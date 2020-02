Samsung Galaxy Buds Plus review

De nieuwe Samsung Galaxy Buds Plus produceren een betere geluidskwaliteit vergeleken met zijn voorganger. Ook de batterijduur is er flink op vooruitgegaan. Helaas missen we nog altijd ondersteuning voor enkele audiocodecs en actieve noise-cancelling.

De Samsung Galaxy Buds Plus is de update waar de volledige draadloze oortjes van de fabrikant behoefte aan hadden: betere batterijduur, verbeterde gespreksaudio dankzij een derde interne microfoon, een nieuw dual-driver design dat twee krachtige drivers gebruikt voor een beter, helderder geluid. Bovenop al dit moois is er ook eindelijk ondersteuning voor iOS met de nieuwe Samsung Galaxy Buds Plus applicatie.

De pijnpunten van de Buds Plus? We missen nog altijd high-end audiocodecs en een hogere IPX4 certificering waarover de Apple AirPods Pro wel beschikken. En we hebben het nog niet eens gehad over het gebrek aan noise-cancelling. Ook is er in tegenstelling tot diverse andere oortjes geen ingebouwde spraakassistent aanwezig.

Samsung heeft een degelijke set oortjes ontwikkeld die zich prima staande weten te houden in een competitief landschap. Ze kunnen zich meten met rivalen in hetzelfde prijssegment. Hoewel ze niet dezelfde kwaliteit hebben als de Sony WF-1000XM3 of AirPods Pro, zijn de Buds Plus wel een stuk goedkoper en voorzien van enkele interessante features.

Prijs en beschikbaarheid

Samsung heeft haar nieuwste setje draadloze oortjes op haar Unpacked 2020 evenement in San Francisco onthuld. De Samsung Galaxy Buds Plus zijn sinds 14 februari 2020 te bestellen als pre-order, en op 6 maart 2020 vind je de Buds Plus terug in de winkels.

De Galaxy Buds Plus krijgen een adviesprijs mee van 169 euro. Dat is ongeveer twee tientjes duurder dan de originele Galaxy Buds uit 2019, maar ook iets goedkoper dan de Apple AirPods. Vergeleken met de beste draadloze oortjes van 2020 zien we dat er heel wat duurdere concurrenten zijn, waaronder de Sony WF-1000XM3. De oortjes van Sony zijn echter wel voorzien van actieve noise-cancelling en andere premium features.

Vergeleken met de concurrentie en qua prijs-kwaliteitsverhouding bevinden de Galaxy Buds Plus zich min of meer in het (hoge) middensegment.

(Image credit: Future)

Design

De nieuwe Galaxy Buds Plus hebben een vergelijkbaar design als hun voorgangers. Denk aan een gladde, parelmoerbehuizing en aanpasbare siliconen oordopjes. De Buds Plus koop je in het rood, wit, blauw, of zwart. Dat zijn in ieder geval al meer opties dan menig concurrent, zoals de altijd witte AirPods van Apple.

In plaats van lange oorstengels te gebruiken die we onder andere kennen van de AirPods en AirPods Pro, zijn deze kleine rakkers een stuk minder zichtbaar wanneer je ze in hebt. De oortjes worden, naast de dopjes, op z'n plek gehouden door een klein uitsteeksel aan elke kant dat voor de vouw van je buitenoor zit.

Met afmetingen van 17,5 x 22,5 x 19,2 millimeter vult elke Bud Plus het merendeel van je oorkanaal op (dit helpt tijdens een trainingssessie) en steken ze lichtjes uit. Vanwege deze designkeuze is het lastig om op één oor te gaan liggen op bed, aangezien er een constante druk op het dopje zit en het wat oncomfortabel aan kan voelen.

Samsung geeft je de keuze uit drie verschillende setjes aan doppen (in grootte). Verder is er een grotere nub (knobbeltje) aanwezig om de doppen beter op hun plek te houden als ze uitvallen. Ook is er een rubberen ring te plaatsen als je geen nub aan de buitenste randen van de dopjes wil hebben.

(Image credit: Future)

Aan de buitenkant vind je touchpads terug die onderscheid weten te maken tussen een enkele, dubbele, driedubbele en langere aanrakingen. Enkel, dubbel en driedubbel doen precies wat je ervan verwacht en een lange aanraking kan je virtuele assistent activeren, het volume aanpassen of de feature voor een versterkt omgevingsgeluid activeren. In de applicatie voor de Galaxy Buds Plus kun je ook instellen dat je via de zijkanten van de oortjes het volume kunt regelen; tik twee keer de rand van het linkeroortje aan voor een lager geluid, en voer dezelfde actie uit aan de rechterzijde voor een hoger volume.

Door de drukgevoelige toetsen kunnen de Buds Plus in het begin wat oncomfortabel aanvoelen. Doordat je erop drukt, duw je de oortjes verder in je oorkanaal. Gelukkig leer je spelenderwijs al snel dat de Buds slechts kleine tikjes nodig hebben. Het zou fijn zijn geweest als Samsung een altijd meeluisterende assistent had geïmplementeerd om dit te voorkomen, maar helaas is dit niet het geval.

Een groot pijnpunt vinden wij dat de Buds Plus beschikken over een certificering van IPX2, waardoor ze enkel spatbestendig te zijn. Ze zijn dan ook wel te gebruiken tijdens het trainen of iets dergelijks, maar we zouden er niet mee naar het strand gaan of in het zwembad gebruiken. Ter vergelijking: de AirPods Pro zijn IPX4 waterbestendig. Dat is zeker niet waterdicht, maar je gaat met deze certificering wel een stuk zekerder een zware fitnesssessie of regenbui tegemoet.

De oplaadcase van de Samsung Galaxy Buds Plus is vrij licht, voelt glad aan, en beschikt over afgeronde hoeken. Ze zouden zeker in je broekzak moeten kunnen passen. Verder is het handig om de case met je mee te nemen, zodat de oortjes opgeladen worden wanneer je ze even niet in gebruik hebt. De case zelf opladen gebeurt via een USB-C kabel (of draadloos), dezelfde kabel als waar vrijwel alle Samsungs vandaag de dag gebruik van maken.

(Image credit: Future)

Batterijduur en connectiviteit

De Samsung Galaxy Buds Plus zijn voorzien van een langere batterijduur dan de originele Galaxy Buds. De nieuwe oortjes houden het 11 uur lang vol op één cyclus. De oplaadcase is in staat om daar nog eens 11 uur aan toe te voegen, waardoor het totaal uitkomt op een flinke 22 uur.

11 uur op één cyclus, het is een batterijduur waar menig set oortjes nog een puntje aan kan zuigen. Zo houden de Apple AirPods het 5 uur uit op één cyclus. Daarentegen is de oplaadcase wel in staat om 20 uur aan accu te verpakken. Naar onze mening stelt de totale capaciteit van de oplaadcase ons dan ook wat teleur.

Gedurende onze testweek merkten we op dat we de oordopjes en bijbehorende case slechts een keer hoefden op te laden. Dat is, zeker gezien ons luisterpatroon (ongeveer vier uur per dag op medium volume), absoluut niet verkeerd. Luister je vaak muziek op een hoog volume, verwacht dan dat je twee of drie keer elke week moet opladen.

De Galaxy Buds Plus maken gebruik van Bluetooth 5.0, en in de praktijk zorgt dit voor een stabiele draadloze connectie, ook in drukbevolkte gebieden. Ter vergelijking: de AirPods ondersteunen slechts 4.2, wat tegenwoordig wel wat oud is. Daarentegen zorgt de H1 chip wel voor een geoptimaliseerde batterijduur en geluidskwaliteit van de dopjes.

Helaas rust Samsung de Galaxy Buds Plus wederom niet uit met high-end audiocodecs als aptX Low Latency of LDAC. Voor nu zijn je enige opties SBC en AAC, of je moet een Samsung smartphone in huis hebben die draait op Android 7.0 of nieuwer; combineer de Buds Plus met je telefoon en je hebt de optie om gebruik te maken van de 'Scalable Audio' codec. Deze codec biedt een hogere bitrate-ondersteuning en betere stabiliteit.

Het instellen van de oortjes gebeurt door koppelen via bluetooth voor standaard playback, of door het downloaden van de Galaxy Wearable- of Samsung Galaxy Buds Plus-app uit Google Play en Apple App Store. Met deze apps ben je in staat om de oortjes qua geluid aan te passen. Denk onder meer aan het inschakelen en aanpassen van (de doorvoer van) het omgevingsgeluid, beter bekend als ambient mode. Beide apps werkten bij ons in de praktijk bijzonder prettig, en ze zijn voorzien van leuke tweaks waarop we later terugkomen.

Verder is er nog het een en ander te doen over de optie om meerdere apparaten met de Buds Plus te verbinden. Dit moet werken als de apparaten in kwestie Bluetooth 5.0 ondersteunen. Het koppelen is mogelijk via multi-point ondersteuning. Hoewel dit te zien is in diverse advertenties van Samsung, heeft de fabrikant deze claim inmiddels op meerdere plekken weggehaald.

Wat blijkt? Samsung heeft geen multi-point geïmplementeerd, maar een eigen feature via de SmartThings-app. Hierdoor kun je enkel twee Samsung-apparaten koppelen die gebruikmaken van Android 7.1.1 of hoger.

(Image credit: Samsung / @evleaks)

Geluidskwaliteit

De belangrijkste vernieuwing in het audiodepartement is het nieuwe dual-driver systeem waarover de Galaxy Buds Plus beschikken. Er is nu een woofer en een tweeter aanwezig, waardoor niet alle tonen door dezelfde luidspreker geproduceerd hoeven te worden. Dit leidt tot een beter gedefinieerd geluid.

Na een intensieve testweek kunnen we niet anders dan concluderen dat je dit verschil ook echt opmerkt. We waarderen de rijke, warme en makkelijk te beluisteren tonen die de Buds Plus produceren.

Om dit resultaat te bewerkstelligen, schroeft Samsungs DSP (Digital Sounds Processor) de bas wat terug, en verhoogt de midden- en hoge tonen. Daardoor zijn de oortjes uitermate geschikt voor het bekijken van YouTube- en Netflix-content door het huis. Ook enkele muziekgenres klinken er beter door. Het nieuwe vreselijke Father of All-album van Green Day klinkt iets minder erg, en het samenspel tussen Flea en John Frusciante op de oudere albums van de Red Hot Chili Peppers waarderen we meer dan ooit tevoren.

Uiteraard heeft deze opzet zo ook zijn nadelen. Brass Monkey van de Beastie Boys bijvoorbeeld, een nummer dat het moet hebben van zijn flinke bas, klinkt wat ingetogen.

Gelukkig kun je, indien nodig, de bas van een flinke boost voorzien via de Galaxy Buds Plus- en/of Samsung Wear-applicatie. De volledige lijst aan opties bestaat uit: Normaal, Bassboost, Zacht, Dynamisch, Duidelijk, en Hoge-tonenboost.

De Galaxy Buds app op iOS. (Image credit: Apple)

Hoewel de verbeterde zuiverheid tot een van de hoogtepunten behoort van de nieuwe Buds Plus, wijst de Zuid-Koreaanse fabrikant er ook op dat het verhoogde aantal interne microfoons ervoor zorgt dat de belkwaliteit van een flinke boost geniet. Die claim kunnen we alleen maar bevestigen nadat we zelf meerdere telefoontjes hebben gepleegd met de oortjes. Ze klonken net zo goed als wanneer we via de microfoon van de telefoon zelf zouden spreken.

De extra microfoon aan boord betekent ook dat de versterker voor omgevingsgeluiden beter werkt. Hoewel wij liever noise-cancelling zien dan een versterker voor omgevingsgeluid, kan de feature zeker een meerwaarde hebben. Stel je voor dat je op een luchthaven wacht totdat je kunt gaan boarden; met de ambient modus zal je de mededeling geheid meekrijgen. Ook tijdens het fietsen hoor je op deze manier het geluid van het verkeer.

Het grootste punt van kritiek is zonder meer het gebrek aan noise-cancelling. Ook de passieve ruisonderdrukking vinden we verre van indrukwekkend. Mocht je van plan zijn om de oortjes dag in, dag uit te gebruiken, houd er dan rekening mee dat je omgevingsgeluiden zal blijven horen. Dat is prima wanneer je in de fitnesszaal bent of op kantoor, maar voor iedereen die op zoek is naar totale stilte raden we de Buds Plus niet meteen aan.

Het goede nieuws? Verlies je de oortjes van Samsung, dan kan je ze vrij gemakkelijk terugvinden dankzij de applicatie 'Zoek Mijn Oortjes'. Zolang er nog wat accusap in de oortjes zit, zullen de Buds Plus een tjilpend geluid op een heftige volumelevel creëren. Dat is best handig als jij het type mens bent dat nog het beste omschreven kan worden als 'sloddervos'.

Eindoordeel

Na alle voors en tegens geanalyseerd te hebben, komen we tot de conclusie dat de Samsung Galaxy Buds Plus prima oortjes zijn voor het middensegment. Met name de batterijduur van de Buds Plus (11 uur) is ontzettend goed te noemen. Daarentegen missen we weer een ingebouwde virtuele assistent, en is er met een IPX2-certificering niet echt sprake van waterbestendigheid.

Het grootste gemis is naar onze mening zonder meer het gebrek aan noise-cancelling. Dit is toch een feature die in het prijssegment van de Buds Plus niet uniek is. Ook de passieve ruisonderdrukking stelt ietwat teleur. Vandaar dat we de oortjes niet meteen aanraden aan mensen die graag in alle rust reizen of trainen.

Onderaan de streep bieden de Buds Plus echter een prima waarde voor hun prijs. Ze lenen zich uitstekend voor gebruikers die niet na elke luistersessie hun oortjes willen opladen. Er zijn oortjes die beter klinken, maar het dual-driver design is een grote stap voorwaarts voor Samsung, en zorgt voor een prima luisterervaring bij het kijken van video's en niet op bas gefocuste muziek.

Vind je noise-cancelling echt belangrijk, en vind je een iets hogere prijs en mindere batterijduur niet zo belangrijk? Dan raden we de Apple AirPods Pro voor iOS-gebruikers en Sony WF-1000XM3 voor Android-gebruikers aan.