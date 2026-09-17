De Philips Hue Bridge Pro is nu overal duurder, maar er is ook goed nieuws

Philips Hue heeft eerder deze maand een hele hoop nieuwe lampen aangekondigd. Ondertussen is er minder goed nieuws voor gebruikers die hun Philips Hue-lampen slimmer willen aansturen met de Hue Bridge Pro, die vorig jaar uitkwam. Dit apparaatje is nu wereldwijd in prijs gestegen.

Vorig jaar kostte de Hue Bridge Pro bij zijn lancering 89 euro. Dit was een paar tientjes meer dan de normale Bridge, maar gezien de extra functies was dat logisch. De gewone Bridge kan je trouwens nog steeds kopen. In maart steeg de prijs van de Hue Bridge Pro naar 99 euro en inmiddels ben je maar liefst 149 euro kwijt.

In de VS is de prijs van de Philips Hue Bridge Pro ook gestegen, van $99 naar $139. In het Verenigd Koninkrijk kost de Bridge Pro £129,99 tijdens de Autumn Glow-Up-actie, terwijl de adviesprijs £79,99 bedroeg.

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Ook andere Hue-producten hebben te maken gekregen met onverwachte prijsstijgingen. De prijzen van multipacks met Hue Essential-lampen en -spots zijn bijvoorbeeld gestegen van €59,99 naar €69,99. Gezien de stijgende kosten voor zowel productie als geheugen, was het slechts een kwestie van tijd voordat ook Philips Hue zijn prijzen moest verhogen.

Er is ook goed nieuws

(Image credit: Signify)

Er is gelukkig ook goed nieuws: een nieuwe software-update maakt "Bridgeless Sync" mogelijk voor Philips Hue-lampen in combinatie met de Hue Play Screen Sync-tv-camera en de Hue Play HDMI Sync Box 4K.

Dit betekent dat beide apparaten nu via Bluetooth met een Hue-lamp kunnen communiceren, zonder dat daar een Bridge of Bridge Pro voor nodig is. Daarnaast werkt het nieuwe Screen Sync-systeem met elke tv-bron, waardoor een HDMI Sync Box overbodig wordt.

Dit scheelt een aantal omslachtige (en dure) stappen en verlaagt de kosten voor een eigen Hue-ecosysteem. Het is ook handig als je je tv-ervaring wilt verbeteren, maar niet je hele huis wil uitrusten met Hue-verlichting.