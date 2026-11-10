Een van onze favoriete robotstofzuigers is nu meer dan de helft goedkoper

Niemand wacht nog met Black Friday-deals tot het laatste weekend van november. Veel producten krijgen nu al honderden euro's korting, waaronder ook robotstofzuigers. Zo strooit Roborock al met kortingen en onze topfavoriet van dit jaar krijgt zelfs meer dan 50 procent korting.

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Op dit moment is de Roborock Saros 20, een van de topmodellen en onze nummer één. Hij biedt een hoge zuigkracht van 36.000 Pa, voldoende om lange haren en tapijten grondig schoon te maken, kan erg goed dweilen en over drempels rijden. Dankzij de uitschuifbare borstel vooraan en dweilpad achteraan maakt hij ook randen en hoekjes schoon. Voor woningen met veel tapijt is de Saros 20 perfect. Hij kan namelijk wat hoger rijden als hij tapijt detecteert voor een diepgaandere reiniging. Verder voegt hij automatisch schoonmaakmiddel toe aan het water en kan hij de dweil wassen met water van 100 °C.

Normaal kost de Roborock Saros 20 maar liefst 1.499 euro, maar momenteel haal je hem al in huis voor 799 euro.

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Is de Saros 20 iets te duur? Dan kan je kijken naar de Roborock Qrevo 2 Pro. Dit middenklasse model doet heel veel goed voor zijn prijs. Dankzij de uitschuifbare dweilpad maakt hij randen goed schoon en ook hier wordt de dweil gereinigd in het schoonmaakstation. De Qrevo 2 Pro kan ook zijn dweil daar achterlaten om contact met tapijt te vermijden. Ook stofzuigen gaat natuurlijk prima. De belangrijkste minpunten zijn dat de borstel vooraan niet uitschuift en dat hij niet over drempels kan rijden.

De Qrevo 2 Pro kost normaal 699,99 euro en kost nu nog maar 399,99 euro.

Wie nog wat meer wil besparen, kan tot slot kijken naar de Roborock Qrevo S Pro. Ten opzichte van de Qrevo 2 Pro hierboven mis je de uitschuifbare dweil en wat zuigkracht. De zuigkracht van 18.500 Pa is namelijk iets te laag voor hoogpolig tapijt en lange haren. Als je voornamelijk harde vloeren in huis hebt (en geen huisdieren met lange haren), is dit een prima, budgetgerichte keuze.

De Qrevo S Pro kost normaal 499 euro en nu heb je hem al voor 329 euro.