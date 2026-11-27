Onze fitness-expert zocht 8 smartwatches zonder verplicht abonnement met Black Friday-korting
Betaal maar één keer
Als je op zoek bent naar een nieuwe smartwatch of activity tracker, moet je tegenwoordig met één belangrijk punt rekening houden: abonnementen. Veel horloges werken tegenwoordig met abonnementen, waarvoor je maandelijks of jaarlijks moet betalen.
Bij sommige merken, zoals Google, Fitbit of Garmin, zijn bepaalde functies optioneel, terwijl de basisfuncties gratis te zijn. Andere merken, zoals Whoop en Oura, vereisen een doorlopend abonnement om de tracker überhaupt te kunnen gebruiken. Stop je met betalen, dan verandert je tracker in een nutteloos gadget.
Zeker tijdens Black Friday haal je soms iets in huis zonder er goed bij na te denken. Misschien denk je een fantastische deal te hebben gescoord voor een Whoop-band en kom je er vervolgens achter dat je vastzit aan een abonnement dat elk jaar verlengd moet worden. Of misschien koop je een Fitbit om de nieuwe Google Health Coach te kunnen gebruiken, maar blijkt die achter een betaalmuur te zitten. Dit soort onaangename verrassingen voorkom je liever.
Hieronder vind je Black Friday-deals voor smartwatches, activity trackers en slimme ringen. Ze hebben één ding gemeenschappelijk: ze werken prima zonder abonnement. Dat wil niet zeggen dat er geen abonnement bestaat. Garmin heeft bijvoorbeeld Connect+, maar we zijn van mening dat de gratis functies uitgebreid genoeg zijn voor de meeste gebruikers.
Topdeals in Nederland
- RingConn Gen 2 van €299 voor €193,95
- Garmin Venu 3 van €429,99 voor €289
- Samsung Galaxy Watch 8 van €329 voor €199
- Huawei Watch Fit 4 Pro van €279 voor €148
Deals in Nederland
In onze review gaven we dit alternatief voor de Oura Ring (zonder abonnement) 4 van de 5 sterren. De grootste pluspunten zijn de batterijduur tot 12 dagen en detectie van slaapapneu.
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De Garmin Cirqa is een fitnesstracker zonder scherm, verwerkt in een stoffen band. Hij meet continu je hartslag en verzamelt gegevens die via een app inzichtelijk zijn. In tegenstelling tot de Whoop, die alleen werkt met een abonnement, heb je hier geen verplicht abonnement.
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De kleine 42mm-versie van de Apple Watch Series 12 krijgt een mooie korting. Hij werkt perfect samen met iPhones, trackt je gezondheid en heeft een stevig ontwerp.
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Voor deze prijs is de Apple Watch SE 3 het horloge met de beste prijs-kwaliteitverhouding voor iPhone-gebruikers. Door het lichtgewicht ontwerp doet hij meer denken aan een fitnesstracker, maar je krijgt hier dezelfde basisfuncties als op de Series 12 hierboven.
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De Forerunner 165 is een sporthorloge dat gericht is op hardlopers en uitgebreide metingen maakt van deze trainingen. Je kan ook trainingsplannen maken voor bepaalde afstanden (5 km, maar ook een halve marathon) en aan de hand daarvan trainen. Ten slotte gaat de batterij tot 11 dagen mee en is er een ingebouwde gps.
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De Forerunner 265S is de geavanceerdere versie van de 165 hierboven. Zo ondersteunt hij Garmin Pay, kan je offline muziek beluisteren en gaat de batterij tot twee weken mee.
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Bespaar op de Samsung Galaxy Watch 8 (40mm), die beschikt over een slank ontwerp en een persoonlijke AI-assistent. Hij is een stuk goedkoper dan de Samsung Galaxy Watch 9, terwijl de functies en het design sterk op elkaar lijken. Samsung Health, de bijbehorende app, is bovendien volledig gratis.
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De Huawei Watch Fit 4 Pro lijkt sterk op een Apple Watch Ultra, maar is veel goedkoper, zeker met deze korting. Hij is enorm stevig dankzij materialen als titanium en saffierglas, terwijl de batterij tot tien dagen meegaat. De sporttracking is bovendien uitgebreid.
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Topdeals in België
- RingConn Gen 2 van €299 voor €193,95
- Garmin Venu 3 van €429,99 voor €289
- Samsung Galaxy Watch 8 van €329 voor €199
- Huawei Watch Fit 4 Pro van €279 voor €148
Deals in België
In onze review gaven we dit alternatief voor de Oura Ring (zonder abonnement) 4 van de 5 sterren. De grootste pluspunten zijn de batterijduur tot 12 dagen en detectie van slaapapneu.
Read moreRead less▼
De Garmin Cirqa is een fitnesstracker zonder scherm, verwerkt in een stoffen band. Hij meet continu je hartslag en verzamelt gegevens die via een app inzichtelijk zijn. In tegenstelling tot de Whoop, die alleen werkt met een abonnement, heb je hier geen verplicht abonnement.
Read moreRead less▼
De kleine 42mm-versie van de Apple Watch Series 12 krijgt een mooie korting. Hij werkt perfect samen met iPhones, trackt je gezondheid en heeft een stevig ontwerp.
Read moreRead less▼
Voor deze prijs is de Apple Watch SE 3 het horloge met de beste prijs-kwaliteitverhouding voor iPhone-gebruikers. Door het lichtgewicht ontwerp doet hij meer denken aan een fitnesstracker, maar je krijgt hier dezelfde basisfuncties als op de Series 12 hierboven.
Read moreRead less▼
De Forerunner 165 is een sporthorloge dat gericht is op hardlopers en uitgebreide metingen maakt van deze trainingen. Je kan ook trainingsplannen maken voor bepaalde afstanden (5 km, maar ook een halve marathon) en aan de hand daarvan trainen. Ten slotte gaat de batterij tot 11 dagen mee en is er een ingebouwde gps.
Read moreRead less▼
De Forerunner 265S is de geavanceerdere versie van de 165 hierboven. Zo ondersteunt hij Garmin Pay, kan je offline muziek beluisteren en gaat de batterij tot twee weken mee.
Read moreRead less▼
Bespaar op de Samsung Galaxy Watch 8 (40mm), die beschikt over een slank ontwerp en een persoonlijke AI-assistent. Hij is een stuk goedkoper dan de Samsung Galaxy Watch 9, terwijl de functies en het design sterk op elkaar lijken. Samsung Health, de bijbehorende app, is bovendien volledig gratis.
Read moreRead less▼
De Huawei Watch Fit 4 Pro lijkt sterk op een Apple Watch Ultra, maar is veel goedkoper, zeker met deze korting. Hij is enorm stevig dankzij materialen als titanium en saffierglas, terwijl de batterij tot tien dagen meegaat. De sporttracking is bovendien uitgebreid.
Read moreRead less▼
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Bram is de hoofdredacteur van TechRadar Benelux en is al jarenlang een trouwe Android-gebruiker. Hij schrijft met plezier over alles wat met consumententechnologie te maken heeft. Na het werk vind je hem gewoonlijk voor zijn Nintendo Switch 2, al dan niet met een glas rosé erbij.
- Matt Evans Senior Fitness & Wearables Editor