft ook zijn Night Mode verbeterd met nieuwe software. Terwijl onze foto van de volle maan bij 30x digitale zoom niet erg duidelijk was, werkt de nachtmodus nog steeds op verschillende niveaus van de zoom.

Samsung heeft zijn reguliere functies (Live Focus, panorama, enz.) een nieuw vriendje gegeven: Single Take, wat een soort van noodgevalknop is voor foto's. Selecteer de modus, druk op de sluitertoets en de camera zal een selectie van standaard foto's, Live Focus foto's, video en korte animaties vastleggen. Het beste van dit alles? AI zal automatisch de beste foto's en clips selecteren en deze in een mini-album plaatsen.

Naast het maken van foto's is de andere grote functie van de S20 Plus de mogelijkheid om 8K-video's vast te leggen bij 24 fps. Dat ziet er vooral indrukwekkend uit op papier, maar is niet heel nuttig in de praktijk, omdat er maar weinig 8K-tv's zijn, laat staan betaalbare 8K-tv's. Je kunt gelukkig terugvallen op UHD (ook bekend als 4K, 3840 x 2160) in 60fps, evenals FHD en gewone HD.

(Image credit: Future)

De S20 Plus ziet af van de dubbele selfiecamera van zijn voorganger voor een enkele 10MP-camera. Het is logisch dat de dieptegevoeligheid van de nieuwe smartphone een beetje afneemt bij Live Focus, omdat die effecten nu volledig afhankelijk zijn van software. Nogmaals, het is niet de 40MP-camera op de S20 Ultra, maar de resultaten mogen er alsnog zeker zijn.

(Image credit: Future)

Prestaties

Exynos 990 chipset

12GB RAM bij 5G-versie, 8GB RAM bij 4G-versie

128GB interne opslag

(Image credit: Future)

Samsungs S-telefoons hebben altijd al topklasse specs, en de S20 Plus is geen uitzondering. Zijn Exynos 990 en 8/12GB RAM zijn ruim voldoende om zelfs de zwaarste games te draaien.

In de praktijk kan de S20 Plus vrijwel elke app, game of media aan, waardoor het een echte krachtpatser is. In combinatie met zijn 5G-mogelijkheden is dit een goed voorteken voor de lange levensduur van de smartphone.

Dus of je nu foto's bewerkt in Photoshop of Lightroom, of parachutespringt in je miljoenste ronde PUBG, de Galaxy S20 Plus heeft de kracht om bij te blijven. We hebben hem getest met media en games, en de smartphone heeft alles probleemloos afgehandeld - zelfs als hij tot 1440p resolutie of 120Hz verversingssnelheid werd opgedreven, werd hij niet belachelijk warm.

De Samsung S20-reeks draait Android 10 uit de doos, dus verwacht alle geweldige functies die de nieuwste versie van Android biedt, zoals de universele Dark Mode. Daarbovenop zit nog de One UI software van Samsung, die alles erg overzichtelijk maakt.

(Image credit: Future)

Batterijduur

4.500mAh is genoeg voor 2 dagen, maar niet bij 120Hz

25W-snellader in de doos

Fast Wireless Charging 2.0 + Wireless PowerShare om andere apparaten draadloos op te laden

De Samsung Galaxy S20 Plus heeft een batterij van 4.500mAh, wat zeker voldoende is. Bij onze tests hebben we vastgesteld dat hij veel meer dan een dag gebruikt kan worden, wat voor ons onder meer inhoudt: video's kijken, Twitter checken, foto's maken en gamen.

Dat is niet bijzonder opmerkelijk, maar het lijkt erop dat de batterijduur min of meer gelijke tred houdt met de innovatie: je kunt de levensduur wat verlengen door de schermresolutie te verlagen of de verversingssnelheid terug te brengen tot 60Hz; omgekeerd kun je de aangeboden schermtechnologie maximaliseren, maar de batterijduur zal er dan ook onder lijden.

De smartphone bevat een standaard 25W USB-C Samsung-lader in de doos en ondersteunt ook Fast Wireless Charging 2.0. Net als de S10-telefoons kan de S20 Plus zijn stroom delen met andere apparaten via Wireless PowerShare. Dit is vooral handig voor accessoires zoals de Samsung Galaxy Buds Plus.

Koop hem als...

(Image credit: Future)

Je bereid bent om voor (bijna) het beste te betalen

We gaan niet rond de pot draaien: de Samsung Galaxy S20 Ultra is een geweldige smartphone, maar als je het meeste waar voor je geld wil, dan is de S20 Plus de beste optie.

Je houdt van ingezoomde foto's

Niet alle smartphones zijn goed in het maken van ingezoomde foto's. De S20 Plus heeft een respectabele 3x optische zoom in combinatie met een 64MP-sensor die het mogelijk maakt om echt netjes te fotograferen. Hij legt misschien niet de duidelijkste foto's vast met 30x zoom, maar komt nog steeds dichterbij dan de meeste concurrenten.

(Image credit: Future)

Koop hem niet als...

Je een betaalbaar vlaggenschip wilt

De S20 Plus mag dan leuk zijn, maar hij is ook duur, te duur voor sommige consumenten. Als je vlaggenschip specs tegen een lagere prijs wil, dan is de OnePlus 7T een betere optie die je ook op je wenken zal bedienen.