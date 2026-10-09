IKEA's nieuwe wekker kan je telefoon opladen en toont de temperatuur en luchtvochtigheid

Naast het bestaande assortiment woonartikelen heeft IKEA nu ook een nieuwe wekker. Hij doet meer dan alleen de tijd aangeven en ervoor zorgen dat je 's ochtends op tijd opstaat.

Hij heet de IKEA Stengrönska en heeft een vrij plat ontwerp (17 x 16 x 3,6 cm). De platte bovenkant bevat verder een draadloze oplader om je telefoon op te laden.

Twee andere handige functies zijn de weergave van de temperatuur en de luchtvochtigheid. Zo houd je de status in je slaapkamer in de gaten en zorg je voor de ideale omstandigheden voor een goede nachtrust.

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Het scherm heeft instelbare achtergrondverlichting en toont de tijd in een 24-uurs- of 12-uursnotatie, inclusief de datum weekdag. Je kunt tot drie wektijden instellen en het volume naar wens aanpassen.

Meer digitaal welzijn

(Image credit: IKEA)

Er is een sluimerfunctie aanwezig, al lijkt de tijdsduur daarvan vast te staan ​​op negen minuten. Als je op een bepaald tijdstip echt uit bed moet, zul je dus even moeten uitrekenen hoe vaak je kan snoozen voor het écht te laat is.

Aan de achterkant bevinden zich schakelaars voor de wekkers en een volumeregelaar, evenals een USB-C-poort. Hiermee kun je een apparaat in de buurt via een kabel opladen. Je kan daardoor twee apparaten tegelijkertijd opladen, het ene draadloos en het andere met kabel.

IKEA presenteert het apparaat als een alternatief voor je telefoon: "Je kunt je afhankelijkheid van je mobiele telefoon verminderen", aldus de officiële omschrijving, wat neerkomt op "minder schermtijd, meer welzijn!"

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Het enige nadeel is dat het apparaat voorlopig alleen in Japan en China te koop is. De prijs in Japan bedraagt ​​¥4.999, omgerekend ongeveer 28 euro. Over de beschikbaarheid in Europa is nog niets bekend.