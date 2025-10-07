Dealtip: onze expert zocht de vijf beste promo's tijdens de Amazon Prime Deal Dagen

Gelieve je adblocker uit te zetten Belangrijk: als je hieronder geen deals ziet, vragen we je vriendelijk om je adblocker te deactiveren en de pagina te vernieuwen.

Op 7 en 8 oktober 2025 organiseert Amazon alweer de Prime Deal Dagen. Tijdens deze twee dagen kan je kortingen scoren op talloze producten, net zoals tijdens de Amazon Prime Days in juli. Onze expert is op zoek gegaan naar de vijf beste deals in Nederland en België.

Let op: net zoals bij de Prime Days heb je een abonnement op Amazon Prime nodig om korting te krijgen. Onderaan dit artikel vind je de nodige instructies om een abonnement af te sluiten, evenals informatie over de gratis proefperiode.

Amazon Prime Deal Dagen in Nederland

Belkin-oplader 30W van €20,49 voor €12,99 Deze oplader van Belkin ondersteunt 30W-snelladen en is daardoor ideaal voor iPhones, Google Pixels en Samsung Galaxy-smartphones, evenals allerlei accessoires. Read more ▼

XGIMI MoGo 4 beamer van €599 voor €509 Deze compacte beamer van XGIMI kan je overal mee naartoe nemen. Hij hoeft zelfs niet in het stopcontact te zitten dankzij de ingebouwde batterij die 2,5 uur meegaat. Google TV zorgt ervoor dat je rechtstreeks toegang hebt tot al je favoriete streamingdiensten. Read more ▼

Philips Airfryer 2000 van €89,99 voor €68,99 Frituren hoeft niet ongezond en ook niet duur te zijn. De Philips Airfryer 2000 heeft een capaciteit van 4,2 liter (voldoende voor o.a. 500 gram friet, groenten...), vermogen van 1500W en 13 kookopties. Read more ▼

Bose QuietComfort Ultra (Maanblauw) oordopjes van €299 voor €189,95 Deze oordopjes van Bose zijn bijna onklopbaar op vlak van noise-cancelling. Combineer dit met features als spatial audio en meerdere opzetstukjes voor de perfecte pasvorm en je krijgt een uitstekend setje draadloze oordopjes. Read more ▼

Baseus Enerfill MagSafe Powerbank van €39,99 voor €22,09 Deze 10.000mAh-powerbank van Baseus is de perfecte match voor je iPhone. Hij ondersteunt 22,5W-snelladen met kabel én kan apparaten ook draadloos opladen. Op iPhones met MagSafe (iPhone 12 en nieuwer) klikt hij zelfs magnetisch vast. Read more ▼

Amazon Prime Deal Dagen in België

Anker-oplader 33W van €29,99 voor €14,99 Deze kleine oplader van Anker ondersteunt 33W-snelladen en heeft zowel een USB-C- als USB-A-poort. Dat komt goed van pas als je nog verschillende soorten oplaadkabels gebruikt voor je apparaten. Read more ▼

UGreen Powerbank van €29,99 voor €18,99 Deze 10.000mAh-powerbank van UGreen is de perfecte match voor je iPhone. Hij ondersteunt 20W-snelladen met kabel én kan apparaten ook draadloos opladen. Op iPhones met MagSafe (iPhone 12 en nieuwer) klikt hij zelfs magnetisch vast. Read more ▼

Amazon Prime Deal Dagen in Nederland en België

Amazon Prime Deal Dagen zijn in feite exact hetzelfde als de Amazon Prime Days, maar dan in het najaar. Dit is de derde keer dat Amazon een "tweede Prime Day" organiseert.

Die kortingen zijn vervolgens alleen voor shoppers die over een Amazon Prime-abonnement beschikken. Dit abonnement geeft je enkele logistieke voordelen, maar bijvoorbeeld ook toegang tot de streamingservices van Amazon. Als je nog geen abonnement zou hebben, is het zeker de moeite waard om alleen voor de Prime Deal Dagen een Amazon Prime-abonnement (Nederland / België) af te sluiten. Je krijgt bij dat abonnement ook gratis Amazon Prime Video.

Belangrijk: mensen die nog nooit een Prime-abonnement hebben afgesloten, kunnen gebruikmaken van de gratis proefperiode van 30 dagen. Ook met een proefabonnement kun je meegenieten van de voordelen.

Extra belangrijk: Je Prime-abonnement op Amazon Nederland is niet geldig op Amazon België en omgekeerd. Om van alle kortingen te kunnen genieten, zou je een abonnement voor elke regio moeten afsluiten.

Hoe Amazon Prime korting krijgen

Om mee te genieten van de kortingen moet je niets meer doen dan een Amazon Prime-abonnement hebben en weten waar (en wanneer) je overal op koopjesjacht kan gaan.

Sinds 2022 kunnen Belgen eindelijk terecht op hun eigen, lokale Amazon-website. In Nederland kan dat al sinds 2019, maar het is niet de eerste keer dat België wat achterloopt. Verder kan je nog steeds op de Duitse Amazon-website shoppen, aangezien de meeste items in aanmerking komen voor gratis verzending naar zowel Nederland als België.

Zoals we al vermeld hebben, heb je een Amazon Prime-abonnement nodig voor de regio waarin je het product koopt. Een abonnement op Amazon Nederland, geeft je namelijk geen voordelen in andere regio's. Houd hier dus rekening mee als je een kijkje neemt op de Amazon-shops van onze buurlanden.