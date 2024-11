OLED vs mini-LED: welke soort tv is het beste?

De strijd tussen OLED en mini-LED is misschien niet zo episch als die tussen goed en kwaad, maar voor tv-liefhebbers is het een debat dat telt. OLED biedt pure zwartwaarden en een perfect contrast, terwijl mini-LED indruk maakt met zijn helderheid en betaalbaarheid. Je keuze hangt af van hoe en waar je kijkt, of je nu een filmliefhebber bent, een fanatieke gamer, of gewoon de scherpste deal wilt scoren.

Lees verder en ontdek de verschillen tussen OLED en mini-LED zodat je weet welke tv de beste toevoeging is aan je woonkamer.

OLED vs mini-LED

Er is geen twijfel over wie de koplopers zijn in de wereld van tv-technologie. OLED en mini-LED behoren tot de absolute top, met beide schermtypen die aanzienlijk betere zwartwaarden, krachtigere contrasten en levendigere kleuren bieden dan reguliere lcd-tv’s.

Maar welke technologie is de ultieme winnaar? Hieronder vergelijken we beide technologieën op het gebied van zwartwaarden, contrast, kleuren, bewegingsverwerking, gevoeligheid voor inbranding en gameprestaties. Welke tv je uiteindelijk ook kiest, de beste mini-LED TV’s en beste OLED TV’s leveren de hoogwaardige beeldkwaliteit waar reguliere lcd-tv’s niet aan kunnen tippen.

OLED uitgelegd

OLED TV’s bestaan al meer dan tien jaar en werden al snel de meest gewilde schermen in de industrie nadat LG in 2013 met deze technologie de markt betrad. OLED-schermen staan bekend om hun perfecte zwartwaarden, brede kijkhoeken, “oneindig” contrast en soepele, responsieve bewegingsweergave.

In tegenstelling tot led en mini-LED TV’s gebruiken OLED TV's geen achtergrondverlichting. In plaats daarvan kan elke pixel op een OLED-scherm zichzelf individueel verlichten en dimmen, wat enorm bijdraagt aan het contrast. Zonder de achtergrondverlichtingseffecten (blooming) die je bij led- en mini-LED-schermen ziet, zijn OLED TV’s ideaal voor het kijken van films in een donkere kamer.

Er zijn echter wel een paar kanttekeningen. Ten eerste zijn OLED TV’s over het algemeen duurder dan mini-LED TV’s. Ze zijn ook gevoeliger voor inbranding van het scherm (waar we straks verder op ingaan) en ze zijn minder helder dan de beste mini-LED TV’s. Gelukkig heeft OLED op dit gebied de laatste jaren grote sprongen gemaakt dankzij innovaties zoals QD-OLED, dat gebruikmaakt van een kwantumdotlaag om nauwkeurigere kleuren en helderdere beelden te produceren, en de micro lens array (MLA), waarbij miljoenen convexe lenzen op het display worden gebruikt om de helderheid te verhogen.

Mini-LED uitgelegd

Mini-LED TV’s zijn de afgelopen jaren gestaag populairder geworden en dat is niet zonder reden. Ze bieden niet alleen veel diepere zwartwaarden dan traditionele led-schermen, maar worden ook helderder dan de meeste OLED TV’s. Bovendien zijn mini-LED TV’s meestal goedkoper dan hun OLED-tegenhangers.

De term mini-LED verwijst naar het type achtergrondverlichting dat wordt gebruikt om het lcd-paneel van deze tv-technologie te verlichten. Het grootste verschil tussen deze achtergrondverlichting en die van traditionele lcd-schermen is dat het geminiaturiseerde ontwerp van de mini-LED-lichtmodules ervoor zorgt dat er veel meer leds in de achtergrondverlichting van het paneel kunnen worden geplaatst. Dit resulteert in een gelijkmatigere lichtverdeling en een verhoogde schermhelderheid. Combineer dit met geavanceerde lokale dimming die superieur is aan wat gewone lcd-tv’s meestal kunnen bieden, en mini-LED TV's produceren aanzienlijk overtuigender zwarttinten die minder vatbaar zijn voor blooming.

OLED vs mini-LED: prestaties qua zwartniveau

Spoiler: OLED gaat ronde één winnen. OLED TV’s hebben zelfoplichtende pixels die volledig uitgeschakeld kunnen worden tijdens donkere scènes, wat zorgt voor perfecte en overtuigende zwartwaarden. Als je tot nu toe alleen lcd-schermen hebt gezien, waarbij donkere gebieden vaak grijs blijven, zal de eerste keer dat je een film of serie kijkt in een donkere kamer op een OLED TV een openbaring zijn. Als het op zwartwaarden aankomt, is OLED onverslaanbaar.

Toch zijn mini-LED TV’s in staat om aanzienlijk diepere zwartwaarden te leveren dan gewone led-tv’s. Doordat ze veel meer leds en dimzones hebben, zijn de schermen van mini-LED-tv’s gelijkmatiger verlicht dan lcd-tv’s. Hierdoor hebben ze minder last van de te heldere hoeken die je vaak ziet bij veel led-tv's. Hoewel mini-LED’s nog steeds gevoelig zijn voor blooming (het “halo-effect”, waarbij helderdere elementen op het scherm een zichtbare gloed om zich heen hebben), is dit minder opvallend dan bij led-tv’s.

Winnaar: OLED

OLED vs mini-LED: helderheid

Ondanks de vooruitgang van de afgelopen jaren kunnen OLED TV’s nog steeds niet zo helder worden als mini-LED-tv’s. Traditionele W-OLED-panelen hebben historisch gezien moeite gehad om de helderheid van mini-LED’s en zelfs led-tv’s te evenaren. Als je in een heldere kamer zit die veel licht binnenkrijgt, kan het kijken naar een OLED TV onder zonnige omstandigheden een uitdaging zijn. Daarentegen worden mini-LED-tv’s zo helder dat ze zelfs bij daglicht uitstekend presteren.

Veel mini-LED-tv’s halen moeiteloos piekhelderheidsniveaus van ongeveer 1.500 nits, terwijl high-end modellen, zoals de premium Sony Bravia 9, een verbluffende 2.280 nits kunnen bereiken. OLED kan simpelweg niet aan deze niveaus tippen.

Veel OLED TV’s komen nog steeds niet boven de 1.000 nits, al hebben QD-OLED- en MLA-panelen recent voor aanzienlijke verbeteringen gezorgd. Zo kan de QD-OLED Samsung S95D een indrukwekkende 1.868 nits halen (gemeten op een 10% HDR-testpatroon), terwijl de LG G4 OLED met zijn MLA-paneel 1.489 nits kan bereiken onder dezelfde testomstandigheden.

Als je woonkamer vraagt om de helderste tv-technologie, is mini-LED de onbetwiste winnaar.

Winnaar: mini-LED

OLED vs mini-LED: contrast en kleur

Contrastprestaties zijn rechtstreeks gekoppeld aan de kwaliteit van de zwartwaarden van een televisie. Omdat OLED TV’s zelfoplichtende pixels hebben, kan elke pixel worden uitgeschakeld om perfecte, echte zwarttinten te creëren. Dit zorgt ervoor dat OLED TV's het beste zijn als het aankomt op contrast. Hoewel mini-LED TV’s in staat zijn tot overtuigende zwartwaarden, zijn ze niet zo goed als OLED’s vanwege de continue achtergrondverlichting. Het waargenomen contrast neemt ook af bij het kijken vanuit schuine kijkhoeken, wat leidt tot wat afgewassen beelden. Dit probleem komt niet voor bij OLED.

Ook op het gebied van kleurweergave wint OLED. Kleuren zien er over het algemeen natuurlijker uit op OLED TV’s. Dit komt opnieuw grotendeels door de pixel-per-pixel verlichting van OLED. Ter vergelijking: kleuren kunnen enigszins flets lijken wanneer je vanuit een hoek naar een mini-LED-tv kijkt, vanwege de achtergrondverlichting die nodig is om het paneel te verlichten.



Winnaar: OLED

OLED vs mini-LED: bewegingsverwerking

Dit is een spannende categorie. OLED TV’s hebben de neiging om snelle bewegingen in actierijke films en videogames iets beter te verwerken dan mini-LED’s dankzij hun doorgaans snellere reactietijden (hoewel het verschil vaak minimaal is). Wat refresh rates betreft, zijn zowel OLED als mini-LED TV’s verkrijgbaar met ondersteuning tot 144Hz (en in sommige gevallen zelfs 240Hz bij mini-LED). Ook hier is het verschil tussen de technologieën klein, maar OLED haalt nét de overwinning binnen in deze categorie.



Winnaar: OLED

OLED vs mini-LED: inbranding van het scherm

Het inbranden van het scherm is de achilleshiel van OLED. Deze tv’s blijven veel gevoeliger voor dit probleem dan mini-LED’s vanwege de organische materialen die in de pixels worden gebruikt. Inbranding wordt veroorzaakt door een statisch beeld dat te lang op het scherm blijft staan, wat leidt tot tijdelijke, en in extreme gevallen permanente, verkleuring van de pixels. Hoewel OLED TV’s tegenwoordig minder vatbaar zijn voor inbranden dankzij functies zoals automatische helderheidsbeperking en pixelreinigingscycli, blijft het een probleem dat de technologie achtervolgt.

Of het nu gaat om een HUD in een game of het logo van een tv-zender, elk statisch element op het scherm kan een potentieel risico vormen bij gebruik van een OLED TV. Als je een OLED TV als computermonitor gebruikt en dichtbij het scherm zit, kan de spookachtige, blijvende afdruk van een ingebrand logo een onvermijdelijke doorn in het oog worden.

Mini-LED’s hebben dit probleem niet, omdat ze geen organische materialen in hun pixels gebruiken. Hoewel inbranding op OLED TV’s te vermijden is met verstandig kijkgedrag (zoals instellen dat je tv na twee uur inactiviteit automatisch uit gaat), blijft het een onbetwistbaar zwak punt dat OLED nog niet heeft overwonnen.



Winnaar: mini-LED

OLED vs mini-LED: kijkhoeken

Dankzij de zelfoplichtende pixels zijn de kijkhoeken van OLED TV’s op dit moment onovertroffen. Hoe schuin je ook naar een OLED-scherm kijkt, het contrast en de helderheid blijven consistent, ongeacht je positie.

Mini-LED TV’s hebben zonder twijfel betere kijkhoeken dan traditionele led-tv’s. Maar door de achtergrondverlichting van de meeste modellen kunnen kleuren en contrast wat verbleekt lijken als je niet recht voor het scherm zit. Dit maakt het een eenvoudige overwinning voor OLED.



Winnaar: OLED

OLED vs mini-LED: gaming

OLED TV’s hebben vaak razendsnelle reactietijden, waardoor ze ideaal zijn voor first-person shooters zoals Call of Duty: Black Ops 6, waarbij snelle reflexen essentieel zijn. Mini-LED TV's zijn ook zeer responsief, maar OLED wint nipt als het gaat om het minimaliseren van input lag.

Waar mini-LED echter wint van OLED, is inbranding. Langdurig gamen op een OLED TV kan het scherm kwetsbaar maken voor permanente inbranding, omdat veel games HUD’s (heads-up displays) hebben die niet van positie veranderen. Omdat mini-LED’s geen organische materialen gebruiken voor hun pixels, zijn ze veel minder gevoelig voor inbranding. Je kunt daardoor urenlang gamen zonder je zorgen te maken over mogelijke schade aan het scherm.



Winnaar: gelijkspel

OLED vs mini-LED: beelduniformiteit

Deze categorie is voor de scherpste ogen onder ons en is waarschijnlijk geen doorslaggevende factor. Simpel gezegd hebben OLED TV’s de beste uniformiteit omdat ze geen achtergrondverlichting gebruiken.

Hoewel mini-LED TV’s diepere en consistentere zwartwaarden hebben dan led-tv’s, kunnen ze last hebben van een probleem dat bekend staat als de “dirty screen effect” (DSE). Dit wordt veroorzaakt door de beperkte “zones” van achtergrondverlichting in plaats van pixel-per-pixel dimming. In de praktijk zie je dit effect als vlekken die opvallen, vooral als het scherm snel verandert tijdens het kijken naar sporten zoals ijshockey of voetbal, of bij het gamen.

OLED TV’s hebben geen last van het dirty screen effect en zijn daardoor ideaal voor sportfans en gamers. Het enige probleem dat OLED’s kunnen hebben op het gebied van beelduniformiteit is verticale banding. Deze afwijking verschijnt in panning shots tijdens donkere scènes als vage verticale lijnen op donkergrijze oppervlakken. Net als bij het dirty screen effect moet je echter behoorlijk perfectionistisch zijn om dit probleem te zien.

Winnaar: OLED

OLED vs mini-LED: prijs

Hoewel ze al meer dan tien jaar op de markt zijn, worden OLED TV’s nog steeds beschouwd als de meest premium modellen die beschikbaar zijn. OLED TV’s zijn duurder om te produceren dan mini-LED’s, wat betekent dat ze ook voor de consument meer kosten. Over het algemeen kost een goede 65-inch OLED TV, zoals de LG G4, tussen de 2000 en 3.500 euro, afhankelijk van kortingen.

Als je echter een van de beste 65-inch mini-LED-tv’s wilt, zoals de Hisense U8N, ben je een stuk voordeliger uit met een prijs tussen de 1.100 en 1.900 euro, en mogelijk nog minder met deze fantastische Black Friday tv-deals.

Winnaar: mini-LED

OLED vs mini-LED: welke tv-technologie wint?

Als het puur om beeldkwaliteit gaat, verslaat OLED mini-LED in de meeste categorieën. Het blijft de beste tv-technologie die je momenteel kunt kopen, hoewel de mini-LED de kloof zeker heeft verkleind.

Toch is het geen eenvoudige overwinning voor OLED. Voor veel mensen die een nieuwe tv zoeken, is een goede mini-LED TV meer dan geschikt. Met betere zwartwaarden dan led-tv's, helderdere beelden dan OLED en geen zorgen over inbranding zijn ze een uitstekende keuze voor mensen met een gemiddeld budget.

Als geld geen rol speelt en je je het beste van het beste kunt veroorloven, blijft OLED de ultieme tv-technologie dankzij de perfecte zwarttinten, uitstekend contrast, nauwkeurige kleuren en ongeëvenaarde gameprestaties.

Winnaar: OLED