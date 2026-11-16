De HiLight-functie van de Google Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL en Pixel 11 Pro Fold wordt eindelijk weer wat nuttiger dankzij WhatsApp-ondersteuning. De functie kan de lampjes achterop de smartphone laten oplichten in een aantal verschillende kleuren wanneer je een bericht (of oproep) ontvangt. Het heeft ruim drie maanden geduurd voordat je het dus ook eindelijk voor WhatsApp-berichten kon gebruiken.

Als we het promotiemateriaal van de nieuwe Google Pixel 11-serie moesten geloven, dan was de HiLight-feature misschien wel een van de opvallendste nieuwe functies van de nieuwe Pro-modellen. De lampjes kunnen aangeven wanneer bijvoorbeeld een van je favoriete contacten je belt, als je telefoon dus met het scherm naar beneden ligt.

Het idee is leuk, want zo kan je ervoor zorgen dat je niet door elke melding wordt afgeleid, maar nog steeds op de hoogte kan worden gehouden van oproepen en berichten van een belangrijk contactpersoon. In de praktijk was de lijst met apps die de functie konden gebruiken bij de release van de toestellen erg beperkt, waardoor hij toch niet zo heel nuttig voelde.

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Bij de lancering in augustus werkte HiLight wel onder andere met gewone telefoongesprekken en ook met WhatsApp-oproepen, maar ondersteuning voor berichten ontbrak grotendeels. Recent werd daar nog ondersteuning voor Google Berichten aan toegevoegd en nu kunnen WhatsApp-berichten dus ook eindelijk de lampjes activeren (via Android Authority).

Nog altijd behoorlijk beperkt

(Image credit: Future/Jason Cipriani)

Shenaz Zack, Google's Senior Director van Product Management, bevestigde de nieuwe toevoeging in de onderstaande post op X. Je ziet hier ook een korte video van de HiLight-verlichting die oplicht wanneer er een WhatsApp-bericht binnenkomt. Het is nog niet helemaal duidelijk of gebruikers ook losse instellingen krijgen voor berichten van individuen en van groepsgesprekken.

HiLight already worked with WhatsApp calls and now, it works with WhatsApp messages, too, doing the heavy lifting so my favorites get the VIP attention 😄 https://t.co/ouLROk1FeFNovember 13, 2026

Dit is natuurlijk een fijne uitbreiding van de HiLight-feature, maar tegelijkertijd voelt het misschien toch ook wel een beetje als too little, too late. Zelfs met deze toevoeging blijft HiLight nog erg beperkt. Na meer dan drie maanden ondersteunt de feature nog steeds maar heel weinig apps. Ondersteuning voor andere populaire diensten, zoals Telegram, Signal en Instagram, ontbreekt bijvoorbeeld nog.

Als mensen het ook niet bij de lancering naar wens kunnen instellen voor allerlei verschillende apps, is het misschien ook lastig om mensen er dan later nog enthousiast over te maken als er na maanden eindelijk een paar extra opties zijn.

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Google zou HiLight nog steeds een stuk nuttiger kunnen maken door gebruikers gewoon zelf te laten kiezen welke apps de lampjes mogen activeren met hun meldingen, maar voor nu moeten gebruikers dus wachten tot Google zelf meer apps toevoegt. WhatsApp-ondersteuning is in ieder geval wel een stap in de goede richting.