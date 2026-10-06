Dealtip: hoge korting op verschillende Philips Hue-lampen
Licht aan!
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We hebben onder andere kortingen gespot op verschillende Philips Hue-producten. Of je nu de eerste stappen in de wereld van slimme verlichting zet of je die laatste paar kamers nog moet voorzien van slimme lampen, er zit vast een deal bij voor jou. Hieronder hebben we onze favoriete deals op een rijtje gezet.
Korting op Philips Hue
Starterkit met drie E27-lampen (wit), Bridge en Smart Button van €129,99 voor €83,95 [NL]
Deze kit laat je kennismaken met Philips Hue en vormt de ideale basis. De lampen bieden verschillende tinten wit licht en dankzij de Bridge kan je ze overal bedienen, ook als je niet thuis bent. De Smart Button kan je dan weer koppelen aan een zelfgekozen actie via de Hue-app. Zo kan je met één druk op de knop een bepaalde lichtscène activeren.
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Hue GU10 Spot (3-pack, kleur) van €159,99 voor €97,46 [NL]
In dit pakket zitten drie GU10-kleurlampen. Je kan het licht niet alleen dimmen, maar ook van kleur veranderen.
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Hue GU10 Spot (3-pack, wit) van €69,99 voor €44,95 [NL]
In dit pakket zitten drie standaard GU10-lampen. In tegenstelling tot de lampen hierboven kunnen deze alleen maar schijnen in verschillende tinten wit licht.
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Hue E27-lamp (4-pack, wit) van €48 voor €34,09 [NL]
Deze lampen hebben een E27-fitting en kunnen ook alleen schijnen in verschillende tinten wit licht.
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Hue E27-filamentlamp (3-pack, wit) van €99,99 voor €64,49 [NL]
Ook deze lampen hebben een E27-fitting en kunnen alleen in tinten wit licht schijnen. Ze hebben wel een uniek ontwerp met gloeiende binnenspiraal.
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Hue Flux lichtstrip (5 meter, kleur) van €84,99 voor €69,99 [NL]
Deze lichtstrip van 5 meter bevat kleine ledlampjes die je van kleur kan veranderingen. In de Hue-app kan je nauwkeurig kleurovergangen instellen voor de perfecte sfeer in huis.
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Bram is de hoofdredacteur van TechRadar Benelux en is al jarenlang een trouwe Android-gebruiker. Hij schrijft met plezier over alles wat met consumententechnologie te maken heeft. Na het werk vind je hem gewoonlijk voor zijn Nintendo Switch 2, al dan niet met een glas rosé erbij.