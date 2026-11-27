Als je op zoek bent naar een nieuwe smartwatch of activity tracker, moet je tegenwoordig met één belangrijk punt rekening houden: abonnementen. Veel horloges werken tegenwoordig met abonnementen, waarvoor je maandelijks of jaarlijks moet betalen.

Bij sommige merken, zoals Google, Fitbit of Garmin, zijn bepaalde functies optioneel, terwijl de basisfuncties gratis te zijn. Andere merken, zoals Whoop en Oura, vereisen een doorlopend abonnement om de tracker überhaupt te kunnen gebruiken. Stop je met betalen, dan verandert je tracker in een nutteloos gadget.

Zeker tijdens Black Friday haal je soms iets in huis zonder er goed bij na te denken. Misschien denk je een fantastische deal te hebben gescoord voor een Whoop-band en kom je er vervolgens achter dat je vastzit aan een abonnement dat elk jaar verlengd moet worden. Of misschien koop je een Fitbit om de nieuwe Google Health Coach te kunnen gebruiken, maar blijkt die achter een betaalmuur te zitten. Dit soort onaangename verrassingen voorkom je liever.

Hieronder vind je Black Friday-deals voor smartwatches, activity trackers en slimme ringen. Ze hebben één ding gemeenschappelijk: ze werken prima zonder abonnement. Dat wil niet zeggen dat er geen abonnement bestaat. Garmin heeft bijvoorbeeld Connect+, maar we zijn van mening dat de gratis functies uitgebreid genoeg zijn voor de meeste gebruikers.

Topdeals in Nederland

Deals in Nederland

Garmin Cirqa: was € 199 nu € 179 bij artandcraft.com De Garmin Cirqa is een fitnesstracker zonder scherm, verwerkt in een stoffen band. Hij meet continu je hartslag en verzamelt gegevens die via een app inzichtelijk zijn. In tegenstelling tot de Whoop, die alleen werkt met een abonnement, heb je hier geen verplicht abonnement. Read more Read less ▼

Garmin Forerunner 165: was € 229,99 nu € 179 bij Bol.com Netherlands De Forerunner 165 is een sporthorloge dat gericht is op hardlopers en uitgebreide metingen maakt van deze trainingen. Je kan ook trainingsplannen maken voor bepaalde afstanden (5 km, maar ook een halve marathon) en aan de hand daarvan trainen. Ten slotte gaat de batterij tot 11 dagen mee en is er een ingebouwde gps. Read more Read less ▼

Topdeals in België

Deals in België

Garmin Cirqa: was € 199 nu € 179 bij artandcraft.com De Garmin Cirqa is een fitnesstracker zonder scherm, verwerkt in een stoffen band. Hij meet continu je hartslag en verzamelt gegevens die via een app inzichtelijk zijn. In tegenstelling tot de Whoop, die alleen werkt met een abonnement, heb je hier geen verplicht abonnement. Read more Read less ▼