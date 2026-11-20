We noemen een soundbar wel vaker een must voor elke thuisbioscoop. Als je net een nieuwe tv hebt gekocht met prachtig beeld, kan het gebrekkige geluid van de ingebouwde speakers de ervaring wat verpesten. Je hoeft ook geen duizenden euro's meer uit te geven voor een soundbar die beter klinkt dan de speakers in je tv. Toch kan je ook snel te veel uitgeven aan een soundbar.

Je hebt al soundbars vanaf 200 euro die een upgrade kunnen zijn voor de ingebouwde speakers van je tv. Anderzijds vind je talloze opties die 1000 euro of meer kosten. De ene soundbar is daarnaast makkelijker uit te breiden met een subwoofer of draadloze achterspeakers dan de andere.

Zeker tijdens Black Friday is het verleidelijk om een duurdere soundbar te kopen vanwege een mooie korting. De kans bestaat echter dat je niet alle functies van die kan gebruiken en dat je voor minder geld dezelfde ervaring krijgt. Onze expert legt uit waarop je moet letten bij de aankoop van een soundbar.

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Sommige functies werken niet met elke tv

(Image credit: Blue Pixl Media)

Inmiddels heeft elke tv-fabrikant die ook soundbars maakt een gelijkaardige functie voor hun (duurdere) soundbars. Die hebben namelijk de mogelijkheid om hun geluid te combineren met dat van de speakers in de tv. Elk merk heeft een andere naam hiervoor (bij Samsung is het Q-Symphony en bij LG is het Wow Orchestra), maar het principe is overal hetzelfde.

Waarom is dit belangrijk? Normaal vervangt een soundbar de ingebouwde speakers van de tv en komt alle audio alleen nog uit de soundbar. Als je de juiste soundbar aan de juiste tv koppelt, worden de speakers daarentegen gecombineerd voor een krachtiger geluid.

Dat laatste is cruciaal. Ten eerste werkt dit sowieso alleen als de soundbar en tv van hetzelfde merk zijn. Als je een Samsung-soundbar verbindt met een TCL-tv, zal Q-Symphony niet werken. Ten tweede moeten zowel de soundbar als tv dit ondersteunen. Als je tv te oud is, werkt deze functie namelijk niet.

Elke fabrikant is hier bovendien anders mee omgegaan. Zo is Samsung met zijn update voor Q-Symphony teruggegaan tot tv's en soundbars uit 2020. LG ging daarentegen terug tot modellen uit 2022. Als je niet zeker bent of je tv deze functie ondersteunt, kan je dit altijd navragen bij de klantendienst.

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Heb je genoeg plaats voor de hele installatie?

(Image credit: Future)

Zelfs goedkope soundbars worden tegenwoordig met een subwoofer geleverd. Soms is de subwoofer bijna groter en zwaarder dan de soundbar zelf. Wat doet zo'n sub precies? Die bevat kleine luidsprekers voor de lage tonen en basweergave. Het kan ook dat de sub als het ware "in" de soundbar zit. Dit kan je altijd terugzien door de ".1" in de audiokanaalconfiguratie van de soundbar (2.1, 3.1, etc.).

Vergeet één ding niet als je een soundbar met sub koopt. Dit is een lompe, zwarte blok die ergens permanent in de kamer moet staan. Het is niet de bedoeling dat je de subwoofer verstopt in een hoekje achter je bank of omringt met planten, aangezien het geluid dan nergens naartoe kan. Er moet voldoende open ruimte zijn rond de sub en ook de ondergrond kan van belang zijn.

De aanwezigheid van een sub staat vervolgens los van de prijs. Sommige soundbars zonder sub kunnen duurder zijn. Kijk maar naar de Sonos Arc Ultra die gewoonlijk 1.000 euro kost. Die soundbars hebben dan meer speakerkanalen, meer vermogen, geavanceerdere aansluitingen...

(Image credit: Future)

Iets dat je alleen vindt bij de duurdere soundbars zijn draadloze achterspeakers. Dit zijn twee speakers die je op een specifieke plaats moet neerzetten voor het gewenste effect. Draadloze achterspeakers, zoals bij de JBL Bar 1000, moeten op een specifiekere plaats staan. Bij voorkeur heb je één rechte bank waarop je tv kijkt (en geen hoeksalon), zodat je de speakers schuin achter de uiteinden kan plaatsen. Je moet er ook voor zorgen dat ze boven de bank uitsteken. Als je bank helemaal tegen de muur staat en je deze speakers ernaast zet, is dit al niet optimaal.

Er zijn dus wel wat voorwaarden om de achterspeakers juist te installeren. Toch is dit een harde vereiste als je optimaal wil genieten van ruimtelijke audio, zoals Dolby Atmos. Als de ene speaker iets hoger staat dan de ander, kan de audio uit balans raken. Bekijk daarom goed of je überhaupt de ruimte hebt om deze speakers te installeren. Is dat niet zo, dan vallen ook deze soundbars af.

Kies voor flexibiliteit

De twee bovenstaande functies bepalen in grote mate de prijzen van premium soundbars. Er zijn ook tal van merken, zoals Sennheiser, Sonos en JBL, die even goed zullen werken ongeacht je tv. De speakers van je tv worden dan niet meegenomen in de mix, maar dit heeft als voordeel dat je niet naar het merk van je volgende tv moet kijken. Wat je ook koopt, het geluid van jouw installatie blijft hetzelfde.

Ten slotte kunnen pakketten misleidend zijn. Ook niet elke winkel verkoopt zijn producten voor dezelfde prijzen. Het zou zomaar kunnen dat de Sonos Arc Ultra korting krijgt bij MediaMarkt, terwijl de Sonos Sub Mini goedkoper is bij bol en de Sonos Era 100 (die je als achterspeaker kan gebruiken) korting krijgt bij Amazon. Het is misschien niet heel praktisch alles op verschillende plaatsen te bestellen, maar je kan op deze manier soms enkele euro's uitsparen.