Er zijn minder nieuwe tv's met vier HDMI 2.1-poorten dan verwacht en dit is waarom

Als je de beste gaming tv's van de afgelopen jaren hebt bekeken, is je waarschijnlijk een vervelend verschil tussen bepaalde merken opgevallen: het aantal HDMI 2.1-poorten dat 4K/120Hz (of hoger) ondersteunt met variabele refresh rates (VRR).

Terwijl de meeste tv's van LG en Samsung deze ondersteuning op alle vier hun HDMI-poorten bieden, zijn tv's van bijvoorbeeld Hisense, TCL, Panasonic en Sony beperkt tot twee HDMI-poorten. Dit komt door de chips die de tv's aansturen: LG en Samsung hebben eigen chips, terwijl anderen vertrouwen op MediaTek-chips. Daar zit de oorzaak van het probleem, want deze chips kunnen maximaal twee 4K/120Hz HDMI-poorten ondersteunen.

Het ziet er echter naar uit dat dit in 2025 gaat veranderen. Vorig jaar kondigde MediaTek aan dat hun nieuwe chips dit probleem zouden oplossen en begin dit jaar werd bevestigd dat deze chip in sommige tv's uit 2025 zou zitten. Dat klinkt als muziek in onze oren. Toch lijkt het niet zo eenvoudig te zijn als gehoopt.

(Image credit: Future)

Prestaties of poorten?

Ons eerste vermoeden dat niet elke tv deze upgrade zou hebben, was er toen we de Panasonic Z95B zagen op CES 2025. Panasonic bevestigde dat het nieuwe toestel de twee HDMI 2.1-poorten (met 4K/120Hz) zou behouden. Tijdens CES bevestigde Hisense echter dat sommige van hun nieuwe tv's vier HDMI 2.1-poorten zouden hebben, dus het potentieel was duidelijk aanwezig.

Duidelijkheid kwam er tijdens de lancering van de nieuwe tv's van Philips. We kwamen erachter dat de premium Philips OLED+910 (en de middenklasse OLED810) twee HDMI 2.1-poorten zouden hebben, terwijl de goedkopere Philips OLED760 en de mini-LED-serie de upgrade naar vier HDMI 2.1-poorten zouden krijgen.

Hoe is het überhaupt mogelijk dat duurdere tv's deze upgrade niet krijgen en goedkopere wel? Danny Tack, Senior Director Product Strategy & Planning voor TP Vision (het bedrijf dat Philips-tv's maakt), vertelde ons dat ze moesten kiezen tussen beeldverwerkingskracht en uitgebreidere HDMI 2.1-ondersteuning.

De hoogwaardige beeldkwaliteit die de duurdere OLED TV's bieden, vereist meer verwerkingskracht dan de MediaTek-chip met ondersteuning voor vier HDMI 2.1-poorten kon leveren. Dat was daarentegen geen probleem voor de beperktere beeldverwerking die in de goedkopere OLED's en mini-LED's wordt gebruikt.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Philips koos ervoor om zich te concentreren op de beeldkwaliteit met als gevolg dat er slechts twee HDMI 2.1-poorten zijn. De modellen in het middensegment hadden die compromis niet nodig en krijgen daarom wel vier HDMI 2.1-poorten. We hebben daarom het vermoeden dat Panasonic om diezelfde reden slechts twee HDMI 2.1-poorten heeft op hun topmodel en wanneer Sony hun nieuwe tv's onthult, verwachten we hetzelfde te zien.

We hebben ten slotte nog geen volledige informatie over de tv's van TCL en Hisense dit jaar, dus we zullen moeten afwachten welke modellen de upgrade krijgen en welke niet.

Goed en slecht nieuws

Dat betekent dat 2025 een raar jaar kan worden voor tv's. Wie op zoek is naar een high-end gaming tv die niet van Samsung of LG is, kan teleurgesteld eindigen na hun zoektocht. Wie op zoek is naar een tv uit het middensegment, kan dan weer meer krijgen dan die had verwacht. Voor de echt goedkope tv's verandert er ten slotte niets.