Hoge kortingen gespot op drie Garmin-horloges

Sporters (en vooral hardlopers) weten dat Garmin-horloges een uitstekende keuze zijn om je trainingen in de gaten te houden. Deze horloges zijn echter prijzig en zeker beginnende hardlopers stellen zich de vraag of ze hierin moeten investeren. Als jij je hierin herkent, hebben we goed nieuws. We hebben namelijk drie Garmin-horloges gespot die korting krijgen tijdens de Amazon Prime Deal Dagen op 7 en 8 oktober. Het enige dat je nodig hebt om van deze korting te genieten, is een abonnement op Amazon Prime.

Bovenop de Prime-korting kan je nog genieten van tien euro extra korting op twee van de drie Garmin-horloges hieronder. Het enige dat je hiervoor moet doen, is bij het afrekenen de promocode "SAVE10" ingeven in het veld voor vouchers.

Korting op Garmin-horloges

Garmin Forerunner 55 van €199,99 voor €143,04 De Forerunner 55 is het ideale instapmodel voor hardlopers die hun trainingen serieus willen nemen. Met de ingebouwde hardloopcoach kan je trainingsplannen maken voor een bepaalde afstand. Verder is er een ingebouwde gps aanwezig en gaat de batterij tot twee weken mee.

Garmin Instinct E van €299,99 voor €236,55 De Instinct E gaat wat verder dan de Forerunner 55. Ook hier krijg je uitgebreide hardloopdata en een ingebouwde gps. Het ontwerp is hier wat steviger, waardoor je het horloge kan dragen tijdens uitdagendere sporten. De batterij gaat ten slotte 16 dagen mee.