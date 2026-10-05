Ook tv's hebben last van geheugencrisis: chips kosten soms meer dan schermen

AI blijft de prijzen van technologie omhoog drijven. Dat zagen we vooral bij laptops en smartphones dit jaar. Tv's zijn het recentste slachtoffer van deze crisis. Volgens marktonderzoeksbureau Omdia zijn de kosten voor halfgeleiders dit jaar zo sterk gestegen dat niet langer het beeldscherm, maar de chips wel eens het duurste onderdeel van een tv zouden zijn.

Het goede nieuws is dat het probleem zich voorlopig vooral in het lagere segment voordoet: denk aan lcd- en 1080p-tv's van 40 inch of minder. OLED en RGB TV's blijven voorlopig buiten schot. Nu de kosten voor onderdelen blijven stijgen, ziet de toekomst er niet bepaald rooskleurig uit.

Lagere winst

Het gaat hier niet om een ​​paar eurocent volgens de cijfers van Omdia. Waar de kostprijs processor in het tweede kwartaal van 2025 nog net iets meer dan 10% bedroeg, is dit in het derde kwartaal van 2026 opgelopen tot 45 of zelfs 50 procent van de totale kosten.

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De prijzen voor DRAM bereikten in augustus van dit jaar de grens van 25 dollar oftewel 4,4 keer de prijs van een jaar eerder. De prijs voor NAND-flashgeheugen steeg tot 30,50 dollar, bijna negen keer de prijs van vorig jaar.

Het slechte nieuws stopt daar niet. De prijs van wifimodules is gestegen van 33,90 dollar in 2025 naar 118,20 dollar op dit moment. Daarmee is deze module duurder dan het goedkoopste 55-inch 4K-paneel (116 dollar) en komt de prijs in de buurt van het gemiddelde voor een 4K-paneel (123 dollar).

Deze crisis duurt nog minstens tot en met 2027. Bovendien staan tv's al bekend om hun lage winstmarges. Dit wordt nu vaak opgevangen door de reclame op homeschermen en dergelijke. Als de prijzen van onderdelen blijven stijgen, zit er echter niets anders op dan de prijzen van de tv's te verhogen.