Beste goedkope draadloze oordopjes 2023: oortjes onder 100 euro

Included in this guide:

Noot van de redactie: maart 2023 Als je op zoek bent naar de beste goedkope draadloze oordopjes onder 100 euro, dan ben je hier op de juiste plek. De oordopjes op deze lijst zijn dan wel goedkoop, maar dat wil niet zeggen dat ze slecht presteren. Sommige van deze goedkope draadloze oordopjes kunnen namelijk concurreren met de beste draadloze oordopjes in het algemeen. In onze lijst hieronder vind je geregeld oortjes van een aantal van de beste merken als het gaat om geluidskwaliteit, zoals van Sony. We raden je echter aan om ook de betrouwbare opties van minder bekende merken een kans te geven.

De beste goedkope draadloze oordopjes bieden een fantastische prijs-kwaliteitverhouding. Veel van deze oordopjes beschikken over geweldige features, een goed geluid en een mooi design en daardoor kunnen zo soms zelfs concurreren met de beste high-end draadloze oordopjes van tegenwoordig.

Meestal lever je wel iets in op een bepaald vlak als je kiest voor een budgetvriendelijk paar oordopjes. Zo heb je soms een minder premium design, een gebrek aan ANC of een geluid dat niet zo rijk of gedetailleerd klinkt als dat van de apparaten op onze lijst van de beste draadloze oortjes. Als je een wat strakker budget hebt, dan zijn er gelukkig alsnog veel draadloze oordopjes die alles wat je nodig hebt leveren voor een redelijke prijs.

Het probleem met goedkope oordopjes, en dat zijn voor ons oordopjes onder 100 euro, is dat het lastig is om erachter te komen welke oordopjes echt de beste kwaliteit leveren voor de prijs en welke gewoon goedkoop zijn, omdat ze ook niet bepaald geweldig zijn. Gelukkig voor jou hebben wij al honderden reviews geschreven over oordopjes, dus we weten inmiddels hoe we de goed presterende, goedkope oordopjes kunnen onderscheiden van degenen waar je je tijd en geld beter niet aan kan verspillen.

Beste goedkope oordopjes onder 100 euro 2023

(Image credit: JLab)

Laten we eerlijk zijn. Het beste aan de JLab Go Air Pop is dat deze oordopjes sinds februari 2022 voor minder dan 30 euro te koop staan. Dat is een bedrag dat we ons een paar jaar geleden niet hadden kunnen voorstellen en het zijn ook nog eens goede oordopjes.

We hebben kort na de release al over de nieuwe en verrassend goedkope JLab Go Air Pop-oordopjes geschreven, maar toen wisten we nog niet zeker of deze budgetvriendelijke oordopjes ook echt de moeite waard waren, maar dat weten we nu wel zeker.

De JLab Go Air Pop zijn over het algemeen echt vrij goed en voor deze prijs kan je moeilijk om ze heen. Er is echter ook gewoon weinig (serieuze) concurrentie rond deze specifieke prijs. Als dit je maximale budget is voor producten die niet echt essentieel zijn, dan krijg je met deze oortjes ieder geval een betrouwbaar product.

Tijdens het testen waren we erg onder de indruk van deze goedkope oordopjes. Ze zijn niet zo slecht als we in de eerste instantie misschien hadden verwacht. Ze klinken juist veel beter dan eigenlijk mogelijk zou moeten zijn. Qua bouwkwaliteit, batterijduur en de selectie aan features staat JLab met deze oordopjes ongetwijfeld aan de top van deze prijsklasse, maar het is dan ook wel een klasse met weinig concurrentie.

Je kan zeker ergens anders beter geluid krijgen, maar dan moet je ook wel bereid zijn om er meer geld voor neer te leggen.

Lees meer: JLab Go Air Pop review

(Image credit: Lypertek)

2. Lypertek SoundFree S20 De beste goedkope oordopjes voor onderweg Our expert review: Specificaties Akoestisch ontwerp: Afgesloten Gewicht: N/A Frequentierespons: 20Hz - 20.000Hz Drivers: 6 mm dynamisch Batterijduur: 8 uur (in de oordopjes), 40 uur (in de oplaadcase) De beste deals van vandaag Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) (opens in new tab) Redenen om te kopen + Uitstekende connectiviteit + Rijk aan bas Redenen om te vermijden - Bouwkwaliteit voelt vrij goedkoop - Geluidsprofiel zou iets ruimtelijker mogen zijn

De Lypertek SoundFree S20-oordopjes zijn een geweldige keuze als je op zoek bent naar budgetvriendelijke draadloze oordopjes voor veelzijdig gebruik.

Tijdens onze testperiode merkten we op dat ze dankzij de intuïtieve bediening en uitstekende connectiviteit erg gemakkelijk waren om te gebruiken. De lange batterijduur zorgt er ook nog eens voor dat je nooit zonder muziek komt te zitten tijdens een workout of als je onderweg naar je werk bent. Als de batterij wel leeg is, kan je de oordopjes 15 minuten in de oplaadcase opladen om meteen weer twee uur verder te kunnen luisteren.

De geluidskwaliteit is niet perfect, maar over het algemeen wel prima. Ze geven niet het meest gedetailleerde geluid en echte audioliefhebbers willen misschien een wat accurater geluid, maar voor deze prijs klinken ze geweldig en we hebben dan ook maar weinig te klagen over deze budgetvriendelijke oordopjes.

De Lypertek SoundFree S20 zijn vrij gemakkelijk aan te bevelen en dienen als een goed en goedkoop alternatief voor bijvoorbeeld AirPods.

Lees meer: Lypertek SoundFree S20 review

(Image credit: Sony )

We hebben al gemerkt dat er veel concurrentie is op het gebied van draadloze oordopjes. De Sony WF-C500-oordopjes hebben echter goede specificaties, zijn erg lichtgewicht en comfortabel, en je kan ze op meerdere manieren bedienen die allemaal goed werken.

De 20 uur aan totale batterijduur viel ons wel een beetje tegen bij het testen, maar 10 uur in de oordopjes zelf is niet slecht vergeleken met de concurrentie en zal voor veel mensen prima zijn.

Het geluid is gedetailleerd en levendig en is op sommige vlakken echt van hoog niveau. Het geluidsprofiel is echter wel een beetje beperkt en de bas had ook wel iets meer aanwezig mogen zijn. Als de geluidskwaliteit jouw prioriteit is, dan kan je misschien beter net iets meer uitgeven voor oordopjes die daar iets meer geschikt voor zijn.

Deze oordopjes leveren een goede kwaliteit voor de prijs. Het geluid is goed gedefinieerd en ze zitten ook ongelofelijk comfortabel on je oor. Verder zijn ze ook nog eens waterbestendig.

Lees meer: Sony WF-C500 review

(Image credit: EarFun)

Tijdens onze review van de EarFun Air wisten deze draadloze oordopjes ons echt te verrassen met hun uitstekende geluidskwaliteit, design en connectiviteit voor deze prijs. Door de algehele presentatie van deze oordopjes lijken ze duurder dan ze eigenlijk zijn. EarFun heeft in ieder geval oog voor detail. Qua uiterlijk lijken deze oordopjes ook wel een beetje op de AirPods.

Je kan de EarFun Air dan ook vrij gemakkelijk koppelen met bijvoorbeeld een MacBook Pro, zoals wij hebben geprobeerd, en binnen een paar seconden kan je al beginnen met luisteren. De touchbediening werkt ook erg goed. Je kan de muziek pauzeren en afspelen, nummers skippen en het volume van je muziek aanpassen.

De geluidskwaliteit is erg goed gezien de relatief lage prijs. Voor budgetvriendelijke oordopjes klinken de EarFun Air redelijk goed. Ze beschikken over een vrij sterke bas en een geluidsprofiel dat breed genoeg is om je nummers een beetje een ruimtelijk gevoel te geven. Qua details, ritme en bereik kan het geluid niet echt op tegen duurdere opties, maar voor deze prijs kan je er zeker tevreden mee zijn.

Er is ook nog eens Bluetooth 5 aanwezig, plus een 'auto-pausing'-functie om je muziek te pauzeren als je de oordopjes uit je oren haalt en een batterijduur van zeven uur (in de oordopjes en 35 uur in de oplaadcase). Dit alles bij elkaar maakt de EarFun Air een paar van de beste goedkope draadloze oordopjes die we ooit hebben getest.

Lees meer: EarFun Air review

(Image credit: Motorola)

Motorola's budgetvriendelijke oordopjes zijn niet de beste oordopjes die ja kan kopen. Ze hebben niet echt leuke extra's, ze zien er niet fantastisch uit, het zijn niet de best klinkende oordopjes die je kan vinden en ze zijn wel een beetje prijzig voor de specificaties. Toch zijn het wel een paar van de meest comfortabele oordopjes die we ooit hebben getest en dat betekent dat ze zeker het overwegen waard zijn als je vaak langdurig oordopjes draagt.

De Moto Buds 150 hebben alle functies die je echt nodig hebt op oordopjes, maar daar houdt het ook op. Ze beschikken over een IPX5-waterbestendigheid. Dat betekent dat je er niet mee kan gaan zwemmen, maar dat je je geen zorgen hoeft te maken over een beetje regen en een beetje zweet tijdens het sporten.

Er zit een microfoon in beide oordopjes, dus je kan er ook maar één in je oor doen als je liever nog wat van je omgeving mee wil krijgen. Elk oordopje heeft ook touchbediening voor het skippen van nummers, pauzeren of het aannemen van een telefoontje. Er is helaas alleen geen manier om je volume aan te passen via de oordopjes zelf.

Voor een paar oordopjes van een bekend merk zijn de Moto Buds 150 nog redelijk geprijsd. Het zijn redelijk goede oordopjes en als je op zoek bent naar relatief goedkope oordopjes die erg comfortabel in je oren zitten, dan zijn deze misschien precies wat je nodig hebt.

Lees meer: Moto 150 Buds review

(Image credit: anker)

6. Anker Soundcore Life P2 De beste goedkope oordopjes voor tijdens het reizen Our expert review: Specificaties Akoestisch ontwerp: N/A Gewicht: Niet vermeld Frequentierespons: 20Hz - 20kHz Drivers: 'Graphene' drivers Batterijduur: 40 uur totaal (7 uur in de oordopjes) De beste deals van vandaag Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) (opens in new tab) Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) (opens in new tab) Redenen om te kopen + Comfortabele pasvorm + Prettig geluid + Erg gebruiksvriendelijk Redenen om te vermijden - Geluid is niet heel indrukwekkend - Beperkte bedieningsopties - Saai design

Je kan tegenwoordig ook betere en nieuwere oordopjes van Anker krijgen, maar de Soundcore Life P2 zijn een prima paar oordopjes die je voor minder dan 50 euro kan kopen. Dit is dus een geweldige optie als je een wat strakker budget hebt en daarom staan ze dus ook op onze lijst van de beste goedkope draadloze oordopjes.

Gedurende de testperiode vonden we dit een uitstekend paar oordopjes voor tijdens het reizen. Ze zijn namelijk erg comfortabel, vallen niet erg op en hebben een IPX7-certificering. Ze zijn dus geweldig om mee naar je werk te wandelen of om mee hard te lopen. Ze klinken ook redelijk goed bij muziek en ook bij telefoongesprekken kan je genieten van een prima geluid. Met de oplaadcase erbij gaan ze ook lekker lang mee.

Het geluid is dus best goed, maar zeker niet het beste dat je kan krijgen. Je muziek komt misschien niet helemaal tot zijn recht, maar als je gewoon even naar iets wil luisteren als je in de bus zit of aan het sporten bent, dan zijn deze oordopjes daarvoor uitermate geschikt.

Lees meer: Anker Soundcore Life P2 review

Aankoopadvies goedkope draadloze oordopjes

Hoe kies je de beste goedkope draadloze oortjes? Het kiezen van een paar erg goedkope draadloze oortjes is een beetje een gok: je kan óf een verrassend goed paar vinden óf een paar oordopjes vinden die amper werken, laat staan goed klinken. We kunnen in ieder geval alle goedkope oordopjes op deze lijst aanbevelen, maar over het algemeen kan je ervan uitgaan dat je krijgt waar je voor betaalt als het gaat om connectiviteit, bouwkwaliteit en dingen als noise-cancelling. Voordat je een keuze maakt, is het handig om te weten wat je ongeveer nodig hebt. Er zijn bijvoorbeeld ook twee soorten draadloze oordopjes: oordopjes die wel nog met een kabel aan elkaar zijn verbonden (maar via Bluetooth met je telefoon verbinden) en volledig draadloze oordopjes. Ben je van plan om te gaan sporten met je oordopjes in? In dat geval heb je iets nodig dat goed in je oren blijft zitten, dus focus je dan vooral op oordopjes met verwisselbare dopjes (en vinnen) om ze goed op hun plek te houden. Als het bij jou vooral om geluidskwaliteit gaat, dan is het vooral mooi als je voor een goede prijs oordopjes kan vinden met ondersteuning voor 'hi-res audio' en Bluetooth-codecs met 'low latency' zoals 'aptX Adaptive'. Als je gewoon goedkope oordopjes wil voor de dagelijkse reis naar je werk, dan is een goede batterijduur vooral belangrijk. Denk dan vooral aan een batterijduur van 25 uur of langer (met de oplaadcase meegerekend).

Wat zijn de beste merken met goedkope oordopjes? Merken zoals Sony, Jabra, Cambridge Audio en Motorola bieden allemaal budgetvriendelijke oordopjes aan met ook nog eens redelijke specs. Als je op zoek bent naar oordopjes voor minder dan 50 euro, dan kan je je het beste focussen op merken zoals JLab en EarFun. Over het algemeen is het echter vaak wel zo dat hoe meer je betaalt, hoe beter de oordopjes zullen presteren.

Zo testen we goedkope draadloze oordopjes

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen.

We hebben veel van de beste goedkope oordopjes getest en als ze op deze lijst willen belanden, moeten ze aan een aantal eisen voldoen. Bovenaan de lijst van deze eisen staat de prijs: het is erg belangrijk dat de oordopjes op deze lijst beschikbaar zijn voor onder 100 euro. Daarnaast zijn natuurlijk een goede geluidskwaliteit, batterijduur en comfortniveau ook van belang.

We testen de oordopjes in verschillende omgevingen en met verschillende muziekgenres. We luisteren naar podcasts en albums in stille ruimtes en bijvoorbeeld ook in luidruchtige vliegtuigen om ervoor te zorgen dat we weten hoe ze omgaan met verschillende niveaus van achtergrondgeluid. We dragen ze verder tijdens het wandelen en ook vaak tijdens het sporten, zodat we ook een goed beeld krijgen van het comfort, de ANC-kwaliteit (wanneer dat van toepassing is) en hoe goed ze in onze oren blijven zitten.

We testen ook de geclaimde batterijduur van de fabrikanten om erachter te komen hoe lang de oordopjes (en de oplaadcase) echt meegaan tijdens uitgebreide en korte luistersessies.

Natuurlijk zullen dit soort oordopjes niet echt concurreren met de high-end oordopjes die dubbel zo duur zijn (of nog duurder), maar we baseren de tests van de goedkopere oordopjes niet op de kwaliteit van veel duurdere modellen. We creëren onze lijst echt aan de hand van de beste prijs-kwaliteitverhouding.