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Black Friday is inmiddels in volle gang en dat betekent dat je bij vrijwel iedere winkel wordt doodgegooid met aanbiedingen. Ook airfryers zijn weer massaal in de aanbieding. Van spotgoedkope modellen van een paar tientjes tot luxe-apparaten met twee lades, glazen bakvormen en meer functies dan je waarschijnlijk ooit gaat gebruiken. Maar niet iedere korting is een goede deal.

Ik test inmiddels al jaren airfryers en heb in die tijd behoorlijk wat apparaten voorbij zien komen. Van modellen die nauwelijks een handjevol frietjes krokant krijgen tot airfryers waarmee je zonder al te veel moeite een complete maaltijd op tafel zet. En hoewel de prijs niet altijd alles zegt, heb ik inmiddels wel geleerd dat je bij de allergoedkoopste modellen behoorlijk moet oppassen.

Sterker nog, sommige airfryers zou ik nooit kopen, hoe goedkoop ze ook zijn. Je denkt misschien twintig of dertig euro te besparen, maar als je na anderhalf jaar alweer een nieuwe moet kopen, ben je uiteindelijk een stuk duurder uit. Daarom leg ik uit welke airfryers je tijdens Black Friday beter links laat liggen en welke modellen hun geld wél waard zijn.

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Deze airfryers zou ik tijdens Black Friday vermijden

(Image credit: Future)

Laten we beginnen met airfryers die te goedkoop zijn. Natuurlijk hoeft een goedkope airfryer niet automatisch slecht te zijn, maar bij dit soort apparaten zou ik toch behoorlijk voorzichtig zijn. Zeker als het gaat om merken waarvan je nog nooit hebt gehoord en die je alleen bij de grootste webwinkels zoals Amazon tegenkomt. Soms hebben ze zelfs namen die klinken alsof iemand willekeurig op hun toetsenbord heeft geramd.

Het probleem is dat je bij deze modellen vaak nauwelijks weet wat je koopt. Er zijn weinig onafhankelijke tests, de kwaliteit van de onderdelen is lastig te beoordelen en ook de duurzaamheid is een groot vraagteken. Een paar honderd positieve Amazon-reviews klinken misschien indrukwekkend, maar zeggen lang niet altijd iets over hoe goed een apparaat na twee jaar nog werkt.

Mijn advies is daarom simpel: koop alleen een airfryer onder de 50 euro als hij veel betrouwbare gebruikersreviews heeft én uitvoerig is getest door een betrouwbare publicatie. Anders zou ik persoonlijk liever een paar tientjes extra uitgeven aan een model van bijvoorbeeld Philips, Ninja of Bosch.

Dat heeft ook met mijn eigen ervaringen te maken. Mijn Ninja Double Stack gaat inmiddels al een paar jaar mee en werkt nog altijd uitstekend, terwijl ik in mijn omgeving meerdere vrienden heb gezien die hun goedkope airfryer van Lidl of een onbekend budgetmerk alweer moesten vervangen. Dat betekent natuurlijk niet dat iedere goedkope airfryer na een jaar kapot gaat, maar het laat wel zien waarom ik liever iets meer betaal voor een apparaat dat zich al bewezen heeft.

(Image credit: Peter Hoffmann)

Een airfryer hoeft niet alles te kunnen

Een andere categorie waar ik behoorlijk sceptisch over ben, zijn combimagnetrons met een airfryerfunctie. Tegenwoordig willen fabrikanten blijkbaar dat ieder keukenapparaat alles kan. Je magnetron moet kunnen airfryen, je oven moet kunnen stomen en voor je het weet heeft je koffiezetapparaat ook een functie om frietjes te bakken. Dat klinkt allemaal fantastisch, maar in de praktijk betekent meer functies niet automatisch betere prestaties.

Het belangrijkste bij een goede airfryer is namelijk de luchtcirculatie. Hete lucht moet snel en gelijkmatig rondom je eten bewegen, zodat alles goed gaart en een krokant laagje krijgt. Een combimagnetron met een airfryerfunctie kan prima werken, maar is niet automatisch even goed als een apparaat dat specifiek is ontworpen om te airfryen. Daarom zou ik tijdens Black Friday vooral kijken naar airfryers waarbij het bakken met hete lucht de belangrijkste functie is. Extra mogelijkheden zijn mooi meegenomen, zolang ze niet ten koste gaan van de basis.

Hetzelfde geldt voor airfryers die vooral indruk proberen te maken met een ellenlange lijst aan functies. Vijftien automatische programma's, een enorm vermogen en een touchscreen met kleurrijke icoontjes klinken leuk, maar betekenen niet dat je frietjes er krokanter van worden. Een goede luchtcirculatie, stabiele temperatuur en voldoende capaciteit zijn veel belangrijker. Als je de lade helemaal moet volproppen om een normale portie frietjes te bereiden, heb je weinig aan al die extra programma's.

Dat betekent overigens niet dat extra functies nutteloos zijn. Bij duurdere modellen betaal je vaak ook voor handige verbeteringen die het dagelijks gebruik een stuk aangenamer maken. Denk aan twee afzonderlijke lades, een synchronisatiefunctie waardoor je volledige maaltijd tegelijk klaar is en onderdelen die gewoon in de vaatwasser mogen. Dat zijn functies die ik zelf regelmatig gebruik en waar ik graag iets meer voor betaal. Als een betere airfryer twintig of dertig euro meer kost, maar prettiger werkt en mogelijk langer meegaat, is dat wat mij betreft een veel verstandigere investering.

Deze drie Black Friday-deals zijn wél de moeite waard

Gelukkig zijn er ook genoeg airfryers die ik zonder veel twijfels zou aanraden. Vooral bij Ninja en Philips vind je momenteel interessante aanbiedingen, waaronder modellen die behoorlijk wat luxe bieden zonder dat je meteen honderden euro's hoeft uit te geven.

Ninja Double Stack XL 9.5 L Airfryer van €269,99 voor € 149 Dit blijft mijn persoonlijke favoriet. Ik gebruik de Ninja Double Stack inmiddels al jaren en hij heeft me nog geen moment teleurgesteld. Het verticale ontwerp is fantastisch als je weinig ruimte hebt, maar toch voor meerdere personen wilt koken. De twee lades zijn afzonderlijk in te stellen en dankzij de rekjes kun je zelfs meerdere ingrediënten in dezelfde lade bereiden.

Philips Airfryer 5000 Series Dual Basket NA555/00 van €259,99 voor €179



Deze Philips is vooral interessant voor gezinnen of mensen die graag meerdere gerechten tegelijk klaarmaken. De combinatie van twee lades en een stoomfunctie geeft je behoorlijk wat mogelijkheden. Bovendien is Philips al jaren een gevestigde naam op het gebied van airfryers. Voor 179 euro krijg je hier een veelzijdig apparaat dat normaal gesproken een stuk duurder is.

Ninja CRISPi PRO van €249,99 voor €189 De oorspronkelijke Ninja CRISPi vond ik al een van de interessantste airfryers van de afgelopen jaren, vooral vanwege het unieke ontwerp. De Pro bouwt daarop voort met meer capaciteit en extra mogelijkheden. Je moet er wel rekening mee houden dat dit model behoorlijk wat ruimte inneemt op je aanrecht. Toch is dit een interessante keuze als je graag met verschillende gerechten experimenteert en geen traditionele airfryer met een zwarte lade wilt.

Bespaar niet op de verkeerde dingen!

Black Friday is een uitstekend moment om een nieuwe airfryer te kopen, maar laat je vooral niet gek maken door enorme kortingspercentages. Een onbekend apparaat van 39 euro dat zogenaamd eerst 99 euro kostte, is niet automatisch een betere deal dan een Philips of Ninja van 150 euro.