Google doet graag grote beloftes over zijn nieuwste producten. Dat is natuurlijk niets nieuws, maar bij de introductie van de Pixel Watch 5 deed het bedrijf wel een heel opvallende uitspraak. Naast alle verbeteringen op het gebied van gezondheid, sport en Wear OS, zou de nieuwe smartwatch namelijk ook over de nauwkeurigste gps-tracking beschikken die Google ooit heeft ontwikkeld. Sterker nog, volgens Google presteert de Pixel Watch 5 zelfs beter dan de Apple Watch Ultra 3 en Garmin Fenix 8 Pro.

Dat zijn nogal grote woorden. Apple en Garmin behoren immers al jaren tot de absolute top als het gaat om gps-tracking. Vooral de duurdere modellen van beide merken weten doorgaans bijzonder nauwkeurig je locatie vast te leggen, zelfs onder moeilijke omstandigheden. We hebben in het verleden al vaker fabrikanten horen beweren dat ze Apple en Garmin kunnen verslaan, maar in de praktijk blijkt dat toch een stuk lastiger. Bovendien stonden eerdere Pixel Watches niet bepaald bekend om hun gps-prestaties.

Toch lijkt Google dit keer daadwerkelijk iets bijzonders te hebben ontwikkeld. Om te kijken of de Pixel Watch 5 zijn grote beloftes kan waarmaken, werden de drie smartwatches naast elkaar getest op een deel van het parcours van de marathon van Londen.

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(Image credit: Future)

Hoe werkt de verbeterde gps van de Pixel Watch 5?

Voordat we naar de testresultaten kijken, is het goed om te weten hoe Google de gps-tracking van de Pixel Watch 5 precies heeft verbeterd. Net als de Garmin Fenix 8 Pro en Apple Watch Ultra 3 beschikt de smartwatch over dual-band gps. Hierdoor kan het horloge via twee verschillende frequentiebanden communiceren met satellieten. Dat zorgt voor nauwkeurigere metingen, vooral tussen hoge gebouwen, in dichtbeboste gebieden en bij slechte weersomstandigheden.

Dual-band gps is inmiddels op steeds meer smartwatches te vinden. Vooral de duurdere modellen van Apple, Garmin en Suunto maken gebruik van deze technologie en behoren doorgaans tot de nauwkeurigste sporthorloges op de markt. Google moet dus met iets bijzonders komen om deze concurrenten te verslaan.

Daarvoor maakt het bedrijf slim gebruik van zijn eigen technologie. Google combineert de gps-gegevens met informatie over gebouwen uit Google Maps en zet AI in om afwijkingen te corrigeren. Satellietsignalen kunnen namelijk tegen gebouwen weerkaatsen, waardoor een smartwatch denkt dat je ergens anders loopt dan daadwerkelijk het geval is. Daarnaast gebruikt Google gps-referentiestations verspreid over de wereld om verstoringen door atmosferische omstandigheden te beperken.

Al die extra berekeningen kosten natuurlijk energie en gps-tracking heeft sowieso een flinke impact op de batterijduur van een smartwatch. Daarom heeft Google ervoor gekozen om de ruwe gps-gegevens op de Pixel Watch 5 te comprimeren en vervolgens naar een server te sturen. Daar worden de gegevens verwerkt en gecorrigeerd, waarna de verbeterde route in de Google Health-app verschijnt. Een groot deel van de verwerking vindt dus pas na je hardloopsessie, fietstocht of wandeling plaats, in plaats van rechtstreeks op de smartwatch.

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Testmethode

Image 1 of 2 De uitdager: Google Pixel Watch 5 (Image credit: Future / Mike Sawh) De huidige kampioenen: Garmin Fenix 8 Pro en Apple Watch Ultra 3 (Image credit: Future / Mike Sawh) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Voor de test werden twee hardloopsessies afgelegd over een route van ongeveer vijf kilometer. De eerste ronde liep door een gebied met veel hoge gebouwen, waar gps-signalen regelmatig worden verstoord. Vervolgens werd dezelfde route in omgekeerde richting afgelegd om te kijken of de smartwatches vergelijkbare resultaten zouden leveren.

Om de route goed te kunnen volgen, werd deze vooraf op de Garmin Fenix 8 Pro gezet. Tijdens de eerste ronde werd de Pixel Watch 5 om de ene pols gedragen, terwijl de Apple Watch Ultra 3 en Garmin Fenix 8 Pro om de andere pols zaten. Bij de tweede ronde werden de horloges omgewisseld. Daarbij werd voldoende ruimte tussen de smartwatches gehouden om te voorkomen dat knoppen per ongeluk werden ingedrukt.

Voor beide hardloopsessies werden de standaard sportapps van de drie smartwatches gebruikt. Zo konden de gps-metingen achteraf met elkaar worden vergeleken.

De resultaten

(Image credit: Future / Mike Sawh)

Tijdens de eerste hardloopsessie werd de Pixel Watch 5 om de rechterpols gedragen, terwijl de Apple Watch Ultra 3 en Garmin Fenix 8 Pro om de linkerpols zaten. Na afloop werden de geregistreerde routes geüpload naar de vergelijkingstool IloveGPX, zodat de gps-metingen nauwkeurig naast elkaar konden worden gelegd.

Al bij de eerste vergelijking viel iets op. De Garmin Fenix 8 Pro liet op verschillende plekken flinke afwijkingen zien, terwijl de Pixel Watch 5 en Apple Watch Ultra 3 grotendeels dezelfde route volgden. Vooral tussen de hoge gebouwen had Garmin het lastig om de juiste locatie vast te leggen. Op sommige stukken kwamen de drie GPS-routes weer bij elkaar, maar de Fenix 8 Pro bleef regelmatig afwijken.

Uiteindelijk werd er iets meer dan de geplande vijf kilometer gelopen, omdat een deel van de route was afgesloten. De Apple Watch Ultra 3 en Pixel Watch 5 registreerden vrijwel dezelfde afstand, terwijl de Garmin Fenix 8 Pro ongeveer 300 meter meer aangaf. Ook de gemiddelde snelheid kwam bij Apple en Google grotendeels overeen. Garmin registreerde daarentegen een lagere gemiddelde snelheid.

Tijdens de tweede hardloopsessie werden de horloges van pols gewisseld en lag het tempo iets hoger. Aanvankelijk volgden alle drie de smartwatches vrijwel dezelfde route, maar zodra de hoge gebouwen weer in beeld kwamen, begonnen Apple en Garmin af te wijken. Opvallend genoeg bleef de Pixel Watch 5 dit keer het dichtst bij de daadwerkelijk afgelegde route.

Helemaal foutloos was Google overigens niet. Ook de Pixel Watch 5 liet op enkele plekken afwijkingen zien, maar over het algemeen wist de smartwatch de route nauwkeuriger vast te leggen dan zijn concurrenten.

Bij de tweede ronde registreerden alle drie de smartwatches een andere afstand. Garmin kwam opnieuw op de grootste afstand uit, terwijl de Apple Watch Ultra 3 het dichtst bij de geplande vijf kilometer bleef. Opvallend genoeg registreerde Garmin deze keer juist de hoogste gemiddelde snelheid.

De resultaten laten in ieder geval zien dat Google met de Pixel Watch 5 een flinke stap vooruit heeft gezet. Vooral de nauwkeurigheid van de geregistreerde route is indrukwekkend, zeker wanneer je bedenkt dat Apple en Garmin doorgaans tot de beste merken op dit gebied behoren.

Een nauwkeurige gps-route is niet alles

Een nauwkeurige gps-route is natuurlijk mooi meegenomen, maar voor hardlopers draait het om meer dan alleen de afgelegde afstand. Vooral tijdens wedstrijden is het belangrijk om je tempo goed in de gaten te houden, zeker als je een specifieke eindtijd wilt behalen. Helaas kunnen onnauwkeurige gps-metingen ook roet in het eten gooien. Als een smartwatch plotseling denkt dat je een paar meter verderop loopt, kan het lijken alsof je veel sneller bent dan daadwerkelijk het geval is.

Daarom werd tijdens de test niet alleen gekeken naar de geregistreerde routes, maar ook naar het actuele en gemiddelde hardlooptempo. Na afloop werden de gegevens in de bijbehorende apps vergeleken om te zien hoe nauwkeurig de drie smartwatches hun metingen hadden uitgevoerd.

Op dit gebied bleek de Pixel Watch 5 helaas wat minder indrukwekkend. Vooral aan het begin van beide hardloopsessies had de smartwatch moeite om het juiste tempo weer te geven. Na verloop van tijd werden de metingen stabieler, maar ook Apple en Garmin hadden regelmatig last van schommelingen. Vooral tussen de hoge gebouwen bleken alle drie de smartwatches moeite te hebben met nauwkeurige tempometingen.

Toch was het niet alleen maar kommer en kwel. Uit de gegevens die achteraf in de apps verschenen, bleek dat de Pixel Watch 5 sommige tempoversnellingen wel degelijk goed had geregistreerd. Google lijkt de gps-tracking dus flink te hebben verbeterd, maar bij metingen van het actuele hardlooptempo valt nog wat winst te behalen.

Maakt Google zijn grote beloftes waar?

Na twee relatief korte hardloopsessies kunnen we natuurlijk niet meteen concluderen dat de Pixel Watch 5 de beste gps-smartwatch op de markt is. Toch zijn de resultaten behoorlijk indrukwekkend, zeker omdat de test plaatsvond onder lastige omstandigheden. Waar we vooraf vooral sterke prestaties van Apple en Garmin verwachtten, bleek juist de Pixel Watch 5 het nauwkeurigst in het vastleggen van de afgelegde route. De Apple Watch Ultra 3 deed het eveneens goed, terwijl de Garmin Fenix 8 Pro op sommige momenten flink de mist in ging.

Vooral voor wandelaars en hardlopers die achteraf hun route willen bekijken, is de verbeterde gps-tracking een groot pluspunt. Toch is Google er nog niet helemaal. Wie serieus traint voor een wedstrijd, wil namelijk niet alleen achteraf een nauwkeurige route zien, maar ook tijdens het hardlopen op zijn tempo kunnen vertrouwen. Op dat gebied liet de Pixel Watch 5 nog wat steken vallen. Mogelijk kan Google dit met een toekomstige software-update verbeteren.

Desondanks laat de Pixel Watch 5 zien hoeveel verschil slimme software kan maken. Door de enorme hoeveelheid locatiegegevens uit Google Maps te combineren met AI, weet Google de nauwkeurigheid van gps-tracking flink te verbeteren. Dat is een interessante ontwikkeling voor de hele smartwatchmarkt, zeker nu fabrikanten steeds vaker naar software kijken om hun hardware nog beter te laten presteren.

Of de Pixel Watch 5 onder alle omstandigheden beter presteert dan Apple en Garmin, moet nog blijken. Eén ding is in ieder geval duidelijk: Google heeft met zijn nieuwste smartwatch een flinke stap vooruit gezet.