De ontwikkeling van onofficiële pc-versies van GTA 6 gaat nog steeds in een razend tempo. De nieuwste ontwikkeling is dat er naar verluidt inmiddels ook een werkende multiplayermodus is.

Tek heeft op X beelden gedeeld (via Brackz) van een naar verluidt werkende multiplayermodus voor GTA 6. In een korte video krijgen we enkele gameplaybeelden te zien.

In de video zien we twee spelers die allebei als Jason rondlopen, in auto's rijden en met elkaar communiceren. Wat de prestaties betreft, draait de game op ongeveer 25 tot 30 fps en zien de beelden er behoorlijk vloeiend uit. Opvallend genoeg beschikt deze onofficiële multiplayermodus ook over werkende live voicechat waarmee spelers die zich in elkaars buurt bevinden met elkaar kunnen praten.

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Zoals een Reddit-gebruiker opmerkt: "De onofficiële pc-versie heeft inmiddels functies die de officiële game niet heeft." Een andere gebruiker op X schrijft: "Als Rockstar de pc-versie en Online niet binnen enkele weken aankondigt, doen deze jongens het wel."

Voordat we te enthousiast worden, moeten we wel benadrukken dat we niet kunnen verifiëren of de video daadwerkelijk een werkende multiplayermodus toont. We moeten de beelden dus voorlopig met een korreltje zout nemen. Bovendien zou het ons niet verbazen als de beelden tegen de tijd dat je dit leest alweer offline zijn gehaald. Rockstar zou namelijk actief bezig zijn met het offline halen van dit soort projecten.

Op sociale media wordt ondertussen meermaals verwezen naar Portwatch, dat de voortgang van de verschillende onofficiële pc-versies van GTA 6 in de gaten houdt. Volgens Portwatch zouden de beelden authentiek zijn, al wordt daarbij wel benadrukt dat dit "nog niet door een openbare bron is bevestigd".

Hoe werkt dit?

(Image credit: Rockstar Games)

Een officiële bevestiging is er nog niet, maar gezien de bizarre snelheid waarmee de ontwikkeling van deze onofficiële pc-versies verloopt, klinkt een werkende multiplayermodus niet eens zo ongeloofwaardig. Het lijkt ons echter onwaarschijnlijk dat er in zo'n korte tijd met behulp van AI een volledige multiplayermodus is ontwikkeld. Vermoedelijk is er gebruikgemaakt van bestaande multiplayercode in de gelekte Xbox-versie van GTA 6.

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AI speelt inmiddels een steeds grotere rol bij het toevoegen van co-op aan bestaande singleplayergames, zoals Deus Ex. Sommige gamers vragen zich dan ook af of een co-opmodus waarin je samen als Jason en Lucia speelt mogelijk is. Anderen verwachten zelfs dat er al privéservers voor GTA 6 zullen zijn voordat Rockstar zijn nieuwe versie van GTA Online lanceert.

Houd er uiteraard rekening mee dat deze onofficiële pc-projecten illegaal zijn en de nodige risico's met zich meebrengen. Zo kunnen criminelen nepversies van GTA 6 verspreiden die malware bevatten.

Desondanks blijft het indrukwekkend hoe snel deze ontwikkelingen verlopen. We hopen dan ook dat dit Rockstar ertoe aanzet om de officiële pc-versie of online multiplayermodus eerder uit te brengen.