Als je GTA 6 al speelt of van plan bent om dat binnenkort te gaan doen, dan heb je wellicht overwogen om je tv te upgraden om deze game in al zijn glorie te kunnen aanschouwen. Wij testen al jaren tv's en kijken hierbij ook altijd naar de gameprestaties. Daarom hebben we nu, tijdens Black Friday, enkele van onze favorieten op een rijtje gezet.

Maak je vooral geen zorgen over de prijs en het formaat. Je vindt hier niet alleen 85-inch tv's die duizenden euro's kosten, maar ook kleinere exemplaren met lagere prijzen. Ook ondersteunen alle tv's hieronder een refresh rate van 120Hz of hoger. In de praktijk maakt dat echter niets uit voor GTA 6, aangezien de game maximaal 30fps haalt. De gameplay zal er daarom niet vlotter uitzien. Andere games, zoals Fortnite en Valorant, kunnen die hogere refresh rates wel benutten. Ook de Nintendo Switch 2 heeft trouwens enkele games die 120fps kunnen halen, zoals Metroid Prime 4 en Hades 2.

LG C6

(Image credit: Future)

De LG C6 een uitstekende gaming-tv met vier HDMI 2.1-poorten die ondersteuning bieden voor 4K/165Hz, VRR, ALLM en Dolby Vision.

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GTA 6 is een visueel meesterwerk met realistische texturen, krachtige kleuren en scènes met een hoog contrast tijdens de nacht. Het OLED-scherm van de C6 komt op al deze vlakken uitstekend tot zijn recht en levert een geweldig beeld bij zowel films als games. Vice City is hier dus in goede handen.

Gamers met een Xbox Series X profiteren bovendien van Dolby Vision. Daardoor geniet je van een prachtig, gedetailleerd beeld met een hoog contrast en alle voordelen die Dolby Vision biedt. Ook op de PS5 is de HDR-weergave van de C6 indrukwekkend.

De LG C6 is verkrijgbaar in erg veel formaten: van 42 inch tot 83 inch voor wie de ultieme ervaring zoekt. Dit is misschien niet de beste tv van het merk (dat is de LG G6), maar zijn prijs-kwaliteitverhouding is moeilijk te overtreffen.

LG C6 (55 inch) van €1.899 voor €1.199 [NL] De LG C6 is een van onze favoriete OLED TV's en het model van 55 inch krijgt hoge korting. Deze tv heeft een uitstekend OLED-scherm met hoge refresh rate van 165Hz en gebruiksvriendelijke software. Ook in BE

TCL C7L

(Image credit: Blue Pixl Media)

Als je je tv wilt upgraden voor GTA 6, maar geen fortuin wil uitgeven, is de TCL C7L misschien iets voor jou. Vooral in de grotere formaten is hij nu scherp geprijsd.

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Dankzij het SQD-mini-ledpaneel biedt de TCL C7L een krachtig contrast en levendige kleuren. Bovendien gaat de tv uitstekend om met blooming, het fenomeen waarbij licht van heldere objecten uitstraalt naar donkere delen van het beeld. Goedkopere mini-LED TV's hebben hier namelijk soms last van.

Tijdens de felste en meest kleurrijke momenten in Vice City spatten de beelden werkelijk van het scherm, en het mini-LED-display van de C7L is daar perfect voor. Wanneer de game erg helder wordt, is een tv die een hoge lichtintensiteit aankan essentieel en dat is precies wat je hier hebt.

De tv ondersteunt ten slotte Dolby Vision, een voordeel voor Xbox-gamers, ondersteunt 4K/144Hz, FreeSync en ALLM.

TCL C7L van €999 voor €799 [NL] Wat betreft de prijs-kwaliteitverhouding is dit een van de beste tv's van dit moment. Hij biedt uitstekende prestaties en functies voor gamers, een gedetailleerd beeld en een zeer goede prijs. Ook in BE

LG B6

(Image credit: Future)

Als het gaat om betaalbare OLED-televisies, is de LG B6 een van de beste keuzes. Hij biedt alles wat je van een OLED-scherm mag verwachten (verfijnde beeldkwaliteit en gameprestaties) maar dan zonder het torenhoge prijskaartje.

Hoewel de helderheid wat lager ligt, zijn de HDR-highlights en het contrast nog steeds indrukwekkend. Dit komt uitstekend tot zijn recht in de contrastrijke, in neonlicht gehulde straten van Vice City. Bovendien zorgt het scherm voor levendige, krachtige kleuren, waardoor auto's en outfits accuraat worden weergegeven.

OLED TV's staan ​​bekend om hun scherpe texturen en rijke details. Na bijna tientallen uren in GTA 6 te hebben doorgebracht, zijn we telkens weer onder de indruk van hoe realistisch de game eruitziet. De LG B6 is perfect in staat om deze realistische beelden tot hun recht te laten komen.

De LG B6 blinkt tot slot uit in bewegingsweergave en beschikt over een compleet pakket gamefuncties, waaronder 4K/120Hz, VRR, ALL en Dolby Vision-gaming, met een input lag van slechts 9,2 ms.

LG B6 (48 inch) van €1.099 voor €694,55 De B-serie van LG biedt altijd een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding voor OLED TV's. Dat geldt ook voor het 2026-model. Je krijgt geweldige prestaties bij games, een rijk en gedetailleerd beeld voor films, en een solide bewegingsverwerking. Het 48-inch model kost nu net geen 700 euro. Ook in BE

Sony Bravia 7 II

(Image credit: Future)

De Sony Bravia 7 II laat zien wat er mogelijk is met RGB-technologie in het middensegment. Na een grondige test zijn we onder de indruk.

Sony-tv's staan ​​bekend om hun details. Zoals we al eerder aangaven, is GTA 6 een van de meest levensechte games ooit. Van de verbluffende landschappen tot de haren en littekens op de gezichten van personages: deze game verdient een tv die echt elk detail laat zien. Dat is precies waar de Bravia 7 II in uitblinkt. Reken bovendien op zwartwaarden en een contrast die niet onderdoen voor OLED.

De Bravia 7 II is uitgerust met functies die hem "perfect voor de PS5" maken, waaronder Auto HDR Tone Mapping. Dit zorgt voor scherpere contrasten en texturen, waardoor er nog meer details in GTA 6 zichtbaar worden.