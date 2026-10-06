Dealtip: hoge korting op verschillende Philips Hue-lampen

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We hebben onder andere kortingen gespot op verschillende Philips Hue-producten. Of je nu de eerste stappen in de wereld van slimme verlichting zet of je die laatste paar kamers nog moet voorzien van slimme lampen, er zit vast een deal bij voor jou. Hieronder hebben we onze favoriete deals op een rijtje gezet.

Korting op Philips Hue

Starterkit met drie E27-lampen (wit), Bridge en Smart Button van €129,99 voor €83,95 [NL] Deze kit laat je kennismaken met Philips Hue en vormt de ideale basis. De lampen bieden verschillende tinten wit licht en dankzij de Bridge kan je ze overal bedienen, ook als je niet thuis bent. De Smart Button kan je dan weer koppelen aan een zelfgekozen actie via de Hue-app. Zo kan je met één druk op de knop een bepaalde lichtscène activeren. Ook in BE voor €89,99 Read more Read less ▼