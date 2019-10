Net zoals elk jaar zullen we op Black Friday overspoeld worden met tv deals. Tv's zijn er intussen in allerlei vormen en maten, waardoor je in elke categorie meerdere goede aanbiedingen zal terugvinden.

Het maakt in principe niet uit naar wat voor soort tv je op zoek bent. Of je nu een 4K, 8K, QLED of OLED tv wil aanschaffen, op 29 november vind je gegarandeerd een goede deal.

Misschien komen er zelfs kortingen op enkele modellen uit onze toplijst met tv's

Wanneer is Black Friday en Cyber Monday 2019? (Image credit: Shutterstock) Black Friday valt altijd op de eerste vrijdag na het Amerikaanse Thanksgiving. Dit jaar is dat dus op 29 november. Cyber Monday is de eerste maandag na Black Friday en valt dit jaar op 2 december. Zoals gewoonlijk verwachten we naar aanloop van deze dagen al enkele deals te zien. Die vind je allemaal terug in ons overzicht met de beste Black Friday deals.

Black Friday tv deals: wat mag je verwachten?

Tv's staan bekend om hun hoge kortingen tijdens Black Friday en Cyber Monday. Iedereen vindt wel een tv die voor hem/haar geschikt is. De promoties kunnen gaan van premium QLED-televisies van Samsung tot kleinere smart tv's van enkele honderden euro's.

We zien ook jaarlijks de algemene prijs van OLED-tv's dalen, dus als je dit aan het overwegen bent, is Black Friday het ideale moment om je slag te slaan.

Het is geen vreemd gegeven om op Black Friday een 4K HDR smart tv met 65-inch LED-display te zien voor minder dan 1000 euro.

Ook traditionele tv's krijgen nog geregeld kortingen, dus als je al lang denkt aan een kleine televisie voor op je slaapkamer, dan staat Black Friday ook voor je klaar.

Lees hier wat de beste tv's van het moment zijn

Hoe vind ik de beste Black Friday tv deals?

Zoals je ziet, zijn er heel wat tv-deals die op je af zullen komen. Daarom kan het lastig worden om de juiste deal te vinden.

Je treft dus best enkele voorbereidingen zodat je weet waar je aan begint. Sommige retailers kunnen ook hun prijzen voor Black Friday verhogen zodat hun kortingen nog hoger lijken.

Richt je bovendien niet op een specifiek model of merk, maar op specificaties. De kans dat die ene tv van LG waar jij al maanden naar kijkt, goedkoper zal zijn, is relatief klein. Beslis daarom welke specificaties voor jou belangrijk zijn. Wil je OLED, QLED of mag het ook LCD zijn? Wil je per se een 4K tv of kan Full HD er ook nog mee door? Hoe groot moet je tv zijn, welke aansluitingen moet hij hebben...?

Probeer bovenstaande vragen voor jezelf te beantwoorden zodat je op Black Friday snel de deals kan filteren en met de beste deal naar huis kan gaan.

Deze pagina opslaan als bladwijzer kan tot slot ook geen kwaad, want hier vind je ook onze selectie van de beste Black Friday tv deals terug.

Enkele lopende tv deals:

LG 65UK6400 voor €749 i.p.v. €899 4K UHD-beeldkwaliteit op een scherm van maar liefst 65 inch? Deze smart tv van LG heeft het allemaal. Het paneel zelf is weliswaar geen OLED, maar een traditioneel LCD-display. Gelukkig is er wel HDR10-ondersteuning om je kijkervaring nog beter te maken.Deal bekijken