IKEA's nieuwe Dubbelkisel laat je kastverlichting integreren in je smarthome

Heb je geïntegreerde IKEA-verlichting in je kasten of kledingkast, dan is er goed nieuws. IKEA heeft namelijk een nieuwe driver uitgebracht waarmee je die verlichting draadloos kunt bedienen. Bovendien ondersteunt hij Matter, waardoor je de lampen eenvoudiger kunt integreren in de rest van je smarthome.

De nieuwe driver heet Dubbelkisel en volgt de Trådfri op. Met die oudere driver kon je geïntegreerde verlichting bedienen via een kleine afstandsbediening die gebruikmaakte van het Zigbee-protocol.

De nieuwe driver werkt anders. In plaats van rechtstreeks verbinding te maken met een afstandsbediening, wordt Dubbelkisel gekoppeld aan IKEA's Dirigera-hub. Daardoor kun je je kastverlichting bedienen met alle slimme schakelaars van IKEA. Binnen een bredere Matter-opstelling kun je daarvoor zelfs apparaten van andere merken gebruiken.

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De nieuwe driver vervangt de IKEA Trådfri, waarmee je geïntegreerde verlichting draadloos kon bedienen via een kleine afstandsbediening. (Image credit: IKEA)

Sommige Reddit-gebruikers wisten het apparaat al vroeg in handen te krijgen en melden dat het over het algemeen goed werkt. Toch heeft de oudere Trådfri volgens hen ook enkele voordelen.

"Tot nu toe geen problemen", schrijft een gebruiker op r/tradfri. "Hij is gekoppeld via een gateway, waardoor er een merkbare vertraging zit tussen het inschakelen en het aangaan van de lamp. De vorige Trådfri-voeding was rechtstreeks verbonden met de afstandsbediening en reageerde meteen. Ook vond ik de oude, kleine Trådfri-afstandsbediening fijner dan het huidige Bilresa-model."

De nieuwe driver is momenteel verkrijgbaar in een aantal Europese regio's, waaronder de Benelux, en kost 18 euro.